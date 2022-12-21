Новый пакет помощи США для Украины будет на $1,8 миллиарда. Его объявят сегодня, - AP
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Новый масштабный пакет помощи от США на 1,8 миллиарда долларов будет включать в себя технику, которая позволит укрепить противовоздушную оборону Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
Такое решение является сигналом о расширении Соединенными Штатами видов современного оружия, которое посылают Киеву.
О пакете будет объявлено 21 декабря. Он будет включать около 1 миллиарда долларов оружия из запасов Пентагона и еще 800 миллионов долларов по инициативе содействия безопасности Украины, финансирующей оружие, боеприпасы, обучение и другую помощь.
"Зеленский и другие украинские чиновники давили на западных лидеров, чтобы они предоставили более совершенное оружие, включая Patriot, чтобы помочь своей стране в войне с Россией", - добавляют СМИ.
По данным издания, пакет будет впервые включать системы ПВО Patriot и высокоточные управляемые бомбы для истребителей.
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United we stand.
все буде добре, ти толька жді!
Но Патриоты тоже норм....хотя чую дадут максимум 1 штуку.