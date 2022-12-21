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Морпехи за прошедшие сутки ликвидировали 17 оккупантов, танк, миномет и хранилище боеприпасов, - ВМС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

техніка

Военные части и подразделения командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки ликвидировали троих российских захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба ВМС сообщает в телеграм-канале.

"Прошедшие сутки, 20 декабря, морские пехотинцы уничтожили 3 оккупанта", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего уничтожены 14 российских военных, танк, боевая машина пехоты, миномет и хранилище с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 99 740 человек (+510 за сутки), 267 вертолетов, 282 самолета, 3002 танка, 1972 артсистемы, 5979 бронированных машин
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ВІРЮ В ЗСУ...ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ.... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
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21.12.2022 12:32 Ответить
Як раз на це тему 🎶🎶🎶 концерт у Львові

Ot Vinta - 17 москалів (live)

https://youtu.be/0vKsUEqiplU

18.12.2022 00:26
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21.12.2022 15:19 Ответить
 
 