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США объявили о выделении военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд, в т.ч. системы ПВО Patriot

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зрк,patriot

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду объявил о выделении Соединенными Штатами нового пакета военной помощи Украине. По его словам, в пакет общей стоимостью $1,85 млрд, среди прочего, войдут американские системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В соответствии с полномочиями, делегированными президентом, сегодня я санкционирую двадцать восьмой пакет американских вооружений и техники для Украины с августа 2021 года. Этот пакет на 1 миллиард долларов предоставит Украине расширенные возможности противовоздушной обороны и высокоточных ударов, а также дополнительные боеприпасы и критически важное оборудование, которое Украина так эффективно использует для защиты на поле боя", - цитирует Блинкена пресс-служба Государственного департамента США.

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Топ комментарии
+28
Дякуємо!
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21.12.2022 19:39
+26
Деталі щодо нового пакету військової допомоги від США (з-на сума допомоги 1.85 млрд):
📌 1 батарея Patriot + **********
📌********** до HIMARS
📌 500 високоточних 155-мм снарядів
📌 10 мінометних систем 122-мм та 10 000 мін
📌 10 мінометних систем 82-мм
📌 10 мінометних систем 60-мм
📌 37 бронемашин Cougar
📌 120 машин HMMWV
📌 6 броньованих легких авто
📌 ракети HARM
📌 високоточні авіаційні **********
📌 понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї
📌 прилади нічного бачення і оптика
📌 протипіхотні міни Claymore
📌 засоби зв'язку
📌 індивідуальна броня
📌 45 000 снарядів 152-мм
📌 20 000 снарядів 122-мм
📌 50 000 реактивних снарядів до БМ-21
📌 100 000 танкових снарядів 125-мм
📌 140 генераторів
📌 супутникові термінали та послуги
📌 фінансування навчання, обслуговування та підтримка
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21.12.2022 19:43
+18
Оце дійсно друзі.
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21.12.2022 19:40
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21.12.2022 19:39 Ответить
Я, звичайно, дуже вдячний американцям за допомогу і за Патріоти. Справді. Але бляха муха, ви все одно їх дали. Чому не можна було дати їх півроку назад? Скільки б життів це врятувало? Так само щодо іншого озброєння, яке ви досі притримуєте. Ну ви ж бляха все одно будете вимушені його нам дати, чому не зараз? Чому мають загинути ще люди? Невже картина того, що відбувається в куди рухається незрозуміла?
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21.12.2022 20:04 Ответить
ще не надали
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21.12.2022 20:08 Ответить
и сколько ракет дадут. Я так понимаю, у них цена космос, если ими начнут мопеды сбивать, то пентагон разорится ))
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21.12.2022 21:18 Ответить
Ціна пострілу 3 млн доларів, по мопедам стріляти точно не варіант. Але як би там не було, це тестова партія, батарея то 4 пускові по 4 трубі, рлс та супутнє, побачать як воно у нас піде і що будем збивати.
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21.12.2022 22:46 Ответить
схоже, що вони - обирають час. місце - обрали ми. битися, або вмерти 10Х
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21.12.2022 21:57 Ответить
Видишь ли, какое дело, Байден, бляхамуха, старенький уже и по рассеяности потерял где-то волшебную палочку, которая могла бы взять и все эти двадцать восемь пакетов военной помощи, на двадцать с лишним миллиардов долларов, бляха, переметнуть в Украину еще в прошлом августе, вместе со всей логистикой, обученным персоналом и попутными деталями.
Ты, бляха , уж прости старика и вообще американцев, что с них взять то.
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21.12.2022 23:45 Ответить
Оце дійсно друзі.
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21.12.2022 19:40 Ответить
Против агрессоров - свинособак любая помощь с любой стороны важна, понял, кремлебот- свинособака?
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21.12.2022 20:19 Ответить
Пошел *****, русская свинья. Путина на висилицу!
