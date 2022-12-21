США объявили о выделении военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд, в т.ч. системы ПВО Patriot

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду объявил о выделении Соединенными Штатами нового пакета военной помощи Украине. По его словам, в пакет общей стоимостью $1,85 млрд, среди прочего, войдут американские системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В соответствии с полномочиями, делегированными президентом, сегодня я санкционирую двадцать восьмой пакет американских вооружений и техники для Украины с августа 2021 года. Этот пакет на 1 миллиард долларов предоставит Украине расширенные возможности противовоздушной обороны и высокоточных ударов, а также дополнительные боеприпасы и критически важное оборудование, которое Украина так эффективно использует для защиты на поле боя", - цитирует Блинкена пресс-служба Государственного департамента США.

Также смотрите: Бойцы ССО опубликовали кадры высадки на остров Змеиный. ВИДЕО