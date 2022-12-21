"Вагнеровцы" собираются имитировать обстрел Беларуси со стороны Украины, - Центр национального сопротивления

Российские наемники ЧВК "Лига", входящий в состав ЧВК "Вагнера", прибыли на границу с Украиной с целью подготовки провокации. Одним из сценариев является обстрел территории Беларуси якобы бойцами ВСУ.

Об этом со ссылкой на местное подполье сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Наемники разделены на две группы (80-90 человек) и прибыли в район села Крупейки (Лоевский район, Гомельская область) для выполнения задач. В распоряжении групп находится легкобронированная техника и тентованные грузовые автомобили. Группы усилены инженерными подразделениями", - говорится в сообщении .

В Центре напомнили, что Беларусь ввела временное ограничение на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района Гомельской области.

"Одним из сценариев провокации является обстрел территории Беларуси якобы со стороны ВСУ", - отметили в Центре нацсопротивления.

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Там также уточнили, что речь идет о тех наемниках, которые прибыли в Беларусь 20 сентября. Тогда на территорию белорусского частного охранного предприятия "ГардСервис", где находились наемники, доставили 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области, сообщает ЦНС.

В Центре национального сопротивления отметили, что "ГардСервис" – не просто частное охранное предприятие. Оно является первым подобным предприятием в Беларуси и создано специальным указом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.

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