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21.12.2022 20:22 Ответить
Видимо знают уже точно что иран у же баллистических ракеты передал
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21.12.2022 19:40 Ответить
Просто так би не дали... Однозначно руззкiе якусь пiдлiсть готують.....
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21.12.2022 19:46 Ответить
и это ужасно.... 1 батарея в данном случае ничего не решает.
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21.12.2022 22:16 Ответить
а 1 бутылка в данном случае решает ого-го скоко (если тебя на нее насадить )
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24.12.2022 12:11 Ответить
ну может хоть теперь параша нанесёт давно обещанный удар по воронежу!!! )
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21.12.2022 19:40 Ответить
Bravo!
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21.12.2022 19:41 Ответить
God Bless America
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21.12.2022 19:42 Ответить
Деталі щодо нового пакету військової допомоги від США (з-на сума допомоги 1.85 млрд):
📌 1 батарея Patriot + **********
📌********** до HIMARS
📌 500 високоточних 155-мм снарядів
📌 10 мінометних систем 122-мм та 10 000 мін
📌 10 мінометних систем 82-мм
📌 10 мінометних систем 60-мм
📌 37 бронемашин Cougar
📌 120 машин HMMWV
📌 6 броньованих легких авто
📌 ракети HARM
📌 високоточні авіаційні **********
📌 понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї
📌 прилади нічного бачення і оптика
📌 протипіхотні міни Claymore
📌 засоби зв'язку
📌 індивідуальна броня
📌 45 000 снарядів 152-мм
📌 20 000 снарядів 122-мм
📌 50 000 реактивних снарядів до БМ-21
📌 100 000 танкових снарядів 125-мм
📌 140 генераторів
📌 супутникові термінали та послуги
📌 фінансування навчання, обслуговування та підтримка
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21.12.2022 19:43 Ответить
"45 000 снарядів 152-мм" - ???
У США нет калибра 152 мм. Вероятно все таки 155-ти миллиметровые снаряды.
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21.12.2022 19:49 Ответить
Ну ХЗ! Я ж не з голови це взяв, а просто скопіював з телеграм каналу.
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21.12.2022 19:51 Ответить
Можливо, не свої, а викуплені десь на Близькому Сході.
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21.12.2022 19:57 Ответить
Купили у третьих стран.
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21.12.2022 20:03 Ответить
Нужно ли США покупать чужие снаряды, при условии что у ВСУ есть калибр 155? Не знаю.....
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21.12.2022 20:09 Ответить
Стволов под 152 мм у нас в десятки раз больше,чем 155мм.
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21.12.2022 20:11 Ответить
А качество работы и состояние этих стволов, сделанных еще при СССР, какое?
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21.12.2022 20:17 Ответить
Качество нормальное. Спи спокойно, дорогой товарищ!
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24.12.2022 12:12 Ответить
Була інфа що вони замовили виробництво 152мм для нас.
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21.12.2022 20:51 Ответить
много раз уже писалось, это 152 мм снаряды производятся в Польше и вроде в Чехии, они специально расконсервировали их производство под заказы из США. То есть, у поляков хватило ума грамотно законсервировать советские производства, что вполне могли сделать и мы.
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21.12.2022 21:21 Ответить
вони кошти виділили для закупки цієї кількості снарядів. а ці снаряди є в бувших країнах совкового табору. ну або ще десь у світі.
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21.12.2022 21:27 Ответить
Так у іншіх є. Куплять там і передадуть нам.
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22.12.2022 10:50 Ответить
Ці системи саме ПРО а не ПВО тому вони краще будуть збивати ракети
навіть високоточні.
Головне щоб швидко навчилися користуватися цими системами бо вони дуже складні дехто каже що треба довго вивчати
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21.12.2022 19:44 Ответить
Казали ті хто їх освоює так бкло на Iris і Nasams люди не с нуля приходять а мають поняття це зеннітчики як правило не так багато часу нашим потрібно а навчаються в третіх країнах
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21.12.2022 19:48 Ответить
от всего сердца... прощай немытая расия... страна угрёбков и пассивных передастов...
