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война (46961) ПВО (1487) помощь (6185) США (23212)

Новый пакет помощи США для Украины будет на $1,8 миллиарда. Его объявят сегодня, - AP

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зрк,patriot

Новый масштабный пакет помощи от США на 1,8 миллиарда долларов будет включать в себя технику, которая позволит укрепить противовоздушную оборону Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Такое решение является сигналом о расширении Соединенными Штатами видов современного оружия, которое посылают Киеву.

О пакете будет объявлено 21 декабря. Он будет включать около 1 миллиарда долларов оружия из запасов Пентагона и еще 800 миллионов долларов по инициативе содействия безопасности Украины, финансирующей оружие, боеприпасы, обучение и другую помощь.

"Зеленский и другие украинские чиновники давили на западных лидеров, чтобы они предоставили более совершенное оружие, включая Patriot, чтобы помочь своей стране в войне с Россией", - добавляют СМИ.

По данным издания, пакет будет впервые включать системы ПВО Patriot и высокоточные управляемые бомбы для истребителей.

Читайте: Зеленский уже по пути в Вашингтон, - CNN
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Топ комментарии
+6
Дякуємо США !!! Беже бережи Америку !!!
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21.12.2022 06:55
+6
Помагають . Не забувають . Дякуєм .
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21.12.2022 07:09
+5
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21.12.2022 07:35
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Отличные новости!

United we stand.
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21.12.2022 06:55 Ответить
вже лендліз весною оголошували, з якого нічого не отримали і досі, а тренділи про той лендліз все літо , а ми мабуть нічого так і не отримаєм...
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21.12.2022 06:55 Ответить
ні плач дівчонка, прайдут дажді,
все буде добре, ти толька жді!
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21.12.2022 07:15 Ответить
ну, за ленд-ліз треба буде платити, а зі це - ні... чого плакати?
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21.12.2022 07:34 Ответить
Яке промовисте в тебе прізвище! Чи поганяло?
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21.12.2022 08:35 Ответить
ви крот отримаєте неодмінно-але спочатку по яйцях
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21.12.2022 08:51 Ответить
Дякуємо США !!! Беже бережи Америку !!!
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21.12.2022 06:55 Ответить
Помагають . Не забувають . Дякуєм .
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21.12.2022 07:09 Ответить
Спасибо США!
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21.12.2022 07:28 Ответить
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21.12.2022 07:35 Ответить
Даёшь ракеты на 500 км!
Но Патриоты тоже норм....хотя чую дадут максимум 1 штуку.
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21.12.2022 07:35 Ответить
God bless America!
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21.12.2022 07:37 Ответить
 
 