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Киевляне не могут получить электричество не из-за отсутствия генерации, а из-за повреждений сетей, - Yasno

ремонт,електроенергія,електрика,світло

В Киеве ситуация со светом самая плохая по всей Украине. Горожане не могут получить электроэнергию не из-за дефицита генерации, а из-за сильных повреждений электросетей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

Как рассказал Коваленко, в Киеве есть районы, которые получают свет около 5 часов в сутки, есть такие, которые со светом 2-3 часа в сутки, а некоторые районы вообще без света из-за последнего российского обстрела.

"Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования... Ключевая проблема в Киеве - не генерация, а сети. Ну не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования - ноль", – объяснил он.

Гендиректор YASNO отметил, что ситуацию усложняет и то, что электросети Киева "не линейны и не всегда логичны" с точки зрения карты и районов.

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"Если вы думаете, что не может быть такого, что среди десяти заживленных домов стоит один без света, потому что он на линии с разрушенной подстанцией, то вы не правы. Это реальная ситуация", - отметил Коваленко.

Он добавил, что энергетики работают над восстановлением электросетей, а также над новыми схемами питания. Однако ситуация может усугубиться в случае новых российских атак.

"Может быть лучше, чем сейчас? Может, когда завершатся ремонтные работы и когда схема заживления заработает. Может ли быть хуже? Да, если нас снова будут обстреливать. Точнее, если повредят оставшиеся 40% узлов", - добавил гендиректор YASNO.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителям Киева нужно готовиться к тому, что в течение двух-трех недель с энергетикой будет очень сложно, – Харченко

Автор: 

Киев (25475) Тарифы на электроэнергию (2163) отключение света (422)


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Топ комментарии
+18
Схоже, що мопед був не один. І, навіть, не 5, як нам розповідають.
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21.12.2022 23:21
+15
Ну для захисту трансформатора доведеться вирити яму у кілька поверхів. Краще купити новий за 250 000 000 доларів - більше можна буде вкрасти, а на ямі багато не вкрадеш.
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21.12.2022 23:22
+15
В ДТЕК є російська агентура, це очевидно. Вони і наводять ракети на решту обладнання, бо дуже влучно щось прилітає.
Крім того, отими бетонними блоками, що валяються попід дорогами, вже давно можна було б огородити трансформатори, як піраміди Хеопса. Так воно ж нікому не треба.
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21.12.2022 23:28
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Правила форума Совет форумчан
НЕ ПИСДІТЬ.....ну ПЛЯТЬ...та скажіть ви правду членограї, ніхто не вб"є, НУ НА ХЕРА ОЦЯ ПІСТЬОЖ????
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21.12.2022 23:15 Ответить
А нельзя рассредотачивать или защищать трансформаторы чтобы один сраный копеечный фашистский мопед не обесстачивал многомиллионный Киев и область одним ударом?
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21.12.2022 23:16 Ответить
Схоже, що мопед був не один. І, навіть, не 5, як нам розповідають.
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21.12.2022 23:21 Ответить
Ну для захисту трансформатора доведеться вирити яму у кілька поверхів. Краще купити новий за 250 000 000 доларів - більше можна буде вкрасти, а на ямі багато не вкрадеш.
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21.12.2022 23:22 Ответить
Можна.Але це не наш шлях.
Шлях НЕЗЛАМНОСТІ 💪
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21.12.2022 23:28 Ответить
Три доби сидимо без світла.. а оно виявляється провода порвані..
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21.12.2022 23:19 Ответить
сегодня на правом берегу,район святошинский вообще не вырубали рядом пару домов вырубили на 3 часа и все,хз как оно распределяеться.и батареи в такую теплую погоду шкварят так что ***** ,руки обжечь можно....
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21.12.2022 23:22 Ответить
а у нас на Львівщині ще прикольніше,висрали відмазку "перевищення ліміту" і ******* світло на 10 годин сьогодні і на 13 годин вчора
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21.12.2022 23:25 Ответить
На київщині часом по 16 годин підряд вимикають навіть коли працюють графіки, місцями електрики взагалі нема.
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21.12.2022 23:28 Ответить
так прикол в тому що і у нас по графікам рубають,а тут хренак і перевищення ліміту,з чого робим висновок що графіки складали недолугі деграданти і вони ніхрена не працюють,а коли уже припікає то просто рубають усіх...
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21.12.2022 23:32 Ответить
Київ, світла не було рівно 60 годин.
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21.12.2022 23:34 Ответить
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22.12.2022 09:29 Ответить
Світла не було 3 8.45 ранку до 16.20. Батареї холодні до цих пір. Святошинський район.
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21.12.2022 23:26 Ответить
Нет. район роли не играет, играют роль микрорайоны. Я живу на правом берегу, тоже Святошинский район. И электричества не было 72 часа, с 7 утра понедельника до 7 утра сегодня. Уже последние дни и мобильной связи вообще не было в моем районе, даже смски не работали, и даже экстренная связь не работала.
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22.12.2022 15:53 Ответить
В этой ситуации и появилась полная тупость и непрофессиональность зеленожопой власти! Она может только несокрушимо ******* ради своего пиара!
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21.12.2022 23:24 Ответить
Усі попередники не кращі.
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21.12.2022 23:27 Ответить
та ти шо то може ти в 14му без світла сидів,га? чи солярки і бензину не було на заправках,як бидлу не хочеться визнавати що обісрались і все на "папереднікав" скидати...
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21.12.2022 23:34 Ответить
Сиділи і в 90-х, а потім і в 2000-них. Причому, без війни і з непошкодженими і не такими зношеними, ніж зараз, мережами.
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21.12.2022 23:45 Ответить
Хочеш знати як ?

