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Новости За рубежом
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Лидер Китая Си Цзиньпин принял в Пекине экс-президента РФ Медведева. Говорили об Украине. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сі,цзіньпін,медведєв

Лидер Китая Си Цзиньпин принял в Пекине бывшего президента РФ, заместителя председателя Совета безопасности и лидера путинской партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Визит состоялся по приглашению Коммунистической партии Китая.

Медведев заявил, что в ходе встречи обсуждали "стратегическое партнерство" России и Китая, сотрудничество между этими странами и войну в Украине.

Китай выразил надежду, что обе стороны "украинского конфликта проявят сдержанность и разрешат проблемы политическим путем".

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Напомним, Китай не осудил Россию за полномасштабное вторжение в Украину. А власти Поднебесной комментируют войну осторожно. С одной стороны, Китай не поддержал Россию, когда ООН голосовала за резолюцию с осуждением вторжения РФ в Украину, но с другой – не стал выступать против вторжения. Также Китай неоднократно призывал власти Украины и РФ к мирному урегулированию конфликта.
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Топ комментарии
+17
Китай висловив сподівання, що обидві сторони "українського конфлікту виявлять стриманість та вирішать проблеми політичним шляхом"

Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть, все обойдется.
(Е.Шварц, "Обыкновенное чудо")
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21.12.2022 11:22
+13
це приниження лідера китаю проводити офіційну зустріч з держсужбовцем нижчого рангу
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21.12.2022 11:40
+8
Рост Си 1,80.
Рост алканавта 1,60
Этот недомерок ему в пупок дышать должен. Ему там ходули одели?
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21.12.2022 11:54
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По сусеках скоро начнут скребсти
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21.12.2022 11:16 Ответить
Медведєв вже невиліковнии -- Китаю вже пора роздуплитись .
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21.12.2022 11:21 Ответить
Вийшов із запою, а тут -Китай. Цікаво, хоч похмелився перед зустріччю?
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21.12.2022 11:41 Ответить
Китай висловив сподівання, що обидві сторони "українського конфлікту виявлять стриманість та вирішать проблеми політичним шляхом"

Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть, все обойдется.
(Е.Шварц, "Обыкновенное чудо")
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21.12.2022 11:22 Ответить
Китайських товарів І бізнесменів багато в ЕС . Для Китая підтримка раши у війні ЧРЕВАТО неприємностями у Европі. Тому вони держат нейтралітет і чекають коли здохне ****
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21.12.2022 13:11 Ответить
І шо Дзінь-Дзінь сказав Менделю?
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21.12.2022 11:22 Ответить
Чи не насрати?
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21.12.2022 11:25 Ответить
Людоед людоеду глаз не выклюет.
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21.12.2022 11:25 Ответить
Дімон не міг заявити "обговорював війну в Україні". Так висловлюватись заборонено ******.
Чи, може, китайози його нагнули в позицію, з якої інакше він сказати не міг?
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21.12.2022 11:25 Ответить
Поїхав рис клянчить.
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21.12.2022 11:27 Ответить
Два гівна в одній ямці - це паРАША.
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21.12.2022 11:27 Ответить
РабZeя вставшие с КолеН.. отказалась от долларів.. все взаиморасчеты в юанях и рублях,а це означа.. обоим болванам капздец...🦍🦍🦍🤣👹🦍👹
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21.12.2022 11:27 Ответить
Пам"ятаю їхню рекламу в 90-х. Двірник мете вулицю засипану долярами і кидає їх в сміттєвий контейнер.
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21.12.2022 11:45 Ответить
Довбні вузькоокі, в нас не конфлікт! В нас війна!!! Запишіть це собі на лобі!
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21.12.2022 11:31 Ответить
Какой смысл Си встречаться с Айфончиком.
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21.12.2022 11:32 Ответить
Сі каже ***** : «ти обісрався по-повній , а смердить і у нас… тобі дали час на закриття цього питання і ось прийшов час…»
А мєдвєдєв-то просто віслючок, який «маляву пахану носить»!
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21.12.2022 14:29 Ответить
西伯利亞是你的 ... 😂
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21.12.2022 11:32 Ответить
Кумуняка пінь та алкоголік качечка
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21.12.2022 11:36 Ответить
"Конфликт на Украине.....",- пробухтело алко-мурло.

