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Новости Война в Украине Война
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война (46961) Генштаб ВС (4308) уничтожение (3868) техника (1545) потери (3864)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 99 740 человек (+510 за сутки), 267 вертолетов, 282 самолета, 3002 танка, 1972 артсистемы, 5979 бронированных машин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 21 декабря составляют примерно 99 740 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, почти 100 000 человек и уже более 3000 танков потеряла россия в Украине на сегодняшний день.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.12 ориентировочно составляют:

личного состава - около 99 740 (+510) человек ликвидировано,

танков - 3002 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 5979 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1972 (+12) ед,

РСЗО - 412 (+2) ед,

средства ПВО - 212 (+0) ед,

самолетов - 282 (+1) ед,

вертолетов - 267 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1688 (+8),

крылатые ракеты - 653 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4608 (+9) ед,

специальная техника - 178 (+1).

Читайте: Отражены атаки врага в районе 25 населенных пунктов в Харьковской области и на Донбассе, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 99 740 человек (+510 за сутки), 267 вертолетов, 282 самолета, 3002 танка, 1972 артсистемы, 5979 бронированных машин 01

Данные уточняются.
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Топ комментарии
+30
Супер !!! Слава ЗСУ !!! Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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21.12.2022 09:15
+29
наближається свято ! по 100 не чокаясь!
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21.12.2022 09:14
+29
Запомним эту дату: 21.12.22 - перемололи/утилизовали первые 100 тысяч !
Начинает работу над второй сотней тысяч !
Слава ЗСУ !!!
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21.12.2022 09:15
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Правила форума Совет форумчан
наближається свято ! по 100 не чокаясь!
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21.12.2022 09:14 Ответить
у танчиків "ювілей" сьогодні, у чмобіків - завтра, у ББМів і арти - скоро.
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21.12.2022 12:42 Ответить
Завтра вже буде соточка.
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21.12.2022 09:15 Ответить
Супер !!! Слава ЗСУ !!! Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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21.12.2022 09:15 Ответить
Борисові Джонсонюку теж Слава!!
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21.12.2022 09:32 Ответить
Tak oto zh!
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21.12.2022 13:03 Ответить
Завтра ювілей зашкварених орків
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21.12.2022 09:15 Ответить
ну так !!! не пагано !!! практично 10 місяців війни і 100 тис. дохлих кацапів - в середньому по 10 тис. доглих кацапів на місяць !!!
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21.12.2022 09:19 Ответить
Війна триває майже 9 років, а не 10 місяців.
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21.12.2022 09:36 Ответить
а рахунок кацапів з 24.02.2022
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21.12.2022 09:47 Ответить
Карабаса і єнота завтра на форум!!!
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21.12.2022 09:42 Ответить
Запомним эту дату: 21.12.22 - перемололи/утилизовали первые 100 тысяч !
Начинает работу над второй сотней тысяч !
Слава ЗСУ !!!
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21.12.2022 09:15 Ответить
Вітаю ЗСУ з 3000-им танком.
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21.12.2022 09:28 Ответить
Та ще й більше 400 затрофеєно. А було, станом на 2021 рік, у строю в усіх родах військ РФ - 3330 танків, та ще 10 000 антикваріату на базах зберігання. Скоро Царь-пушку викотять.
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21.12.2022 10:57 Ответить
на завтра шампусік я вже приготував СЛАВА ЗСУ!!!!💛💙
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21.12.2022 09:30 Ответить
Жаль, що "Артемівського" шампанського зараз нема в продажу.
На День Великої Перемоги над кацапами хорошо було б пляшку "Артемівського" випити.
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21.12.2022 11:59 Ответить
Покупал пару дней назад в розетке
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21.12.2022 21:20 Ответить
Танчиків більше 3000, ББМ під 5000, і під 2000 артсистем - от що тішить. Чмобиків з зеками ще нагонять, але ржавими калашамттсильне не повоюєш
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21.12.2022 09:32 Ответить
а десь по посадці або в окопі бігає стотисячний юбіляр і не знає ще, що будуть вітати його родину - Паздравляем, ваш син пагиб за родіну...
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21.12.2022 09:34 Ответить
😁
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21.12.2022 09:37 Ответить
Uze doxliji jubeljar 100 000, tak kak podshtjot idjot opazdaniem po texnicheskim prichinam...
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21.12.2022 11:10 Ответить
12 артсистем! Літак, ватальот, пів тищі лаптів!!!
Добряче хлопці Миколая відсвяткували!
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21.12.2022 09:36 Ответить
Рубеж 100К будет пройден!
К концу дня зимнего солнцестояния ( дек 21)
К Рождеству( дек. 25)
К окончанию Хануки ( дек. 26)
К Новому Году (дек 31/2022 -янв 2023)

танков - 3002 (+7) ед,! рубеж 3000 пройден!

боевых бронированных машин - 5979 (+5) ед,
артиллерийских систем - 1972 (+12) ед,
К Новому Году можно успеть пересечь рубеж 6000
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21.12.2022 09:40 Ответить
Сьогодня!
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21.12.2022 10:40 Ответить
3000 ворожих танків!💪
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21.12.2022 09:48 Ответить
Виходить, москалота втрачала в середньому по 10 танків за день (!)
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21.12.2022 13:04 Ответить
Да,славно попрацювали ,що з мертвими душами,що х їх технікою. Боріться і перемагайте. Україна понад усе.
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21.12.2022 09:49 Ответить
100тыс - Франция во 2 мировую
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21.12.2022 10:18 Ответить
Так французи ж на чолі з петеном шукали мир в баньках біснуватого адіка.При цьому маючи непогану армію і надійних союзників.
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21.12.2022 10:34 Ответить
''Pjatjiljetku v 3 goda! Davatj stranje uglja!''
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21.12.2022 10:23 Ответить
І я свої п"ять - 3000 танків - 400 = 2600 (400 - то ленд ліз кацапський) 2600 - десять дивізій, 10, Карл!
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21.12.2022 11:08 Ответить
Трофейные танки в уничтоженые не пишут. Так что 3000+400
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22.12.2022 01:01 Ответить
Не знаю
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22.12.2022 01:14 Ответить
Сьогодні можно й бухнкть трохи за ювілей у чмобиків
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21.12.2022 12:44 Ответить
Вы бухнуть - и мы бухнуть!
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21.12.2022 13:05 Ответить
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21.12.2022 13:14 Ответить
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21.12.2022 13:16 Ответить
Запомните дату!
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21.12.2022 13:59 Ответить
100 тысяч дохлых кацапов менее чем за год!
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21.12.2022 14:49 Ответить
арта знову радує
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21.12.2022 15:04 Ответить
Ювілейного орка треба відзначити державною нагородою! Родині також надати квиток до цирку, 5 кг риби, 1 кубометр деревини та звісна річ куб льоду! Ну і обов'язково святковий унітаз!
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21.12.2022 16:43 Ответить
За кожного українця серце стікає кров'ю.. А цих потвор окупантів і мільйону буде мало за цей *******....
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21.12.2022 22:10 Ответить
Да...
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22.12.2022 01:09 Ответить
 
 