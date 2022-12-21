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Новости Война в Украине
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Байден пригласил Зеленского в США, поскольку война в Украине перешла в новую фазу, - Кирби

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден,зеленский

Президент США Джо Байден пригласил своего украинского коллегу в Вашингтон на этой неделе, поскольку война в Украине вступила в новый этап.

Заявил в эфире CNN представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Президент действительно верит, что поскольку мы приближаемся к зиме, поскольку мы вступаем в... новую фазу этой войны, агрессии Путина, что это хорошее время для двух лидеров, чтобы сесть лицом к лицу и поговорить", – сказал он в эфире CNN This Morning.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на продлении военной и экономической помощи США вместе с сохранением санкций против России.

Читайте также: Визит Зеленского в Вашингтон: СМИ опубликовали расписание встречи

Но Кирби сказал, что они также обсудят, как может закончиться война – деликатная тема, являющаяся предметом некоторых разногласий между западными лидерами.

"Я не сомневаюсь, что они будут обсуждать представление президента Зеленского о "справедливом мире" и о том, как это выглядит, какие его компоненты, и как мы поможем Украине добиться этого", – сказал он.

По словам спикера Белого дома по вопросам нацбезопасности, Зеленский осознавал риски, на которые он шел, покидая Украину, и США работают над тем, чтобы эта поездка была безопасной.

"Мы сотрудничаем с ним и его сотрудниками, чтобы убедиться, что мы сможем безопасно совершить эту поездку, как проезжая через Соединенные Штаты, так и возвращаясь назад", – добавил Кирби.

Читайте: Байден объявит о новом пакете помощи Украине почти на $2 млрд. Среди прочего дадут Patriot, - Белый дом

Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) 19 декабря заявил о признаках того, что Россия может готовиться к новому широкомасштабному наступлению на Украину в ближайшие месяцы, но призывает не переоценивать способность российских войск к успешному проведению такого наступления.

Также о возможности нового наступления в ближайшие месяцы заявляли украинские власти, в частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что российские войска могут снова попытаться атаковать Киев.
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Топ комментарии
+23
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21.12.2022 19:10
+17
"Новий етап" буде, коли США дадуть ракети на 300 км, а ЗСУ звільняти хоча один метр, захоплений до 24 лютого.
А поки що, це все, лише балаканина.
І все можуть миттєво відіграти назад.
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21.12.2022 19:11
+13
тяжелее всех сегодня дерьмаку. если поехал с куклой, её надзирать - оставил залужного без присмотра. а остался надзирать за залужным, как бы тот, воспользовавшись отсутствием прямых сливов военных планов парашникам, ещё и запорожскую область не освободил. ну и зевонёт, о чём байден гутарил с зелей. и шо от в таких случаях ему на парашу куратору докладывать? ))
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21.12.2022 19:21
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Знов нагнітатиме?
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21.12.2022 19:05 Ответить
"що це хороший час для двох лідерів, щоб сісти віч-на-віч-на-віч і поговорити"

Чи ви думаєте обійдеться без Єрмака?
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21.12.2022 19:05 Ответить
Звісно, але будуть зустрічі на рівні делегації. Тож не зовсім без (
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21.12.2022 19:10 Ответить
Ну хто б сумнівався! Отримає кловун піз...лей, тобто настанов, зрозуміло, що не всі виконає. Але ж...
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21.12.2022 19:10 Ответить
У зеленой слизи все продается и покупается. Такая она, зеленая мораль.
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21.12.2022 19:21 Ответить
Може під туалетом підкараулить, як колись жюлька Обаму, чи то вже трамп був, не пам'ятаю
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21.12.2022 20:11 Ответить
ты вновь срёшься лёшенька...
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21.12.2022 20:45 Ответить
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21.12.2022 19:10 Ответить
І "калину" сім'ї дадуть святкову - червону!)))
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21.12.2022 19:14 Ответить
Может даже цвета "колорадки"
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21.12.2022 19:18 Ответить
Ждьйот ньєдАждьйотся...
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21.12.2022 19:14 Ответить
Думаю,на цей час він вже став ювіляром і приймає вітання на концерті у кобздона!
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21.12.2022 21:19 Ответить
"Новий етап" буде, коли США дадуть ракети на 300 км, а ЗСУ звільняти хоча один метр, захоплений до 24 лютого.
А поки що, це все, лише балаканина.
І все можуть миттєво відіграти назад.
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21.12.2022 19:11 Ответить
Да ладно ,нічого назад вже повернути неможна ,треба дотискати зепотвор до реальних реформ в країні . Питання безпеки будуть вирішені автоматично не сумніваюсь
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21.12.2022 19:27 Ответить
Хто може? Русня? Та ти шо!
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21.12.2022 19:53 Ответить
Чого ви всі прицепилися до США? Мало дають-то беріть своє із-під асфальту. Дякую США за підтримку і запезпечення зброєю і ************!
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21.12.2022 20:35 Ответить
"...делікатна тема, яка є предметом деяких розбіжностей між західними лідерами."

