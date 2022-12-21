Враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 21 декабря 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются триста первые сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник нанес 3 ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области. В Гуляйполе российская авиация цинично ударила по городской больнице. Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь и российская федерация продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

Вместе с тем, на Слобожанском направлении, танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении зафиксировано огненное поражение в районах населенных пунктов Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг не прекращает обстреливать районы Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дибровы на Луганщине.

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На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Северное, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг обстрелял Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии, в частности, подвергся населенный пункт Красногригорьевка Днепропетровской области, пригород и город Херсон и город Очаков Николаевской области. В этих населенных пунктах есть пострадавшие среди мирных жителей.

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Подтверждено огненное поражение 15 и 16 декабря этого года вражеских складов боеприпасов в районе населённого пункта Кадиевка Луганской области. Детонация на указанных складах продолжалась более 20 часов.

20 декабря этого года огневое поражение потерпели скопившиеся на полевом аэродроме в районе Каховки Херсонской области оккупанты. Там находились около 30 единиц артиллерийских систем разного типа, САУ и РСЗО, а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Подробная информация по потерям техники и личного состава уточняется.

В населенном пункте Новобогдановка Запорожской области оккупанты организовали полевой госпиталь. В Новотроицком Херсонской области российские захватчики переоборудовали местную больницу для лечения своих раненых. Больные местные жители были принудительно "выписаны". В этом населенном пункте оккупанты усилили контрразведывательные меры. Все это свидетельствует о значительных потерях врага.

Украинская авиация в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также наши защитники сбили вражеский БПЛА типа "Форпост", который стоит около 6 миллионов долларов США.

Подразделения ракетные войска и артиллерию Сил обороны Украины, в то же время поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы оккупантов".

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