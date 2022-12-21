РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5027 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
7 608 27
журналистика (3168) покушение (968)

Херсонский журналист Константин Рыженко заявил, что в него стреляли в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

убийство,оружие,пистолет

Херсонский журналист Константин Рыженко сообщил, что на него было совершено покушение в Киеве. По его словам, вблизи дома, где он сейчас живет, на него с пистолетом напал неизвестный. Рыженко сообщил, что был в бронежилете.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Рыженко написал в телеграме.

Журналист отметил: "Вчера вечером из-за невероятных пробок поехал на метро на полигон (я занимаюсь со знакомыми силовиками, потому что как показывает время, сейчас нужно иметь соответствующую подготовку).

Чтобы не везти в руках броник, в котором занимаюсь, надел его на себя. Когда возвращался решил зайти в аптеку, потому что  немного простужен.

В самом темном углу улицы неподалеку от перекрестка у аптеки ко мне быстро приблизился мужчина и произвел два выстрела в область грудной клетки. После чего я упал, а мужчина быстро побежал в направлении Овручской.

Сейчас у меня ушиб ребер и мягких тканей, жизни уже ничего не угрожает".

Он отметил, что "по рекомендации своего куратора написал заявление в СБУ. (Поскольку я тайно еще со времен оккупации сотрудничал с ними, мне была предоставлена рекомендация написать заявление именно в СБУ.) Сейчас ведется следствие".

Также, за его "следствие ищет свидетелей".

Журналист отметил, что его "спасло то, что лень было нести броник в руках, а также спасло что он был хорошего качества".

По мнению Рыженко, причинами этого покушения могли быть как его профессиональная деятельность также возможный и "русский след".

Также читайте: Бывшего телеведущего будут судить за госизмену. Вероятно, речь идет о Юрии Коте
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
до того что русня среди нас живет
показать весь комментарий
21.12.2022 12:40
+5
Цин

@PesdukMuhtar

·

4 ч

Вчора закинув скрін про ситуацію з пекарнею Пороха у чат херсонського "опозиційного" журналіста Кості Риженка. Почекав, заходжу туди, а скріна там немає! Видалив! Попросив жінку закинути той самий скрін. Через деякий час відповідь типу "нічого не чув про це"

показать весь комментарий
21.12.2022 13:26
+4
Лень ужасное качество, но у всего есть обратная сторона медали,лень часто спасает жизнь)
показать весь комментарий
21.12.2022 12:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Бронік ..віз..бо там десь займався....Бах ..Трах....Стріляли ...." Хто це взагалі такий і до чого вся ця історія?🤨
показать весь комментарий
21.12.2022 12:32 Ответить
до того что русня среди нас живет
показать весь комментарий
21.12.2022 12:40 Ответить
Сто баллов
показать весь комментарий
21.12.2022 13:21 Ответить
нашо русні вбивати херсонського журналіста?
показать весь комментарий
21.12.2022 19:35 Ответить
Історія ця до того, що цей чувак знає, як здавали Херсонську область...
показать весь комментарий
21.12.2022 15:30 Ответить
А окрім нього більше ніхто не знає?
показать весь комментарий
21.12.2022 18:32 Ответить
може знає більше інших, в нього робота така - журналіст
показать весь комментарий
21.12.2022 19:36 Ответить
Який ще "руський" слід , журналист Риженко ? Російський слід !!! Безграмотний журналист Риженко ...
показать весь комментарий
21.12.2022 12:39 Ответить
А чого се Ви його поправляєте? Не виключаю, що саме РУСЬКИЙ, а не російській слід він мав на увазі. Тобто людей з київської області (СБУ, патріотів України тощо). Тут треба пам'ятати настанову батька ******** психології Зигмунда Фрейда: слухайте обмовки! Я трошки почитав про цього персонажа і скажу так: там ще розбиратися необхідно де та за який бік він партизанив. І тоді автоматично знімається питання "хто робив замах?", а також інше: "навіщо організували виставу із замахом?".
показать весь комментарий
21.12.2022 14:34 Ответить
Лень ужасное качество, но у всего есть обратная сторона медали,лень часто спасает жизнь)
показать весь комментарий
21.12.2022 12:45 Ответить
ПРОГРЕСС ЗАВЖДИ ДВИГАЛА ЛІНЬ
показать весь комментарий
21.12.2022 13:23 Ответить
Треба шукати кому він "перейшов дорогу".Звідти "вуха стримлять".І судячи з того що його не били-лякали за тим стоять які "відбиті" люди
показать весь комментарий
21.12.2022 12:49 Ответить
Треба шукати списки , по яких дають завдання вбивати патриотів
показать весь комментарий
21.12.2022 13:24 Ответить
С момента освобождения Херсона Рыженко пинками под зад гоняет местную власть. Возможно ноги растут оттуда.
показать весь комментарий
21.12.2022 14:45 Ответить
100%
показать весь комментарий
21.12.2022 15:32 Ответить
В тєлємарафоні не знімається значить некошерний журналіст
показать весь комментарий
21.12.2022 13:23 Ответить
Цин

@PesdukMuhtar

·

4 ч

Вчора закинув скрін про ситуацію з пекарнею Пороха у чат херсонського "опозиційного" журналіста Кості Риженка. Почекав, заходжу туди, а скріна там немає! Видалив! Попросив жінку закинути той самий скрін. Через деякий час відповідь типу "нічого не чув про це"

показать весь комментарий
21.12.2022 13:26 Ответить
так він же зараз в Києві, а не в Херсоні.
показать весь комментарий
21.12.2022 13:39 Ответить
Дійсно. У Києві дроти до соцмереж не дістають. Із Києва риженко може тільки відповідати
показать весь комментарий
21.12.2022 14:37 Ответить
У Києві вже третю добу мобільний та інтернет лежить. Чи ти з іншої планети?
показать весь комментарий
21.12.2022 15:34 Ответить
Ще у вересні (ще в період окупації Херсону) в ЗМІ, якому можна з окремими пересторогами довіряти (а саме в НВ) з'явилася стаття про цього журналіста.
Прочитайте.
показать весь комментарий
21.12.2022 13:37 Ответить
Не дивно, що його намагаються прибрати. Він найбільш популярна, і що головне, - проукраїнська людина в Херсоні
показать весь комментарий
21.12.2022 14:13 Ответить
Мабуть озвучив правду про взяття Херсона на початку війни.
показать весь комментарий
21.12.2022 14:45 Ответить
Ще не озвучив. Але багато знає. Можу передбачити, хто за ним полює. Теж саме сбу по херсонській області, яке у лютому злилось кацапам...
показать весь комментарий
21.12.2022 15:36 Ответить
Адекватний журналіст. Думаю, що там реально вапріс серйозний, і стосується найпевніше здачі півдня та участі місцевого сбу в ньому, а сказане ним - не видумана сторі
показать весь комментарий
21.12.2022 16:45 Ответить
яКЕ ТИ МУДРЕ, СЛІВ НЕ ВИСТАЧАЄ, ДАЛІ БУДЕ МАТОМ...
показать весь комментарий
21.12.2022 22:28 Ответить
Тобто то й риженко- черговий зелений пухир? НІЦ ДИВНОГО, їх зеленка плодить як жаба в болоті.
показать весь комментарий
21.12.2022 22:26 Ответить
 
 