Жители Чернигова поддержали мэра Атрошенко и выступили против отстранения его от должности, - опрос. ІНФОГРАФІКА
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Работой мэра Чернигова Владислава Атрошенко удовлетворены более 80% горожан. Черниговцы выступают против решения суда приостановить его полномочия на год и считают это давлением на местные власти.
Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.
"83% черниговцев удовлетворены работой мэра Атрошенко, 11% - не удовлетворены, 6% не смогли дать ему оценку", - говорится в исследовании.
Также большинство черниговцев выступает против приостановления полномочий городского головы и создания в городе ВГА.
"Две трети негативно относятся к идее создания в Чернигове военно-гражданской администрации и приостановления полномочий городского головы и городского совета на время действия военного положения в Украине. Поддерживают такую инициативу – 18%", – отмечает Рейтинг.
Жители города осведомлены о событиях, которые разворачиваются вокруг городского головы Владислава Атрошенко и выступают за то, чтобы он остался в должности. Более 60% горожан считают, что на местные власти оказывается давление.
"71% опрошенных хорошо знают о решении Яворовского районного суда, согласно которому мэра Чернигова Владислава Атрошенко на год лишили права занимать должность городского головы. 22% – что-то слышали об этом. 73% черниговчан не поддерживают такое судебное решение, только 14% – поддерживают. 62% убеждены, что такое решение суда является давлением на местные власти, 18% считают, что это борьба с коррупцией", - рассказывается в исследовании "Рейтинга".
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Він посуті робив аналог 'великого крадівництва' ще до того як це почали ообити ЗЕлені. Але він при цьому більше робив для міста тому населенню Ок. А ЗЕлені крадуть бездумно, навіть дороги нові роблять не там де це було б критично зробити.
парашею тхне 🤮
Чернігівці виступають проти рішення суду... ну то оскаржуйте ... в апеляції. Президент нен апеляційний суд, чи тут хочуть, щоб вся влада була у Зе ? Щоб він вершив правосуддя замість судів чи до чого ви ведете? )))
А в Києві введено військову адміністрацію і нічого так. Не бачу проблеми. А якщо 5 % не довірятиме ЗСУ , чи 95 (у що я не вірю, але я не знаю, хто робив це опитування, хто рахував... )то що, може і ЗСУ виведемо з Чернігова? Поки що я довіряю ЗСУ, та, відповідно військовій адміністрації. Мирного дня!
їм все на часі....