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Новый пакет помощи от США на 1,85 млрд долларов включает 1 батарею ЗРК Patriot и разные виды боеприпасов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,зброя

Новый пакет военной помощи США Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов предусматривает предоставление одной батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot с боеприпасами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В пределах 1 миллиарда долларов, которые своим указом выделил президент США Джо Байден, кроме ЗРК Patriot будут предоставляться: боеприпасы для HIMARS; 500 высокоточных артснарядов 155 мм; 10 минометов 120 мм и 10 тысяч снарядов к ним; по 10 минометов 60 и 82 мм; 37 авто с защитой от мин Cougar; 120 броневиков HMMWV; шесть бронированных тяжеловозов; ракеты HARM; высокоточное авиационное вооружение; более 2700 единиц гранатометов и стрелкового оружия; противопехотные боеприпасы Claymore; подрывные боеприпасы; средства и прицелы ночного видения; тактические защищенные средства связи; броню.

А в рамках дополнительных 850 миллионов долларов, которые выделяет Пентагон в рамках инициативы Ukraine Security Assistance Initiative, будут предоставлены: 45 тысяч артснарядов 152 мм; 20 тысяч артснарядов 122 мм; 50 тысяч снарядов 122 мм для систем "Град"; 100 тысяч танковых снарядов 125 мм; терминалы спутниковой связи SATCOM; а также финансирование для обучения и поддержания в боевом состоянии оборудования.

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Топ комментарии
+12
Український часопис

@falledlenin

·

11 ч

В цей день 1988 року найбільший у світі український транспортний літак Ан-225 «Мрія» здійснив свій перший політ.

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21.12.2022 20:15
+11
8 пусковых. По-нашему это 1 дивизион.
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21.12.2022 20:08
+9
Мордорівські пропагандонські канали аж завивають від люті, зриваються на істеричні погрози. Пробігся по кацапським новинам - там пердаки вибують зі страшною силою, лякають увесь світ "страшними карами".
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21.12.2022 20:27
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Правила форума Совет форумчан
Одна батарея это сколько установок ?
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21.12.2022 20:02 Ответить
8 пусковых. По-нашему это 1 дивизион.
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21.12.2022 20:08 Ответить
Якщо так, то 32 ракети на БЧ -то вже є непоганий початок.
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21.12.2022 20:10 Ответить
Скоріше ракетна бригада.
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21.12.2022 20:19 Ответить
На сколько я знаю, батарея пэтриот это 4 ПУ. А дивизион это несколько батарей)
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21.12.2022 20:54 Ответить
How many missiles does a Patriot battery have?

Each launcher in the Patriot system can hold four missiles, and a typical battery includes up to eight launchers. The system requires dozens of soldiers to operate.
До 8 пускових установок.
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21.12.2022 20:09 Ответить
Український часопис

@falledlenin

·

11 ч

В цей день 1988 року найбільший у світі український транспортний літак Ан-225 «Мрія» здійснив свій перший політ.

