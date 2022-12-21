Новый пакет помощи от США на 1,85 млрд долларов включает 1 батарею ЗРК Patriot и разные виды боеприпасов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Новый пакет военной помощи США Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов предусматривает предоставление одной батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot с боеприпасами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
В пределах 1 миллиарда долларов, которые своим указом выделил президент США Джо Байден, кроме ЗРК Patriot будут предоставляться: боеприпасы для HIMARS; 500 высокоточных артснарядов 155 мм; 10 минометов 120 мм и 10 тысяч снарядов к ним; по 10 минометов 60 и 82 мм; 37 авто с защитой от мин Cougar; 120 броневиков HMMWV; шесть бронированных тяжеловозов; ракеты HARM; высокоточное авиационное вооружение; более 2700 единиц гранатометов и стрелкового оружия; противопехотные боеприпасы Claymore; подрывные боеприпасы; средства и прицелы ночного видения; тактические защищенные средства связи; броню.
А в рамках дополнительных 850 миллионов долларов, которые выделяет Пентагон в рамках инициативы Ukraine Security Assistance Initiative, будут предоставлены: 45 тысяч артснарядов 152 мм; 20 тысяч артснарядов 122 мм; 50 тысяч снарядов 122 мм для систем "Град"; 100 тысяч танковых снарядов 125 мм; терминалы спутниковой связи SATCOM; а также финансирование для обучения и поддержания в боевом состоянии оборудования.
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Each launcher in the Patriot system can hold four missiles, and a typical battery includes up to eight launchers. The system requires dozens of soldiers to operate.
До 8 пускових установок.
@falledlenin
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11 ч
В цей день 1988 року найбільший у світі український транспортний літак Ан-225 «Мрія» здійснив свій перший політ.
и это только начало-пробный шар -дальше больше
https://www.bbc.com/russian/live/news-63749988
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