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21.12.2022 19:48 Ответить
Ну что ж....лед тронулся. Война вступает в новую фазу, как говорят в США. Успехов ВСУ.
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21.12.2022 19:51 Ответить
Минута зрады Такое впечатление, что нам дали Patriot чтобы смягчить отказ на передачу ракет дальностью 300км и ударных беспилотников. У Patriot плохое соотношение цена/качество. Лучше бы на эти деньги арту передали
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21.12.2022 19:55 Ответить
Все дадут!
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21.12.2022 19:58 Ответить
Мое мнение таково. Главная задача Пэтриот, не столько отражение воздушных атак, сколько обнаружение ракет\самолетов противника, с последующей передачей информации по цели, другим, синхронизированным с Пэтриот, системам ПВО. Пэтриот имеет синхронизацию со спутником, которому никакой радиогоризонт радара не нужен.
Подчеркиваю, это лично мое мнение.
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21.12.2022 20:07 Ответить
а балістичні іранські ракети чим збивати? того й дають Петріоти. якби Пентагон не мав достовірних даних про фактичну домовленість каців з іранцями про сотні балістичних ракет, то ті Петріоти ще не скоро нам би передали. чогось мені так думається.
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21.12.2022 21:30 Ответить
Вместо сбивания лучше нанести вдвое больший урон врагу. А на оставшиеся деньги у каждой многоэтажки поставить по генератору с халявным чаем
Одна ракета Патриот стоит больше 4кк и врядли они будут сбивать исключительно баллистические ракеты со 100% вероятностью.
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21.12.2022 22:18 Ответить
и как мы собъем сотни бал. ракет 1 установкой???
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21.12.2022 22:18 Ответить
"контрреволюционные вещи говорите, Филип Филиппович"
Надо радоваться и писять кипятком, как все, а то щас тебя запишут в агенты кремля.
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21.12.2022 23:24 Ответить
1 батарея. А там 6-8 установок. Так, це замало, але і Хаймарсів було спочатку 4. А тепер 45.
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22.12.2022 09:13 Ответить
вы - никак а ВСУ запросто. один залп батареи Патриотов может поражать одновременно 72 цели
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24.12.2022 12:14 Ответить
Начни петицию до Бонэвтика, пусть откажется, раз не то дали. Уверен, 25к долбо.бов наберется, подписать.
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21.12.2022 23:48 Ответить
У нас у 18 році МО України приняло рішення про доробку і виробництво власної системи ППО-ПРО - Кільчень. Але прийшов 19 рік. І все. Як шо маєте бажання - подивіться інфу з перших вуст - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ
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22.12.2022 11:30 Ответить
Україні зараз вкрай потрібно закрити небо над логістичними шляхами на заході, щоб можна було все це доставити, кумекаєш
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22.12.2022 13:20 Ответить
Це могли надати ще в 2014 році, якби ...
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21.12.2022 19:58 Ответить
Не обижайтесь, но в 2014, США не хотели давать оружие в ненадежные руки, чтоб оно оказалось у противника, благодаря коррупции. И даже в этом конфликте, к этому решению пришли далеко не сразу, а только когда ВСУ показали себя в бою.
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21.12.2022 20:11 Ответить
... якби тогда за Крым кто-нибудь воевать пошел.
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21.12.2022 23:49 Ответить
Сьогодні зеленський запіліт новий відосік ,як на його особисте прохання ,США передали нам Patriot.Американцям за допомогу - ДЯКУЄМО!
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21.12.2022 20:01 Ответить
Зебіл,а чому ти вирішив що я прихильник Порошенка?
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21.12.2022 21:04 Ответить
Ну так Порох нещодавно, до зеленського, мав зустріч в США з Байденом. Уважніше слідкуйтє за подіями.
