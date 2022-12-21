Байден пригласил Зеленского в США, поскольку война в Украине перешла в новую фазу, - Кирби
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден пригласил своего украинского коллегу в Вашингтон на этой неделе, поскольку война в Украине вступила в новый этап.
Заявил в эфире CNN представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Президент действительно верит, что поскольку мы приближаемся к зиме, поскольку мы вступаем в... новую фазу этой войны, агрессии Путина, что это хорошее время для двух лидеров, чтобы сесть лицом к лицу и поговорить", – сказал он в эфире CNN This Morning.
Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на продлении военной и экономической помощи США вместе с сохранением санкций против России.
Но Кирби сказал, что они также обсудят, как может закончиться война – деликатная тема, являющаяся предметом некоторых разногласий между западными лидерами.
"Я не сомневаюсь, что они будут обсуждать представление президента Зеленского о "справедливом мире" и о том, как это выглядит, какие его компоненты, и как мы поможем Украине добиться этого", – сказал он.
По словам спикера Белого дома по вопросам нацбезопасности, Зеленский осознавал риски, на которые он шел, покидая Украину, и США работают над тем, чтобы эта поездка была безопасной.
"Мы сотрудничаем с ним и его сотрудниками, чтобы убедиться, что мы сможем безопасно совершить эту поездку, как проезжая через Соединенные Штаты, так и возвращаясь назад", – добавил Кирби.
Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) 19 декабря заявил о признаках того, что Россия может готовиться к новому широкомасштабному наступлению на Украину в ближайшие месяцы, но призывает не переоценивать способность российских войск к успешному проведению такого наступления.
Также о возможности нового наступления в ближайшие месяцы заявляли украинские власти, в частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что российские войска могут снова попытаться атаковать Киев.
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Чи ви думаєте обійдеться без Єрмака?
А поки що, це все, лише балаканина.
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Оказывается Байдену ещё надо обсуждать представление о справедливом мире, т.е. он рассматривает альтернативы границам 1991г , альтернативы международному праву.
Собственно для этого и вытащил он Зеленского из Киева - чтобы подправить представления украинцев о справедливом мире.
о какой фазе идет речь?
кулебу тоже 23.02 в сша пригласили...это как-то сейчас стремно пахнет...