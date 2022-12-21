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США ожидают, чтобы Зеленский подтвердил, что поддерживает американский закон о признании России государством-агрессором, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша,конгрес

США планируют объявить Россию государством-агрессором, однако для начала хотят узнать, поддержит ли соответствующий законопроект президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что в течение последних нескольких месяцев администрация президента США Джо Байдена работала с Конгрессом над законодательством, которое официально признало бы Россию как "государство-агрессора". Как отмечают источники, законодатели ожидаются одобрения со стороны Владимира Зеленского, когда он лично обратится в Конгресс.

Если же президент Украины поддержит предложение, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси представит законопроект уже на текущей неделе. В то же время неясно, как обе палаты смогут принять его до того, как уйдут на каникулы, что будет знаменовать конец 117-го Конгресса.

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Отмечается, что ярлык "государство-агрессор", менее агрессивный, чем "государство-спонсор терроризма", который многие законодатели требовали наложить на Россию после ее полномасштабного вторжения. Белый дом долгое время сопротивлялся, поскольку опасался негативных последствий для обмена пленными, посредничества ООН по вывозу зерна из Украины и другого.

Еще в начале месяца государственный секретарь Энтони Блинкен отметил, что сейчас ведется работа над законодательством, которое поможет США обойти проблемы, связанные с использованием определения "государство-спонсор терроризма".

Высокопоставленный представитель администрации подтвердил, что "мы находимся в контакте с Конгрессом относительно новых механизмов подотчетности, над которыми он работает - таких, которые не приведут к непреднамеренным, вредным глобальным последствиям от предоставления статуса государства-агрессора и действительно эффективно рассмотрят дело о зверствах и агрессии России".

Проект предложения, как пишет издание, предусматривает введение новых жестких санкций против чиновников России, причастных к войне в Украине.

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Топ комментарии
+18
кацапстан навіть не спонсори теророизму-вони є терористами...
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21.12.2022 19:20
+16
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21.12.2022 19:20
+11
це не пердбачає жодних наслідків просто декларація, на відміну від "держави спонсора терроризму" за американським законодавством
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21.12.2022 19:22
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Нех делать..
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21.12.2022 19:15 Ответить
Потрібно було це оголосити 25 лютого ! Щодо зеленого, маю величезний сумнів, майже нульовий, хоча час покаже.
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21.12.2022 19:37 Ответить
Сернув подляцький зечмоня?
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21.12.2022 20:09 Ответить
Статус страна-агрессор это конечно крутая санкция. Но на этом останавливаться нельзя. Нужно работать дальше. Было бы хорошо чтобы каждых три месяца конгресс давал Рашке новый более жестокий статус. Например: страна- пропагандист, потом страна- поджигальщик, и дальше: страна- стреляльщик, страна- бомбометальщик и так дальше давить их жёсткими статусами пока не признают свою капитуляцию.
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21.12.2022 20:40 Ответить
вы забыли еще страна-какашка. Очень грозная санкция. Кацапы заценят
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21.12.2022 22:26 Ответить
Тільки держава агресор-мені одному це огидно читати???
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21.12.2022 19:16 Ответить
Поясніть. Шо не так? Хіба кацапляндія не агресор?
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21.12.2022 19:17 Ответить
це не пердбачає жодних наслідків просто декларація, на відміну від "держави спонсора терроризму" за американським законодавством
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21.12.2022 19:22 Ответить
Ну гірше від цього ж не буде?
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21.12.2022 19:25 Ответить
для них ні. Для нас це ганебна дипломатична поразка, яка за собою несе серьйозні наслідки по відношенню до нашої країни в майбутньому в тому числі і в питаннях надання військової допомоги
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21.12.2022 19:50 Ответить
Просто американцы не хотят закрывать дверь для дипломатии в бедующем и вообще лишать себя возможности маневра, т.к. статус "страны спонсора терроризма" предполагает совершенно конкретные ограничения не только для США, но и для других стран. А такие законы в США так быстро и легко не меняются, могут потребоваться десятилетия для снятия этого статуса, и все это время с россией нельзя будет иметь отношения, а так же придется гнобить все страны, которые что-либо общее имеют с россией, в том числе и союзников, например ту же Ю. Корею. Короче США боятся "выстрелить себе в ногу".
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21.12.2022 20:03 Ответить
кацапстан навіть не спонсори теророизму-вони є терористами...
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21.12.2022 19:20 Ответить
Америка вже колись лікувала німців ковровими бомбардуваннями! І більше цього робити не бажає!
Є більш цивілізовані методи лікування хворих націй! Вважаю, що вони ними скористаються!
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21.12.2022 19:28 Ответить
Але таке лікування жодним чином не стосується орків, там немає що лікувати, там потрібно повна ізоляція, а режим повинен бути знищений.
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21.12.2022 19:39 Ответить
Так, вони терористи і агресори, але важливим є саме визнання їх СПОНСОРАМИ тероризму, бо цей статус прописаний у законодавстві США і має тяжкі юридичні наслідки на відміну від чисто декларативних інших статусів.
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21.12.2022 20:17 Ответить
Хіба про це була мова в Омані? Зєля, зупинись! А то не бачити тобі більше грошей від "Роскіно".
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21.12.2022 19:16 Ответить
Невже Роскіно потужно арештує його хввбрику
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21.12.2022 19:54 Ответить
просто перестануть давати гроші.
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21.12.2022 21:57 Ответить
держава агрессор це щось нове...... а от держава спонсор терроризму це зовсім інше...... і наслідки інші....
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21.12.2022 19:20 Ответить
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21.12.2022 19:20 Ответить
Дивіться в ютюбі серіал "Бункер СВО"
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21.12.2022 21:29 Ответить
А воно візьме і не підтримає! Скаже, що ще раз хоче зазирнути в очко (закреслено) очі!
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21.12.2022 19:21 Ответить
А якщо підтримає, то ми, патріоти, все одне відшукаємо зраду зрадную
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21.12.2022 19:55 Ответить
І правильно зробить, якщо не підтримає - потрібно добивались визнання РФ державою-спонсором тероризму - бо цей статус прописаний у законодавстві США і має прописані дуже серйозні наслідки.
А от статус держави-агресора жодних наслідків не несе - бо такого статусу немає у законодавстві США.
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21.12.2022 20:19 Ответить
США что-то знают и сомневаются?
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21.12.2022 19:21 Ответить
США знают всё ,не сомневайся
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21.12.2022 19:41 Ответить
но зе будет твёрдо стоять на своём мягком до самого конца, даже если после этого он не сможет больше играть на рояле )
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21.12.2022 19:26 Ответить
Зазначається, що ярлик "держава-агресор", є менш агресивним, ніж "держава-спонсор тероризму".

