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На фронте воюют члены ЧВК "Вагнера", задержание которых сорвалось в 2020 году, - расследование. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

вагнерівці

"Украинская правда" идентифицировала членов ЧВК "Вагнера", которые воюют против Украины и задержание которых было сорвано в 2020 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование Украинской правды "Оркестр" убийц. Кто воюет против Украины в ЧВК "Вагнера"

Как отмечается, небольшое исследование "Украинской правды" показало, что среди наемников есть те, кого в 2020 году задерживали в Минске.

Одним из боевиков оказался 41-летний Максим Кошман по прозвищу "Коршун". С 2014 года он внештатный боец ЧВК "Вагнера" и один из 33 наемников, которых в 2020 году задержали в Беларуси и отдали России.

На фронте воюют члены ЧВК Вагнера, задержание которых сорвалось в 2020 году, - расследование 01

В Украине против Кошмана зарегистрировано уголовное производство по факту участия в незаконном вооруженном формировании во время псевдореферендума в Славянске в 2014 году.

После установления контроля над городом украинскими военными, Кошман сбежал в оккупированную Горловку и продолжил участие в войне против Украины. Впоследствии получил паспорт России.

Анализ его соцсетей свидетельствует, что он до сих пор проживает в так называемой "ДНР", получал награды от террористов.

Среди тех, кого задерживали в Беларуси в 2020 году, также Геннадий Фетисов. Ранее он служил в подразделении "Беркута" украинской милиции. В настоящее время живет в террористической "ДНР" и воюет против Украины.

На фронте воюют члены ЧВК Вагнера, задержание которых сорвалось в 2020 году, - расследование 02

Он активно поддерживал в соцсетях начало "спецоперации" и псевдореферендум.

Еще один из бывших задержанных в Минске наемников "Вагнера" Владимир Селихов также поддерживает войну России против Украины.

Также читайте: Надо немедленно признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией, - Кулеба

На фронте воюют члены ЧВК Вагнера, задержание которых сорвалось в 2020 году, - расследование 03

Он почти не публикует фотографии с войны. Лишь несколько в форме и с российским флагом. Другие – в штатском, но в комментариях он объясняет, что фото старые.

"Вагнеровец" Андрей Чернышев участвовал в захвате Луганского аэропорта летом 2014 года. Четыре года спустя попал в список СБУ, как наемник, который был доставлен в Сирию на ракетном крейсере "Варяг" и воевал в этой стране. В 2022 вернулся воевать против Украины и летом погиб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленского просят наградить всех причастных к подготовке спецоперации "Авеню" по делу ЧВК "Вагнер" - петиция

На фронте воюют члены ЧВК Вагнера, задержание которых сорвалось в 2020 году, - расследование 04

Уроженец Коми Антон Вахтуров погиб на войне против Украины. Об этом свидетельствует запись в соцсетях и местных новостях.

По данным бывших работников украинских спецслужб, именно Антон Вахтуров был одним из участников смертной казни в Сирии.

Тогда "вагнеровцы" замучили безоружного мужчину, отрезали ему голову, разбили ее кувалдой и сожгли тело. Все это боевики снимали на видео.

На фронте воюют члены ЧВК Вагнера, задержание которых сорвалось в 2020 году, - расследование 05

Детальнее: "Оркестр" убийц. Кто воюет против Украины в ППК "Вагнер"