Про "гарантії раїсі", за які згадував Макрон, говорити будуть?
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21.12.2022 19:11 Ответить
Сподіваюся - так. Було б непогано, якби Байден гарантував кацапам фігурні звіздюлі в великих розмірах...
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21.12.2022 19:12 Ответить
Сподіваємося на краще!)))
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21.12.2022 19:11 Ответить
Назва фази - піста раССєї, або 0чко раССєї, кому більше як подобається..
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21.12.2022 19:18 Ответить
тяжелее всех сегодня дерьмаку. если поехал с куклой, её надзирать - оставил залужного без присмотра. а остался надзирать за залужным, как бы тот, воспользовавшись отсутствием прямых сливов военных планов парашникам, ещё и запорожскую область не освободил. ну и зевонёт, о чём байден гутарил с зелей. и шо от в таких случаях ему на парашу куратору докладывать? ))
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21.12.2022 19:21 Ответить
Да, уж, непозаздриш, але у нього ще брат є, який загинув...
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21.12.2022 19:33 Ответить
)) а ещё абрахамия и целая команда корабельных верессучек безмозглых
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21.12.2022 19:38 Ответить
Якби не мільярд дерев від зєлєнского, то ситуація на фронті була б набагато складніша.
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21.12.2022 19:31 Ответить
Як Зе там без бомажки щось обговорюватиме?! Генератор випадкових слів.
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21.12.2022 19:34 Ответить
Мабуть весь розписний, як шпаргалками на екзаменах, на всі випадки і питання
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21.12.2022 20:06 Ответить
Деталі щодо нового пакету військової допомоги від США (з-на сума допомоги 1.85 млрд):
📌 1 батарея Patriot + **********
📌********** до HIMARS
📌 500 високоточних 155-мм снарядів
📌 10 мінометних систем 122-мм та 10 000 мін
📌 10 мінометних систем 82-мм
📌 10 мінометних систем 60-мм
📌 37 бронемашин Cougar
📌 120 машин HMMWV
📌 6 броньованих легких авто
📌 ракети HARM
📌 високоточні авіаційні **********
📌 понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї
📌 прилади нічного бачення і оптика
📌 протипіхотні міни Claymore
📌 засоби зв'язку
📌 індивідуальна броня
📌 45 000 снарядів 152-мм
📌 20 000 снарядів 122-мм
📌 50 000 реактивних снарядів до БМ-21
📌 100 000 танкових снарядів 125-мм
📌 140 генераторів
📌 супутникові термінали та послуги
📌 фінансування навчання, обслуговування та підтримка
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21.12.2022 19:38 Ответить
Это хватит ровно на неделю
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21.12.2022 20:13 Ответить
Ты с передовой вещаешь, свежевылупленный?
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21.12.2022 20:32 Ответить
вас свинорылам хватит до следующей недели...
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21.12.2022 20:47 Ответить
Сподіваюсь, Вові прочистять проходи серед тиші вашингтонських кабінетів..
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21.12.2022 19:59 Ответить
Хапайте його там і не випускайте, поки навзамін Zєлюки не привезуть Бєню
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21.12.2022 20:03 Ответить
"Я не сомневаюсь, что они будут обсуждать представление президента Зеленского о "справедливом мире" и о том, как это выглядит, какие его компоненты, и как мы поможем Украине добиться этого", - сказал он.

Оказывается Байдену ещё надо обсуждать представление о справедливом мире, т.е. он рассматривает альтернативы границам 1991г , альтернативы международному праву.
Собственно для этого и вытащил он Зеленского из Киева - чтобы подправить представления украинцев о справедливом мире.
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21.12.2022 20:11 Ответить
Новая фаза называется: Украину бомбят всем подряд оружием переданым партнерами рахе странами третьего мира....а союзники Украины, страны сверхдержавы, кое-как дают пво почти через год войны....
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21.12.2022 20:25 Ответить
Та да, зізнатися що пргласив Зе актора щоб республіканці не гнали про кримінальну справу про Байдена молодшого, якось не комільфо.
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21.12.2022 21:05 Ответить
Злий дядя чехвостив Вовочку 🤓
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21.12.2022 21:10 Ответить
Бубочка в щоці від поставлених задач 😁
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21.12.2022 21:12 Ответить
оскільки ми вступаємо в... нову фазу цієї війни))
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21.12.2022 22:31 Ответить
"американський футбол"?
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21.12.2022 23:54 Ответить
нова фаза цієї війни - мы чего-то не знаем?
о какой фазе идет речь?

кулебу тоже 23.02 в сша пригласили...это как-то сейчас стремно пахнет...
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21.12.2022 22:34 Ответить
Сподіваюся, що мудозвону пояснять, що не можна зливати реформи і пересирати законодавство та судову систему лише тому, що при владі ненажерні ідіоти.
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21.12.2022 23:13 Ответить
 
 