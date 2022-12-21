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В энергосистеме значительный дефицит мощности, ситуация в центральном регионе, в частности, в Киеве, сложная, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

світло

К утру 21 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, а также ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками.

В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, сейчас работают все виды генерации.

В то же время, ситуация в центральном регионе, в том числе и в Киеве, остается все еще сложной.

"Враг ночью снова обстреливал артиллерией деоккупированные районы на востоке и юге, в результате чего повреждены электросети. Ремонтные работы уже начаты. Восстановление поврежденных россиянами сетей продолжаются непрерывно. "Укрэнерго", операторы электростанций и операторы систем распределения делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию с электроснабжением в каждом регионе Украины", – говорится в сообщении.

Читайте: Жителям Киева нужно готовиться к тому, что в течение двух-трех недель с энергетикой будет очень сложно, – Харченко
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Топ комментарии
+7
А марахвон працює на повну потужність і пофігу мороз.
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21.12.2022 11:27
+7
Настоятельно рекомендую посмотреть публичные данные в системе ENTSO-E.
Умник ты наш.
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21.12.2022 11:50
+4
То зробіть вже і останній крок, скажіть, як ви думаєте: чи випадково то, що кацапи зруйнували енергосистему саме в такий спосіб, щоб людям електроенергії не було, а бабосіки з експорту капали атдєльно взятим гудкам і бабломойським?
Додайте до цього ще купу новин про передачу Україні трансформаторів від купи країн... і результативність...
І зробіть логічний висновок, що насправді відбувається і хто винуватий.
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21.12.2022 12:13
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А марахвон працює на повну потужність і пофігу мороз.
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21.12.2022 11:27 Ответить
Як же марафон працює, коли кияни його не дивляться?
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21.12.2022 12:16 Ответить
Счетчик для будущих поколений россиян крутится. Захотят жить как в период с 2000 по 2022й - будут платить репарации, контрибуци, компенсации и часть дохода от продажи нефти и газа.
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21.12.2022 11:28 Ответить
Марафон насипає -- ім же грошенят підкинули .
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21.12.2022 11:33 Ответить
Проверим - каким по счёту будет комментарий, что Украине не хватает электричества якобы из-за его экспорта?
Таким дурачкам рекомендую для начала узнать, для чего были нужны взорванные кацапами трансформаторы и можно ли без них подать 220 В в розетки.
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21.12.2022 11:44 Ответить
Настоятельно рекомендую посмотреть публичные данные в системе ENTSO-E.
Умник ты наш.
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21.12.2022 11:50 Ответить
Повторю простой вопрос - можно ли было экспортированный объём поставить украинским потребителям сверх того, что и так было им поставлено? Учитывая уничтожение трансформаторов.

Подсказки:
1) Чтобы превратить 330 000 вольт в 220 вольт, нужны трансформаторы.
2) Чем больше мощности (в мегаваттах) нужно подать - тем больше нужно трансформаторов.
3) Большая часть трансформаторов взорвана.
4) Чтобы экспортировать электричество, нужна только высоковольтная линия.

Дядя Олег, начинай уже думать головой.
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21.12.2022 12:00 Ответить
промышленность или уничтожена или стоит, основной потребитель, что не хватает на лампочки для народу, которого на 10 млн меньше стало(выехали)? ПРосто уничтожены не только трансформаторы, а и ТЭЦ и нет генерации.
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21.12.2022 12:13 Ответить
ТЕС не знищені, вони простоюють. Не створили запаси вугілля і з газом та ж проблема.
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21.12.2022 12:33 Ответить
А скільки саме простоюють? Нещодавно була інформація, що працюють 10 ТЕС в Україні
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21.12.2022 13:48 Ответить
Та 9 блоків АЕС, один на ремонті
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21.12.2022 13:49 Ответить
То зробіть вже і останній крок, скажіть, як ви думаєте: чи випадково то, що кацапи зруйнували енергосистему саме в такий спосіб, щоб людям електроенергії не було, а бабосіки з експорту капали атдєльно взятим гудкам і бабломойським?
Додайте до цього ще купу новин про передачу Україні трансформаторів від купи країн... і результативність...
І зробіть логічний висновок, що насправді відбувається і хто винуватий.
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21.12.2022 12:13 Ответить
Конечно не случайно, кацапам намного выгодней ударить по истеричкам, которые бедненькие без света посидели сутки и уже воют так, что волки в лесу завидуют. Это истерички начнут бредить, что у них дома нет света, якобы потому что свет идёт на экспорт - наверное, из солидарности нужно погасить все "лишние" энергоблоки, чтобы генерация работала только на тех, кому можно поставить электричество через оставшиеся трансформаторы, а экспортировать и получать валюту в финансовую систему не нужно, зерно тоже не нужно экспортировать, надо жить только на валюту из США, ЕС и МВФ - они же нам обязаны!
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23.12.2022 15:21 Ответить
Австрія, кончене падло, мова окупанта.
Ахмєтов, ****, це ти?
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23.12.2022 15:27 Ответить

