Звание Героя Украины просят присвоить сержанту Ярославу Шинкаренко, погибшему в бою с оккупантами, - петиция
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На сайте Офиса Президента зарегистрирована петиция с призывом присвоить звание Героя Украины сержанту Ярославу Шинкаренко, погибшему в бою с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ярославу Шинкаренко 22 года, он из Киевщины, из семьи военных. В октябре 2020-го получил звание Народного Героя Украины за спасенные человеческие жизни.
"Четыре года он был на войне в составе 131 отдельного разведывательного батальона. Впоследствии уволился из Вооруженных Сил, но 24 февраля в 8 утра был в военкомате. Его распределили в 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ имени Черных Запорожцев. Стал командиром отделения разведывательной роты. Подразделение участвовало в боях на Киевщине, под Броварами.
В селе Плоское группа "Ярика" попала под массированный артиллерийский обстрел в окружении. Шинкаренко, единственный среди всей группы, имел боевой опыт и вывел из окружения 8 человек, а затем вернулся за еще одной группой, и также вывел ее.
"Затем был Ирпень, Горенка, Дымер, где он так же ловко и умело воевал и помогал собратьям. А потом та же Киевщина, но под границей с Белоруссией. Полесское… Боевое патрулирование на автомобиле… Он был за рулем, их было 4. Наехал на вражескую мину ТМ своим колесом и принял весь удар на себя… Он один погиб на месте", — рассказала о гибели своего сына военная мама Елена Кукла.
Это было 19 апреля – "Ярик" взорвался на вражеской мине. Мать похоронила сына и ныне является волонтером, пытающимся обеспечить всем необходимым подразделения, которые обращаются к ней за помощью", - говорится в петиции.
Интервью с Ярославом Шинкаренко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
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Щось НЕ ТЕ твориться в тилу, в штабах, з паркетними генералами...
Чому всяке г*вно в почЬОті, а героїв намагаються забути? Тіпа ! Я їх на фронт нє посилал...
Обычно, звание "Герой Украины" присваивают за конкретные дела и именно на них делают акцент. При этом данные действия должны быть осознанными выдающимися, такими, которых нет или их число очень мало среди участников событий и они имеют особую значимость для государства.
Парня бесспорно жаль, но единичны ли случаи вывода групп из окружения ( тем более развед групп )? Единичны ли случаи подрыва на минах и гибели от этого ( тем более, что в этом случае нет вообще "осознанных жертвенных" действий ?
Увы, но описанное это обыденность на войне и она много с кем была и будет...