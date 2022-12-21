Глава совета адвокатов Херсонской области Мокина призывала коллег переходить на сторону РФ, - юрист Костин
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Председатель совета адвокатов Херсонской области Инна Мокина и ее сын Игорь активно призывали юристов переходить на сторону оккупантов.
Об этом сообщил в фейсбуке Партнер в ЮК "Правовой Альянс" Илья Костин, передает Цензор.НЕТ.
"Государственная измена в адвокатуре выглядит следующим образом. Декабрь 2022 года. Во время заседания Совета адвокатов Украины 16 декабря 2022 года Председатель Совета адвокатов Херсонской области Инна Мокина подробно рассказала о деятельности адвокатуры Херсонщины во время оккупации. А это октябрь 2022. Председатель совета адвокатов Херсонской области Инна Мокина и ее сын Игорь ведут активную агитационную и разъяснительную работу среди коллег, призывая их переходить на сторону России и начинать работу по законам страны-оккупанта", - пишет он.
По его словам, об этом МОСТу рассказали адвокаты, участвовавшие в переговорах, собраниях и других мероприятиях, где обсуждалось сотрудничество с россиянами.
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А все тому що в них коріння з Росії тому і прагнуть до Росії. Після війни в Україні будуть переповнені в'язниці
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Тодішні китайські принади були просто забавними, а от сьогоднішні рузьге - то просто пізичний дець.
Чого дивуватись чиновникам- вони просто зріз нашого суспільства, такі самі як і пів країни лохторату- вчорашні ватники