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Новости За рубежом
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Конгресс США (963) Россия (91317) США (23212) терроризм (18674)

Конгресс США собирается признать РФ государством-агрессором. Это альтернатива признанию спонсором терроризма, - The Hill

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

санкції

Руководство Конгресса США работает над скорым внесением законопроекта, который осудит Россию как государство-агрессора. О признании РФ спонсором терроризма речь не идет.

Об этом со ссылкой на текст законопроекта сообщило американское издание The Hill, передает Цензор.НЕТ.

Руководство Конгресса США и Белый дом работают над скорейшим внесением законопроекта, осуждающего Россию как государство-агрессора во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря.

Принятие законопроекта предоставит Байдену новые полномочия по санкциям против российских чиновников, однако помощник Палаты представителей Республиканской партии назвал это "полуфабрикатным" ответом на призывы Зеленского, чтобы США объявили Россию государством-спонсором терроризма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польский сейм признал Россию государством – спонсором терроризма

"Зеленский попросил статус государственного спонсора терроризма, а администрация Байдена сказала им, что не поддержит его, но придумала альтернативный статус, которого даже не существует ни в национальном, ни в международном законодательстве США - нет никаких правовых оснований для этого. Это недоработанное пиар-мероприятие, которое не накажет Россию и не поможет украинскому народу", - сказал помощник конгрессмена, знакомый с обсуждениями.

В проекте текста сказано, что президент имеет право обозначить государством-агрессором любую страну, если она причастна к актам агрессии против Украины, а также наказывать любого, кто причастен к агрессии.

Критики текста говорят, что эти санкционные органы излишни, поскольку администрация Байдена наложила санкции на Путина и многих его чиновников и членов семьи с тех пор, как Москва начала вторжение в Украину в феврале.

Организации, базирующиеся в США и поддерживающие Украину, выступили с общим заявлением, в котором высказались против законопроекта. Заявление подписали Украинский комитет конгресса Америки, Объединенный балтийско-американский национальный комитет и Razom for Ukraine.

Это разрушительная концепция, которая подрывает текущие усилия Конгресса по поддержке Украины. Сейчас Россия ведет беспощадную войну и геноцид против Украины и ее народа. Это назначение не изменит действия РФ, не завладеет ее активами или не приведет к осмысленному привлечению к ответственности российского правительства, и просто возлагается на усмотрение исполнительной власти в определении того, когда закончится российская агрессия против Украины", - говорится в совместном заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США работает над альтернативой признанию РФ страной-спонсором терроризма, - Блинкен

Группы выразили опасение, что объявление РФ государством-агрессором позволит смягчить санкции и вернуть замороженные активы военным преступникам в рамках возможных преждевременных переговоров с Россией.

"Хотя правительство США, Конгресс и президент Байден многое сделали для поддержки Украины, предложение государства-агрессора контрпродуктивно и не должно быть принято", - написали они.

Украинские чиновники признали The Hill, что статус государства-агрессора не отвечает их запросам о признании России террористическим государством, но поддерживают это мероприятие как способ описать РФ как совершающую террористические акты, и в целом могут поддержать введение отдельного срока, если он предоставляет дополнительные инструменты. для наказания государств-агрессоров.
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Топ комментарии
+33
Скажу прямо, кацапы нам никогда не заплатят репараций, максимум нам передадут их заграничные активы. Для того что бы были репарации нужно что бы москва капитулировала, а для этого нужно переносить боевые действия на их территорию. Как думаете Невмы бы капитулировали в 1945, если б зоюзники не дошли до Берлина или на територии Рейха не было боевых действий?
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21.12.2022 11:03
+11
Моя особиста думка-амери знов намагаються прапєтлять...нажаль...
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21.12.2022 11:00
+10
Штош. Очередная обеспокоенность... нельзя злить *****, а то нападет.
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21.12.2022 10:59
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Правила форума Совет форумчан
Штош. Очередная обеспокоенность... нельзя злить *****, а то нападет.
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21.12.2022 10:59 Ответить
Це все чисто сімволічна допомога. Потрібно у ДЕСЯТКИ разів більше! Поки ми не скажемо про відновлення своєї ЯЗ, нічого не рушить з місця.
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21.12.2022 14:45 Ответить
Супер !!! паРаша ***** має бути розвалена !!!
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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21.12.2022 10:59 Ответить
Моя особиста думка-амери знов намагаються прапєтлять...нажаль...
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21.12.2022 11:00 Ответить
Скажу прямо, кацапы нам никогда не заплатят репараций, максимум нам передадут их заграничные активы. Для того что бы были репарации нужно что бы москва капитулировала, а для этого нужно переносить боевые действия на их территорию. Как думаете Невмы бы капитулировали в 1945, если б зоюзники не дошли до Берлина или на територии Рейха не было боевых действий?
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21.12.2022 11:03 Ответить
Идеально точно!
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21.12.2022 11:07 Ответить
До Токіо ніхто не доходив після Хіросіми і Нагасакі, Японія підписала капітуляцію у другій світовій, СССР розпався під впливом економічних санкцій, так що варіанти є різні...
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21.12.2022 11:35 Ответить
У Японии не было ядерного оружия, так бы США не рескнули бы мутить Хиросиму и Нагасаку. Не корректное сравнение. СССР развалился да, но перед этим была война в Афганистане и Чернобыль, что были одними из причин развала. А это десятки лет ждать пока они развалятся. У нас нету столько времени...
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21.12.2022 11:45 Ответить
У нас нету столько времени... - сорі, на що час треба ?

