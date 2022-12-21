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Twitter (129) социальные сети (630) Маск Илон (121)

Маск хочет уйти с поста головы Twitter. Ищет, "кого-то достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Технологии

маск,твіттер

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что уйдет с поста генерального директора компании, когда найдет себе преемника.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Я уйду с должности генерального директора, как только найду кого-нибудь довольно дурного, чтобы взяться за эту работу. После этого я просто буду руководить командами программного обеспечения и серверов", - пообещал Маск.

Несколько дней назад Маск запустил в Twitter опрос о том, должен ли он уйти в отставку с поста руководителя компании, и заверил, что придерживается его результатов. 20 декабря стало известно, что за уход Маска выступили 57,5 процента из 17,5 миллиона голосовавших аккаунтов.

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После этого он намекнул, что в ход голосования могли вмешаться боты. И заявил, что позволит участвовать в голосовании по политике Twitter только подписчикам Twitter Blue.
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Топ комментарии
+17
Трампа назнач, лучше кандидата не найти.
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21.12.2022 10:19
+11
Один теж казав,що піде з посади,коли порушить закон...
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21.12.2022 10:29
+10
Дурний, який твіттор купив, уже знайшовся..
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21.12.2022 10:37
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Трампа назнач, лучше кандидата не найти.
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21.12.2022 10:19 Ответить
Думаю що таких кандидатів у світі дуже богато нажаль...
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21.12.2022 10:20 Ответить
После того как спонсоры разбежались и основные творцы контента тоже, Маск понял, что запахло жареным и пора валить
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21.12.2022 10:24 Ответить
а куди ж валити, якщо ввалив стільки грошей? 44 лярди. навіть уявити страшно. схоже, що Маск - просто лох.
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21.12.2022 10:25 Ответить
Ти напевно не в курсі, але він написав та стаття про це
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21.12.2022 10:31 Ответить
99 відсотків підозра,що бабло расєйське..

Для контролю Твітера.
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21.12.2022 11:08 Ответить
Він в американських банках кредитів набрав перед підвищенням ставки ФРС. Як підвищили - він почав брикатися, як свиня на мотузці, намагаючись зіскочити з придбання, але не вийшло. Тоді він просто вирішив максимально обнести твітер на швидкогроші, щоб хоч краплю відбити перед тим, як він загнеться.
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21.12.2022 11:29 Ответить
Що лоханувся, було понятно з початку.
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21.12.2022 11:09 Ответить
Судя по его поступкам сам Маск не достаточно умён.
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21.12.2022 10:25 Ответить
Якщо Маск для тебе недостаточноумен, то чому у тебе немає стільки мільярдів, скільки в нього🤔🧐😁 Маючи стільки бабла, мужичок розважається як хоче, ну хобі у нього таке,- друкувати 😝😝😝😝😝😜🤪
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21.12.2022 10:33 Ответить
одне іншому не заважає..

)))
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21.12.2022 11:10 Ответить
Мають мільярди тільки вумні? Вон ***** теж має 200 млд і що? Вумне чи *****?
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21.12.2022 11:12 Ответить
У Трампа тоже куча бабла, однако возбуждено дело о мошенничестве, подстрекательстве к перевороту и неуплате налогов. Уверен что со временем и на этого делка что то найдут.
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21.12.2022 11:19 Ответить
Там в Сети фоточка ходит, где наш любимый Маск рядом с Кушнером ( зятем Трампа) болеют ( или обсуждают что-то более серьёзное, чем футбол) на прошедшем ЧМ, а на переднем плане выглядывает ( конечно же совершенно случайно там оказавшаяся) мадам Наиля Аскер-заде ( дорогая корабельная сосна, а теперь вот бизнес-вумен с широкими связями в определённых кругах). Совпадение?...
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21.12.2022 10:27 Ответить
цю мадам Илончику підложили. все в дусі кгб ) такий собі - красний воробей. я візьми, тай бовкни йому вчора - Илон, цій мадам в рот не давай. на ранок вже в тіньовому бані ))) демокрааатіііяяяя )))
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21.12.2022 10:32 Ответить
Один теж казав,що піде з посади,коли порушить закон...
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21.12.2022 10:29 Ответить
Так обісратись,- Ай-я-я-я-яй 🤔🧐😁 Розбіг на доллар, стрибок на тугрик 💩💩💩
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21.12.2022 10:30 Ответить
есть там у нас один, как раз по дороге к вам...
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21.12.2022 10:32 Ответить
Дурний, який твіттор купив, уже знайшовся..
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21.12.2022 10:37 Ответить
Марс давай освоюй швидше. Хернею якоюсь займається вже рік. Чи цец весь шум і робиться,щоб прикрити лажу в космічній програмі?
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21.12.2022 10:45 Ответить
там куди більша ЛАЖА з Теслою...

Неблагополучний рік
Акції Tesla стрімко дешевшають. Наприкінці минулого року компанія оцінювалася в трильйон доларів і навіть трохи більше. Однак у середу акції Tesla подешевшали на 2,6%, внаслідок чого ринкова капіталізація компанії впала до 495 млрд. доларів - вперше з 2020 року. За рік компанія втратила 55% своєї вартості.

https://www.bbc.com/russian/news-63976305
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21.12.2022 11:18 Ответить
Илюха Максимов понял что вляпался в говно?
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21.12.2022 10:47 Ответить
Макс-лох заплатив 44 млрд. за "Триппер" (за такі кошти можна було створити 500 таких нових платформ з нуля і розкрутити їх), який нікому не потрібний, частково продавши свої прибуткові акції тесла, та взявши в борг у банкірів на уолл стрит решту 13 млрд. під високі відсотки... він розуміє, який він в даному випадку лох і пробує, якось викрутитись, але постійно фартити не може, побачимо що у нього з цього вийде...
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21.12.2022 10:51 Ответить
соціальна мережа -це ЛЮДИ.

І її цінність визначається Цінністю для людей..

і якщо маск зробить цю мережу НЕКОМФОРТНОЮ ,і,що гірше,НЕБЕЗПЕЧНОЮ через зливання персональних даних ФСБ (достатньо підозри) -втратить користувачів. А ЗНАЧИТЬ І БАБЛО.

ВСЕ просто.
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21.12.2022 11:13 Ответить
Для мене твітер не цікавий навіть якщо його взагалі не буде
А от ютуб потрібний і мабуть людей більше на ютубі
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21.12.2022 11:02 Ответить
Ты прав. Меня, к примеру, нет ни в одной социальной сети, только в YouTube есть акк.
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21.12.2022 11:53 Ответить
Маск приколюється, а всі ведуться.
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21.12.2022 11:17 Ответить
Маск провели опрос общественного мнения по факту,,большинство за его уход...це вам не Лохотрон марафон ЗеКодломойских Кучмистов ..
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21.12.2022 11:22 Ответить
Маск вже кукурікає про ботів, а так званий "марафон", це взагалі не опитування, а тєлєпередача по бабушковізору.
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21.12.2022 11:32 Ответить
Леваки в деле...их мутки....а Маск пешка
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21.12.2022 13:58 Ответить
 
 