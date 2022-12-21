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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Новая Каховка (147) оккупация (9519) похищение (1659) психбольница (154) Херсонщина (3525) психиатрия (121) Олешки (38)

Россияне похитили пациентов из психушек Новой Каховки и Олешек. Увезли на Арабатскую стрелку

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

психлікарня

Оккупанты вывезли похищенных пациентов психиатрических больниц Херсонской области на базе отдыха на Арабатской стрелке.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Их удерживают на базе отдыха "Геолог", которую россияне захватили и оборудовали там психушкой. Большинство персонала завезены из России, но есть и местные, кто согласился ухаживать за пациентами", - говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления подчеркнули, что такие действия оккупантов являются похищением людей, которые не могут справиться самостоятельно. Фактически пациенты содержатся в заложниках.

В Сопротивлении напомнили, что россияне также активно похищают детей из интернатов для дальнейшего "усыновления". Их вывозят в отдаленные районы РФ – в Ленинградскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Тюменскую области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захватчики массово похищают жителей Луганщины, - ОВА

При этом российская пропаганда использует кражу детей и пациентов как повод для создания эмоционального фона, рассказывая о "детях, спасшихся от нацистов".
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Топ комментарии
+13
Это так, их подлости нет предела. Не удивлюсь, если они их переоденут в орков и на позиции выставит под предлогом оздоровительной прогулки или ещё какоую гадость придумают
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21.12.2022 14:07
+12
А зачем они им нужны? Опыты будут проводить над душевно больными людьми? Своих психов мобилизированых чтоли не хватает?
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21.12.2022 13:55
+10
Кацапи викрали майбутніх депутатів "госдумі" в їх розумінні.
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21.12.2022 14:05
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А зачем они им нужны? Опыты будут проводить над душевно больными людьми? Своих психов мобилизированых чтоли не хватает?
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21.12.2022 13:55 Ответить
Будут держать своих орков рядом или в больницах, прикрываясь ими, чтоб наши не стреляли
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21.12.2022 13:57 Ответить
тоді чому саме таких хворих...а не просто цивільних , якщо для прикриття?
не зрозуміло...шось хитрує русня...щось мутить...
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21.12.2022 14:01 Ответить
Это так, их подлости нет предела. Не удивлюсь, если они их переоденут в орков и на позиции выставит под предлогом оздоровительной прогулки или ещё какоую гадость придумают
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21.12.2022 14:07 Ответить
бо терористи ,живий щит
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21.12.2022 14:16 Ответить
Люди хворі. Дадуть цукерок і навчать розповідати, що над ними знущалися в українській психлікарні. Прибіжуть воєнкори і рознесуть по *********!
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21.12.2022 15:35 Ответить
У них критический недостаток умных людей. Вот зачем
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21.12.2022 16:17 Ответить
Тю, да хоть в "Госдуму" пойдут от ЛДПР
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21.12.2022 17:15 Ответить
Кацапи викрали майбутніх депутатів "госдумі" в їх розумінні.
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21.12.2022 14:05 Ответить
"Настоящіх буйних мало, вот і нєту вожаков" (С)
Запарилися чиновників з Уралу привозити. Будуть кувати кадри з місцевих?
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21.12.2022 14:07 Ответить
Ани сваіх не брасают.
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21.12.2022 14:17 Ответить
Диверсантів готуватимуть. Хворим людям свої дебільні ідеї будуть впарювати.
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21.12.2022 14:26 Ответить
Все іде по одній методі . В лікарні тепер великій воєнний об'єкт 100% . (в харківській обл. там були склади ) А далі як що наші його знешкодять , то буде матеріал для росіії24 . Самі лікарні були об'єктами посиленої охорони і переробляти нічого не треба .
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21.12.2022 14:27 Ответить
Рашисти *****🐷 прикриваються💯 дітьми та хворими🤷‍♂️ з України на фронті ‼️🤬😠😡
Таке можуть лише терористи з московіі‼️
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21.12.2022 14:32 Ответить
...из психушек. Не корректн
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21.12.2022 15:05 Ответить
Настоящих буйных мало?
Вот и нету вожаков...
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21.12.2022 15:42 Ответить
Это для того, что бы смешаться с реальными психами и откосить от суда.
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21.12.2022 18:26 Ответить
А чого доброго можна чекати від москаля? Хіба сам закопає себе в землю...
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21.12.2022 23:28 Ответить
 
 