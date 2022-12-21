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Российская ПВО сбила в Запорожской области собственный ударный вертолет Ка-52. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
20 декабря ПВО россиян сбила в Запорожской области собственный ударный вертолет Ка-52.
Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Первыми об ущербе сообщили сами российские пропагандисты. Один из их каналов написал, что недавно в Запорожской области самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" "успешно приземлил" воздушный объект в ночное время.
Сбитой целью оказался ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" оккупационной армии.
В Страткоме ВСУ подтвердили эту информацию. Также сообщения перепостили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
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+58 ьля
показать весь комментарий21.12.2022 15:47
+57 Вася Шевченко f77d76ba
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+49 Pavlik Morozov 606ce595
показать весь комментарий21.12.2022 15:46
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В Москву он больше не вернется, оставил только карточку свою.
Молодці.