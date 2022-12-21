Байден пригласил Зеленского в США, поскольку война в Украине перешла в новую фазу, - Кирби

Президент США Джо Байден пригласил своего украинского коллегу в Вашингтон на этой неделе, поскольку война в Украине вступила в новый этап.

Заявил в эфире CNN представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Президент действительно верит, что поскольку мы приближаемся к зиме, поскольку мы вступаем в... новую фазу этой войны, агрессии Путина, что это хорошее время для двух лидеров, чтобы сесть лицом к лицу и поговорить", – сказал он в эфире CNN This Morning.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на продлении военной и экономической помощи США вместе с сохранением санкций против России.

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Но Кирби сказал, что они также обсудят, как может закончиться война – деликатная тема, являющаяся предметом некоторых разногласий между западными лидерами.

"Я не сомневаюсь, что они будут обсуждать представление президента Зеленского о "справедливом мире" и о том, как это выглядит, какие его компоненты, и как мы поможем Украине добиться этого", – сказал он.

По словам спикера Белого дома по вопросам нацбезопасности, Зеленский осознавал риски, на которые он шел, покидая Украину, и США работают над тем, чтобы эта поездка была безопасной.

"Мы сотрудничаем с ним и его сотрудниками, чтобы убедиться, что мы сможем безопасно совершить эту поездку, как проезжая через Соединенные Штаты, так и возвращаясь назад", – добавил Кирби.

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Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) 19 декабря заявил о признаках того, что Россия может готовиться к новому широкомасштабному наступлению на Украину в ближайшие месяцы, но призывает не переоценивать способность российских войск к успешному проведению такого наступления.

Также о возможности нового наступления в ближайшие месяцы заявляли украинские власти, в частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что российские войска могут снова попытаться атаковать Киев.