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК "Вагнера". Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку в канун президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала в Российской Федерации 32 боевика ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, задержанных в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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Топ комментарии
+62
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21.12.2022 11:51
+60
Не сорвалось а фсб предатели с дерьмаком сознательно все просрали
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21.12.2022 11:44
+57
Їх відпустив презедент України, а вони зараз вбивають українських війскових. Совпадєніє.
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21.12.2022 11:47
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Не сорвалось а фсб предатели с дерьмаком сознательно все просрали
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21.12.2022 11:44 Ответить
Не зірвалося, а зелений з ярмаком злили оркам всю інфу !
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21.12.2022 16:26 Ответить
Весело, зебобики? Наслаждайтесь.
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21.12.2022 11:46 Ответить
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21.12.2022 11:47 Ответить
Щось мені підказує, що Ви трошки не праві. Якщо наведемо лад на подвір'ї невже не зможемо навести порядок в хаті? Нас ще чекає великий "исход" цих продажних суддів, чинуш, мусорів, гебешних-фсбешних-сбушних щурів та іншої нечисті-буде велике ОЧИЩЕННЯ НАЦІЇ. Не можу повірити, що люди після цього жахіття знову схочуть "поржать, паприкаливатся". В іншому випадку нас чекає НАРОДНИЙ СУД з переходом в самосуд(що не дуже хочеться). Повірте-є ким і є ЧИМ.
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22.12.2022 05:02 Ответить
шкільна подружка--------------я не голосувала за нього. Але тепер він мені подобається----зробився патріотом.
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22.12.2022 07:16 Ответить
Їх відпустив презедент України, а вони зараз вбивають українських війскових. Совпадєніє.
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21.12.2022 11:47 Ответить
Нехай дякують найвеличнішому довбодятлу який думав що за це ***** дозволить зазирнути йому вглаз.
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21.12.2022 11:49 Ответить
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21.12.2022 11:49 Ответить
Яке висміювання кацаваротки коли воно увесь час ошивалось в маасквє.
І не здивуюсь коли його там завербувало ФСБ.
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21.12.2022 12:03 Ответить
Як неподобно вийшло...
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21.12.2022 11:50 Ответить
Як невдобно вийшло...😁
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21.12.2022 21:12 Ответить
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21.12.2022 11:51 Ответить
особисто президент зірвав спецоперацію.
може особисто як головнокомандувач дав команду на розмінування Чонгару
особисто не почав випуск нептунів та другого озброєння
і особисто, вислухавши директора ЦРУ 12,01,2022 що 24,02 буде наступ, не роздав зарання зброї населенню
особисто зняв Гостомельську бригаду з Києва та відправив на схід
і ще, ще, ще докуя особистих рішень які привели до такої трагедії
і мабудь особисто найняв тисячі ботів, які пишуть що наш президент найнайнай окуітєльніший
найвпливовіший і найсміливіший
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21.12.2022 16:22 Ответить
Давно це казав, висновків ніхто не робить, зрадники й далі на своїх місцях.
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21.12.2022 11:51 Ответить
доки не буде висновків будуть біженці, вбиті і закатовані

"Бог не любить ідіотів" (с)
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21.12.2022 11:59 Ответить
ННажаль, 73% досі не прозріли, -- клоунам вдається їх дурити.
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21.12.2022 16:53 Ответить
які наразі воюють проти України і затримання яких було зірвано у 2020 році... Джерело: https://censor.net/ua/n3388324
В кінці фрази має стояти слово "Зеленським".
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21.12.2022 11:52 Ответить
Людина року ....за таке державна зрада,але не з законом слуг
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21.12.2022 11:56 Ответить
А про це на зелемарафоні вже розповіли?
Ну, в переррвах між Бахмутом і США
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21.12.2022 11:57 Ответить
Хто ж росповість, скабейчучка ?
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21.12.2022 16:30 Ответить
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21.12.2022 11:57 Ответить
+ https://www.youtube.com/watch?v=r6We46wS-FI
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21.12.2022 16:43 Ответить
Трапилось так шо зелений сам їх "амністірував". Гадаю, що провина у цьому - Порошенко) та папередники.
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21.12.2022 11:59 Ответить
Дякую 73 % дебілам
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21.12.2022 12:00 Ответить
дяка Зєлі та Дєрьмаку
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21.12.2022 12:00 Ответить
Дякуємо Vові Zельонському і всій його челяді.
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21.12.2022 12:05 Ответить
Там кто-то из СБУ что-то вякнул про очищение.
Уже поймали всех, кто помешал арестовать военных преступников путлерской кухарки?
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21.12.2022 12:10 Ответить
окуїти
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21.12.2022 12:19 Ответить
Погибают необученные зеки, а это были хорошо обученные специалисты. Ну и предлагаю тебе лично поехать в Бахмут, по следам твоего кумира, и замочить 30-40 вагнеровцев, коль это так просто. С нетерпением ждем фотоотчет.
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21.12.2022 12:36 Ответить
Свідок секти "неначасі"? Потираєте руки і чекаєте коли зелена банда протягне всі закони по придушенню оппозиції і патріотів? Прибере до рук суди і інтернет (телебачення вже прибрала), а потім остаточно установить диктатуру і стане в позу перед рашкою, як і було всі часи до Майдану.
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21.12.2022 12:46 Ответить
Партія Регіонів = Слуга народу
Тільки кольор помінявся з біло синього на зелений.
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21.12.2022 20:53 Ответить
Лукашенко никогда бы не отдал вагнеровцев в Украину. 👻
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21.12.2022 13:04 Ответить
так они тогда собирались лететь не в Украину, а в Турцию и дальше в Венесуєлу
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21.12.2022 13:19 Ответить
Безуглу на гиляку ?
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21.12.2022 13:12 Ответить
Після зливу операції по вагнерівцям, американці поставили ультиматум клоуну: або призначаєш Залужного міністром оборони або світ дізнається правду. Отже, Залужного призначили, а тепер Залужного клоуни приберуть, бо сильно заважає рейтингу найогиднішого лідора.
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21.12.2022 13:21 Ответить
Что ты несёшь)
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21.12.2022 14:18 Ответить
и до сих пор ни пары с уст дерьмака, былданова, зеленьськага...
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21.12.2022 13:25 Ответить

