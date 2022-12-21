Звание Героя Украины просят присвоить сержанту Ярославу Шинкаренко, погибшему в бою с оккупантами, - петиция

На сайте Офиса Президента зарегистрирована петиция с призывом присвоить звание Героя Украины сержанту Ярославу Шинкаренко, погибшему в бою с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ярославу Шинкаренко 22 года, он из Киевщины, из семьи военных. В октябре 2020-го получил звание Народного Героя Украины за спасенные человеческие жизни.

"Четыре года он был на войне в составе 131 отдельного разведывательного батальона. Впоследствии уволился из Вооруженных Сил, но 24 февраля в 8 утра был в военкомате. Его распределили в 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ имени Черных Запорожцев. Стал командиром отделения разведывательной роты. Подразделение участвовало в боях на Киевщине, под Броварами.



В селе Плоское группа "Ярика" попала под массированный артиллерийский обстрел в окружении. Шинкаренко, единственный среди всей группы, имел боевой опыт и вывел из окружения 8 человек, а затем вернулся за еще одной группой, и также вывел ее.



"Затем был Ирпень, Горенка, Дымер, где он так же ловко и умело воевал и помогал собратьям. А потом та же Киевщина, но под границей с Белоруссией. Полесское… Боевое патрулирование на автомобиле… Он был за рулем, их было 4. Наехал на вражескую мину ТМ своим колесом и принял весь удар на себя… Он один погиб на месте", — рассказала о гибели своего сына военная мама Елена Кукла.



Это было 19 апреля – "Ярик" взорвался на вражеской мине. Мать похоронила сына и ныне является волонтером, пытающимся обеспечить всем необходимым подразделения, которые обращаются к ней за помощью", - говорится в петиции.

Интервью с Ярославом Шинкаренко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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