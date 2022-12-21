Россия хочет увеличить армию до 1,5 млн. Для этого повышают возраст призыва и количество контрактников

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нужно увеличить российскую армию до 1,5 млн. военнослужащих. Он рассказал о планах повысить предельный возраст призыва и увеличить количество контрактников в РФ.

Об этом Шойгу сказал во время выступления на коллегии Минобороны России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.

По словам министра обороны РФ, численность Вооруженных сил РФ необходимо довести до 1,5 млн. военнослужащих. Он уточнил, что 670 тысяч из этих полутора миллионов должны составлять контрактники.

Шойгу добавил, что в России планируют поэтапно увеличить возраст призыва граждан на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет.

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Шойгу поручил до конца года довести количество контрактников до 521 тыс. с учетом замены в мобилизованных группировках и комплектования новых формирований. Президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по поводу "дальнейших структурных изменений в Вооруженных силах РФ".

Напомним, в августе Путин установил штатную численность Вооруженных сил России в количестве 2 млн 39 тысяч 758 человек, из которых 1 млн 150 тысяч 628 – военные.

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