Спитай у Пороха, який і буржуйки для Воїнів варить, і мобільну котельню у Миколаїв привіз (вітчизняну!), і пекарню у Херсоні відкрив.... бо -

Гетьман, а не ліниве злодійкувате мурло неголене у брудній білизні
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22.12.2022 09:04 Ответить
У такі моменти проявляється уся гниль корумпованої системи - чиновники вже знають тільки як красти, а не як працювати. І ніхто не покараний, ніхто не сидить у в'язниці. В рашці ситуація на порядок гірша з корупцією - вони навіть свою армію розікрали. Наші також, але Америка, нащастя, - ні.
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21.12.2022 23:26 Ответить
Не прихильник зеленої влади, але: яким боком чиновники до ахмєтовського господарства?
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21.12.2022 23:29 Ответить
Таким, що спочатку дали гудку вкрасти критичну інфраструктуру. А потім дозволили грабувати народ без інвестицій. Все майно Ахметова - це вкрадено в народу України.
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21.12.2022 23:32 Ответить
Це так. І не тільки Ахметова крадене. Всіх олігархів, без винятку.
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21.12.2022 23:36 Ответить
Ну ніхто ж не питає,чому приватні телеканали олігархів фінансуються з держбюджету.
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22.12.2022 01:53 Ответить
а нах напрягатися -поставив палатку незламності і гайда на новий рік до Австрії-Франції ...
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21.12.2022 23:54 Ответить
гарна палатка за 17 тис. у є!

