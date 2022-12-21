Украина имеет полную информацию о поставках Ираном дронов для РФ, - Данилов
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Украина полностью владеет информацией о поставках Ираном дронов для РФ. Если Иран решится поставлять России ракеты, это станет еще одним вызовом для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью "Голосу Америки".
"У нас есть четкое понимание, по данным нашей разведки и разведки наших партнеров, что происходит с Ираном. Мы более чем уверены, что это иранские дроны. Они их поставляли в Российскую Федерацию, к сожалению, это происходит и сегодня. И для нас это большой вызов. Более того, нам точно известно, что Российская Федерация ведет с Ираном переговоры о поставках другого вооружения на территорию России. С одной стороны, мы должны радоваться, что у Российской Федерации нет внутренней способности победить в этой войне без привлечения других стран, а с другой стороны, для нас это будет дополнительный вызов, если Иран решится поставить России уже не только дроны, но и ракеты", – подчеркнул Данилов.
Он добавил, что украинские военные уже научились отражать атаки дронов, однако, к сожалению, есть и случаи, когда они достигают своей цели, и это вызов для нашей страны.
Что касается 50% разрушения украинской энергетической системы, от которой страдает гражданское население, то, по словам Данилова, РФ как страна-террорист избрала именно такой путь войны.
"К сожалению, они не снимают с повестки дня очень простой вопрос, который они задают – это уничтожение нас как нации. Я больше, чем уверен, что они ничем не отличаются от Гитлера, бывшего в прошлом веке. Это современный такой же режим, такой же Гитлер. Если тот уничтожал евреев, то этот говорит: "Я хочу уничтожить украинцев", - отметил Данилов.
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Цивільне населення виявилось абсолютно не захищене!Тепер включайте свої мізки і робіть щось!
с той разницей что от меня он не ждет подвоха))) и обстрелов (даже тапком ))))