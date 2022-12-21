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Украина имеет полную информацию о поставках Ираном дронов для РФ, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Украина полностью владеет информацией о поставках Ираном дронов для РФ. Если Иран решится поставлять России ракеты, это станет еще одним вызовом для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью "Голосу Америки".

"У нас есть четкое понимание, по данным нашей разведки и разведки наших партнеров, что происходит с Ираном. Мы более чем уверены, что это иранские дроны. Они их поставляли в Российскую Федерацию, к сожалению, это происходит и сегодня. И для нас это большой вызов. Более того, нам точно известно, что Российская Федерация ведет с Ираном переговоры о поставках другого вооружения на территорию России. С одной стороны, мы должны радоваться, что у Российской Федерации нет внутренней способности победить в этой войне без привлечения других стран, а с другой стороны, для нас это будет дополнительный вызов, если Иран решится поставить России уже не только дроны, но и ракеты", – подчеркнул Данилов.

Он добавил, что украинские военные уже научились отражать атаки дронов, однако, к сожалению, есть и случаи, когда они достигают своей цели, и это вызов для нашей страны.

Что касается 50% разрушения украинской энергетической системы, от которой страдает гражданское население, то, по словам Данилова, РФ как страна-террорист избрала именно такой путь войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США нет подтверждений, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты, - Белый дом

"К сожалению, они не снимают с повестки дня очень простой вопрос, который они задают – это уничтожение нас как нации. Я больше, чем уверен, что они ничем не отличаются от Гитлера, бывшего в прошлом веке. Это современный такой же режим, такой же Гитлер. Если тот уничтожал евреев, то этот  говорит: "Я хочу уничтожить украинцев", - отметил Данилов.
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Топ комментарии
+10
Данилов! А где политическая воля разорвать дипотношения с Ираном и вышвырнуть из страны тысячи вонючих торговцев- персов? Или ******* проще ?
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21.12.2022 14:34
+9
Переробити "Зеніти" та по іранських заводах
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21.12.2022 14:29
+6
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21.12.2022 14:36
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21.12.2022 14:27 Ответить
Переробити "Зеніти" та по іранських заводах
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21.12.2022 14:29 Ответить
Данилов! А где политическая воля разорвать дипотношения с Ираном и вышвырнуть из страны тысячи вонючих торговцев- персов? Или ******* проще ?
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21.12.2022 14:34 Ответить
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21.12.2022 14:36 Ответить
І шо?
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21.12.2022 14:37 Ответить
Як вже ці говорячі голови задовбали, один трандьож і 0 роботи.
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21.12.2022 14:43 Ответить
А по сбитому самолёту Ираном тоже всё знали? И что было потом? А потом два года уже кажись прошло или меньше чуть. Знать и действовать разные понятия.
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21.12.2022 14:48 Ответить
Треба було виробляти свою зброю,а зараз домовляйтеся з друзями,бо мами з дітками,які виїхали з України не захочуть повертатись під авіаудари....життя цінніше...
Цивільне населення виявилось абсолютно не захищене!Тепер включайте свої мізки і робіть щось!
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21.12.2022 14:52 Ответить
Я правильно зрозумів з вашого повідомлення, що тих вонючих пенісоносців взагалі не шкода, хай собі виздохнуть в холоді без світла під ракетними ударами?
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21.12.2022 15:17 Ответить
Пенсіонери теж виїхали,хто хотів.
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21.12.2022 15:19 Ответить
Неуважно прочитали
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21.12.2022 16:01 Ответить
и шо? мой Кот тоже знает что в доме есть сало-мясо-колбаса-котлеты-сметана....
с той разницей что от меня он не ждет подвоха))) и обстрелов (даже тапком ))))
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21.12.2022 14:57 Ответить
Доцільно попередити Іран, що місця виробництва, логістичні ланцюжки постачань БПЛА "Шахед 131/136" та компонент до них, незалежно від дислокації ,Україна вважає законними цілями для ракет "Топірець (Томагавк)". Це рішення може бути переглянуто у разі надання ООН результатів розслідування масованого застосування країнами - спонсорами тероризму іранських БПЛА"Шахед - 136/131" (Герань-1/2) по інфрастуктурі України.
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21.12.2022 15:00 Ответить
І шо, шо ви зробите? Будете бомбити? Ви сусідню "бульбярню'' звідки регулярно прилітає не обстрілюєте у відповідь!
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21.12.2022 15:06 Ответить
Уже робиться, проектувати БПЛА Ірану тепер важче: https://www.youtube.com/watch?v=a4zSXcPWM0k&ab_channel=%D0%9E%D0%9F%D0%9A%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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21.12.2022 15:11 Ответить
"Сусідня бульбарня" не завжди сама краща ціль для ударів у відповідь. Боєкомплекти треба витрачати ефективно, бо їх не вистачає.
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21.12.2022 18:25 Ответить
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21.12.2022 17:51 Ответить
значит потому нам патриоты и дали. Бал. ракеты по ходу уже на пути в рашу
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21.12.2022 23:04 Ответить
 
 