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Глава совета адвокатов Херсонской области Мокина призывала коллег переходить на сторону РФ, - юрист Костин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Председатель совета адвокатов Херсонской области Инна Мокина и ее сын Игорь активно призывали юристов переходить на сторону оккупантов.

Об этом сообщил в фейсбуке Партнер в ЮК "Правовой Альянс" Илья Костин, передает Цензор.НЕТ.

"Государственная измена в адвокатуре выглядит следующим образом. Декабрь 2022 года. Во время заседания Совета адвокатов Украины 16 декабря 2022 года Председатель Совета адвокатов Херсонской области Инна Мокина подробно рассказала о деятельности адвокатуры Херсонщины во время оккупации. А это октябрь 2022. Председатель совета адвокатов Херсонской области Инна Мокина и ее сын Игорь ведут активную агитационную и разъяснительную работу среди коллег, призывая их переходить на сторону России и начинать работу по законам страны-оккупанта", - пишет он.

По его словам, об этом МОСТу рассказали адвокаты, участвовавшие в переговорах, собраниях и других мероприятиях, где обсуждалось сотрудничество с россиянами.

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Глава совета адвокатов Херсонской области Мокина призывала коллег переходить на сторону РФ, - юрист Костин 01
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Топ комментарии
+22
Просто эта Чмокина - генетическая кацапка, со всеми вытекающих последствиями. Не важно в какой стране они могут оказаться, настоящими её гражданами они никогда не становятся и всегда мечтают погрузить в говно, под названием "руццкий мир".
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21.12.2022 09:05
+16
Ніби ж освічена. Знає яка буде відповідальність, але стромляє голову в петлю. То треба оту петлю тугіше затягнути!
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21.12.2022 08:59
+13
Табуретку вибити з під ніг - петля сама затягнеться.
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21.12.2022 09:03
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Ідіотів не сіють, не жнуть, - вони на мокрому місці виводяться й розплоджуються.
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21.12.2022 08:48 Ответить
Особливо таких, як ця СМокіна
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21.12.2022 10:43 Ответить
Ну и рожа - типичная предательница *************
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21.12.2022 11:40 Ответить
От за шо я люблю адвокатів .
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21.12.2022 08:55 Ответить
Ніби ж освічена. Знає яка буде відповідальність, але стромляє голову в петлю. То треба оту петлю тугіше затягнути!
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21.12.2022 08:59 Ответить
Табуретку вибити з під ніг - петля сама затягнеться.
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21.12.2022 09:03 Ответить
Просто эта Чмокина - генетическая кацапка, со всеми вытекающих последствиями. Не важно в какой стране они могут оказаться, настоящими её гражданами они никогда не становятся и всегда мечтают погрузить в говно, под названием "руццкий мир".
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21.12.2022 09:05 Ответить
Ну чому вони ні їхали з України до руцького миру? Що тримало? Підраша велика, усім би місця хватило. Ні, сидять тута і скиглять, як тута погано. А зараз і тім паче можливість така є, хоч в Сибір, хоч на Колиму...Тім, кому не до вподоби Україна - валить туди, де вам краще, а ми якось самі собі раду дамо.
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21.12.2022 09:34 Ответить
Їм тут сповна комфортно жити! Навіщо їм росія! І тут вони будують своє майбутнє, таке, в которому їм зручно. А українців треба винищити, щоб не плутулись під ногами, тим більше, що вони, українці, такі поблажливі до них!
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21.12.2022 12:15 Ответить
нажаль як адвокат вона добре розуміє як пропетляти
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21.12.2022 09:11 Ответить
Наверное действительно знает, что в этой стране ей ничего не будет 😂
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21.12.2022 09:33 Ответить
Але потім не буде місця в Україні для цих адвокатів або в'язниця або Росія якщо встигнуть втекти.
А все тому що в них коріння з Росії тому і прагнуть до Росії. Після війни в Україні будуть переповнені в'язниці
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21.12.2022 09:09 Ответить
Якщо ввести смертну кару за держзраду, то кладовища.
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21.12.2022 10:11 Ответить
А нащо в Кацапії, де нема суду, потрібні адвокати?
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21.12.2022 09:10 Ответить
А в Херсонской обл столько этих плятей и тварей прокацапских....
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21.12.2022 09:13 Ответить
На гіляку запроданку кацапську !!!
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21.12.2022 09:16 Ответить
Ай-яй-яй! Як невдобно плучилося!
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21.12.2022 09:17 Ответить
Так в Херсоні вся верхушка була проросійська. За цю пані нічого не знаю, а от СБУ, поліцію, прокуратуру і свох "намісників" особисто ставив Президент. Та і сьогодні бувші "риги" є основною владою "слуг" в цьому місті і миттєво побачили "кримінал" в тому, що сім'я Порошенків привезла мініпекарню, щоб безкоштовно випікати хліб. Знову ті "патріоти" після звільнення міста, яке самі чомусь здали .
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21.12.2022 09:48 Ответить
...по предателям висилица плачет,рюзке коллоборанты
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21.12.2022 09:50 Ответить
Вислати на московію.
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21.12.2022 09:59 Ответить
5-а колона в дії.....це Найстрашніша зброя руSSкіх терористів...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.12.2022 10:22 Ответить
курва, а син її - син курви...
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21.12.2022 10:24 Ответить
Нє,ну хіба не можна простіше-курва мать,курви син...
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21.12.2022 10:35 Ответить
Колись за часів совєцько-китайського конфлікту на о. Даманський китайози закликали солдат СА переходити на їх бік. У якості "заманухи" (з огляду на тодішні китайські статки) пропонувалися: велосипед, наручний годинник і щоденна "большая булка бєлого хлєба".
Тодішні китайські принади були просто забавними, а от сьогоднішні рузьге - то просто пізичний дець.
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21.12.2022 10:45 Ответить
Нічого страшного, завтра вона перефарбується, і у складі ЗЕлених 'слуг' буде на новій керівній посаді розповідати нам всім як треба бути патріотом, і співати 'червону калину'.
Чого дивуватись чиновникам- вони просто зріз нашого суспільства, такі самі як і пів країни лохторату- вчорашні ватники
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21.12.2022 10:55 Ответить
Пани лінгвісти, підкажіть як перекласти з російської "призвал" и "призывал" відповідно.
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21.12.2022 11:34 Ответить
Закликав або викликав, залежно від змісту
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21.12.2022 14:23 Ответить
Викликав це вызывал, не те.
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21.12.2022 15:47 Ответить
Мокшина она....
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21.12.2022 15:04 Ответить
 
 