За прошедшие сутки поражен склад боеприпасов, 3 пункта управления и 10 районов сосредоточения врага, - Генштаб

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины разбили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

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