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Новости Война
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Американский народ будет продолжать укреплять способность Украины защищать себя, - Байден на встрече с Зеленским

байден,зеленський
Фото: ALEX WONG/GETTY IMAGES

Президенты Украины и США начали двустороннюю встречу в Овальном кабинете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президент США Джо Байден сказал, что для него большая честь быть рядом с Зеленским. Он сказал также, что трудно поверить, что прошло 300 дней с тех пор, как Россия начала наступление на украинский народ.

По словам Байдена, президент России Владимир Путин пытается использовать "зиму как оружие". "Украинский народ продолжает вдохновлять мир. Я говорю это искренне. Не просто вдохновляет нас, но вдохновляет мир своим мужеством и тем, как они [продемонстрировали] стойкость и решимость в отношении своего будущего", - сказал президент.

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Байден убеждён, что американский народ, как демократы, так и республиканцы, с гордостью поддерживают украинцев. "Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищать себя, особенно противовоздушную оборону", - сказал Байден, добавив, что именно поэтому США предоставляют Украине систему противоракетной обороны Patriot.

Байден назвал Зеленского человеком года в США, сославшись на звание, присвоенное Зеленскому журналом Time.

Байден Джо (2785) визит (3070) Зеленский Владимир (20232)


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Топ комментарии
+17
God Bless America!
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21.12.2022 22:16
+12
Велика подяка народу США, Президенту , Конгресу та Сенату США за підтримку України!
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21.12.2022 22:29
+9
Usaid: купите Зеленскому костюм.
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21.12.2022 22:21
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God Bless America!
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21.12.2022 22:16 Ответить
Кстати, сейчас идет пресс-конференция Байдена в Белом Доме, и на нём - сине-желтый галстук.. )
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21.12.2022 23:49 Ответить
Гідний нащадок славетного козака Байди!
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21.12.2022 22:20 Ответить
Usaid: купите Зеленскому костюм.
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21.12.2022 22:21 Ответить
A vi dumaite chto unevo netu saboi kostjum? Eto emidz prezidenta vojueishei strani s nacisto-fashistkoi roSSiji...
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21.12.2022 22:28 Ответить
Кто его знает..он появляется в Белом доме в виде помятого жизнью бомжа и мне это не нравится. Имидж - это прекрасно, но должен быть разум и понимание того, что он не на сцене.
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21.12.2022 22:31 Ответить
Бомж это ты.
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21.12.2022 22:44 Ответить
по-твоему может и у Защитников Украины тоже вид помятого жизнью бомжа?
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21.12.2022 23:06 Ответить
Може тому що ти убогий кацап?
Он ваше ***** в костюмах, а його ніхто не кличе.
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21.12.2022 23:26 Ответить
Зеленский, в силу своей ограниченности, не в состоянии понять, что такое "имидж президента воюющей страны". Черчилль, президент воюющей страны, встречался с Рузвельтом не в ночной пижаме.
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21.12.2022 22:45 Ответить
Posmotrim chto budet pisat mezdonarodnaja presa...
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21.12.2022 22:52 Ответить
Есть правдивая байка. Когда Черчилль остался в Белом доме после переговоров на ночевку, к нему вечером в комнату зашел Рузвельт и увидел абсолютно голого Черчилля в кресле, курящего сигару. Рузвельт постеснялся, извинился и захотел уйти, на что Черчилль резко ответил: "Останетесь, сэр, мне нечего скрывать от президента штатов".
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21.12.2022 23:26 Ответить
Рузвельт останні років 10 життя не ходив самостійно, через параліч, пересувався в інвалідному візку
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21.12.2022 23:41 Ответить
Бгг..

Лицар болгарського генератора

@IntimateKnight

·

https://twitter.com/IntimateKnight/status/1605646466730536960 1 год

Коли сказали, що хто водиться з єрмаком, того всі називають підарком.

