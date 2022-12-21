Лидер Китая Си Цзиньпин принял в Пекине экс-президента РФ Медведева. Говорили об Украине. ВИДЕО

Лидер Китая Си Цзиньпин принял в Пекине бывшего президента РФ, заместителя председателя Совета безопасности и лидера путинской партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Визит состоялся по приглашению Коммунистической партии Китая.

Медведев заявил, что в ходе встречи обсуждали "стратегическое партнерство" России и Китая, сотрудничество между этими странами и войну в Украине.

Китай выразил надежду, что обе стороны "украинского конфликта проявят сдержанность и разрешат проблемы политическим путем".

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Напомним, Китай не осудил Россию за полномасштабное вторжение в Украину. А власти Поднебесной комментируют войну осторожно. С одной стороны, Китай не поддержал Россию, когда ООН голосовала за резолюцию с осуждением вторжения РФ в Украину, но с другой – не стал выступать против вторжения. Также Китай неоднократно призывал власти Украины и РФ к мирному урегулированию конфликта.