Ярмоленко показал российским звездам, как родители спасают дочь после обстрела: "Е####ы, может как-нибудь прокомментируете это видео?"

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к российским футболистам Антону Шунину и Дмитрию Тарасову, а также рэперу Тимати.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Трибуну".

Ярмоленко опубликовал видео, на котором видно, как после очередных российских обстрелов родители пытаются спасти свою дочь.

Андрей отметил в истории инстаграмм-аккаунты Шунина, Тарасова и Тимати и написал: "Е####ы, может как-то прокомментируете это видео?"

От отмеченных россиян – никакой реакции.

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