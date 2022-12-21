Байден объявит о новом пакете помощи Украине почти на $2 млрд. Среди прочего дадут Patriot, - Белый дом

В Белом доме официально подтвердили планы президента США Джо Байдена объявить о пакете безопасности Украины на сумму почти $2 млрд.

Об этом заявил на брифинге представитель Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"Он (пакет помощи. – Ред.) будет содержать очень важную новую способность: ракетную батарею Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины", – отметил он.

США будут обучать украинских военных, как управлять батареей ракет Patriot в третьей стране.

"Это займет некоторое время, но украинские войска вернутся в свою страну, чтобы управлять этой батареей", - объяснили в Белом доме.

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