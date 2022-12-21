Визитом в Бахмут Зеленский подорвал попытки Кремля изобразить Путина участником войны, - ISW

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут подорвал продолжающуюся информационную операцию Кремля, направленную на то, чтобы представить российского диктатора Владимира Путина участником войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указали, что 20 декабря Зеленский посетил украинских военных, которые держат оборону на напряженном Бахмутском направлении и вручил им награды.

В свою очередь Путин провел церемонию награждения, где отметил кремлевских чиновников и пропагандистов.

"Диктатор активизировал усилия, чтобы избавить себя и Министерство обороны РФ от постоянной критики. Церемония награждения дополнительно указывает на желание Путина представить себя участником войны", – отметили в ISW.

В отчете подчеркнули, что решение Путина наградить членов своего окружения, даже не принимавших непосредственного участия в боях, в отличие от визита Зеленского у линии фронта в Бахмуте, вызвало критику среди россиян.

"Кроме того, в РФ заявили, что диктатор награждает "своих героев в Кремле", а не солдат, участвующих в боевых действиях на передовой, а также добавили, что он не посещал оккупированные территории", - заключают специалисты.

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