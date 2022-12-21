Россияне похитили пациентов из психушек Новой Каховки и Олешек. Увезли на Арабатскую стрелку

Оккупанты вывезли похищенных пациентов психиатрических больниц Херсонской области на базе отдыха на Арабатской стрелке.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Их удерживают на базе отдыха "Геолог", которую россияне захватили и оборудовали там психушкой. Большинство персонала завезены из России, но есть и местные, кто согласился ухаживать за пациентами", - говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления подчеркнули, что такие действия оккупантов являются похищением людей, которые не могут справиться самостоятельно. Фактически пациенты содержатся в заложниках.

В Сопротивлении напомнили, что россияне также активно похищают детей из интернатов для дальнейшего "усыновления". Их вывозят в отдаленные районы РФ – в Ленинградскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Тюменскую области.

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При этом российская пропаганда использует кражу детей и пациентов как повод для создания эмоционального фона, рассказывая о "детях, спасшихся от нацистов".