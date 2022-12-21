Делегация Украины во время визита в США будет просить Вашингтон о поставках ракет ATACMS и беспилотников Grey Eagle и Reaper, - Politico

Украинская делегация во время визита Зеленского в США намерена просить Вашингтон о поставках тактических баллистических ракет ATACMS с дальностью применения до 300 км, а также ударно-разведывательных беспилотников Grey Eagle и Reaper.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

"Ожидается, что во время встречи с Байденом и его командой по национальной безопасности украинская делегация вновь выступит с просьбами по армейским тактическим ракетным системам большой дальности (ATACMS) и беспилотникам Gray Eagle и Reaper", - отмечает издание.

"Но официальные лица США не готовы уступить. Белый дом Байдена категорически отклонил отправку ATACMS. Расходы на это высоки, говорят официальные лица США. Отправка ракет большой дальности в Киев может спровоцировать Путина на использование потенциально еще более смертоносного оружия внутри Украины", - добавили авторы материала.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что отправился в США.

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