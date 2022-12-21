Общие боевые потери РФ с начала войны - около 99 740 человек (+510 за сутки), 267 вертолетов, 282 самолета, 3002 танка, 1972 артсистемы, 5979 бронированных машин

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 21 декабря составляют примерно 99 740 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, почти 100 000 человек и уже более 3000 танков потеряла россия в Украине на сегодняшний день.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.12 ориентировочно составляют:

личного состава - около 99 740 (+510) человек ликвидировано,

танков - 3002 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 5979 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1972 (+12) ед,

РСЗО - 412 (+2) ед,

средства ПВО - 212 (+0) ед,

самолетов - 282 (+1) ед,

вертолетов - 267 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1688 (+8),

крылатые ракеты - 653 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4608 (+9) ед,

специальная техника - 178 (+1).

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Данные уточняются.