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обстрел (20252) Донецкая область (7152) Кириленко Павел (622)

Российские оккупанты второй раз за день обстреляли Курахово, есть раненый. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

донеччина,курахове

Российские оккупационные войска вечером 20 декабря нанесли артиллерийский удар по Курахово в Донецкой области. Ранения получил по меньшей мере один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россияне ударили по центру города около 21 часов. Наверняка зная, куда целятся, и понимая, что нанесут ущерб только гражданским", – подчеркнул Кириленко.

Он отметил, что обстрелом повреждены две пятиэтажки и частные автомобили.

Это был уже не первый обстрел Курахово сегодня.

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Несколькими часами ранее, россияне крупнокалиберной артиллерией целили по инфоструктурным объектам, пытаясь лишить людей газа, света и тепла.

Российские оккупанты второй раз за день обстреляли Курахово, есть раненый 01
Российские оккупанты второй раз за день обстреляли Курахово, есть раненый 02
Российские оккупанты второй раз за день обстреляли Курахово, есть раненый 03
Российские оккупанты второй раз за день обстреляли Курахово, есть раненый 04
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сукі
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21.12.2022 08:43 Ответить
 
 