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22.12.2022 10:55 Ответить
Интересно, Patriot будут сбивать мопеды? Это не Хаймарсы, если что-то пойдет не так даже Арестович не сможет прикрыть.
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21.12.2022 20:02 Ответить
ракетами Петриот сбивать летающие мопеды дороговато
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21.12.2022 20:10 Ответить
Я об этом и спрашиваю. Не получится так, что очень дорогие Патриоты улетят в ложные цели?
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22.12.2022 04:11 Ответить
Мопеди треба збивати ось цим, але ж 19 рік - https://www.youtube.com/watch?v=Jd8Y8Cgn130
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22.12.2022 11:23 Ответить
Mogut sbit vsio,no odna raketa stojit 2mln dolarov.Tam raketa 300 kilo,imejet svoj kompiuter i radar,to jest ona sama korektirujet dvizenyje bez pomoci operatora i sbyvajet cel.Trudno uskolznut ot takix raket
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21.12.2022 20:36 Ответить
Uze posle zapuska raketi,ona sama korektirujet dorogu kak podbit cel,Takix sistem u vas ecio nebylo
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21.12.2022 20:42 Ответить
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21.12.2022 20:08 Ответить
Чесно кажучи більше потрібні далекобійні ракети щоб кошмарити русню.
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21.12.2022 20:16 Ответить
То вам Залужный сказал чи Резников?
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21.12.2022 23:51 Ответить
GOD BLESS AMERICA
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21.12.2022 20:16 Ответить
https://youtu.be/LOyfusQ-XLo...

Тем временем на моцкальских болотах мараZм крепчает.. Каже Дмитрий Чекалкин....🦍🦍вставание с колен затянулось...👹🐔 даже у Ольги ********** 🤣🤣
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21.12.2022 20:16 Ответить
Сколько штук?Почему не пол года назад???
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21.12.2022 20:18 Ответить
Потому что не было уверенности, ни в политической власти, ни в ВСУ. Никто не хочет давать оружие в ненадежные руки.
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21.12.2022 20:20 Ответить
А с какого числа уверенность появилась? А три месяца назад уверенности все еще небыло? А артилерии, а дроны, а хаймарсы???
Нигде и ни в чем уверенности небыло? Для кого эта лапша? Кто в нее верит? Может в первые месяцы войныи верили, но, пардон, не на 300 день войны....Поэтому в эту отмазку верят самые недалекие....
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21.12.2022 20:36 Ответить
Не верьте. Только техника от этого не появится.
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21.12.2022 20:38 Ответить
А вы, меньше рассказывайте эту лапшу людям, бо самые скудоумные на 300 день войны до сих пор будут верить в эти сказки, а такие всегда найдутся....
"Техника от этого не появится"....Знаете, вон иран куй ложил на все санкции и мнения великих держав и передает дроны рашке....вот это да, вот это союзники...и вот откуда техника берется пачками....а у нас союзники? Раз в месяц что-то дадут и то, до этого такую пиар акцию проведут, потом еще и перед куйлом извиняются....разницу ферштейн?
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21.12.2022 20:46 Ответить
Досить нити. Будь вдячним
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21.12.2022 20:53 Ответить
Та целуй ты их сам в дупу за такие подачки...иран вызывает больше уважения, чем наши союзники...тем пох кто-что о них думает...надо-дают....а наши....пол Украины разбомблено без света, а я их должен хвалить за их подачки? Ты серьезно???
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21.12.2022 21:03 Ответить
Їдь в Іран, якщо відчуваєш ментальну спорідненість.
Можеш не хвалити, просто будь вдячним.
І не «підміняй» причини,через які пів України розбомблено.
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21.12.2022 21:09 Ответить
Їдь в Іран, якщо відчуваєш ментальну спорідненість.-- вот тут тебя сразу хочется нах послать дубина, т.к. разговора о "ментальной спорідненостi" у меня небыло....и ты просто накручиваешь кусок ты гомна...(получил? по заслугам получил? жду извинений...)