Будемо далі жити, Світ допоможе. Аби рашисти бомбу не кинули.
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21.12.2022 11:59 Ответить
Ага, нам разфигачят энергетику и промышленность полностью. Я про это. Пока этого не произошло нужно удавить кацапов окончательно. Не нужно строить себе иллюзий главное. Ибо в конце тоннеля нас будет ждать нищета и разруха и куча эмигрантов.
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21.12.2022 13:31 Ответить
Це так. Але життя не зупиняється, ніяк. За будь яких обставин.

З емігрантами звідкиля ?
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21.12.2022 21:56 Ответить
Затяжна війна вигідніша кацапам, тому їх треба вигнати з нашої землі в наступному році, а інакше це вже буде сценарій не на нашу користь.
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21.12.2022 14:41 Ответить
Хех ... До березня ... Мантра така є. А ще було до листопада 22 р. І така мантра була.
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21.12.2022 21:57 Ответить
Мир изменился. Сейчас это не так работает. После победы Украины и смены власти в московии, где-то в дали от журналистов, на лазурных берегах встретятся серьезные "дяди", фамилии которых, возможно, нам ни о чем и не скажут.
Дяди объяснят своим "мокшанским коллегам", что в результате попытки "поиграть в войнушки" европейские, американские и т.д. и т.п. компании потеряли/не дополучили прибыль на столько и столько. Ну и Украина пострадала там на "жалкий триллион"
Хотите возобновление сотрудничества, открытие рынка углеводородов, сокращение/исчезновение санкций, снятие блокировок с ваших офшоров, возврат крупных компаний на территорию раши? Вот вам официальный счет, который будет называться СМИ как выплата репараций. И вот вам общая сумма потерь наших компаний.
И никто там не будет крутить носом. Основную сумму размажут по времени в гарантированных больших скидках на газ (к примеру), долгосрочных контрактах и т.д. Повторюсь, мы об этом не узнаем. Но свое, что можно официально озвучивать, получим
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21.12.2022 12:07 Ответить
Что есть победа? Границы 91го года (они не прекратят стрелять со своей территории)? Капитуляция расеи (но тогда это война на их территории) ? Или типа что она развалится в ближайшей перспективе (что маловероятно) ?
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21.12.2022 13:36 Ответить
Я думаю вы задаете вопрос, на который однозначно вам не ответят и во всяких аналитических центрах Пентагона.
Для обычных украинцев да, это возвращение к границам 91-го года. Что будет просходить с РФией в течении этого процесса не известно. Возможно изменится власть и отношение к войне. Возможно изменится власть, но война продолжится. Возможно ничего не изменится. И т.к. россияне это не нация и не народ, а рабское тупое стадо, этот вариант вполне себе вероятен. Тут уже придется смотреть по обстоятельствам.
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21.12.2022 16:54 Ответить
Це так,є відчуття що декому на Заході непотрібна капітуляція москви

..
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21.12.2022 14:25 Ответить
Мені глибоко байдуже , як США назвуть РФ, державо агресором, терористом тощо... головне, щоб це зобов'язало США, ЄС та інші прозахідні країни вводити санкції, проти третіх країн таких як Китай, Індія, Туреччина..., які продовжують купувати в РФ нафту, газ, добрива, тощо... і в такий спосіб фінансують війну РФ проти України...
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21.12.2022 11:12 Ответить
А забов'язать таке хотя бы США может только признание ими ********* спонсором терроризма. Все остальные признания как написано в статье ничего не означают.
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21.12.2022 11:21 Ответить
Якби ціллю було все, що ви назвали, то достатньо було б визнати рашу країною-терористом, а не вигадувати як би так її назвати, щоб і рибку з'їсти і...
Але цього якраз і не роблять.
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21.12.2022 11:23 Ответить
Я думаю штаты так до конца и не смогли за эти годы понять психологию русских. Причем она у них неизменна вне зависимости от социального статуса.
Всё оставляют некую лазейку, шанс РФии вернуться в нормальное общество. Типо смотрите, вы давайте там меняйте власть, становитесь на демократические рельсы и со временем все забудется.
Но с этими дебилами так не сработает. Они понимают только сапогом по роже.
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21.12.2022 17:00 Ответить
Изобретают велосипед....
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21.12.2022 11:13 Ответить
Russia is a terrorist state! 😨
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21.12.2022 11:16 Ответить
Ну блін. Все по краплинці.
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21.12.2022 11:18 Ответить
Это все ровно что потрахаться но не кончить.
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21.12.2022 11:21 Ответить
- Папа меня бьют.
- Спокойно сына. Мы скажем что он дурак.
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21.12.2022 11:28 Ответить
Запоздалые признания.
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21.12.2022 11:49 Ответить
Параллельная реальность, чтобы не злить путлера 😂
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21.12.2022 12:13 Ответить
Ну да. Со страной-террористом низзя поддерживать торговые связи, а с "агрессором" - можно. Война войной, а кушать хочется.
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21.12.2022 13:22 Ответить
от нехай Зе і переконує Конгрес у своєму виступі, щоб визнали касапів і ***** не просто окупантами та агресорами, а й терористами і спонсорами терористів (структур на зразок Вагнера).
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21.12.2022 13:58 Ответить
Це буде "струс повітря" - там уже все давно вирішено.
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21.12.2022 14:43 Ответить
США ще не визнали РФ країною терористом чи спонсором ,тому що тоді по закону вони будуть зобов'язані вводити санкції до третіх країн які ведуть торгівлю з рф..
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21.12.2022 14:29 Ответить
Это все до лампочки.
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21.12.2022 14:32 Ответить
а Беларусь хорошая значит
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21.12.2022 14:40 Ответить
 
 