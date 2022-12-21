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Ярмоленко показал российским звездам, как родители спасают дочь после обстрела: "Е####ы, может как-нибудь прокомментируете это видео?"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ярмоленко

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к российским футболистам Антону Шунину и Дмитрию Тарасову, а также рэперу Тимати.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Трибуну".

Ярмоленко опубликовал видео, на котором видно, как после очередных российских обстрелов родители пытаются спасти свою дочь.

Андрей отметил в истории инстаграмм-аккаунты Шунина, Тарасова и Тимати и написал: "Е####ы, может как-то прокомментируете это видео?"

От отмеченных россиян – никакой реакции.

Смотрите: Российские оккупанты второй раз за день обстреляли Курахово, есть раненый. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+41
Шуніна, Тарасова та Тіматі

а хто це , бл... ?
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21.12.2022 07:41
+38
Напевне якісь кацапи? 🤔 Хоча можливо і собаки. Якісь назви на клички схожі.
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21.12.2022 07:52
+30
Бензоколонка тупо не поймет. Они своих личинок не спасают
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21.12.2022 07:44
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Шуніна, Тарасова та Тіматі

а хто це , бл... ?
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21.12.2022 07:41 Ответить
Напевне якісь кацапи? 🤔 Хоча можливо і собаки. Якісь назви на клички схожі.
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21.12.2022 07:52 Ответить
! Дотепно.
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21.12.2022 08:44 Ответить
тіматі, це ніби як більше до приматів
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21.12.2022 09:29 Ответить
...а не их в начале своей каденции зебуины приглашали к нашей on stage?
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21.12.2022 10:10 Ответить
я памятаю каральову, лабуду, сватів....з сивохами..
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21.12.2022 10:31 Ответить
Та ні...то мабуть свино-собачі імена
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21.12.2022 23:16 Ответить
Кто-то из его друзей, возможно бывших?
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21.12.2022 09:36 Ответить
Бензоколонка тупо не поймет. Они своих личинок не спасают
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21.12.2022 07:44 Ответить
у них нет времени , они на бутылку садятся
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21.12.2022 09:11 Ответить
Краще ломаченку відбитому скиньте хай прокоментує.
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21.12.2022 07:48 Ответить
Він не може. У нього мізки вкрали кацапські попи.
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21.12.2022 07:53 Ответить
Кому там скидать, одна звивина та і та на сраці
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21.12.2022 08:36 Ответить
От не можуть українці без реакції русні...
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21.12.2022 07:59 Ответить
Як то кажуть: не намагайтесь вразити бісером свиней.
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21.12.2022 08:00 Ответить
А тим паче свинособак
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21.12.2022 08:20 Ответить
Люди не обзивайте свиней,
бо свині краще від москалєй.
Свиня не може вкрасти,свиня не може вбити,
кацап це може все зробити!
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21.12.2022 10:56 Ответить
Свінособака - саме те. І не свиня, і не собака, а - продукт невдалої вязки
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21.12.2022 20:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xv4SQF5qC5E
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22.12.2022 22:00 Ответить
Надо было ехать на ЧМ. Уэльс была самой убогой командой в Катаре. У Украины были 100% шансы выйти из этой группы.
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21.12.2022 08:01 Ответить
і нахіба мені ці нерви та п'ятиступінчаті матюки в сторону наших незграбних мульйонерів? Тим паче, що не заслужили?
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21.12.2022 09:37 Ответить
А чому звернувся лише до трьох "Ї####и"? Там уся країна така.
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21.12.2022 08:01 Ответить
Для чого ? Щоб ми дізналися про праведне обурення ?
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21.12.2022 08:09 Ответить
шукає співчуття у кацапів? рабська позиція.
треба показувати відео про точіння леза ножа.
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21.12.2022 08:18 Ответить
надо было отметить захерову, пургоносца, лошадь - но так же остались бы без ответа
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21.12.2022 08:21 Ответить
Яка різниця якого росіянина відмічати? Вони абсолютно всі однакові.
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21.12.2022 09:26 Ответить
А хто вони і навіщо їхні коменти?
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21.12.2022 08:24 Ответить
Так їм до п###ди!Вони скажуть ,що це ЗСУ обстрілює мирних.Я наприклад не витрачаю часу,щоб доказувати,цим дятлам щось...Вони справжні фашисти,і чудово розуміють,хто в цій війні агресор,і вони "тащаться"від чергових вбивств та руйнувань..
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21.12.2022 08:29 Ответить
о, ще можна запитати,що може сказати тимощук - виплодок з Луцька, 'вєлікій футбаліст зєніта'
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21.12.2022 08:34 Ответить
Тимощур-ганьба для мого міста!
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21.12.2022 08:49 Ответить
співчуваю, такого воістину гандона по цілому вЗесвіту тільки двоє.
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21.12.2022 09:40 Ответить
Ярмоленко - справжній козак. Молодець, синку!
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21.12.2022 08:49 Ответить
Та що вони можуть зрозуміти?
У них "баби ещйо нарожают" 🤬
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21.12.2022 10:20 Ответить
навіщо?, це ж не люди, це кацапи...
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21.12.2022 10:25 Ответить
И що, прокоментували? Ярмоленко задоволений?
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21.12.2022 10:30 Ответить
електорат цирку до пояса в крові стоять і все в очі заглядає, мир шукають, дебіли.
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21.12.2022 11:37 Ответить
Шо, і навіть за восємь лет дамбілі бамбас не згадали?
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21.12.2022 16:10 Ответить
 
 