США ожидают, чтобы Зеленский подтвердил, что поддерживает американский закон о признании России государством-агрессором, - CNN
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США планируют объявить Россию государством-агрессором, однако для начала хотят узнать, поддержит ли соответствующий законопроект президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отмечается, что в течение последних нескольких месяцев администрация президента США Джо Байдена работала с Конгрессом над законодательством, которое официально признало бы Россию как "государство-агрессора". Как отмечают источники, законодатели ожидаются одобрения со стороны Владимира Зеленского, когда он лично обратится в Конгресс.
Если же президент Украины поддержит предложение, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси представит законопроект уже на текущей неделе. В то же время неясно, как обе палаты смогут принять его до того, как уйдут на каникулы, что будет знаменовать конец 117-го Конгресса.
Отмечается, что ярлык "государство-агрессор", менее агрессивный, чем "государство-спонсор терроризма", который многие законодатели требовали наложить на Россию после ее полномасштабного вторжения. Белый дом долгое время сопротивлялся, поскольку опасался негативных последствий для обмена пленными, посредничества ООН по вывозу зерна из Украины и другого.
Еще в начале месяца государственный секретарь Энтони Блинкен отметил, что сейчас ведется работа над законодательством, которое поможет США обойти проблемы, связанные с использованием определения "государство-спонсор терроризма".
Высокопоставленный представитель администрации подтвердил, что "мы находимся в контакте с Конгрессом относительно новых механизмов подотчетности, над которыми он работает - таких, которые не приведут к непреднамеренным, вредным глобальным последствиям от предоставления статуса государства-агрессора и действительно эффективно рассмотрят дело о зверствах и агрессии России".
Проект предложения, как пишет издание, предусматривает введение новых жестких санкций против чиновников России, причастных к войне в Украине.
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Є більш цивілізовані методи лікування хворих націй! Вважаю, що вони ними скористаються!
хввбрику
А от статус держави-агресора жодних наслідків не несе - бо такого статусу немає у законодавстві США.
И что, Президент Украины должен поддерживать менее агрессивный ярлык в угоду США? Бред какой-то или США что-то мутят свое.
До чого це?
Чи цей закон має якісь цікавинки?
А визнання країни державою-агресором - це якесь незрозуміле ноу- хау з боку США. Для чого агресора визнавати додатково агресором, якщо відповідно до документів ООН, раша і так вже агресор?
а вообще если сша очкануло вагнера признать террористом, то дальше и говорить не о чем.