Далее....
"Можеш не хвалити, просто будь вдячним."---та не буду я их хвалить за эти подачки или "быть благодарным"...Объясняю плть на примере богатого дяди....если богатый и сильный дядя видит что избивают слабого и пусть даже глупого тюфяка, и при этом этот дядя делает лишь 0,001 процент усилий что бы защитить/помочь "союзнику"....это не помощь...это хз что....при их то возможностях....а до войны они пели какие они наши союзники....что тут неясно???
Далее....
"І не «підміняй» причини,через які пів України розбомблено."---- существует несколько "если бы"....Например если бы Зеленский не закрывал ракетную программу, а наоборот...так вот, одно из этих "если бы" США и запад в целом при их возможностях которых у них до мамы.
....дали бы Украине ПВО пол года...(даже два месяца назад) и много, то этого тоже бы небыло...разве не так? Так....
И вот у нас таких много вУкраине...несут млть сами хрен пойми что, абы ляпать...никрена не рубят, зато языком своим...так и живем все в ковне поэтому....скудоумие...
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21.12.2022 21:56 Ответить
Аааааа! НАТАвиновата. Я все зрозумів.
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21.12.2022 22:06 Ответить
Вот у нас пол Украины такого же уровня мышления, поэтому в ковне живем....
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21.12.2022 22:08 Ответить
«Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино…»
Такий приблизно рівень мислення
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21.12.2022 22:14 Ответить
Загубився «?».
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21.12.2022 22:15 Ответить
А пистеть на весь мир, мол мы, мы союзники, только раися рыпнется, мы будем поддерживать союзников, да и вообще защищать свободы...?
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21.12.2022 22:27 Ответить
А що не так? Немає підтримки? Чи може недостатньо свобод для захисту?
п.с. Чесно - мені також хочеться щоб ми перемогли якнайшвидше. Але хейтити тих хто слово тримає, і завдяки чиїй збої і грошам ми переможемо - це неподобство
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21.12.2022 22:47 Ответить
"А що не так? Немає підтримки?" - по поводу поддержки я выше уже тебе все объяснил, по полочкам разложил...а ты опять-25...
"Чи може недостатньо свобод для захисту?" --- видимо у запада недостаточно свобод или храбрости, что бы давать нужное оружие в нужных объемах в отличии от Ирана...
Послушай, я еще понимаю когда какая-нибудь крохотная Литва там последние пожитки отдает...но когда США копеечное (для них) пво на 300-ый день дают и я должен быть им за это еще и благодарен? Неееее....вот Литве и им подобным буду, ибо они действительно старались от их бюджета....а США сколько выделило от своего бюджета???? ГА????
Поэтому никуя....пусть идиоты их благодарят...а я лично помню хорошо, кск они до 28 числа обещали, и как и сколько после 28 числа давали....это даже не подачки....это шкарлупки от семечек...
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21.12.2022 22:56 Ответить
А у меня вот вопрос. Очень давно была представлена украинская штурмовая винтовка Форт, на основе израильской винтовки TAR-21. Прошло 8 лет с 2014 года. ВСУ по прежнему воюют старьем от СССР, а винтовки как не было так и нет. Ладно, ракету сделать сложно, но неужели винтовку нельзя запустить за 8 лет в серийное производство?
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21.12.2022 20:28 Ответить
А что ты хочешь сделать и принять в сирийное производство в стране, где в каждом кабинете рожа как джеппа и каждому дай....и народу на все это было пох...да и будет пох...менталитет такой....вот царя не признаем, это да....а вот по царьку в каждом кабинете, к которому нужно заходить на полуспущеных и с баблом - вот это наш менталитет....
И куле вы в такой стране хотели наладить запуск производства....
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21.12.2022 20:41 Ответить
Букви

@Bykvu

·

20 дек.

