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Морпехи за прошедшие сутки ликвидировали 17 оккупантов, танк, миномет и хранилище боеприпасов, - ВМС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военные части и подразделения командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки ликвидировали троих российских захватчиков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба ВМС сообщает в телеграм-канале.
"Прошедшие сутки, 20 декабря, морские пехотинцы уничтожили 3 оккупанта", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего уничтожены 14 российских военных, танк, боевая машина пехоты, миномет и хранилище с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются.
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Ot Vinta - 17 москалів (live)
https://youtu.be/0vKsUEqiplU
18.12.2022 00:26