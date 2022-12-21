Общие боевые потери РФ с начала войны - около 99 740 человек (+510 за сутки), 267 вертолетов, 282 самолета, 3002 танка, 1972 артсистемы, 5979 бронированных машин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Потери российских оккупантов по состоянию на утро 21 декабря составляют примерно 99 740 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, почти 100 000 человек и уже более 3000 танков потеряла россия в Украине на сегодняшний день.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.12 ориентировочно составляют:
личного состава - около 99 740 (+510) человек ликвидировано,
танков - 3002 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 5979 (+5) ед,
артиллерийских систем - 1972 (+12) ед,
РСЗО - 412 (+2) ед,
средства ПВО - 212 (+0) ед,
самолетов - 282 (+1) ед,
вертолетов - 267 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1688 (+8),
крылатые ракеты - 653 (+0),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4608 (+9) ед,
специальная техника - 178 (+1).
Данные уточняются.
Пожалуйста, подождите...
Начинает работу над второй сотней тысяч !
Слава ЗСУ !!!
На День Великої Перемоги над кацапами хорошо було б пляшку "Артемівського" випити.
Добряче хлопці Миколая відсвяткували!
К концу дня зимнего солнцестояния ( дек 21)
К Рождеству( дек. 25)
К окончанию Хануки ( дек. 26)
К Новому Году (дек 31/2022 -янв 2023)
танков - 3002 (+7) ед,! рубеж 3000 пройден!
боевых бронированных машин - 5979 (+5) ед,
артиллерийских систем - 1972 (+12) ед,
К Новому Году можно успеть пересечь рубеж 6000