Перша українка у Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц надіслала лист директору ФБР Крістоферу Рею з офіційним проханням провести розслідування щодо можливих спроб втручання в її вибори. Причиною стали неоднозначні білборди щодо Спартц у Хмельницькій області.

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21.12.2022 20:29 Ответить
Россия расширяет и увеличивает военные планы против Украины. А Соединенные Штаты отвечает зеркально. ..
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21.12.2022 20:56 Ответить
если не дай Бог, иран передаст раше сотню ракет, и их никто не остановит, то 1 патриот ничего не решает. Это не зеркально
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21.12.2022 22:23 Ответить
Экскурс в историю - в 2019 г. Иран запустил 2 стаи дронов (с территории Иордании), примерно по 200 шт. в каждой стае, и разбомбил вхлам 2 нефтеперекачивающих завода в Саудовской Аравии. Оба завода охранялись системами Пэтриот (против высоколетящих целей) и Скайгард (против низколетящих). Ни одна система дронов не то что не остановила, но даже не заметили. Заводы восстанавливались 1 месяц, убытки С.Аравии были 1 млрд.долл. в день, + взлетела цена на нефть.
Так что Пэтриот - не панацея, тем более 1 Пэтриот - это больше политический сигнал, военное значение его практически =0.
Желающие поднять меня на крест как еретика, сначала почитайте про ту атаку дронов, потом спорьте по фактам, а не по моей личности (как обычно).
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21.12.2022 23:33 Ответить
Точно з Іорданії - а може з Йемену? Петріоти які там були швидше за все були заточені на перехват балістичних ракет.
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22.12.2022 00:15 Ответить
так, з Йемену, але то суті не змінює.
Балістичні ракети не дуже перехоплюються, хоч Петріотами, хоч чим іншим. Має бути система з дальнього цілевиявлення, тоді шанс є. 1 батарея Петріотів проти балістичних ракет нічого не зробить.
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22.12.2022 00:41 Ответить
Якщо Петріоти погано перехоплють балістичні ракети то який сенс в системі дальнього цілевиявлення - це те саме що криворукому воротарю дадуть окуляри ( він погано бачить ) і він стане ліпше бачити наближення мяча , але це йому не допоможе він же криворукий і все одно не буде ловити мячі.
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22.12.2022 07:04 Ответить
погано перехоплюють тому що коли балістична ракета війде в зону де її бачить Петріот, швидксть більше 4 км/с, дальність радару Петріота по ракеті 100 км, тобто у Петріота близько 25 с на виявлення, націлювання та перехоплення.
А ось коли Петріоти працюють в комплексі з системою дальнього виявлення, тобто Петріот бачить ракету заздалегідь, хоча б за хвилину, то шанси зростають.
До того ж, Петріоти нормально перехоплюють цілі зі шкидкістю до 2200 м/с, а ******* балістичні ракети летять швидше. Той же "кінджал" хоч і не балістична але швидкість явно вище (русня каже про >4 км/с але навіть якщо вони брешуть то припустимо 3 км/с він може мати) тобто його Петріот не перехопить.
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22.12.2022 09:11 Ответить
И опять полдюжины говнометов отстрелялись - мало, не то, поздно ((( Не устаю восхищаться, как прав был Симон Васильевич, когда про украинских гнид говорил (((
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21.12.2022 23:54 Ответить
Це жалюгідно мало. Щоб подолати ворога, все треба поможити на 100. Якби США так допомагали Великій Британії, остання програла б ще в 1941 році. Нагадаю, за 2,5 місяці війни у 1941 році США передали Великій Британії по ленд-лізу 7 млрд доларів, що сьогодні становить 107 млрд доларів. Тепер порівняємо, скільки США передали Україні за 10 місяців війни.
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22.12.2022 10:53 Ответить
Щиро дякуємо, Америко.
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22.12.2022 12:12 Ответить
 
 