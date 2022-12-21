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Российская ПВО сбила в Запорожской области собственный ударный вертолет Ка-52. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ка,гелікоптер,вертоліт

20 декабря ПВО россиян сбила в Запорожской области собственный ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Первыми об ущербе сообщили сами российские пропагандисты. Один из их каналов написал, что недавно в Запорожской области самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" "успешно приземлил" воздушный объект в ночное время.

Сбитой целью оказался ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" оккупационной армии.

В Страткоме ВСУ подтвердили эту информацию. Также сообщения перепостили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Читайте: Шойгу намекнул о новом наступлении на Украину

Российская ПВО сбила в Запорожской области собственный ударный вертолет Ка-52 01
Российская ПВО сбила в Запорожской области собственный ударный вертолет Ка-52 02
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Топ комментарии
+58
ну от, а казали, що "панцир" лайно! працює ж!
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21.12.2022 15:47
+57
маладцы русофашисты)))
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21.12.2022 15:49
+49
Ай малацццца, премію Дарвіна оператору кацапського ЗРК в студію Ги-ги-ги Ржунімагускацаполаптєщіхлєбатєля
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21.12.2022 15:46
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Ай малацццца, премію Дарвіна оператору кацапського ЗРК в студію Ги-ги-ги Ржунімагускацаполаптєщіхлєбатєля
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21.12.2022 15:46 Ответить
ну от, а казали, що "панцир" лайно! працює ж!
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21.12.2022 15:47 Ответить
Кацапи бьют сваіх а чужиє іх всьо равно нє баяцца...
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21.12.2022 15:48 Ответить
А кому сейчас легко?
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21.12.2022 15:55 Ответить
автогол ))) бувает))) давайте ешшо!!!
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21.12.2022 15:48 Ответить
маладцы русофашисты)))
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21.12.2022 15:49 Ответить
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21.12.2022 19:10 Ответить
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21.12.2022 15:52 Ответить
френдлифайер ))) работайте, братья )))
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21.12.2022 15:52 Ответить
Собутильники "алігаторів" просто зобов'яні нанести удари у відповідь по всяким панцирям,інакше вони перші вас переб'ють.
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21.12.2022 15:53 Ответить
надо павтаріть
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21.12.2022 15:54 Ответить
этавамзапацанофф )))
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21.12.2022 15:54 Ответить
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21.12.2022 15:56 Ответить
Вот милый мой уехал, не вернется, уехал он, как видно, навсегда.
В Москву он больше не вернется, оставил только карточку свою.
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21.12.2022 15:58 Ответить
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21.12.2022 15:58 Ответить
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21.12.2022 16:02 Ответить
Гениально Где это?
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21.12.2022 16:09 Ответить
Этот памятник уже снесли. Стоял в Киеве.
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21.12.2022 16:32 Ответить
Фотошоп...
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21.12.2022 17:12 Ответить
Памятник стоял на бывшей площади Дзержинского.
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21.12.2022 19:54 Ответить
Зараз Либідська площа.
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21.12.2022 20:02 Ответить
Так. На Либідській. Але тут його відфотошопили.
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21.12.2022 21:15 Ответить
Это что, серьёзно, что-ли? )
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21.12.2022 16:14 Ответить
Фотомонтаж. Обличчя - взято з реального пам'ятника чекістам в Києві (знесено 2016 року), а нижня частина - невідомо
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21.12.2022 16:38 Ответить
А як живi..))
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21.12.2022 18:25 Ответить
А запах до сих пор.
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21.12.2022 19:55 Ответить
Экипаж летающего крокодила задолжал операторам панциря ящик самогона. И не отдали.
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21.12.2022 16:07 Ответить
Вот ведь могут, если захотят
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21.12.2022 16:07 Ответить
Якщо вони мають мету повбивати один одного та знищити всю свою зброю, нехай собі знищать напараші та не суються в Україну.
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21.12.2022 16:07 Ответить
Сьогодні Січеславські десантники збили кацапський штурмовик Су-25.
Молодці.
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21.12.2022 16:08 Ответить
Це як у футболі - гол все одно зараховується.
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21.12.2022 16:08 Ответить
кацапи хочуть ще збільшити цифри знищеної рашистської техніки.
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21.12.2022 16:11 Ответить
"Кракадили нє лєтают"!
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21.12.2022 16:18 Ответить
Літають. Тільки низенько-низенько.
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21.12.2022 16:40 Ответить
Правильным путем идете, козломордые репоеды. Главное не останавливайтесь, как грыцца, бей своих, чтобы чужие смеялись.
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21.12.2022 16:19 Ответить
https://mobile.twitter.com/Talzak/status/1605077682122792967
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21.12.2022 16:32 Ответить
Пилоты здохли я надеюсь.
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21.12.2022 16:32 Ответить
Hi (((
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21.12.2022 16:56 Ответить
Свои, не свои - главное, что попали. Всех наградить. 2 раза.
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21.12.2022 16:33 Ответить
Умеют когда надо. Ещё и медальку получат за сбитый вертолёт. Так держать. Главное не останавливаться. В россии этого дерьма ещё много.
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21.12.2022 16:35 Ответить
Своих не сбиваем!
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21.12.2022 17:03 Ответить
Ну вот могут же, когда хотят ))))
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21.12.2022 17:05 Ответить
Плоти отримали квитки на концерт до Кобздона?
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21.12.2022 17:05 Ответить
Зав кафедрой в нашем универе, на экзаменах любил спрашивать: "Может ли крокодил, делать сальто?" Вот и ответ
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21.12.2022 17:25 Ответить
Только крутоє пікє.
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21.12.2022 17:45 Ответить
а ведь с Хйлом тоже так же может быть, почему нет? или там патронов не выдают?
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21.12.2022 17:26 Ответить
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21.12.2022 18:32 Ответить
за байпас, за 88LED
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21.12.2022 18:36 Ответить
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21.12.2022 21:47 Ответить
вот це я розумію,спеціалісти високого готунку,продовжуйте товарищі в томуж дусі.
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21.12.2022 21:47 Ответить
 
 