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Новости Политика Украины
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опрос (2620) Чернигов (793) Атрошенко (77)

Жители Чернигова поддержали мэра Атрошенко и выступили против отстранения его от должности, - опрос. ІНФОГРАФІКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

атрошенко

Работой мэра Чернигова Владислава Атрошенко удовлетворены более 80% горожан. Черниговцы выступают против решения суда приостановить его полномочия на год и считают это давлением на местные власти.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

"83% черниговцев удовлетворены работой мэра Атрошенко, 11% - не удовлетворены, 6% не смогли дать ему оценку", - говорится в исследовании.

Также большинство черниговцев выступает против приостановления полномочий городского головы и создания в городе ВГА.

"Две трети негативно относятся к идее создания в Чернигове военно-гражданской администрации и приостановления полномочий городского головы и городского совета на время действия военного положения в Украине. Поддерживают такую инициативу – 18%", – отмечает Рейтинг.

Читайте: Мэр Чернигова Атрошенко заявил, что за ним следят

Жители города осведомлены о событиях, которые разворачиваются вокруг городского головы Владислава Атрошенко и выступают за то, чтобы он остался в должности. Более 60% горожан считают, что на местные власти оказывается давление.

"71% опрошенных хорошо знают о решении Яворовского районного суда, согласно которому мэра Чернигова Владислава Атрошенко на год лишили права занимать должность городского головы. 22% – что-то слышали об этом. 73% черниговчан не поддерживают такое судебное решение, только 14% – поддерживают. 62% убеждены, что такое решение суда является давлением на местные власти, 18% считают, что это борьба с коррупцией", - рассказывается в исследовании "Рейтинга".

Также читайте: Черниговские депутаты заявляют о давлении: сотрудники горсовета обвиняются в государственной измене за приобретение трансформатора на случай блекаута

Жители Чернигова поддержали мэра Атрошенко и выступили против отстранения его от должности, - опрос 01
Жители Чернигова поддержали мэра Атрошенко и выступили против отстранения его от должности, - опрос 02
Жители Чернигова поддержали мэра Атрошенко и выступили против отстранения его от должности, - опрос 03
Жители Чернигова поддержали мэра Атрошенко и выступили против отстранения его от должности, - опрос 04
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Топ комментарии
+24
Чернігівчани мокнули у лайно клоунів
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21.12.2022 15:12
+21
Зе влада - шах і мат
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21.12.2022 15:03
+19
зе влада ненавидить українців ще більше чим мера Атрошенка.
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21.12.2022 15:13
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Зе влада - шах і мат
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21.12.2022 15:03 Ответить
Чернігівчани мокнули у лайно клоунів
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21.12.2022 15:12 Ответить
Ми чернігівці. Хоч пишіть правильно. І не підтримуємо НІКОГО в цій історії. Тут обидві сторони погані. Схоже, що ваші знання про Чернігів дорівнюють нулю.
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03.01.2023 17:52 Ответить
зе влада ненавидить українців ще більше чим мера Атрошенка.
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21.12.2022 15:13 Ответить
Треба розуміти що Атрошенко для чергігівців- просто менше з двох зол.
Він посуті робив аналог 'великого крадівництва' ще до того як це почали ообити ЗЕлені. Але він при цьому більше робив для міста тому населенню Ок. А ЗЕлені крадуть бездумно, навіть дороги нові роблять не там де це було б критично зробити.
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21.12.2022 18:57 Ответить
Не треба тут писати дурню від імені чернігівців
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21.12.2022 19:04 Ответить
"при цьому більше робив для міста " - даже не смешно как-то, Пабло Эскобар тоже много чого "робив"
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22.12.2022 09:25 Ответить
Неправда. Чернігівці в цій історії не підтримують нікого. Не брешіть. Знову переконуюся в тому, що те, як живе моє місто насправді - не знає ніхто.
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03.01.2023 17:51 Ответить
Війна показала що таке зелена влада і що вона зробила
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21.12.2022 15:14 Ответить
Пора остановить произвол Банковой и "зеленых" гнид
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21.12.2022 15:47 Ответить
Зато меру Мелітополя - орден .....
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21.12.2022 15:55 Ответить
Від Зеля чи від Путлера ?
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21.12.2022 16:45 Ответить
Всем уже понятно что во время войны кто то из опы решает свои шкурные интересы.
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21.12.2022 16:27 Ответить
ох уж эти заказный "опитування" - в рашке у пути тоже 80 процев поддержки
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21.12.2022 16:34 Ответить
Заказані опитування, лише опудало зелене проводить.
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21.12.2022 17:56 Ответить
а ти звідки сам, щоб таке стверджувати?
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21.12.2022 18:10 Ответить
в отличии от тебя из Чернигова
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22.12.2022 09:19 Ответить
як в народі називають парк біля пивзаводу "десна"?
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22.12.2022 20:39 Ответить
какой может быть парк в промзоне??? ну разве что для какого-нить лыгана после работы пара деревьев
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23.12.2022 11:41 Ответить
пнх, тврь п3длива кончена
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23.12.2022 13:28 Ответить
"шановний" , вы по-себе всех не судите p.s. следи за языком
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23.12.2022 14:39 Ответить
пнх, пот*роча
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23.12.2022 17:08 Ответить
я не могу - там тобой давно все занято
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02.01.2023 11:14 Ответить
узкоязикий=узкомислячий
парашею тхне 🤮
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02.01.2023 12:13 Ответить
Ні, я звичайно розумію, що тут майже всі ******* гетьмана та не ******* Зе, але чого тут очікують?