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21.12.2022 14:39 Ответить
Обидва клоуни !
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21.12.2022 14:49 Ответить
***** в 2019-м говорил: "нас устроит любой президент кроме Порошенко". Т.е. все, кроме Пороха, работали на ослабление Украины.
Но "мудрому" народу было интересно поржать...
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21.12.2022 16:52 Ответить
Дерьмачок може думає, що Українці це забудуть? Не вгадав !!!!!
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21.12.2022 15:24 Ответить
Вгадав, ідіоти виберуть його повторно, все схоплено. Сценаристи ліплять з паяца образ гороя, лідера, в хід ідуть всі можливі методи НЛП, він не буде бити студентів на майдані 100%, а буде пристосовуватись і мінятись, а ідіоти хавають...
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21.12.2022 22:15 Ответить
Privit ermaku !
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21.12.2022 17:22 Ответить
Уважаемые редакторы (если таковые имеются)!

НЕ пишите про наемников и убийц "погиб"!
Погибают люди, герои.
Эти подонки - НЕЛЮДИ

Пишите - "убит", "застрелен".
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21.12.2022 17:45 Ответить
Ликвидирован, зачищен, задвухсочен, окобзонен, перевоспитан в хорошего русского.
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21.12.2022 18:37 Ответить
Про гундосого уйобка і його шоблу згадали майже всі. А як там довбойоби, що привели цю рашистську ******* до влади? Подобається? Хоть смєйотєсь?
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21.12.2022 20:12 Ответить


СКIЛЬКИ ВЖЕ ЗЛОЧИНIВ СКОIЛИ БУБА ТА ДЕРЬМАК ??? ТУТ НЕ ТIЛЬКИ ВАГНЕРГЕЙТ...

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21.12.2022 20:16 Ответить
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21.12.2022 20:47 Ответить
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21.12.2022 21:37 Ответить
На фото петух с наколками Только Бог может судить. У этого пдра бох -сатана. По плодам и дерево познается. Харя наглая и на чёрта похож. Проклятые ублюдки Чмошной Вагинной Калупальни. У всех вагинеровцев - вагины ссзади, а у их мамки жени пригожиной и ссзади и в голове. Проклятые спермотоглоты, чтоб вы были прокляты ублюдки и подохли как скот и трупы ваши поганые жрали бы собаки и свиньи. Недолюди- черти
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21.12.2022 22:46 Ответить
Зрада зрадная, если бы мы повязали этих тридцать дятлов, расеи не было бы чем нападать на Украину и план путлера бы сорвался!
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21.12.2022 23:03 Ответить
Дерьмаку подякувати,за срыв операции.Российское ЧМОдо сих пор гадит,где только может
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22.12.2022 00:22 Ответить
 
 