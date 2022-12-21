США объявили о выделении военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд, в т.ч. системы ПВО Patriot
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду объявил о выделении Соединенными Штатами нового пакета военной помощи Украине. По его словам, в пакет общей стоимостью $1,85 млрд, среди прочего, войдут американские системы противовоздушной обороны Patriot.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В соответствии с полномочиями, делегированными президентом, сегодня я санкционирую двадцать восьмой пакет американских вооружений и техники для Украины с августа 2021 года. Этот пакет на 1 миллиард долларов предоставит Украине расширенные возможности противовоздушной обороны и высокоточных ударов, а также дополнительные боеприпасы и критически важное оборудование, которое Украина так эффективно использует для защиты на поле боя", - цитирует Блинкена пресс-служба Государственного департамента США.
Пожалуйста, подождите...
Ты, бляха , уж прости старика и вообще американцев, что с них взять то.
📌 1 батарея Patriot + **********
📌********** до HIMARS
📌 500 високоточних 155-мм снарядів
📌 10 мінометних систем 122-мм та 10 000 мін
📌 10 мінометних систем 82-мм
📌 10 мінометних систем 60-мм
📌 37 бронемашин Cougar
📌 120 машин HMMWV
📌 6 броньованих легких авто
📌 ракети HARM
📌 високоточні авіаційні **********
📌 понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї
📌 прилади нічного бачення і оптика
📌 протипіхотні міни Claymore
📌 засоби зв'язку
📌 індивідуальна броня
📌 45 000 снарядів 152-мм
📌 20 000 снарядів 122-мм
📌 50 000 реактивних снарядів до БМ-21
📌 100 000 танкових снарядів 125-мм
📌 140 генераторів
📌 супутникові термінали та послуги
📌 фінансування навчання, обслуговування та підтримка
У США нет калибра 152 мм. Вероятно все таки 155-ти миллиметровые снаряды.
навіть високоточні.
Головне щоб швидко навчилися користуватися цими системами бо вони дуже складні дехто каже що треба довго вивчати
Подчеркиваю, это лично мое мнение.
Одна ракета Патриот стоит больше 4кк и врядли они будут сбивать исключительно баллистические ракеты со 100% вероятностью.
Надо радоваться и писять кипятком, как все, а то щас тебя запишут в агенты кремля.
Тем временем на моцкальских болотах мараZм крепчает.. Каже Дмитрий Чекалкин....🦍🦍вставание с колен затянулось...👹🐔 даже у Ольги ********** 🤣🤣
Нигде и ни в чем уверенности небыло? Для кого эта лапша? Кто в нее верит? Может в первые месяцы войныи верили, но, пардон, не на 300 день войны....Поэтому в эту отмазку верят самые недалекие....
"Техника от этого не появится"....Знаете, вон иран куй ложил на все санкции и мнения великих держав и передает дроны рашке....вот это да, вот это союзники...и вот откуда техника берется пачками....а у нас союзники? Раз в месяц что-то дадут и то, до этого такую пиар акцию проведут, потом еще и перед куйлом извиняются....разницу ферштейн?
Можеш не хвалити, просто будь вдячним.
І не «підміняй» причини,через які пів України розбомблено.
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"Можеш не хвалити, просто будь вдячним."---та не буду я их хвалить за эти подачки или "быть благодарным"...Объясняю плть на примере богатого дяди....если богатый и сильный дядя видит что избивают слабого и пусть даже глупого тюфяка, и при этом этот дядя делает лишь 0,001 процент усилий что бы защитить/помочь "союзнику"....это не помощь...это хз что....при их то возможностях....а до войны они пели какие они наши союзники....что тут неясно???
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"І не «підміняй» причини,через які пів України розбомблено."---- существует несколько "если бы"....Например если бы Зеленский не закрывал ракетную программу, а наоборот...так вот, одно из этих "если бы" США и запад в целом при их возможностях которых у них до мамы.
....дали бы Украине ПВО пол года...(даже два месяца назад) и много, то этого тоже бы небыло...разве не так? Так....
И вот у нас таких много вУкраине...несут млть сами хрен пойми что, абы ляпать...никрена не рубят, зато языком своим...так и живем все в ковне поэтому....скудоумие...
Такий приблизно рівень мислення
п.с. Чесно - мені також хочеться щоб ми перемогли якнайшвидше. Але хейтити тих хто слово тримає, і завдяки чиїй збої і грошам ми переможемо - це неподобство
"Чи може недостатньо свобод для захисту?" --- видимо у запада недостаточно свобод или храбрости, что бы давать нужное оружие в нужных объемах в отличии от Ирана...
Послушай, я еще понимаю когда какая-нибудь крохотная Литва там последние пожитки отдает...но когда США копеечное (для них) пво на 300-ый день дают и я должен быть им за это еще и благодарен? Неееее....вот Литве и им подобным буду, ибо они действительно старались от их бюджета....а США сколько выделило от своего бюджета???? ГА????
Поэтому никуя....пусть идиоты их благодарят...а я лично помню хорошо, кск они до 28 числа обещали, и как и сколько после 28 числа давали....это даже не подачки....это шкарлупки от семечек...
И куле вы в такой стране хотели наладить запуск производства....
@Bykvu
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20 дек.
Перша українка у Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц надіслала лист директору ФБР Крістоферу Рею з офіційним проханням провести розслідування щодо можливих спроб втручання в її вибори. Причиною стали неоднозначні білборди щодо Спартц у Хмельницькій області.
Так что Пэтриот - не панацея, тем более 1 Пэтриот - это больше политический сигнал, военное значение его практически =0.
Желающие поднять меня на крест как еретика, сначала почитайте про ту атаку дронов, потом спорьте по фактам, а не по моей личности (как обычно).
Балістичні ракети не дуже перехоплюються, хоч Петріотами, хоч чим іншим. Має бути система з дальнього цілевиявлення, тоді шанс є. 1 батарея Петріотів проти балістичних ракет нічого не зробить.
А ось коли Петріоти працюють в комплексі з системою дальнього виявлення, тобто Петріот бачить ракету заздалегідь, хоча б за хвилину, то шанси зростають.
До того ж, Петріоти нормально перехоплюють цілі зі шкидкістю до 2200 м/с, а ******* балістичні ракети летять швидше. Той же "кінджал" хоч і не балістична але швидкість явно вище (русня каже про >4 км/с але навіть якщо вони брешуть то припустимо 3 км/с він може мати) тобто його Петріот не перехопить.