капітальна, мабуть, цегляна ? 😕
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22.12.2022 09:07 Ответить
Нашестя московитів пошкодило мережу, і чому не можна проти цих паразитів використати пестициди?
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21.12.2022 23:27 Ответить
А хто їм в рота буде засовувати ці пестициди? Ти?
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21.12.2022 23:28 Ответить
Я не знаю як хімічну зброю юзають..
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21.12.2022 23:30 Ответить
В ДТЕК є російська агентура, це очевидно. Вони і наводять ракети на решту обладнання, бо дуже влучно щось прилітає.
Крім того, отими бетонними блоками, що валяються попід дорогами, вже давно можна було б огородити трансформатори, як піраміди Хеопса. Так воно ж нікому не треба.
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21.12.2022 23:28 Ответить
Чим більше зруйнують - тим більше гудок отримає компенсацій від уряду.
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21.12.2022 23:35 Ответить
Звісно. Тут нещодавно була якраз стаття про те, що держава повинна турбуватись про "фінансове здоров"я" Рінатіка та йому подібних.
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21.12.2022 23:39 Ответить
Святошинський район. Світла не було 2.5 доби, тепер не вимикають поки що. Вода та тепло є.
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21.12.2022 23:29 Ответить
То он чого такий нервовий
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21.12.2022 23:31 Ответить
Так, в одному і тому ж районі різна ситуація. Але алгоритм вимикань-вмикань зовсім не зрозумілий.
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21.12.2022 23:34 Ответить
А у мене 2 раба рускаязичних крутять генератор і є світло. Підігнав Кривавий Пастор ще в 14 році.
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21.12.2022 23:31 Ответить
Треба й собі виписати пару нових рабів з мокшанських боліт - попередні вже здохли від цілодобовго крутіння генератора.
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21.12.2022 23:37 Ответить
чим годуєте? комбікорм чи жом?
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21.12.2022 23:47 Ответить
колорацькими жуками ..
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21.12.2022 23:49 Ответить
Їдять траву.
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21.12.2022 23:51 Ответить
Уря.. світло... життя..)
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21.12.2022 23:33 Ответить
Той прокацапський ДТЕК весь треба через поліграф провести від Ахметова до останнього монтера. Роботи у СБУ непочатий край
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21.12.2022 23:39 Ответить
так і треба - "рижий" бабло косив на старому совкодрочому обладнанні , модернизація майже нульова , а тепер всралися , бо навіть провода в них на запасі немає , плять, скрутки вони плять крутять на високовольтах і стовпа нічим підняти... позорисько...
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21.12.2022 23:48 Ответить
а шо заважає ставити на будинок або навіть на район генератори ? мережа ж ціла . в Одесі люди скинулися будинком на генератор і тепер в них є і світло і вода і тепло . ціна питання усього то 650 грн .в місяць з квартири ... **** ! вихід завжди є .
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21.12.2022 23:40 Ответить
Не скрізь є люди з такими можливостями та, навіть, бажанням. Тим більше в Києві, де майже в кожному будинку значна частина квартир здається. Хто там буде скидатись? Хазяї тих квартир, яким світло не потрібне, бо вони там не живуть, чи квартиранти?
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21.12.2022 23:57 Ответить
650 грн. це "великі" гроші для Києва ? я просто в акує ... в мене зараз в родичів генератор на добу +/- стільки обходиться , бо приватна садиба , Одеська обл. світло вже місяць по 2 години ..і вода з колодязя.. а на дворі мороз -8...
З.І. "Зажраліся " ви тама в сталіцє.))
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22.12.2022 00:02 Ответить
Дивлячись, для кого. Приміром, пенсіонер на мінімалці в Києві відрізняється від сільського такого ж пенсіонера тільки тим, що життя в Києві набагато дорожче. За рахунок тієї ж комуналки, хоча б. Додаткові 650 гривень для нього , скоріше за все, виявляться непідйомною сумою...
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22.12.2022 00:12 Ответить
А якщо ще будинок більше 9 поверхів, без газу, все на електриці? Це якої потужності треба генератор? Скільки він коштуватиме? Скільки пального їстиме? Навряд чи 650 гривень тут допоможуть.
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22.12.2022 00:18 Ответить
Примерно так: многоквартирный жилой дом. 25 этажей, 6 подъездов. Генератор на воду для верхних этажей при условии подачи на нижние от города, отопление - так же. Плюс лифты (по-видимому меньше чем свет в квартирах суммарно), точнее один лифт.
Всего сдавали по 1800 грн., полтора месяца назад. При этом сам генератор вышел 800тыс., но плюс доставка, плюс оборудование для подключения и установки и сами работы - вот и вышло так как есть.
+400грн./мес. квартира на бензин.
Это у знакомых. У нас до сих пор не могут прийти к единому мнению.
Плюс нюанс о котором я писал выше. Счетчик вносит всю э/э - в счет от ДТЭК. Не важно, генераторная или же от сети.
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22.12.2022 10:46 Ответить
Да, извини, чуть не забыл. В итоге им город компенсировал какую-то часть (далеко не 75% декларируемых). Вышло что-то около то ли 25 то ли 75 грн./кв. Они их по коллективному согласию в бензин зачли просто, чтоб не любить мозг с возвратами.
Вышеуказанные истории - г. Киев.
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22.12.2022 10:47 Ответить
