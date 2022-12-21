"Россия не может диктовать условия", - Кирби отреагировал на угрозы РФ из-за ПВО Patriot для Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты не учитывают угрозы РФ по поставкам в Украину оборонных вооружений, в том числе передовых систем Patriot, и отмечают, что Россия не может диктовать какие-либо условия, поскольку она - агрессор, развязавший жестокую войну.
С таким заявлением выступил во вторник во время телефонного прессбрифинга координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия не может диктовать условия для оборонной помощи, которую мы оказываем Украине", - подчеркнул представитель Белого дома.
Он подчеркнул, что именно РФ является страной-агрессором в этой войне.
Кирби также отметил, что Соединенные Штаты остаются обеспокоенными эскалацией конфликта, что тоже не отвечает интересам украинского народа. В то же время, по его словам, в Вашингтоне не считают, что сейчас идет война между Россией и Западом, "как заявлял Путин, и что является неправдой".
При этом представитель Белого дома не стал комментировать намерения администрации США предоставить Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Он отметил, что видел сообщения ведущих медиа о том, что такие разговоры ведутся, однако не комментировать, где сейчас находятся США в этом вопросе.
Пожалуйста, подождите...
Це для вас там - якесь ***** - бох .
Бо тільки в уяві кацапського лайна - 2-3 батареї Patriot-ів (читай - якихсь "вундервафель") щось реально вирішують.
Зрозумій, дурбецало, Україна витримала перші удари та гонить загарбника зі своєї землі тому, що допомога іде системно, якісно та різноманітно. А не тому що США надали Україні пару вундервафель. Кацапську наволоч з харківщини вигнали не петріотами, а звитягою та бригадним комплектом колісних бойових машин, яким, формально, по 20+ років.
Тож порівнювати НУЛЬОВУ КПД С400 з 100% КПД Patriot-ів - реально важкувато...