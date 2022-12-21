Российская ПВО сбила в Запорожской области собственный ударный вертолет Ка-52. ФОТО

20 декабря ПВО россиян сбила в Запорожской области собственный ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Первыми об ущербе сообщили сами российские пропагандисты. Один из их каналов написал, что недавно в Запорожской области самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" "успешно приземлил" воздушный объект в ночное время.

Сбитой целью оказался ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" оккупационной армии.

В Страткоме ВСУ подтвердили эту информацию. Также сообщения перепостили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

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