Российские оккупанты второй раз за день обстреляли Курахово, есть раненый. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска вечером 20 декабря нанесли артиллерийский удар по Курахово в Донецкой области. Ранения получил по меньшей мере один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россияне ударили по центру города около 21 часов. Наверняка зная, куда целятся, и понимая, что нанесут ущерб только гражданским", – подчеркнул Кириленко.

Он отметил, что обстрелом повреждены две пятиэтажки и частные автомобили.

Это был уже не первый обстрел Курахово сегодня.

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Несколькими часами ранее, россияне крупнокалиберной артиллерией целили по инфоструктурным объектам, пытаясь лишить людей газа, света и тепла.