И что, Президент Украины должен поддерживать менее агрессивный ярлык в угоду США? Бред какой-то или США что-то мутят свое.
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21.12.2022 19:28 Ответить
Одно другое не отменяет.
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21.12.2022 19:43 Ответить
Отменяет, к сожалению. Байден не хочет признавать РФию спонсором терроризма и потому предложил этот пустой декларативный статус, который не имеет никаких последствий.
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21.12.2022 20:20 Ответить
Словоблуди...
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21.12.2022 19:30 Ответить
Это испытание и проверка клоуна Зелибобы 🤡
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21.12.2022 19:40 Ответить
Братья и сестры, США просит поддержать дополнение к украинской позиции свою позициию, мол , кацапия - агрессор... США не просит отказаться от украинской позиции о том, шо каазлабад - спонсор терроризма. Другими словами, амеры не отрицают, шо агрессор (лаптеунтия) - спонсор терроризма.
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21.12.2022 19:42 Ответить
А куди він дінеться? Нехай спроюбує не підтримати..... та й с чого б це?
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21.12.2022 19:47 Ответить
А чьо аабнулльонный?
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21.12.2022 19:51 Ответить
Белый и пушистый агрессор
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21.12.2022 20:00 Ответить
Зеленський: I do, I do, I do !!
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21.12.2022 20:03 Ответить
Питати у Вови схвалення?!
До чого це?
Чи цей закон має якісь цікавинки?
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21.12.2022 20:03 Ответить
Визнання країни державою-спонсором тероризму тягне за собою встановлені міжнародним правом відповідні наслідки, тобто є чіткий міжнародно-правовий механізм погіршення становища для такої держави.
А визнання країни державою-агресором - це якесь незрозуміле ноу- хау з боку США. Для чого агресора визнавати додатково агресором, якщо відповідно до документів ООН, раша і так вже агресор?
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21.12.2022 20:06 Ответить
Группу вагнера надо приравнять к SS, ху#ло к гитлеру, рашу к нацистской Германии. Но у Байдена с х#лом есть общие бумаги с подписями с тех пор, как они встречались в Женеве в 2021г.
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21.12.2022 20:27 Ответить
Тонко. 😁 Давай, Буба!!!
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21.12.2022 20:25 Ответить
Типо, мужайся... SURE, шо-та ляпнул против намедне...
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21.12.2022 21:58 Ответить
ЗЄля може і своє вето накласти на цей закон. Йому не важливо де пишуть закони.
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21.12.2022 21:44 Ответить
это похоже на 2ой Буд. меморандум. Моща
а вообще если сша очкануло вагнера признать террористом, то дальше и говорить не о чем.
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21.12.2022 22:29 Ответить
А от і наслідки порушення Зеленським конституційних обов'язків президента. Якби зробив подання до ВР з вимогою констатувати стан війни, то тепер не було б ніяких запитань.
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21.12.2022 22:36 Ответить
Та яке там! Тут зельониє вже поназначали посади на потоках торгівлі з Кацапією, та Білокацапією, коли все притихне. Прямо ностальгія по схематозам до 24 лютого.
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21.12.2022 23:25 Ответить
 
 