РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5027 посетителей онлайн
Новости Происшествия
1 409 12
МАГАТЭ (260) Запорожская АЭС (544) Рафаэль Гросси (105) атака на ЗАЭС (67)

Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Москву. Будут говорить о ЗАЭС, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

заес

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит столицу РФ для обсуждения создания зоны безопасности вокруг временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, в повестке дня стоит вопрос о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. В консультациях примут участие представители МИД РФ, Росгвардии, "Росатома" и Ростехнадзора.

Визит должен пройти в четверг, 22 декабря.

Также читайте: Россияне создали на ЗАЭС ситуацию, близкую к аварии в Фукусиме, - Галущенко

Напомним, сейчас, несмотря на объявленную оккупантами "аннексию" Запорожской АЭС, на станции продолжают работать украинские специалисты. За ситуацией на ЗАЭС также наблюдают представители МАГАТЭ, регулярно отчитывающиеся об обстрелах станции и напряженной ситуации.

МАГАТЭ уже несколько раз призвало РФ вывести свои силы из крупнейшей в Европе атомной станции. Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси также пытается договориться о создании зоны безопасности на станции.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
ну-ну...
поговоріть...в очі-бельми загляніть (якщо ***** пришкутильгає на зустріч)
показать весь комментарий
21.12.2022 13:46
+2
Полетит за дененюшкой .
показать весь комментарий
21.12.2022 13:40
+2
нехай полонію відеречко захопить і лишить в мацкві
показать весь комментарий
21.12.2022 13:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подсунут в номер отеля, верующих праституток. Растает и не заметит нарушений.
показать весь комментарий
21.12.2022 13:38 Ответить
Полетит за дененюшкой .
показать весь комментарий
21.12.2022 13:40 Ответить
ну-ну...
поговоріть...в очі-бельми загляніть (якщо ***** пришкутильгає на зустріч)
показать весь комментарий
21.12.2022 13:46 Ответить
нехай полонію відеречко захопить і лишить в мацкві
показать весь комментарий
21.12.2022 13:48 Ответить
Вот это страшно, когда глава МАГАТЭ - круглый идиот...
показать весь комментарий
21.12.2022 13:51 Ответить
Толкус этого...кроме как уступок от себя ничего не добьются...куйлу пох...
показать весь комментарий
21.12.2022 13:51 Ответить
пусть у ***** отсосёт ещё разок. .клоун
показать весь комментарий
21.12.2022 14:05 Ответить
Недавно взорваныый газопровод в Чувашии чем.. знаменит? Трубы нужного диаметра варили в Харцызске Донецкой области...,а это значит Москва осталась без отопления минимум на 2 месяца. ..🤣🤣🤣 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇬🇧🇱🇷🇨🇦🇦🇺🇦🇮
показать весь комментарий
21.12.2022 14:05 Ответить
Причем тут отопление Москвы и инфрастуктура по прокачки газа на импорт. Что у вас в голове, вы что, хмурый долбите до сих пор?
показать весь комментарий
21.12.2022 18:52 Ответить
Просто Гросси любит садо-мазо как и Макрон.
показать весь комментарий
21.12.2022 14:24 Ответить
Опять за баблом поехал. Класс должность! Приятно накануне рождества.
показать весь комментарий
21.12.2022 14:50 Ответить
 
 