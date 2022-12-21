Делегация Украины во время визита в США будет просить Вашингтон о поставках ракет ATACMS и беспилотников Grey Eagle и Reaper, - Politico
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Украинская делегация во время визита Зеленского в США намерена просить Вашингтон о поставках тактических баллистических ракет ATACMS с дальностью применения до 300 км, а также ударно-разведывательных беспилотников Grey Eagle и Reaper.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на источник.
"Ожидается, что во время встречи с Байденом и его командой по национальной безопасности украинская делегация вновь выступит с просьбами по армейским тактическим ракетным системам большой дальности (ATACMS) и беспилотникам Gray Eagle и Reaper", - отмечает издание.
"Но официальные лица США не готовы уступить. Белый дом Байдена категорически отклонил отправку ATACMS. Расходы на это высоки, говорят официальные лица США. Отправка ракет большой дальности в Киев может спровоцировать Путина на использование потенциально еще более смертоносного оружия внутри Украины", - добавили авторы материала.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что отправился в США.
Пожалуйста, подождите...
путіну світить візит в Гаагу.....якщо руSSкі кріпостні ще зовсім не здуріли...то видадуть головного терориста самі...так як серби мілошевича....
А за передачу нам ATACMS путлер может ударить по объектам НАТО в Европе. НАТО хочется вступать в войну из-за передачи ракет, которые кардинально ничего не поменяют ни на фронте, ни в тылу (280 км - это не 1000)?
И напоминаю, что всего лишь 10 лет назад Украина была под пророссийским президентом и про членство в НАТО даже не задумывалась.
А всего 3 года назад Украина выбрала "перестать стрелять".
Обязано ли НАТО рисковать миллионами своих граждан ради такой страны? Кто скажет "да" - обратитесь к психиатру.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
на ЖАЛЬ шуфричі з бужанскіми, дубінськими, деркачами, партновими, арахаміями, єрмачками та різними татаровими з гундяєвським кривослав`ям ЩЕ бігають по Києву...
США имеют право заботиться, прежде всего, о безопасности НАТО. И ничего США Украине не обязаны. Ядерные угрозы ***** погасили - скажи спасибо, а для большего надо было в НАТО вступать.
Если со второго раза не понял - буду тебя поучать, курица, пока не поймёшь.
АЛЕ НА ВІЙНІ БЕЗ ДОПОМОГИ НЕМОЖЛИВО ОТРИМАТИ ПЕРЕМОГУ НАВІТЬ ЯКЩО ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦИВО Є.
Дехто пише що за передачу Україні США ракет ПУТЛЕР вдарить по НАТО ви в це впевнені? Ці ракети будуть миттєво збиті а по Росії дуже сильно вдарять бо в НАТО системи ПРО набагато сильніші і їх Росія не зиоже пробити. Навіть Україна вже багато ракет збиває а що говорити про НАТО.
ПУТЛЕР ЯКЩО І ПІДЕ НА КРАЇНИ НАТО -ЙОГО ЧЕКАЄ СМЕРТЬ БО ОДНОЗНАЧНО ЩО КРАЇНИ НАТО ПЕРЕМОЖУТЬ РОСІЮ ТУТ НЕ МОЖЕ БУТИ І СУМНІВІВ
По Белгороду и Курску прилетело больше 50 ракет...мабуть Бавовна лютує...🤣🔥🔥🔥💥💥💥
..🤣
Нежданчик от Японии мавзолєйним Обезьянам...👹