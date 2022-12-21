Маск хочет уйти с поста головы Twitter. Ищет, "кого-то достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу"

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что уйдет с поста генерального директора компании, когда найдет себе преемника.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Я уйду с должности генерального директора, как только найду кого-нибудь довольно дурного, чтобы взяться за эту работу. После этого я просто буду руководить командами программного обеспечения и серверов", - пообещал Маск.

Несколько дней назад Маск запустил в Twitter опрос о том, должен ли он уйти в отставку с поста руководителя компании, и заверил, что придерживается его результатов. 20 декабря стало известно, что за уход Маска выступили 57,5 процента из 17,5 миллиона голосовавших аккаунтов.

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После этого он намекнул, что в ход голосования могли вмешаться боты. И заявил, что позволит участвовать в голосовании по политике Twitter только подписчикам Twitter Blue.