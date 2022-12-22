На фронте воюют члены ЧВК "Вагнера", задержание которых сорвалось в 2020 году, - расследование. ФОТОрепортаж

"Украинская правда" идентифицировала членов ЧВК "Вагнера", которые воюют против Украины и задержание которых было сорвано в 2020 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование Украинской правды "Оркестр" убийц. Кто воюет против Украины в ЧВК "Вагнера"

Как отмечается, небольшое исследование "Украинской правды" показало, что среди наемников есть те, кого в 2020 году задерживали в Минске.

Одним из боевиков оказался 41-летний Максим Кошман по прозвищу "Коршун". С 2014 года он внештатный боец ЧВК "Вагнера" и один из 33 наемников, которых в 2020 году задержали в Беларуси и отдали России.

В Украине против Кошмана зарегистрировано уголовное производство по факту участия в незаконном вооруженном формировании во время псевдореферендума в Славянске в 2014 году.

После установления контроля над городом украинскими военными, Кошман сбежал в оккупированную Горловку и продолжил участие в войне против Украины. Впоследствии получил паспорт России.

Анализ его соцсетей свидетельствует, что он до сих пор проживает в так называемой "ДНР", получал награды от террористов.

Среди тех, кого задерживали в Беларуси в 2020 году, также Геннадий Фетисов. Ранее он служил в подразделении "Беркута" украинской милиции. В настоящее время живет в террористической "ДНР" и воюет против Украины.

Он активно поддерживал в соцсетях начало "спецоперации" и псевдореферендум.

Еще один из бывших задержанных в Минске наемников "Вагнера" Владимир Селихов также поддерживает войну России против Украины.

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Он почти не публикует фотографии с войны. Лишь несколько в форме и с российским флагом. Другие – в штатском, но в комментариях он объясняет, что фото старые.

"Вагнеровец" Андрей Чернышев участвовал в захвате Луганского аэропорта летом 2014 года. Четыре года спустя попал в список СБУ, как наемник, который был доставлен в Сирию на ракетном крейсере "Варяг" и воевал в этой стране. В 2022 вернулся воевать против Украины и летом погиб.

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Уроженец Коми Антон Вахтуров погиб на войне против Украины. Об этом свидетельствует запись в соцсетях и местных новостях.

По данным бывших работников украинских спецслужб, именно Антон Вахтуров был одним из участников смертной казни в Сирии.

Тогда "вагнеровцы" замучили безоружного мужчину, отрезали ему голову, разбили ее кувалдой и сожгли тело. Все это боевики снимали на видео.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК "Вагнера". Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку в канун президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала в Российской Федерации 32 боевика ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, задержанных в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.