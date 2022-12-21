Американский народ будет продолжать укреплять способность Украины защищать себя, - Байден на встрече с Зеленским
Президенты Украины и США начали двустороннюю встречу в Овальном кабинете.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Президент США Джо Байден сказал, что для него большая честь быть рядом с Зеленским. Он сказал также, что трудно поверить, что прошло 300 дней с тех пор, как Россия начала наступление на украинский народ.
По словам Байдена, президент России Владимир Путин пытается использовать "зиму как оружие". "Украинский народ продолжает вдохновлять мир. Я говорю это искренне. Не просто вдохновляет нас, но вдохновляет мир своим мужеством и тем, как они [продемонстрировали] стойкость и решимость в отношении своего будущего", - сказал президент.
Байден убеждён, что американский народ, как демократы, так и республиканцы, с гордостью поддерживают украинцев. "Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищать себя, особенно противовоздушную оборону", - сказал Байден, добавив, что именно поэтому США предоставляют Украине систему противоракетной обороны Patriot.
Байден назвал Зеленского человеком года в США, сославшись на звание, присвоенное Зеленскому журналом Time.
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Он ваше ***** в костюмах, а його ніхто не кличе.
Лицар болгарського генератора
@IntimateKnight
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https://twitter.com/IntimateKnight/status/1605646466730536960 1 год
Коли сказали, що хто водиться з єрмаком, того всі називають підарком.
Хз для кого это сказанно, этот пафос бестолковый немного задолбал...как буд-то они опрос народа США либо другой страны делали....
Всегда решает власть, а народ сам по себе....то такое....
Може нагадати останні вибори президента в тих же США?З голосуючими по почті виборцями 1857 року,з такою кількістю столітніх виборців,що їх немає на всій планеті і т.п.
Причому це за останні 20 років уже не перші такі вибори.
Тай сама система виборів в США так побудована,що голосуй-не голосуй все рівно вибереш якихось популістів і демагогів
А. Лінкольн
А те що зараз всі правячі кола популісти та демагоги-це суцільна правда.
При чому з кожними послідуючими виборами рівень популізму і демагогії нарощується,що ми і бачимо майже в усіх країнах,причому і псевдодемократичних і частково тоталітарних .
тому не так. Фінанси - лише інструмент.
Популісти також різні.
Зараз бал правлять фінанси,в кого вони є,або кому їх дають,той і на коні.Все інше-це мішура для полегшення керування масами.
А на рахунок фінансів-то раз і зробили з Польщі індустріальну державу,то два-зробили з Китаю майстерню світу,або з тоталітарної південної Кореї зробили Східного тигра.
Такаж історія з Сінгапуром (про діяння Лі Кван Ю не писав тільки лінивий),з Малайзією з її Махатхіром,з Турцією (взагалі не демократичною,що 60 років назад,що при Ердогані).
Захотять з України світові фінансові кола зробити Східноєвропейського тигра-зроблять-Придавлять олігархат,корупцію,заставлять прийняти закони(це легко робиться тими ,хто контролює внески подібних осіб в світові надбанки),заставлять великі корпорації будувати підприємства і т.п.Ну це так трохи фантастика.
І не потрібно нічого робити, так як це все рівно нічого це не змінить? Дивно.
Фіганси підуть туди де створені умови для їх примноження. Туди де є безпечна юрисдикція, сприяння (пільги), освідченні кваліфіковані працівники, ринки збуту (логістичні маршрути), прогнозовані правила гри (демократична влада, а не автократія, диктатура, олігархат що діє у власних інтересах), туди де є ресурси і таке інше.
Враховуючи інснуючу конкуренцію на фінансовому ринку, то саме нам потрібно докласти зусиль для їх залучення.
Вибори - можливість громадянина вплинути на вектор розвитку країни.
наприклад бажання більшості громадян, щодо вступу в ЄС не може бути проігнороване владою, отже прийдейдеться виконувати вимоги, приводити у відповідність окремі «речі», отже вступивши в ЄС отримаємо доступ до фінансового ресурсу в тому числі.
Але насправді все робиться як написав я.
Візьміть наприклад південну Корею-що х перечисленного вами було в неї в 1960-70 роки?
Демократія?Ні.Демократичні вибори?Ні.Відсутність корупції?Ні.
Взагалі всього перечисленного Вами не було ,крім дисциплінованого і бідного населення.
І чого ж сталось диво?Теж саме Сінгапур.
Можна навести і другі приклади,вже європейські-наприклад Болгарія,або таж Португалія.
Тоб то все залежить не тільки від бажання нації,а й бажання панівних фінансових кіл вкладатися-мотиви можуть бути різні-від геополітичних (Корея,Китай,Тайвань,Японія,таж сама Польща),до використання певних ресурсів.
В інших випадках схема керування проста-
-підкупляється демократично вибраний царьок і верховна рада,дають їм можливість грабувати ресурси і населення (навіть спонукають. ),з обов'язковим виведенням награбованого в західні банки,потім шантажують цими вкладами,заставляючи спродувать активи всіляким Каргілам.
Це така спрощення система,вона трохи складніша і розгалуження.
Коротко-36 відсотків школярів молодших класів,не являються етнічними німцями.Там далі дають відсотки по старшим віковим категоріям і студентам.,по кількості наукових праць на німецькій мові і т.п.Доклад цікавий,і в принципі показує до чого рано чи пізно прийде сама велика нація Європи(приблизно до того,що і ми,тільки трохи повільніше)
А сама суть панування і в тих і в інших далека від ідеалів демократіі-думаю реально в демократичних країнах панування ще сильніше ,ніж в тоталітарних і контроль над населенням набагато жорсткіше (мається на увазі над життям,а не над тим що там можна говорити)
Бо інакше програють наступні вибори. Тут ключова фраза "влада змушена", а не хоче чи не хоче.
То в рашці, китаї де відсутні вибори, там так і є, видно ваш досвід трошки обмежений диктатурами
Маргарет Татчер 1984 год...
Надобраніч...👋
Подивіться на борги західних країн,про списування боргів в сотні мілліардів Польщі, Греції і.т.п.
Про саму фінансову систему вже мовчу-безнальних грошова напродукували вже стільки,що можна десять разів купити всю планету.,наявний "блукаючий капітал",що використовується для біржових махінацій,а потім просто обнуляться,або доемітується і т.п.