Жители Чернигова поддержали мэра Атрошенко и выступили против отстранения его от должности, - опрос. ІНФОГРАФІКА

Работой мэра Чернигова Владислава Атрошенко удовлетворены более 80% горожан. Черниговцы выступают против решения суда приостановить его полномочия на год и считают это давлением на местные власти.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

"83% черниговцев удовлетворены работой мэра Атрошенко, 11% - не удовлетворены, 6% не смогли дать ему оценку", - говорится в исследовании.

Также большинство черниговцев выступает против приостановления полномочий городского головы и создания в городе ВГА.

"Две трети негативно относятся к идее создания в Чернигове военно-гражданской администрации и приостановления полномочий городского головы и городского совета на время действия военного положения в Украине. Поддерживают такую инициативу – 18%", – отмечает Рейтинг.

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Жители города осведомлены о событиях, которые разворачиваются вокруг городского головы Владислава Атрошенко и выступают за то, чтобы он остался в должности. Более 60% горожан считают, что на местные власти оказывается давление.

"71% опрошенных хорошо знают о решении Яворовского районного суда, согласно которому мэра Чернигова Владислава Атрошенко на год лишили права занимать должность городского головы. 22% – что-то слышали об этом. 73% черниговчан не поддерживают такое судебное решение, только 14% – поддерживают. 62% убеждены, что такое решение суда является давлением на местные власти, 18% считают, что это борьба с коррупцией", - рассказывается в исследовании "Рейтинга".

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