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Ярмоленко показал российским звездам, как родители спасают дочь после обстрела: "Е####ы, может как-нибудь прокомментируете это видео?"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к российским футболистам Антону Шунину и Дмитрию Тарасову, а также рэперу Тимати.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Трибуну".
Ярмоленко опубликовал видео, на котором видно, как после очередных российских обстрелов родители пытаются спасти свою дочь.
Андрей отметил в истории инстаграмм-аккаунты Шунина, Тарасова и Тимати и написал: "Е####ы, может как-то прокомментируете это видео?"
От отмеченных россиян – никакой реакции.
Топ комментарии
+41 Andrey Shevchenko f5154a7a
показать весь комментарий21.12.2022 07:41
+38 Rostyslav Komarnytsky
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+30 Олег Кущ e096799b
показать весь комментарий21.12.2022 07:44
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Пожалуйста, подождите...
а хто це , бл... ?
бо свині краще від москалєй.
Свиня не може вкрасти,свиня не може вбити,
кацап це може все зробити!
треба показувати відео про точіння леза ножа.
У них "баби ещйо нарожают" 🤬