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21.12.2022 22:40 Ответить
Ну и как бы выглядел просящий оружие, из измотанной кровавой войной страны, в сияющем костюме.
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21.12.2022 22:57 Ответить
Прекрасно выглядел бы.
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21.12.2022 23:00 Ответить
Как *****.
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21.12.2022 23:19 Ответить
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21.12.2022 22:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=a-7XWhyvIpE
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21.12.2022 22:41 Ответить
Велика подяка народу США, Президенту , Конгресу та Сенату США за підтримку України!
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21.12.2022 22:29 Ответить
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21.12.2022 22:35 Ответить
Снова этот эфимерный пистеж для недалеких...Никакой народ нигде, ни вкской стране не решает будет или не будет продолжать укреплять способность Украины защитить себя....
Хз для кого это сказанно, этот пафос бестолковый немного задолбал...как буд-то они опрос народа США либо другой страны делали....
Всегда решает власть, а народ сам по себе....то такое....
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21.12.2022 22:41 Ответить
Якщо будеш робити те, чого не хочуть виборці - після наступних виборів уже нічого не зможеш вирушувати. Або раніше. Приклади є
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21.12.2022 22:51 Ответить
Не спорю, всегда есть исключения из правил.....а вообще редко кто идет на второйсрокв современном мире в развитых странах...
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21.12.2022 22:58 Ответить
Виборців завжди можна переконати,обдурити,підкупити,ввести в оману.
Може нагадати останні вибори президента в тих же США?З голосуючими по почті виборцями 1857 року,з такою кількістю столітніх виборців,що їх немає на всій планеті і т.п.
Причому це за останні 20 років уже не перші такі вибори.
Тай сама система виборів в США так побудована,що голосуй-не голосуй все рівно вибереш якихось популістів і демагогів
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21.12.2022 23:43 Ответить
« Інколи вдається обдурити народ, але тільки на короткий час, <…> не можна весь час обдурювати весь народ.»

А. Лінкольн
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22.12.2022 09:06 Ответить
Популісти і демагоги збудували США?! )))
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22.12.2022 09:07 Ответить
Збудували ******* США передусім фінансісти і скажіть що це не так.
А те що зараз всі правячі кола популісти та демагоги-це суцільна правда.
При чому з кожними послідуючими виборами рівень популізму і демагогії нарощується,що ми і бачимо майже в усіх країнах,причому і псевдодемократичних і частково тоталітарних .
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22.12.2022 10:07 Ответить
Так може ми не парламент і президента повинні обирати, а фінансистів?! ))))
тому не так. Фінанси - лише інструмент.
Популісти також різні.
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22.12.2022 10:20 Ответить
Ви можете вибирати кого хочете,або думати що ви там щось і когось виберете.
Зараз бал правлять фінанси,в кого вони є,або кому їх дають,той і на коні.Все інше-це мішура для полегшення керування масами.
А на рахунок фінансів-то раз і зробили з Польщі індустріальну державу,то два-зробили з Китаю майстерню світу,або з тоталітарної південної Кореї зробили Східного тигра.
Такаж історія з Сінгапуром (про діяння Лі Кван Ю не писав тільки лінивий),з Малайзією з її Махатхіром,з Турцією (взагалі не демократичною,що 60 років назад,що при Ердогані).
Захотять з України світові фінансові кола зробити Східноєвропейського тигра-зроблять-Придавлять олігархат,корупцію,заставлять прийняти закони(це легко робиться тими ,хто контролює внески подібних осіб в світові надбанки),заставлять великі корпорації будувати підприємства і т.п.Ну це так трохи фантастика.
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22.12.2022 12:44 Ответить
Тобто «хтось» повинен захотіти сам або «заставити» когось вирішити наші проблеми фінансів?! )))
І не потрібно нічого робити, так як це все рівно нічого це не змінить? Дивно.
Фіганси підуть туди де створені умови для їх примноження. Туди де є безпечна юрисдикція, сприяння (пільги), освідченні кваліфіковані працівники, ринки збуту (логістичні маршрути), прогнозовані правила гри (демократична влада, а не автократія, диктатура, олігархат що діє у власних інтересах), туди де є ресурси і таке інше.
Враховуючи інснуючу конкуренцію на фінансовому ринку, то саме нам потрібно докласти зусиль для їх залучення.
Вибори - можливість громадянина вплинути на вектор розвитку країни.
наприклад бажання більшості громадян, щодо вступу в ЄС не може бути проігнороване владою, отже прийдейдеться виконувати вимоги, приводити у відповідність окремі «речі», отже вступивши в ЄС отримаємо доступ до фінансового ресурсу в тому числі.
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22.12.2022 14:56 Ответить
Таке що ви написали теж можливо.
Але насправді все робиться як написав я.
Візьміть наприклад південну Корею-що х перечисленного вами було в неї в 1960-70 роки?
Демократія?Ні.Демократичні вибори?Ні.Відсутність корупції?Ні.
Взагалі всього перечисленного Вами не було ,крім дисциплінованого і бідного населення.
І чого ж сталось диво?Теж саме Сінгапур.
Можна навести і другі приклади,вже європейські-наприклад Болгарія,або таж Португалія.
Тоб то все залежить не тільки від бажання нації,а й бажання панівних фінансових кіл вкладатися-мотиви можуть бути різні-від геополітичних (Корея,Китай,Тайвань,Японія,таж сама Польща),до використання певних ресурсів.
В інших випадках схема керування проста-

