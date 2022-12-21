Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Москву. Будут говорить о ЗАЭС, - росСМИ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит столицу РФ для обсуждения создания зоны безопасности вокруг временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, в повестке дня стоит вопрос о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. В консультациях примут участие представители МИД РФ, Росгвардии, "Росатома" и Ростехнадзора.

Визит должен пройти в четверг, 22 декабря.

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Напомним, сейчас, несмотря на объявленную оккупантами "аннексию" Запорожской АЭС, на станции продолжают работать украинские специалисты. За ситуацией на ЗАЭС также наблюдают представители МАГАТЭ, регулярно отчитывающиеся об обстрелах станции и напряженной ситуации.

МАГАТЭ уже несколько раз призвало РФ вывести свои силы из крупнейшей в Европе атомной станции. Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси также пытается договориться о создании зоны безопасности на станции.