Бачиш, як швидко переїхав?
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23.12.2022 16:28 Ответить
Добре коли є власний реактивний джет, і коли тобі можна за кордон під час війни)))
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23.12.2022 16:42 Ответить
То есть, сам факт экспорта ты УЖЕ не отрицаешь, я все верно понял? Прогресс налицо.
А теперь предлагаю задуматься над следующим вопросом: "ДТЭК - коммерческая организация, принадлежащая некоему Р.Л. Ахметову. Который (по удивительному совпадению, не иначе) являлся основным спонсором ОПЗЖ. Как думаешь, что выгодней коммерческой организации с ТАКИМ собственником:
- просто продать э/э в Европу по более высокой цене
- вложить кучу сил, средств ... чтобы продать э/э в Украину по более низкой цене
Как думаешь - что выберет спонсор крупнейшей пророссийской партии - бабло для себя или благо для ... обычных граждан?
Вот тебе вопрос...

А про трансформаторы еще один: что, правда, большая часть? А чем? Сбивается же почти все.
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21.12.2022 12:48 Ответить
Зачем добровольно работать в пользу кремлядской пропаганды? Принцип "разделяй и властвуй" придуман мильён лет назад и сейчас актуален так же, как и тогда. Давай вместо х.у.й.л.а обвинять других!?

Трансформаторы - товар очень дорогой и его обычно делают на заказ и не быстро. Пусть технические специалисты опровергнут, но говорили, что под нашу энергетику просто нельзя взять и поставить западный трансформатор. Потому так сложно просто взять и восстановить работу.

Сбивается немало, но трансформаторы стоят в составе отдельных подстанций, может быть достаточно и одной ракеты с большой БЧ, чтобы сделать оборудование неремонтопригодным, а замена - см. выше.

Сравни экспорт в ноябре-декабре этого года с таковым в прошлые годы - что, действительно очень подскочил? А потом сравни с объёмом, на который сейчас сокращают потребление - что, сопоставимы? Это чтобы авторитетно заявить, что всё, что могло пойти нашим потребителям, идёт иностранным, а трансформаторы типа нарочно не ремонтируют.
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23.12.2022 15:54 Ответить
Зачем оправдывать спонсора на всю голову прорашистской ОПЗЖ?
Умные люди предупреждали задолго до. И заказывалось тоже заранее, наверняка.
У нас война. Дефицит э/э. Следовательно, даже 1квт/ч поставленный в принципе не нам - преступление.

Повторюсь. Кто виноват - было озвучено нашим премьером. И принятые меры лишь убеждают. Угроза - подействовала.
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26.12.2022 10:53 Ответить
Кацапам нужно, чтобы украинцы пересрались друг с другом в поисках якобы "виноватых". Напомню, как провокаторы после 2014 раздували, что у Пороха бизнес на россии, что Порох наживается на войне. Нашли главного виновника внутри страны? Хорошо после этого проголосовали в 2019?

Срал я на спонсора и на ОПЗЖ, единственная мысль о нём после 2014 - почему он не осуждён. Но ладно бы нарыли реальные технические сведения, что оставшаяся сеть реально может пропускать 220В гораздо большему числу внутренних потребителей, и что этот недопоставленный объём реально идёт на экспорт. Нарыли?

