Американский народ будет продолжать укреплять способность Украины защищать себя, - Байден на встрече с Зеленским

Президенты Украины и США начали двустороннюю встречу в Овальном кабинете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президент США Джо Байден сказал, что для него большая честь быть рядом с Зеленским. Он сказал также, что трудно поверить, что прошло 300 дней с тех пор, как Россия начала наступление на украинский народ.

По словам Байдена, президент России Владимир Путин пытается использовать "зиму как оружие". "Украинский народ продолжает вдохновлять мир. Я говорю это искренне. Не просто вдохновляет нас, но вдохновляет мир своим мужеством и тем, как они [продемонстрировали] стойкость и решимость в отношении своего будущего", - сказал президент.

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Байден убеждён, что американский народ, как демократы, так и республиканцы, с гордостью поддерживают украинцев. "Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищать себя, особенно противовоздушную оборону", - сказал Байден, добавив, что именно поэтому США предоставляют Украине систему противоракетной обороны Patriot.

Байден назвал Зеленского человеком года в США, сославшись на звание, присвоенное Зеленскому журналом Time.