Чернігівці виступають проти рішення суду... ну то оскаржуйте ... в апеляції. Президент нен апеляційний суд, чи тут хочуть, щоб вся влада була у Зе ? Щоб він вершив правосуддя замість судів чи до чого ви ведете? )))

А в Києві введено військову адміністрацію і нічого так. Не бачу проблеми. А якщо 5 % не довірятиме ЗСУ , чи 95 (у що я не вірю, але я не знаю, хто робив це опитування, хто рахував... )то що, може і ЗСУ виведемо з Чернігова? Поки що я довіряю ЗСУ, та, відповідно військовій адміністрації. Мирного дня!
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21.12.2022 16:37 Ответить
хай оскаржують одразу у судді Вовка
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21.12.2022 19:31 Ответить
Зе-опи самі провокують людей, що б потім почати вішати ярлики колоборантів, не згідними з їхніми рішеннями, і по що війна,
їм все на часі....
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21.12.2022 16:49 Ответить
На того львівського суддю треба відкрити кримінальну справу за неправомірне рішення .
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21.12.2022 17:36 Ответить
Голови запорізької та дніпропетровської ОВА "прославились" розкраданням бюджетних коштів і гуманітарної допомоги. Дєрьмак торгівлею посадами, татаров розправами над майданівцями та хабарництвом, тимошонка кірюша збагаченням на крові. Але ці виплядки цілковито влаштовують зеленого гівнюка і яворівських свиней в мантіях!
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21.12.2022 18:04 Ответить
у нас зелений Чаус також приватні склади "бомбив"
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21.12.2022 18:13 Ответить
В Чернігові теж гуманітарка по складах гнила поки мешканці в оточенні голодували
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21.12.2022 18:59 Ответить
Потрібно виконувати рішеня суду, або подати апеляцію, а не скавчати та волати
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21.12.2022 18:06 Ответить
в суді сам був? Суд дозволяє в людей красти зарплату до копійки і не дозволяє робити апеляцію! То був суддя Бечко з Чернігова
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22.12.2022 00:20 Ответить
Давйте чернігівці! Якщо зелена наволоч обломиться це буде прецедент.
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21.12.2022 19:29 Ответить
Єдиний вихід- направити на копання шанців в Бахмуті весь Яворівський суд (в повному складі) на додаток всіх наймитів, які рахують себе Зе-владою, та застосувати до них новітній закон стосовно невиконанню наказів , який вони прийняли!
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21.12.2022 23:46 Ответить
p.s судя по-комментам, любит наш нарід верить всему что на заборах понаписанно
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22.12.2022 09:22 Ответить
А Ви читали рішеня суду , чи просто звикли пердіти губами?
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22.12.2022 09:54 Ответить
Ну по-перше, ми такі чернігівці, як би кому не хотілося. По-друге, опитування АБСОЛЮТНО маніпулятивне і замовне. Бо в цій історії чернігівці не підтримують НІКОГО. В З А Г А Л І. Тому, топ-коментаторам варто прикрутити свій вентиль борзоти.
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03.01.2023 17:49 Ответить
 
 