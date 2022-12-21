Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Москву. Будут говорить о ЗАЭС, - росСМИ
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит столицу РФ для обсуждения создания зоны безопасности вокруг временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, в повестке дня стоит вопрос о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. В консультациях примут участие представители МИД РФ, Росгвардии, "Росатома" и Ростехнадзора.
Визит должен пройти в четверг, 22 декабря.
Напомним, сейчас, несмотря на объявленную оккупантами "аннексию" Запорожской АЭС, на станции продолжают работать украинские специалисты. За ситуацией на ЗАЭС также наблюдают представители МАГАТЭ, регулярно отчитывающиеся об обстрелах станции и напряженной ситуации.
МАГАТЭ уже несколько раз призвало РФ вывести свои силы из крупнейшей в Европе атомной станции. Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси также пытается договориться о создании зоны безопасности на станции.
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