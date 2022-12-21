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"Россия не может диктовать условия", - Кирби отреагировал на угрозы РФ из-за ПВО Patriot для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

patriot

Соединенные Штаты не учитывают угрозы РФ по поставкам в Украину оборонных вооружений, в том числе передовых систем Patriot, и отмечают, что Россия не может диктовать какие-либо условия, поскольку она - агрессор, развязавший жестокую войну.

С таким заявлением выступил во вторник во время телефонного прессбрифинга координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия не может диктовать условия для оборонной помощи, которую мы оказываем Украине", - подчеркнул представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что именно РФ является страной-агрессором в этой войне.

Кирби также отметил, что Соединенные Штаты остаются обеспокоенными эскалацией конфликта, что тоже не отвечает интересам украинского народа. В то же время, по его словам, в Вашингтоне не считают, что сейчас идет война между Россией и Западом, "как заявлял Путин, и что является неправдой".

При этом представитель Белого дома не стал комментировать намерения администрации США предоставить Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Он отметил, что видел сообщения ведущих медиа о том, что такие разговоры ведутся, однако не комментировать, где сейчас находятся США в этом вопросе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предоставят Украине комплексы ПВО Patriot в следующем пакете военной помощи, - CNN
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Топ комментарии
+34
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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21.12.2022 07:37
+22
КАцапська "щука" образилася за те, що американці дали Україні "колючки" і "український карась" перетворився на "йоржа" що засів у неї в пащі - ні проковтнуть, ні виплюнуть!
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21.12.2022 07:41
+21
Ты, *****, вступай в ряды чмобов-спецоператоров, приезжай и посмотри сам, кто, кого и чем "лупит", это будет последнее, что ты увидишь в своей никчемной жизни. Вы, дети колхозных шлюх и вертухаев, неспособны воевать с реальной армией, кошмарить мирное население - это ваш удел. кацапы - это нация примитивных ублюдков.
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21.12.2022 07:59
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Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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21.12.2022 07:37 Ответить
скоріше за все, ці іграшки мають посилити ппо України саме від можливої ескалації зимою та участі в ній бойової авіації (а того залізяччя, яке ще треба приземлити, там ще вистачає)...
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21.12.2022 08:04 Ответить
Якби ти знало чмо сруське , як тут всім до 3.14зди якісь там - заяви паРаші . .
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21.12.2022 08:17 Ответить
Я лягаю спати і просинаюсь з дружиною , йолоп ..!! Тут тобі не кацапія .
Це для вас там - якесь ***** - бох .
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21.12.2022 08:36 Ответить
спалився ти новорос-хуйло з великої літери написав
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21.12.2022 08:40 Ответить
росія з великої літери, другой уровєнь і т.п. одразу видно Вєлікоє ЧСВ...

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21.12.2022 08:24 Ответить
Ця твоя ахінея має насмішити чи налякати?
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21.12.2022 08:56 Ответить
КАцапська "щука" образилася за те, що американці дали Україні "колючки" і "український карась" перетворився на "йоржа" що засів у неї в пащі - ні проковтнуть, ні виплюнуть!
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21.12.2022 07:41 Ответить
Это тебе товариш прапорщик такую муйню рассказал за рюмкой шмурдяка?
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21.12.2022 07:52 Ответить
Автопортрет гімном жбан в жбані
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21.12.2022 08:29 Ответить
Ты, *****, вступай в ряды чмобов-спецоператоров, приезжай и посмотри сам, кто, кого и чем "лупит", это будет последнее, что ты увидишь в своей никчемной жизни. Вы, дети колхозных шлюх и вертухаев, неспособны воевать с реальной армией, кошмарить мирное население - это ваш удел. кацапы - это нация примитивных ублюдков.
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21.12.2022 07:59 Ответить
Ти говнюк касабский
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21.12.2022 08:17 Ответить
адміни, забаньте цього підара, будь ласка
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21.12.2022 08:25 Ответить
Такице ж оборонна зброя. Чого кацапи бояться?
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21.12.2022 07:46 Ответить
Представляю якби гітлер під час другої світової війни диктував умови.
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21.12.2022 07:47 Ответить
Бо формула не повна. Щоб була повна, до Петріотів слід додати балістичні ракети і бойову авіацію і відняти заборону на їх застосування ЗСУ по території кацапів. Інша формула не працюватиме.
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21.12.2022 07:59 Ответить
Не кормите этого зауральского заробитчанина, в спам, а там модер придет и наведет порядок.
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21.12.2022 08:00 Ответить
Формула в тому, кацапчику, що якщо дадуть Patriot-и, то за всю іншу номенклатуру ППО та важкого озброєння можна просто не хвилюватися - буде багато та різноманітно...

Бо тільки в уяві кацапського лайна - 2-3 батареї Patriot-ів (читай - якихсь "вундервафель") щось реально вирішують.

Зрозумій, дурбецало, Україна витримала перші удари та гонить загарбника зі своєї землі тому, що допомога іде системно, якісно та різноманітно. А не тому що США надали Україні пару вундервафель. Кацапську наволоч з харківщини вигнали не петріотами, а звитягою та бригадним комплектом колісних бойових машин, яким, формально, по 20+ років.
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21.12.2022 08:19 Ответить
ватное чмо, как там Энгельс и Рязань, защитил дырявый своими с-500-600-1000 и т.д. ? ))
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21.12.2022 08:31 Ответить
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21.12.2022 08:36 Ответить
Адмін тут якийсь кацап виліз з під кадирівця і почав строчити коментарі. Приберіть цього опущеного.
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21.12.2022 08:15 Ответить
та кому ти треба, підарас
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21.12.2022 08:27 Ответить
Звісно не стоїть. Бо складові С400 в Україні "виносяться" системно, десятками і чи не сотнями ракетами HARM 40-річної давнини розробки. А ні один Patriot ще ні одною ракетою совквої розробки - не вражений.

Тож порівнювати НУЛЬОВУ КПД С400 з 100% КПД Patriot-ів - реально важкувато...
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21.12.2022 08:22 Ответить
Шо таке - с400 .? Та та х..ня яка навіть не зреагувала , коли українські дрони літали біля Енгальса і Рязані ??
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21.12.2022 08:23 Ответить
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21.12.2022 08:29 Ответить
США знову довели усьому світу, що вони - справжня демократична сверхдержава. Боже, Америку бережи.
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21.12.2022 08:46 Ответить
Ну так давайте оті "Патріоти"! І тема закрита. А ЗСУ ними буде виносити "мізки" і все інше кацапні!
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21.12.2022 08:46 Ответить
Собака гавкає, а караван йде.
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21.12.2022 08:51 Ответить
Послати какцапа -це вже заробити боже благословіння один раз. Розбити йому писятник - вартує двох балів. Амери вже напрацювали на вічне життя. Давайте ще ATACMS, Grey Eagle та Reaper і місце в раю за вами буде заброньоване споконвічно.
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21.12.2022 11:23 Ответить
 
 