Конгресс США собирается признать РФ государством-агрессором. Это альтернатива признанию спонсором терроризма, - The Hill
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Руководство Конгресса США работает над скорым внесением законопроекта, который осудит Россию как государство-агрессора. О признании РФ спонсором терроризма речь не идет.
Об этом со ссылкой на текст законопроекта сообщило американское издание The Hill, передает Цензор.НЕТ.
Руководство Конгресса США и Белый дом работают над скорейшим внесением законопроекта, осуждающего Россию как государство-агрессора во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря.
Принятие законопроекта предоставит Байдену новые полномочия по санкциям против российских чиновников, однако помощник Палаты представителей Республиканской партии назвал это "полуфабрикатным" ответом на призывы Зеленского, чтобы США объявили Россию государством-спонсором терроризма.
"Зеленский попросил статус государственного спонсора терроризма, а администрация Байдена сказала им, что не поддержит его, но придумала альтернативный статус, которого даже не существует ни в национальном, ни в международном законодательстве США - нет никаких правовых оснований для этого. Это недоработанное пиар-мероприятие, которое не накажет Россию и не поможет украинскому народу", - сказал помощник конгрессмена, знакомый с обсуждениями.
В проекте текста сказано, что президент имеет право обозначить государством-агрессором любую страну, если она причастна к актам агрессии против Украины, а также наказывать любого, кто причастен к агрессии.
Критики текста говорят, что эти санкционные органы излишни, поскольку администрация Байдена наложила санкции на Путина и многих его чиновников и членов семьи с тех пор, как Москва начала вторжение в Украину в феврале.
Организации, базирующиеся в США и поддерживающие Украину, выступили с общим заявлением, в котором высказались против законопроекта. Заявление подписали Украинский комитет конгресса Америки, Объединенный балтийско-американский национальный комитет и Razom for Ukraine.
Это разрушительная концепция, которая подрывает текущие усилия Конгресса по поддержке Украины. Сейчас Россия ведет беспощадную войну и геноцид против Украины и ее народа. Это назначение не изменит действия РФ, не завладеет ее активами или не приведет к осмысленному привлечению к ответственности российского правительства, и просто возлагается на усмотрение исполнительной власти в определении того, когда закончится российская агрессия против Украины", - говорится в совместном заявлении.
Группы выразили опасение, что объявление РФ государством-агрессором позволит смягчить санкции и вернуть замороженные активы военным преступникам в рамках возможных преждевременных переговоров с Россией.
"Хотя правительство США, Конгресс и президент Байден многое сделали для поддержки Украины, предложение государства-агрессора контрпродуктивно и не должно быть принято", - написали они.
Украинские чиновники признали The Hill, что статус государства-агрессора не отвечает их запросам о признании России террористическим государством, но поддерживают это мероприятие как способ описать РФ как совершающую террористические акты, и в целом могут поддержать введение отдельного срока, если он предоставляет дополнительные инструменты. для наказания государств-агрессоров.
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Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
Будемо далі жити, Світ допоможе. Аби рашисти бомбу не кинули.
З емігрантами звідкиля ?
Дяди объяснят своим "мокшанским коллегам", что в результате попытки "поиграть в войнушки" европейские, американские и т.д. и т.п. компании потеряли/не дополучили прибыль на столько и столько. Ну и Украина пострадала там на "жалкий триллион"
Хотите возобновление сотрудничества, открытие рынка углеводородов, сокращение/исчезновение санкций, снятие блокировок с ваших офшоров, возврат крупных компаний на территорию раши? Вот вам официальный счет, который будет называться СМИ как выплата репараций. И вот вам общая сумма потерь наших компаний.
И никто там не будет крутить носом. Основную сумму размажут по времени в гарантированных больших скидках на газ (к примеру), долгосрочных контрактах и т.д. Повторюсь, мы об этом не узнаем. Но свое, что можно официально озвучивать, получим
Для обычных украинцев да, это возвращение к границам 91-го года. Что будет просходить с РФией в течении этого процесса не известно. Возможно изменится власть и отношение к войне. Возможно изменится власть, но война продолжится. Возможно ничего не изменится. И т.к. россияне это не нация и не народ, а рабское тупое стадо, этот вариант вполне себе вероятен. Тут уже придется смотреть по обстоятельствам.
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Але цього якраз і не роблять.
Всё оставляют некую лазейку, шанс РФии вернуться в нормальное общество. Типо смотрите, вы давайте там меняйте власть, становитесь на демократические рельсы и со временем все забудется.
Но с этими дебилами так не сработает. Они понимают только сапогом по роже.
- Спокойно сына. Мы скажем что он дурак.