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Байден объявит о новом пакете помощи Украине почти на $2 млрд. Среди прочего дадут Patriot, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Белом доме официально подтвердили планы президента США Джо Байдена объявить о пакете безопасности Украины на сумму почти $2 млрд.
Об этом заявил на брифинге представитель Белого дома, передает Цензор.НЕТ.
"Он (пакет помощи. – Ред.) будет содержать очень важную новую способность: ракетную батарею Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины", – отметил он.
США будут обучать украинских военных, как управлять батареей ракет Patriot в третьей стране.
"Это займет некоторое время, но украинские войска вернутся в свою страну, чтобы управлять этой батареей", - объяснили в Белом доме.
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