В энергосистеме значительный дефицит мощности, ситуация в центральном регионе, в частности, в Киеве, сложная, - "Укрэнерго"

К утру 21 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, а также ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками.

В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, сейчас работают все виды генерации.

В то же время, ситуация в центральном регионе, в том числе и в Киеве, остается все еще сложной.

"Враг ночью снова обстреливал артиллерией деоккупированные районы на востоке и юге, в результате чего повреждены электросети. Ремонтные работы уже начаты. Восстановление поврежденных россиянами сетей продолжаются непрерывно. "Укрэнерго", операторы электростанций и операторы систем распределения делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию с электроснабжением в каждом регионе Украины", – говорится в сообщении.

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