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21.12.2022 20:15 Ответить
1 батарею ЗРК Patriot
и это только начало-пробный шар -дальше больше
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21.12.2022 20:17 Ответить
Можливо один поставлять адругу якби"нелегально". Хто ж їх перевірятиме.Головне щоб дєрмак з ОПою не знали і мар'яна безмозгла теж.
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21.12.2022 20:23 Ответить
Щось сміюсь. Понапридумували собі казочок про хорошу армію і поганий ОП, в обхід якого щось та армія з союзниками домовляється, і носяться з тим як діти. Ви дійсно в таке вірите?
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21.12.2022 20:45 Ответить
А щось позитивне і конкретно про ОПу і завгоспа дєрмака ( між іншим сина ексгрушника орди) можете надати? І ще: як так сталось що кадри в цьому органі переважно колишні ригоанали з сумнівною репутацією?
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21.12.2022 20:55 Ответить
Оно придурошное , если ЗСУ « нетакие», а гниды ОП такие !
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21.12.2022 22:31 Ответить
я ніде такого не сказав. навчіться читати, розуміти прочитане і не додумувати
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22.12.2022 01:11 Ответить
Це не повʼязані речі. Позитивного сказати, звісно, не можу, але в те, що вирішення стратегічних питань відбувається без відома президента і ОП вірю приблизно так як в діда мороза
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22.12.2022 01:10 Ответить
Тут важливі речі обговорюють і твій флуд як до сраки дверцята. Буде щось про твого улюбленця, будеш там його обговорювати
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21.12.2022 22:34 Ответить
Дядя Стьопа, "на грубость нариваішся всьо обідєть наровішь".До cраки то все твій захист і підтримка зебовкалів.І терплять твоїх протеже до пори до часу."Нє всьо коту маслєнніца". За всі діяння зешобли прийде момент коли відповідати доведеться.І де ти тоді будеш? На льоту перевзуватись& Якщо не подляковський "Сотруднік"?
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21.12.2022 22:53 Ответить
Це відкриває шлях іншим союзникам на постачання patriot або аналогічних ЗРК
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21.12.2022 20:45 Ответить
Ось тому сьогодні і тривога по всій Україні.
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21.12.2022 20:24 Ответить
Щиро дякуєм 👏❤️
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21.12.2022 20:24 Ответить
Мордорівські пропагандонські канали аж завивають від люті, зриваються на істеричні погрози. Пробігся по кацапським новинам - там пердаки вибують зі страшною силою, лякають увесь світ "страшними карами".
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21.12.2022 20:27 Ответить
На этой новости рубль на 23% обвалился. Представляю что будет если дадут F-16.
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21.12.2022 21:01 Ответить
І знову Цензор біжить попереду паровозу. Мені не вдалося знайти оригінальну інформацію від Білого дому. Така інформаія на іх сайті відсутня. Всі інформаійні сайти волають про цю новину, хоча вона іще не відбулась. Більш менш притомна інформація від CNN "Очікується, що президент США Джо Байден оголосить про виділення Україні додаткової допомоги на безпеку в розмірі 1,8 мільярда доларів під час очікуваного візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому. Очікується, що значний приріст допомоги буде ознаменований системами протиракетної оборони Patriot, які включені до пакету, повідомив американський чиновник CNN". Зверніть увагу на слово ОЧІКУЄТЬСЯ. В Украіні кажуть "Не кажи гоп доки не перескочиш"
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21.12.2022 20:49 Ответить
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подробно рассказал о следующем пакете американской помощи Украине.
https://www.bbc.com/russian/live/news-63749988
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21.12.2022 21:27 Ответить
"BBC русская служба"? Дякую, не користуюсь
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21.12.2022 21:46 Ответить
ВВС є ВВС...І російська тут важлива тому що кацапи її розуміють, все інше псевдопатріотизм
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21.12.2022 22:36 Ответить
Я не кацап, якшо б виникла потреба читати іх новини то читала б англійською або українською. До того ж маю дивну звичку знайомитись із документами на офіційних сторінках.
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21.12.2022 23:43 Ответить
Ну вот сам Байден, английским языком сказал, что передает Патриот - можете сами увидеть и услашать его на пресконференции. Теперь уже скажете "гоп". Или подождете, пока над вашей хатой ракета Патриота пролетит, что б вы ее своими глазами увидели?
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22.12.2022 01:08 Ответить
Ну вот сам Байден ленд-лиз подписан и еще что-то прошамкал. И что? Пока ракета не пролетит, то не поверю
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22.12.2022 02:26 Ответить
Я за Вас безмежно радію, але впевнений що ВВС працює не тільки для Вас
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22.12.2022 21:12 Ответить
А я як рада!
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22.12.2022 21:53 Ответить
І що не можна було оголосити про цей пакет на Миколая?
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21.12.2022 21:18 Ответить
Самая длинная ночь в году..22.12.2022 года..шесть двоек в дате....
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21.12.2022 21:25 Ответить
Байден даст 45 долларов...,вместо 37 обещанных ранее..
Надобраніч, Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇦🇮🇦🇺
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21.12.2022 21:28 Ответить
Сенатор, я не знаю что ты хочешь сказать, но отображается это:
🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇦🇮🇦🇺
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21.12.2022 21:42 Ответить
Спасибо конечно....а вторую Патриот когда дадут, на 600-ый день войны, когда от энергосистемы вообще ничего не останется?
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21.12.2022 22:00 Ответить
Кацап с южноафриканским айпишником, ты уже весь сайт загадил. Угомонись, никто твои высеры всерьез не принимает.
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22.12.2022 01:10 Ответить
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21.12.2022 22:17 Ответить
завтра шайга объявит, что все Патриоты уже уничтожены рсуким высокоточным оружием. Правда послезавтра некоторые не такие счастливые руснявые летальщики получат шанс убедиться, на собственой шкуре, что шайга опять сбрехал.
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22.12.2022 01:13 Ответить
 
 