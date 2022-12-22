Киевляне не могут получить электричество не из-за отсутствия генерации, а из-за повреждений сетей, - Yasno
В Киеве ситуация со светом самая плохая по всей Украине. Горожане не могут получить электроэнергию не из-за дефицита генерации, а из-за сильных повреждений электросетей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.
Как рассказал Коваленко, в Киеве есть районы, которые получают свет около 5 часов в сутки, есть такие, которые со светом 2-3 часа в сутки, а некоторые районы вообще без света из-за последнего российского обстрела.
"Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования... Ключевая проблема в Киеве - не генерация, а сети. Ну не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования - ноль", – объяснил он.
Гендиректор YASNO отметил, что ситуацию усложняет и то, что электросети Киева "не линейны и не всегда логичны" с точки зрения карты и районов.
"Если вы думаете, что не может быть такого, что среди десяти заживленных домов стоит один без света, потому что он на линии с разрушенной подстанцией, то вы не правы. Это реальная ситуация", - отметил Коваленко.
Он добавил, что энергетики работают над восстановлением электросетей, а также над новыми схемами питания. Однако ситуация может усугубиться в случае новых российских атак.
"Может быть лучше, чем сейчас? Может, когда завершатся ремонтные работы и когда схема заживления заработает. Может ли быть хуже? Да, если нас снова будут обстреливать. Точнее, если повредят оставшиеся 40% узлов", - добавил гендиректор YASNO.
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Шлях НЕЗЛАМНОСТІ 💪
Спитай у Пороха, який і буржуйки для Воїнів варить, і мобільну котельню у Миколаїв привіз (вітчизняну!), і пекарню у Херсоні відкрив.... бо -
Гетьман, а не ліниве злодійкувате мурло неголене у брудній білизні
капітальна, мабуть, цегляна ? 😕
Крім того, отими бетонними блоками, що валяються попід дорогами, вже давно можна було б огородити трансформатори, як піраміди Хеопса. Так воно ж нікому не треба.
З.І. "Зажраліся " ви тама в сталіцє.))
Всего сдавали по 1800 грн., полтора месяца назад. При этом сам генератор вышел 800тыс., но плюс доставка, плюс оборудование для подключения и установки и сами работы - вот и вышло так как есть.
+400грн./мес. квартира на бензин.
Это у знакомых. У нас до сих пор не могут прийти к единому мнению.
Плюс нюанс о котором я писал выше. Счетчик вносит всю э/э - в счет от ДТЭК. Не важно, генераторная или же от сети.
Вышеуказанные истории - г. Киев.
Вопрос: а скажи-ка мне, вот допустим... света нет от сети ДТЭК. Есть от генератора. Счетчик у тебя стоит автоматический, новый то есть. Как думаешь - учтет он э/э от генератора? Ответ - учтет. Как думаешь - будет ли она включена в счет от ДТЭК (которая нихрена не сделала для того чтобы эту энергию тебе дать)? Ответ - будет. Подтверждено имеющимися фактами.
Давай, расскажи мне сказочку мол "после войны разберешься"...
Наверное ж сначала обращение будет в рэс , а там уже все подскажут и смонтируют как надо, в "чёрную" подключиться не получится.
Но РЭСам самим можно ставить генераторы возле подстанций и подавать эл-гию непосредственно от себя потребителям. Но конечно этим заниматься никто не хочет - проще отключения и слёзы с кровью, а там смотришь и немцы с японцами всё новое построят....
Они просто договорились с ЖЭКом и им его поставили и подключили.
А иначе - законных оснований нет. Да-да, даже на вооон тот мелкий генератор у ближайшей кафешки нужны разрешения да не одно - которые проще застрелиться чем получить.
На деле, разумеется, а не для красивых лозунгов в СМИ.
Адже так набагато дешевше,ніж дороговартістне енергообладнання.
При бажанні,це можна зробити.
Уряд у тісній координації з Міністерством закордонних справ активно співпрацює з понад 30 країнами світу щодо постачання в Україну обладнання, яке необхідне для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури. Докладаємо всіх зусиль, щоб не лише закривати поточні потреби, але й створити достатній резерв, який допоможе нашим енергетикам ще більш оперативно відновлювати об'єкти після обстрілів
То есть оборудования поставляется не только для закрытия текущей потребности, но еще и некоторый запас формируется.
И, неожиданно (ирония) выявил нарушения в работе ... некоторых ...энерго. И лидером - о неожиданность! - является Киевэнерго. Ну, одним из.
Мораль: г-н Ахметов и CEO его частных компаний - сказочки про трансформаторы могут рассказывать рыбкам гуппи. И пока рыбки гуппи верят - все будет ровно так, как есть. Когда рыбки гуппи вспомнят, что они люди - они добьются национализации энергогенерирующих и распределительных мощностей с запретом приватизации. И тогда - только тогда - все изменится.
Так-то умные люди предупреждали еще летом. И, очевидно, что те, у кого были деньги - могли озаботиться заранее. Деньги от союзников были.
А сейчас с колес тяжело быстро что-то решить. Особенно в высокомощном оборудовании, которое по полгода делается под заказ. Раньше надо было.
Летом 2022, уже после начала войны. Скажем так - если частное производственное предприятие озаботилось покупкой необходимого оборудования... при чем у данного предприятия не было финансирования от наших союзников...
То - результат мы видим в тексте, который я приводил. Заседания Антикризисного комитета, под руководством Премьера. Он ведь все так и сказал - не только текущие потребности, но и про запас. Результат налицо.
Вообще, по моему скромному мнению, подобные "волшебные пендели" надо регулярно делать.