-підкупляється демократично вибраний царьок і верховна рада,дають їм можливість грабувати ресурси і населення (навіть спонукають. ),з обов'язковим виведенням награбованого в західні банки,потім шантажують цими вкладами,заставляючи спродувать активи всіляким Каргілам.
Це така спрощення система,вона трохи складніша і розгалуження.
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23.12.2022 08:15 Ответить
Это на ********** и подобных кндрах народ нихрена не решает и его никто не спрашивает, а в демократическом мире всё идёт по другому - в нужном направлении к человеку, а не вечному ***** при тоталитарной власти.
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21.12.2022 22:54 Ответить
в Германии очень высок рейтинг уважения Зеленского
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21.12.2022 23:11 Ответить
Видно что ты с **********, нацизм и теория заговора.
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21.12.2022 23:21 Ответить
Кацап , не рассказывай никому ,ахинею про « все в сирийцах в Германии»
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21.12.2022 23:37 Ответить
Можете підняти доклад міністерства освіти Германіїї за 20 -й рік,коли ви в Германії і володієте мовою.
Коротко-36 відсотків школярів молодших класів,не являються етнічними німцями.Там далі дають відсотки по старшим віковим категоріям і студентам.,по кількості наукових праць на німецькій мові і т.п.Доклад цікавий,і в принципі показує до чого рано чи пізно прийде сама велика нація Європи(приблизно до того,що і ми,тільки трохи повільніше)
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22.12.2022 10:12 Ответить
Слышь, дурнушка..не шаришь - лучше промолчи...
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22.12.2022 10:58 Ответить
Вся відмінність типу демократичних режимів від типу тоталітарних тільки в тому,що демократичні режими граблять чужі країни (емісією,ножицями цін і.т.п.)і частку награбованого дають піплам (хай подякує той піпл СРСР,бо якби не боротьба з ним,ніхто не ділився б з ним),а типу тоталітарні граблять своїх.
А сама суть панування і в тих і в інших далека від ідеалів демократіі-думаю реально в демократичних країнах панування ще сильніше ,ніж в тоталітарних і контроль над населенням набагато жорсткіше (мається на увазі над життям,а не над тим що там можна говорити)
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21.12.2022 23:50 Ответить
В демократичному світі розвиток та купити можна все, а в тоталітарному - деградація та кістки.
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21.12.2022 23:58 Ответить
Чим далі на захід, тим більше влада змушена орінтуватись на думку виборців (народу)

Бо інакше програють наступні вибори. Тут ключова фраза "влада змушена", а не хоче чи не хоче.

То в рашці, китаї де відсутні вибори, там так і є, видно ваш досвід трошки обмежений диктатурами
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21.12.2022 22:57 Ответить
Байден подарит мавзолейным хмырям банку тушонки Рузвельта образца 2 сентября 1941 года...типа по Лэнд Лизу товаристчу Сралину 🦍🦍и рабZeя встанет с колен...зуб даю🦍Бурлаки с Волги,я прав,?🦍👹🤣
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21.12.2022 22:49 Ответить
ой, як гарно тролі на з/п - випорожнюються. звісно, в межах освяченої сатанотом - методички)))
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21.12.2022 22:49 Ответить
Боневсравсь
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21.12.2022 22:51 Ответить
Так може Ми ще вас навчимо як на F16 літати??
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21.12.2022 22:57 Ответить
Американские налогоплательщики оплачивают по факту все расходы Украины по полному тарифу,ещё немного дал ЕС,а также Всемирный банк,и банк ****,МВФ тоже подбросил бабла. ..так что Украина выстоит .а СССР сдохнет от Идиотизма...тупого КГБшного Окурка🦍👹..по кличке Моль...🤣
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21.12.2022 22:58 Ответить
У правительства Британии денег нет,есть только деньги налогоплательщиков...
Маргарет Татчер 1984 год...
Надобраніч...👋
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21.12.2022 23:03 Ответить
Ну які налогоплательщіки-маючи емісійні інструменти ,що охоплюють всю планету,податкова система заходу (США) більш використовується для контролю над своїм населенням,ніж реально потрібна державі (особливо смішно,коли бюджетники розказують про свої податки).
Подивіться на борги західних країн,про списування боргів в сотні мілліардів Польщі, Греції і.т.п.
Про саму фінансову систему вже мовчу-безнальних грошова напродукували вже стільки,що можна десять разів купити всю планету.,наявний "блукаючий капітал",що використовується для біржових махінацій,а потім просто обнуляться,або доемітується і т.п.
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22.12.2022 00:00 Ответить
Де Дєрьмак? Що він робить?
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21.12.2022 23:35 Ответить
А вот д'Ерьмака сегодня не пригласили , дома остался
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21.12.2022 23:39 Ответить
нє, там, поруч з ним, в першому ряду на пресусі
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21.12.2022 23:59 Ответить
Після промови Байдена на спільній пресусі вата і ***** знову димітимуть смородом
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21.12.2022 23:58 Ответить
 
 