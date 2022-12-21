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За прошедшие сутки поражен склад боеприпасов, 3 пункта управления и 10 районов сосредоточения врага, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины разбили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.
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