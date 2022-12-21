Лидер Китая Си Цзиньпин принял в Пекине экс-президента РФ Медведева. Говорили об Украине. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лидер Китая Си Цзиньпин принял в Пекине бывшего президента РФ, заместителя председателя Совета безопасности и лидера путинской партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.
Визит состоялся по приглашению Коммунистической партии Китая.
Медведев заявил, что в ходе встречи обсуждали "стратегическое партнерство" России и Китая, сотрудничество между этими странами и войну в Украине.
Китай выразил надежду, что обе стороны "украинского конфликта проявят сдержанность и разрешат проблемы политическим путем".
Напомним, Китай не осудил Россию за полномасштабное вторжение в Украину. А власти Поднебесной комментируют войну осторожно. С одной стороны, Китай не поддержал Россию, когда ООН голосовала за резолюцию с осуждением вторжения РФ в Украину, но с другой – не стал выступать против вторжения. Также Китай неоднократно призывал власти Украины и РФ к мирному урегулированию конфликта.
Пожалуйста, подождите...
Когда при нем душили его любимую жену, он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть, все обойдется.
(Е.Шварц, "Обыкновенное чудо")
Чи, може, китайози його нагнули в позицію, з якої інакше він сказати не міг?
А мєдвєдєв-то просто віслючок, який «маляву пахану носить»!
Кто-то из наших чинов (во время визита) в США, как ответный шаг, скажет на камеру - "Террористическая война со стороны Рашистской Федерации..." ?
Рост алканавта 1,60
Этот недомерок ему в пупок дышать должен. Ему там ходули одели?
казнить нельзя помиловать
В 2019-20 годах КНР была главным торговым партнером Украины.
За девять месяцев 2022 года Китай экспортировал на Украину товаров и услуг на сумму $ 2,73 млрд.