"даже 1квт/ч поставленный в принципе не нам - преступление" - поинтересуйтесь, в каких странах производят трансформаторы, а после - какое у них в розетке напряжение и частота, а после - сколько времени и денег надо на производство нужных трансформаторов на замену взорванным.
И сама постановка вопроса - очень странная. Если этот 1 квт/ч невозможно поставить по сети 220В из-за отсутствия достаточного количества трансформаторов - куда его девать, в землю, чтобы только проклятым иностранцам не достался???
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30.12.2022 21:26 Ответить
Нарыли. Кабмин нарыл. Заходи на их сайт и читай, там все написано.
Да-да-да, именно злобные москали поймали бедного ринатика, приставили ствол ему к башке и заставили, беднягу, приказать осуществить почти 200 нарушений в сфере распределения э/э. Так это - только тех, которых вынесли на КабМин! Ты же понимаешь, что туда попали только те которые ну совсем-совсем трындец. А те, которые тоже трындец но не апокалиптический - те не попали. Вот именно так все и было, да.
Да, конечно же трансформаторы не производятся по щелчку пальцев. Но их умные люди заказывают заранее и с запасом. И (о, чудо!) так и было. Вот прямо так наш премьер и сказал, и оснований ему не верить - нет. Потому как итог всех этих разборок - 31 и 1 э/э была постоянно. Еще раз. Постоянно! А мы оба помним, чего там летало в эти дни, да?
Так что... россказни про пропускную способность - это к рыбкам гуппи и фанатам секты невинно оговоренного ринатика. Им все обеспечили, даже с запасом. То, что этот запас им выгодней использовать для экспорта, придумывая сказки для рыбок гуппи - вот это иной вопрос. Над которым, впрочем, независимо от москалей или не москалей - могут задуматься люди, но не рыбки гуппи
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02.01.2023 10:41 Ответить
Домыслы - это хорошо, домыслы народ любит. Начиная от самых глобальных - массоны, теневое правительство. Заканчивая более мелкими заговорами, вроде продажи электричества зарубеж в ущерб местным потребителям. А что до октября никакой экспорт не мешал нормальному электроснабжению - это не важно, главное, что домашних пользователей щимят именно ради экспорта.

Зачем интересоваться трансформаторами, напряжениями на выходе с электростанций, всё ведь так просто - это заговор! А если шапочку из фольги надеть, то всё ещё более ясно станет. Где-то в районе Одессы уже были протесты против отключений света - присоединяйтесь, полезные умники, это поможет.
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12.01.2023 22:27 Ответить
А скажи-ка, мой американский друг (кстати, без шуток спасибо за пэтриоты и прочее).
А ты маску носил? Ну тогда когда все из-за их отсутствия морды били друг другу?
Так вот. Их с начала войны никто не носит. И ... ничего не произошло... представляешь?
Это к слову... большинства убитых трансформаторов.
И без учета поставок от наших союзников на восстановление и трансформаторов и ЛЭП и прочего
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21.12.2022 12:51 Ответить
Лично знаю несколько человек (далеко не пожилых), которые чуть ласты не склеили от коронавирусной пневмонии. И есть знакомые, у которых близкие таки склеили ласты, к примеру, обратились в больницу уже с обширным поражением лёгких и их не успели спасти. О таких последствиях от "обычной простуды" не слышал никогда.
P.S. Не верь флагам.
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23.12.2022 16:09 Ответить
А я шел по пешеходному переходу, и вдруг через полчаса узнал что там после меня сбили человека. Давай запретим автомобили. Или переходы.
А я лично был в пустом ковид-отделении больницы, когда с экранов вопили мол "все забито мест нет". Справочно: не болел, медсестру подвозил.
Вопрос в том, почему не болеют массово сейчас при огроменнейшем болте, положенном как на противоэпидемические меры, так и на санитарию (беженцы, война...). Ответ как бы очевиден... тем кто думает своей головой а не головой ляшка))
З.Ы.: В 2017 году от одного только гриппа, самого обычного гриппа склеило ласты не менее 600к. людей в мире - при чем само исследование утверждает что данные далеко не полны ибо в бедных странах нет точных данных...
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26.12.2022 10:47 Ответить
А я довольно часто перебегаю оживлённое шоссе, где нет светофоров. И представь - ни разу не сбили! Потому перебегать дорогу в неположенном месте - безопасно.

И мне нравится логика "люди всё равно сдыхают, не от одного - так от другого, так зачем мешать природе" Или к чему "статистика про 600к" от гриппа?
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30.12.2022 21:34 Ответить
Статистика к тому, что и до великого пиар-ивента под названием "пандемия" - погибало не сильно менее людей от респираторных заболеваний, одним из которых являются коронавирусы. Но масочек, карантинов - всем, в том числе и тебе, было плевать на это.
Т.о. ... подавляющее большинство населения - думать СВОЕЙ головой не способно в принципе. За него думают порох, арестович, телемарафон, пуйло и прочие.
Безопасно. Если принимать разумные меры предосторожности - по усмотрению перебегающего. Только и всего.
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02.01.2023 10:34 Ответить
Считать чужие смерти - это так увлекательно, одной смертью меньше, тысячью смертей больше - не ты же сдох и не твои близкие, а чужих можно не считать.

Кароч, стираем наземные переходы, убираем светофоры для пешиков и подземные переходы, всё это пиар, главное - внимательно по сторонам смотреть и никогда не собьют.

