Херсонский журналист Константин Рыженко заявил, что в него стреляли в Киеве

Херсонский журналист Константин Рыженко сообщил, что на него было совершено покушение в Киеве. По его словам, вблизи дома, где он сейчас живет, на него с пистолетом напал неизвестный. Рыженко сообщил, что был в бронежилете.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Рыженко написал в телеграме.

Журналист отметил: "Вчера вечером из-за невероятных пробок поехал на метро на полигон (я занимаюсь со знакомыми силовиками, потому что как показывает время, сейчас нужно иметь соответствующую подготовку).

Чтобы не везти в руках броник, в котором занимаюсь, надел его на себя. Когда возвращался решил зайти в аптеку, потому что немного простужен.

В самом темном углу улицы неподалеку от перекрестка у аптеки ко мне быстро приблизился мужчина и произвел два выстрела в область грудной клетки. После чего я упал, а мужчина быстро побежал в направлении Овручской.

Сейчас у меня ушиб ребер и мягких тканей, жизни уже ничего не угрожает".

Он отметил, что "по рекомендации своего куратора написал заявление в СБУ. (Поскольку я тайно еще со времен оккупации сотрудничал с ними, мне была предоставлена рекомендация написать заявление именно в СБУ.) Сейчас ведется следствие".

Также, за его "следствие ищет свидетелей".

Журналист отметил, что его "спасло то, что лень было нести броник в руках, а также спасло что он был хорошего качества".

По мнению Рыженко, причинами этого покушения могли быть как его профессиональная деятельность также возможный и "русский след".

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