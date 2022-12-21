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Байден объявит о новом пакете помощи Украине почти на $2 млрд. Среди прочего дадут Patriot, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден

В Белом доме официально подтвердили планы президента США Джо Байдена объявить о пакете безопасности Украины на сумму почти $2 млрд.

Об этом заявил на брифинге представитель Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"Он (пакет помощи. – Ред.) будет содержать очень важную новую способность: ракетную батарею Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины", – отметил он.

США будут обучать украинских военных, как управлять батареей ракет Patriot в третьей стране.

"Это займет некоторое время, но украинские войска вернутся в свою страну, чтобы управлять этой батареей", - объяснили в Белом доме.

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Топ комментарии
+40
Хороший подаруночок нам до Різдва . . Дякуємо народу Америки . !! .
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21.12.2022 08:52
+26
Уверяю Вас, это не ничто. Сама политическая важность предоставления такой системы, как Петриот, перевешивает все остальное. До этого момента они передавались лишь наиболее близким союзникам и управлялись американскими спецами. Здесь важно само восприятие Украины Америкой и причисление её к группе стан, с которыми США готовы делиться такими технологиями.
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21.12.2022 09:09
+20
В каждую область по батарее Патриотов надеюсь
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21.12.2022 08:50
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Щоб екіпажі встинуть підготувать!
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21.12.2022 16:23 Ответить
Из этих Патриотов по раше можно врезать?
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21.12.2022 11:56 Ответить
170 км же
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21.12.2022 21:11 Ответить
Де ?

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21.12.2022 13:52 Ответить
Скоро!
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21.12.2022 18:11 Ответить
нужно еще просить Томагавки, которые запускаются из контейнеров
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21.12.2022 17:34 Ответить
Эй ... та подождите еще год-два ... "вырезано цензурой" ...
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21.12.2022 20:13 Ответить
так и будет. Как с ленд лизом
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21.12.2022 23:34 Ответить
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