Каска от падающего кирпича не спасёт, и как это дураки на стройках не додумались, что каску можно не носить?
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12.01.2023 22:35 Ответить
ты на кого работаешь? подсказки: ДТЭК, Укрэнерго, ОПнутых представителей, ОПЗЖ, РФ.
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21.12.2022 12:59 Ответить
Чтобы понимать, что уничтожение трансформаторов мешает поставке электричества потребителям от сети 220В, но не мешает экспорту, т.к. экспорт идёт по высоковольтным линиям, достаточно отучиться в школе и не ширяться по подворотням вместо уроков.
Чего и всем зомби желаю. А то так скоро докатитесь до того, что уже не х.у.й.л.о виновато в ударах по критической инфраструктуре, а некие "внутренние враги", так и перегрызётесь между собой, чего лилипутлеру и надо.
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23.12.2022 17:10 Ответить
Смотри-ка. Даже Правительство - солидарно со мной. В том, что кое-кто кое-чего мягко говоря недорабатывает:
https://www.kmu.gov.ua/news/spravedlyvyi-i-rivnomirnyi-rozpodil-**************-mizh-spozhyvachamy-obhovoryly-na-zasidanni-antykryzovoho-enerhetychnoho-shtabu
Особенно интересно, что прямо говорят - что есть не вполне правильное отнесение объектов к критической инфраструктуре. И прочие интересные вещи.

И вуаля - среди нарушителей Киевэнерго. Удивительно, правда. И кол-во нарушений - внесенных в доклад впечатляет. Это ведь мы понимаем, что то что в докладе - то немногое, по сравнению со всем объемом. За то что НЕ договорились.

Так что извини, "дядя" с циферками вместо номера... но про БОЛЬШИНСТВО выбитых трансформаторов - ты это кому другому расскажи. Рыбкам гупи например, те оценят.
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21.12.2022 17:38 Ответить
То есть, если какие-то облэнерго, ДТЭК, Киевэнерго и кто угодно не отключали каких-то потребителей - это значит, что они и трансформаторы специально не ремонтируют. Это на уровне "потому что гладиолус".

Если применять логику "им верить нельзя", то можно было и ссылку сюда не тащить. А если хочется говорить обоснованно, то какое отношение к трансформаторам имеет та ссылка?

Им наоборот выгодно, чтобы все потребители потребляли электричество, тогда с них всех можно требовать оплату. Даже если предположить, что бизнес платит за киловатт больше бытовых потребителей - бизнес жрёт столько же, сколько и раньше - зачем тогда "минусовать" бытовых потребителей, ведь с ними получишь ещё больше, чем если получать только с бизнеса? Или что, для бизнеса киловатт подорожал с октября настолько, что бизнес стал платить не меньше, чем раньше по старым тарифам платил и бизнес, и бытовые потребители вместе взятые? Иначе в чём логика?
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23.12.2022 16:27 Ответить
Логику, повторяю, видно в системе ENTSO-E, в статистике датчиков пограничного контроля.
Бизнес НЕ жрет столько же, сколько и раньше. Ты не по офисам суди, а по энергопотребляющим предприятиям. Экспорт металла упал например - а ты в курсе, сколько потребляет меткомбинат? Я, если что, - да.
Минусовать ... да все просто. Опять же смотри систему ENTSO-E. Там дороже. Ничего личного, бизнес. Да еще ко всему прочему - ремонт реально поврежденного оборудования требует денег.

Удивительный факт: после "волшебного пенделя" от КМУ - темы восстановления прям... ударные. Вон не отключали на праздник (я не христианин).
Мне правда интересно... что озвучили 21 числа в плане "чини, а не то..."
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26.12.2022 10:50 Ответить
четвертий
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21.12.2022 11:50 Ответить
Нам вішають лапшу на вуха.Щоб взірвати потужні трансформатори при закольцьованій лінії,потрібно випустити не одну сотню ракет,адже там стоїть не один трансформато ,а кілька.
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21.12.2022 12:34 Ответить
Не випустити, а влучити не однією сотнею. Випустили якраз сотні, а влучили лише одиниці
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21.12.2022 13:45 Ответить
Казочки на заході прильотів було на порядок меньше а електроєнергію подають 6 годин на добу і щож заважає дати єлектроєнергію населенню бездарне керівництво мабуть
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21.12.2022 15:00 Ответить
Ахметка їб на продає за кордон електроенергію а нам показують раєвську медалістку по марафону який ніхто недивиться . Треба забрати у рижого те що він украв у держави і світло появиться у людей
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21.12.2022 19:02 Ответить
 
 