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"Вагнеровцы" собираются имитировать обстрел Беларуси со стороны Украины, - Центр национального сопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вагнер,вагнера

Российские наемники ЧВК "Лига", входящий в состав ЧВК "Вагнера", прибыли на границу с Украиной с целью подготовки провокации. Одним из сценариев является обстрел территории Беларуси якобы бойцами ВСУ.

Об этом со ссылкой на местное подполье сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Наемники разделены на две группы (80-90 человек) и прибыли в район села Крупейки (Лоевский район, Гомельская область) для выполнения задач. В распоряжении групп находится легкобронированная техника и тентованные грузовые автомобили. Группы усилены инженерными подразделениями", - говорится в сообщении .

В Центре напомнили, что Беларусь ввела временное ограничение на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района Гомельской области.

"Одним из сценариев провокации является обстрел территории Беларуси якобы со стороны ВСУ", - отметили в Центре нацсопротивления.

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Там также уточнили, что речь идет о тех наемниках, которые прибыли в Беларусь 20 сентября. Тогда на территорию белорусского частного охранного предприятия "ГардСервис", где находились наемники, доставили 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области, сообщает ЦНС.

В Центре национального сопротивления отметили, что "ГардСервис" – не просто частное охранное предприятие. Оно является первым подобным предприятием в Беларуси и создано специальным указом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.

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Топ комментарии
+30
Стидоба.
Якщо все одно нас звинуватять в обстрілі, чому б превентивно не розмісить цих ********? А заодно і по всім тим влагаліщам-аероговнодромам, з яких вилітають кинджалоносці!
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21.12.2022 14:49
+18
Казус Бульбы!!!
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21.12.2022 14:46
+17
Какие идиоты... 21 век на дворе, а они в 1939 застряли...
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21.12.2022 15:02
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Казус Бульбы!!!
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21.12.2022 14:46 Ответить
Стидоба.
Якщо все одно нас звинуватять в обстрілі, чому б превентивно не розмісить цих ********? А заодно і по всім тим влагаліщам-аероговнодромам, з яких вилітають кинджалоносці!
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21.12.2022 14:49 Ответить
тільки вчора про це думав....все....кінчай бодягу, один хрін...суки
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21.12.2022 14:52 Ответить
Зелені на це не підуть. Це ж не шашлики їсти.
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21.12.2022 15:46 Ответить
Зеля не для того аідмазував Лукашенко в убивстві Шеремета, щоб звоа
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21.12.2022 21:26 Ответить
Щоб зараз піти на це.
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21.12.2022 21:27 Ответить
я батька пiде некоммерческий проект группы авторов, каждый из которых - безусловный эксперт в своей области: политологии, правоведении, финансовой сфере, .
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22.12.2022 04:46 Ответить
Підтримую вашу думку набридло ниття як нападуть відібьємся пора бить на випередженя вже давно напали.
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21.12.2022 14:57 Ответить
Нехай по мацквє іпануть.. точно "поведемся" що це ми..
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21.12.2022 14:50 Ответить
Гляйвиць по мокшанськи? Чи по бульбостанськи?
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21.12.2022 14:53 Ответить
Скоріше село Майніла, 1939 рік, фінсько-сов'єтський кордон. Арта по "прикордонній заставі"...
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21.12.2022 15:25 Ответить
От блін "провокація".Тих бульбашів треба було місити після перших від них прильотів! Але ж ні-"ми жє нє агрєсарі"!
Дідько б їх вхопив!
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21.12.2022 15:02 Ответить
Какие идиоты... 21 век на дворе, а они в 1939 застряли...
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21.12.2022 15:02 Ответить
Да,здулися "деруни". Їх іруть в різних позах, а "картопляники" **********.
Тьху гидота картопляно-кацапська🤮
Треба іпануть так, щоб " аж коні ригали"
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21.12.2022 15:04 Ответить
Ну що ж, якщо вам так сильно чешеться, тоді ЗСУ вийдуть на москву з білорусі
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21.12.2022 15:14 Ответить
Спокійно! Резніков не бачить формування ударного угруповання. "Станом на сьогодні такого ударного угруповання не сформовано", - акцентує Резніков. Джерело: https://censor.net/ua/n3388177
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21.12.2022 15:29 Ответить
Почитай що воно на початку року бачило , бо судячи з дій , то теж тільки мир в очах ***** (( Може пора до офтальмолога збігати , діоптрії підкоригувати ?
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21.12.2022 16:40 Ответить
Eto kartinka dlia svojej publiki.Pust oni nezabyvajet sto Himarsami mozno streliat i po teritoriji Belorus jesli sto.Zdes zapreta netu
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21.12.2022 15:30 Ответить
А Зе на другой континент поехал.И всем об этом объявил.Как бы в его отсутствие не подсуетились некоторые...
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21.12.2022 15:52 Ответить
Бажано щоб у разі чого він залишився там , де ви сьогодні ; Україні від цього тільки краще буде , головне тільки щоб у разі такого розвитку подій ті щоденні мільйони , що на його утримання з бюджету ідуть , на зброю пустили , а не далі на нього витрачали !
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21.12.2022 16:44 Ответить
Потом Зе скажет-"не виновата я".дома не был.
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21.12.2022 15:53 Ответить
Видайте їм на рило по одному магазину,бо якщо більше відстрілюють то бульбоармію тільки за уралом і догонять.
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21.12.2022 15:56 Ответить
Амінь ! ((
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21.12.2022 16:45 Ответить
А для чого чекати ЗСУ?(Імітація буде безрезультатною щодо втрат,але розголосу буде((тому краще превентивно в..їб..ти й по вагнеріацях впершу чергу.
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21.12.2022 16:07 Ответить
Herman Aksom

@eternalrailway

·

5 год

"Вагнерівці" в Україні: на фронті воюють члени ПВК, затримання яких зірвалось у 2020 році"

Привіт головному патріоту України ермаку. І всіх дегенератів які лайкають "щирі" "проукраїнські" пости цього крота.
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21.12.2022 17:18 Ответить
Та нехай ! нам залишиться тільки добити !
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21.12.2022 17:40 Ответить
а кому цей цирк
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21.12.2022 17:50 Ответить
Пригадайте, скільки аналогічних новин було навесні та влітку?
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21.12.2022 18:22 Ответить
Мелко... Если бы они Путлера грохнули, или на крайняк - Кремль уложили на грунт - вот это была бы провокация!
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21.12.2022 18:30 Ответить
Як колись Вова Зе врятував Прігожина і його вагнер від міжнародного судилища - памятаємо про це
330 днів брехні. Що влада України, Росії та Білорусі казала про "вагнерівців"
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21.12.2022 21:29 Ответить
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21.12.2022 21:32 Ответить
😆 😄 😆 😄



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21.12.2022 21:39 Ответить
Єдине що дивує, то чому Аваков ще не в розшуку? Невже до нього питань нема стосовно "реформи поліції" в результаті якої ми бачимо стільки зрадників?.
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21.12.2022 23:37 Ответить
Недарма улюблений співак авакова це Елтон Джон - Аваков вміє ублажати любу владу і підстраюватися під неї.
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22.12.2022 00:20 Ответить
- бульбафюреру харакири не мешает сделать. ну так, тоже для реалистичности
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21.12.2022 22:54 Ответить
Та нехай, пацани вже давно сидять та чекають, щоб той понос заворушився...
Буде як в приказці- не мала баба клопоту-купила порося...
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21.12.2022 23:33 Ответить
 
 