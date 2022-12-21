Визитом в Бахмут Зеленский подорвал попытки Кремля изобразить Путина участником войны, - ISW
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут подорвал продолжающуюся информационную операцию Кремля, направленную на то, чтобы представить российского диктатора Владимира Путина участником войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики указали, что 20 декабря Зеленский посетил украинских военных, которые держат оборону на напряженном Бахмутском направлении и вручил им награды.
В свою очередь Путин провел церемонию награждения, где отметил кремлевских чиновников и пропагандистов.
"Диктатор активизировал усилия, чтобы избавить себя и Министерство обороны РФ от постоянной критики. Церемония награждения дополнительно указывает на желание Путина представить себя участником войны", – отметили в ISW.
В отчете подчеркнули, что решение Путина наградить членов своего окружения, даже не принимавших непосредственного участия в боях, в отличие от визита Зеленского у линии фронта в Бахмуте, вызвало критику среди россиян.
"Кроме того, в РФ заявили, что диктатор награждает "своих героев в Кремле", а не солдат, участвующих в боевых действиях на передовой, а также добавили, что он не посещал оккупированные территории", - заключают специалисты.
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Только на си...ьках Кабаевой герой.
НЕ сумніваюся - ближче сотні кілометрів від Бахмута його не бачили
Що робить цей ЛІДОР ми всі добре бачимо і розуміємо, у нього і його шобли одна задача втриматися при владі і для цього він буде робити все можливе, він буде піаритися у Бахмуті і в цей же час підписувати закон, який дозволить йому взяти під контроль Конституційний суд. Він буде тяжко стогнати і казати, що в нас не вистачає зброї, а в цей самий час будуть виділяти мільйони на будівництво доріг. Звичайні пункти обігріву, які щороку в мирний час відкривали по містах ДСНС, будуть пафосно називати пунктами незламності, транслюючи по них телелайно і списуючи на все це шалені кошти.
Він брехав, бреше і буде брехати далі. Я впевнений лише в одному, що перемогу ми здобудемо не завдяки цьому нікчемі, а всупереч його діям та бажанні.