Кто-то из наших чинов (во время визита) в США, как ответный шаг, скажет на камеру - "Террористическая война со стороны Рашистской Федерации..." ?
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21.12.2022 11:38 Ответить
Им сейчас не до того! Они свечи ставят пачками! И, думаю, не новогодние!)))
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21.12.2022 13:07 Ответить
це приниження лідера китаю проводити офіційну зустріч з держсужбовцем нижчого рангу
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21.12.2022 11:40 Ответить
Товаріщ Сі гидує влаштовувати клоунаду, з двійниками путьки, як Лука, а сам путька сцить вилазити з бункера. Тому відправили Мєдвєдєва, його не жалко. ІМХО.
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21.12.2022 11:43 Ответить
Я бы на месте узкоглазого сто раз подумал, прежде чем связаться с опущенным.
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21.12.2022 11:53 Ответить
Рост Си 1,80.
Рост алканавта 1,60
Этот недомерок ему в пупок дышать должен. Ему там ходули одели?
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21.12.2022 11:54 Ответить
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21.12.2022 12:03 Ответить
Экипаж жаль!.. Что выжил...
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21.12.2022 13:09 Ответить
Экипаж.... жаль, что выжил...
казнить нельзя помиловать
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21.12.2022 23:20 Ответить
После таких встреч, берут сомнения в адекватности китайца😂
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21.12.2022 12:10 Ответить
конечно радует что конфликт исключительно украинский, значит китайцы не рассматривают кацапстан как государство, а так, постсоветские территории, населенные кем-то.
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21.12.2022 12:17 Ответить
Китайцам не жалко подарить дурачку новый айфон и налить на посошок.
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21.12.2022 12:29 Ответить
Алкомедвед агитировал Си вместе бороться с Люцифером за победу сатаниста Гундяя. Си тихо охренел.
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21.12.2022 12:38 Ответить
си шлемазол пинь
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21.12.2022 12:51 Ответить
Медведев уведомил Пекин о начале наступления из Беларуси.
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21.12.2022 12:55 Ответить
Китайцы такие самые ****** ****** как рассея и КНДР
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21.12.2022 12:57 Ответить
Это пол беды. Хуже то, что Байден с китайцами о чем то договаривается и верит их обещаниям...
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21.12.2022 13:25 Ответить
два підара
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21.12.2022 13:02 Ответить
Бедный Си, он же столько не выпьет - сгорит!(((
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21.12.2022 13:03 Ответить
Потрібно домовитись с Ердоганом , щоб він зробив зустрич Зе с Сі . Треба ДОДАВЛИВАТИ ЦІХ СТАРИХ хремлевських потвор в цілому світі . Ніякої підтримки раши!!!
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21.12.2022 13:08 Ответить
Трохи здалеку, трошки не патріотично, але не варто дімона держати за лоха. Тут хватає своїх. З них бо почати років з 25 по тому! Второпали хуторяньскі?
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21.12.2022 13:10 Ответить
Вполне естественно. Сейчас все говорят об Украине.
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21.12.2022 13:17 Ответить
что еще раз говорит - расия - естественно, говно... таким же говном вонючим оказался и сранный китай...
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21.12.2022 13:23 Ответить
Два ведмедика.
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21.12.2022 14:31 Ответить
Про шо взагалі можна говорити з кінченим дебілом та алкашом?
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21.12.2022 15:23 Ответить
Встреча медвежонка Менделя и панды Си
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21.12.2022 15:38 Ответить
Не в Пекине приняли масковского пикинеза
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21.12.2022 16:27 Ответить
Больше всего Украина и украинцы импортируют товары из Китая. В 2020 году импорт из Поднебесной составил 8,3 миллиарда долларов.

В 2019-20 годах КНР была главным торговым партнером Украины.
За девять месяцев 2022 года Китай экспортировал на Украину товаров и услуг на сумму $ 2,73 млрд.
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21.12.2022 17:35 Ответить
ruzki kurwy-2
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01.03.2023 20:23 Ответить
 
 