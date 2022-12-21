Отражены атаки врага в районе 25 населенных пунктов в Харьковской области и на Донбассе, - Генштаб

Начались триста первые сутки российского широкомасштабного вторжения. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах двадцати пяти населенных пунктов.

Среди них – Масютовка Харьковской области; Подкуйчанск, Диброва и Белогоровка в Луганской и Верхнекаменской, Веселое, Яковловка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В то же время противник нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате большие повреждения получила гражданская инфраструктура и пострадало мирное население городов Херсон, Константиновка и Волчанск.

По всей территории Украины остается опасность авиационных и ракетных ударов.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группирований противника не обнаружено.

По данным Генштаба, на Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из артиллерии позиции наших войск в районах шестнадцати населенных пунктов. В частности, это - Михальчина Слобода Черниговской области и Вильча, Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора, Варваровка, Ольховатка и Двуречное на Харьковщине. Также противник задействовал ударный БпЛА и армейскую авиацию возле Красного Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях огневого поражения понесли районы населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия. Обстрелял из танков и артиллерии наши позиции в районах более 20 населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Дилиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районах Спорного и Белогоровки.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по позициям наших войск вблизи Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстрелы из реактивной артиллерии районов населенных пунктов Белогорья, Каменское и Малые Щербаки Запорожской области и Новодмитровка, Каменское, Республиканец, Новоберислав, Понятовка, Херсон, Никольское, Садовое и Антоновка – добавляют в Генштабе.

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