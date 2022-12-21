Удар по скоплению оккупантов в Херсонской области: уничтожено 8 единиц тяжелой военной техники

Подтвержден огневой удар 19 декабря района сосредоточения живой силы и техники оккупантов в Херсонской области, в районе Васильевки (село в Каховском районе).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, уничтожены 8 единиц тяжелой военной техники разного типа. Информация о потерях в живой силе уточняется.

"С 12 декабря российские оккупационные войска проводят подготовку к принудительной эвакуации граждан Украины, проживающих на территории города Васильевки и близлежащих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области", - добавляют в Генштабе.

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