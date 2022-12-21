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Визитом в Бахмут Зеленский подорвал попытки Кремля изобразить Путина участником войны, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бахмут,зеленський

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут подорвал продолжающуюся информационную операцию Кремля, направленную на то, чтобы представить российского диктатора Владимира Путина участником войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указали, что 20 декабря Зеленский посетил украинских военных, которые держат оборону на напряженном Бахмутском направлении и вручил им награды.

В свою очередь Путин провел церемонию награждения, где отметил кремлевских чиновников и пропагандистов.

"Диктатор активизировал усилия, чтобы избавить себя и Министерство обороны РФ от постоянной критики. Церемония награждения дополнительно указывает на желание Путина представить себя участником войны", – отметили в ISW.

В отчете подчеркнули, что решение Путина наградить членов своего окружения, даже не принимавших непосредственного участия в боях, в отличие от визита Зеленского у линии фронта в Бахмуте, вызвало критику среди россиян.

"Кроме того, в РФ заявили, что диктатор награждает "своих героев в Кремле", а не солдат, участвующих в боевых действиях на передовой, а также добавили, что он не посещал оккупированные территории", - заключают специалисты.

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Топ комментарии
+14
І мстя х..ла за те буде страшна - розіб'є ракетами ще кілька трансформаторів
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21.12.2022 06:21
+13
Це він тобі сам сказав? Хороший "Гімногомандувач" - від якого військові приховують плани власних військових операцій - щоб не здав кацапам
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21.12.2022 07:31
+12
Як твоя недоумкувата братія любить в подібних випадках висловлюваться: "Форум - це місце обміну думками! І ніхто не може вказувать кому та як писать!" (Я ж не винен, що у тебе "думки" - дурнуваті і ти постійно "пердиш в калюжу"
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21.12.2022 07:46
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І мстя х..ла за те буде страшна - розіб'є ракетами ще кілька трансформаторів
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21.12.2022 06:21 Ответить
Путін сцыкло плешивое.
Только на си...ьках Кабаевой герой.
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21.12.2022 06:24 Ответить
та якій герой !!! у цього вже давно усе напівшосту ...
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21.12.2022 06:29 Ответить
у нього вже давно ООН в штанах
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21.12.2022 07:00 Ответить
поводив путіну по губам
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21.12.2022 06:40 Ответить
Навіть кужугєтовіч на вертольоті "проінспектував передову"...в Криму, опустивши бункерного ще глибше
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21.12.2022 06:50 Ответить
Та вони один одного варті! Один у РОстові-на-Дону "район спецоперації" відвідує, а інший - в "Дєвічках" (полігон під Переяслав-Хмельницьким) - "передову" на Донбасі
НЕ сумніваюся - ближче сотні кілометрів від Бахмута його не бачили
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21.12.2022 07:00 Ответить
Щодо "олігофрена" - пошукай його у дзеркалі - так зручніше А мені район "Дівичок" знайомий дуже непогано І коли я побачив, як його у супроводі охорони ведуть по тій стежці, де я колись до Дніпра на рибалку ходив і розказують "лохам", що це - "Донбас", то я реготав несамовито Це було ще 2 роки тому - влітку
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21.12.2022 07:29 Ответить
Не гони,наш как раз такі був і Бахмуті і Херсоні!
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21.12.2022 07:26 Ответить
Докази давай!
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21.12.2022 07:33 Ответить
Та він вже статистів за собою возить і декорації, вже пуйла скоро переплюне і буде на три кілометри розганять кожну живу душу на своєму шляху
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21.12.2022 11:52 Ответить
Президент України Володимир Олександрович Зеленський побував у Бахмуті, бо він Головнокомандуючий ЗСУ
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21.12.2022 07:05 Ответить
Це він тобі сам сказав? Хороший "Гімногомандувач" - від якого військові приховують плани власних військових операцій - щоб не здав кацапам
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21.12.2022 07:31 Ответить
Маю до пана велике прохання не коментувати мої дописи. Дякую.
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21.12.2022 07:38 Ответить
Як твоя недоумкувата братія любить в подібних випадках висловлюваться: "Форум - це місце обміну думками! І ніхто не може вказувать кому та як писать!" (Я ж не винен, що у тебе "думки" - дурнуваті і ти постійно "пердиш в калюжу"
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21.12.2022 07:46 Ответить
Ты бы прислушался к Яр Холодний, человек тебе дело говорит, зебаран
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21.12.2022 09:37 Ответить
Бригада тут ні дочого ,ватан свіжозареганий , просто людина з Черкас ,а Холодний Яр знаходиться там
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21.12.2022 09:40 Ответить
Нешановні критики Верховного Головнокомандувача ЗС України, я так розумію, що ви своїми коментаріями намагаєтеся переконати інших, що Президент своїми діями вас дратує? Якщо так, тоді будь-ласка вперед на расію. Бо ваші розумові "висєри" - один до одного схожі на сьогоднішні наративи осатанілого кремля, який коментує цей візит. В той час коли Герої на фронті кладуть своє життя заради НАШОЇ Перемоги, ви як пацюки щосили розгойдуєте ситуацію у середині країни на радість московії. То хто ви є у цьому випадку? Зрадники? Агенти впливу кремля? Чи ви просто ***...ті особі, які не розуміють, що роблять? Скінчиться війна НАШОЮ Перемогою, тоді "тявкайте" скільки влізе. А зараз краще для вас, буде помовчати.
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21.12.2022 09:19 Ответить
Нешановний сектанте найвеличнішого ЛІДОРА **********, якщо у вас нема мізків то не треба вважати, що їх у інших нема.
Що робить цей ЛІДОР ми всі добре бачимо і розуміємо, у нього і його шобли одна задача втриматися при владі і для цього він буде робити все можливе, він буде піаритися у Бахмуті і в цей же час підписувати закон, який дозволить йому взяти під контроль Конституційний суд. Він буде тяжко стогнати і казати, що в нас не вистачає зброї, а в цей самий час будуть виділяти мільйони на будівництво доріг. Звичайні пункти обігріву, які щороку в мирний час відкривали по містах ДСНС, будуть пафосно називати пунктами незламності, транслюючи по них телелайно і списуючи на все це шалені кошти.
Він брехав, бреше і буде брехати далі. Я впевнений лише в одному, що перемогу ми здобудемо не завдяки цьому нікчемі, а всупереч його діям та бажанні.
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21.12.2022 10:41 Ответить
Ви ще забули про закон про підсиленні відповідальності війсковослужбовців. Зеленський, головна біль для наших західних союзників, тому що вони не можуть не бачити як він послідовно будує систему влади на кшалт кацапської та білоруської. І вони усвідомлюють, що не можна не підтримувати Україну, а пітримуючи Украіну вои сприяють посиленню влади Зеленського.
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21.12.2022 11:27 Ответить
Щось я з заголовка нічого не зрозумів
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21.12.2022 11:07 Ответить
Навіть сама тема незрозуміла, навряд чи поїздка янелоха (якщо вона і була реально) могла зірвати якісь там плани по піару пуйла. Здається це вже наші із штанів вилазять, на всьому піарячи зечмоніка
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21.12.2022 12:00 Ответить
 
 