Майже за 900 тис. купили генератор на роботі. 56 кВт потужність. Для такого будинку це взагалі ніщо. Хіба що тільки для подачі води та ліфтів. А чим заживити квартири? І на рахунок компенсації. Скоріше за все, якщо будинки почнуть переходити на генератори масово, то компенсацій доведеться чекати роками. Інакше ніякого бюджету не вистачить.
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22.12.2022 20:18 Ответить
В селі все дорожче і без акцій.
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22.12.2022 03:05 Ответить
Великі гроші, в моєму домі скрізь пенсіонери живуть, вони не будуть сплачувати
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22.12.2022 15:56 Ответить
Ой, а тут очень интересный момент с этими генераторами.
Вопрос: а скажи-ка мне, вот допустим... света нет от сети ДТЭК. Есть от генератора. Счетчик у тебя стоит автоматический, новый то есть. Как думаешь - учтет он э/э от генератора? Ответ - учтет. Как думаешь - будет ли она включена в счет от ДТЭК (которая нихрена не сделала для того чтобы эту энергию тебе дать)? Ответ - будет. Подтверждено имеющимися фактами.
Давай, расскажи мне сказочку мол "после войны разберешься"...
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22.12.2022 10:42 Ответить
Ты этот генератор сам лично будешь подключать ?
Наверное ж сначала обращение будет в рэс , а там уже все подскажут и смонтируют как надо, в "чёрную" подключиться не получится.
Но РЭСам самим можно ставить генераторы возле подстанций и подавать эл-гию непосредственно от себя потребителям. Но конечно этим заниматься никто не хочет - проще отключения и слёзы с кровью, а там смотришь и немцы с японцами всё новое построят....
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22.12.2022 11:04 Ответить
Они бы задолбались получать все необходимые разрешения и согласования, в том числе на хранение горючего - ты видел там нормы? Я, например, да.
Они просто договорились с ЖЭКом и им его поставили и подключили.
А иначе - законных оснований нет. Да-да, даже на вооон тот мелкий генератор у ближайшей кафешки нужны разрешения да не одно - которые проще застрелиться чем получить.
На деле, разумеется, а не для красивых лозунгов в СМИ.
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22.12.2022 11:26 Ответить
от де ті два лярди долярів допомоги на енергосистему , де ті генератори допомоги , де на складах адміністрацій чи на котеджних містечках ?
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21.12.2022 23:43 Ответить
То есть, если выведут из строя еще 40 процентов трансформаторов, то прощай свет на месяцы? Отлично подготовились власти к атакам на енергоструктуру, ничего не скажеш
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21.12.2022 23:46 Ответить
Да. А вьі єтого не знали когда голосовали начиная с 1991-го? Сложно бьіло проголосовать за Черновола или Левка Лук'яненко? Ой страшньіе националистьі ядерньім оружием завладеют? Можете теперь купить зеленьій огурец и представить себе что єто зе. Но в темноте.
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21.12.2022 23:57 Ответить
А ви знаєте за кого я і коли голосував?
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22.12.2022 00:01 Ответить
А де гарантія, що на слідуючих виборах не пройшли б знов "не ті, що треба"? Та й, зрештою, Юща ж обирали. Наче ж був тим, що треба, лідер першого Майдану, як-не-як. І?
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22.12.2022 00:02 Ответить
В Києві з лівого берега видно як гарно світиться Печерськ (будинки, дороги, реклама), там з мережею і трансформаторами все ОК.
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21.12.2022 23:51 Ответить
были на липках недавно. Почти все дома темные. Сам офигел
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22.12.2022 00:01 Ответить
Просто много кто заграницу уехал
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22.12.2022 00:04 Ответить
Будинки темні, бо хто ж залишиться в урядовому кварталі коли параша обстрілює. А у власників квартир на Липках це не єдина нерухомість, мають ще в Києві і за Києвом.
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22.12.2022 01:28 Ответить
Ахметов - работает на Путина! Ахметов связан со всеми русскими агентами и он красный генерал Путина в Украине. Операция - красный рассвет проводилась Ахметовым, грабежом был нанесен колоссальный ущерб всему государству! Именем государства Украины - Ахметов приговаривается к смертной казни!!!
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21.12.2022 23:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=P1TLd_8mwz0
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22.12.2022 01:02 Ответить
Вся ця ситуація дуже чітко показує чому стратегічну галузь не можна віддавати приватним підприємцем.
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22.12.2022 01:05 Ответить
Досить триндіти, це технологія вибіркового блекауту від Ахметова та влади.
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22.12.2022 02:29 Ответить
Можливо,необхідно споруджувати високі залізобетонні конструкції,як ангари,над трансформаторними підстанціями.
Адже так набагато дешевше,ніж дороговартістне енергообладнання.
При бажанні,це можна зробити.
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22.12.2022 04:25 Ответить
У 2014р 95 квартал радив беркуту дати палички ********* та бити їми людей на Майдані щоб енергію виробляти Може пора брати ті палички та починати терти їх об квартал Може хоч якась користь буде світитися почнуть
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22.12.2022 05:19 Ответить
ШМИГАЛЬ СТАВЛЕНИК АХМЕТКИ ТАК ЩО БУДУТЬ ВОНИ ГНАТИ ЗА КООРДОН електрику бо там бабоси а гниди нас за людей не рахують
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22.12.2022 06:21 Ответить
Дійсно, схоже на те, що компетенція "зеленої" влади близька до нуля. Та плюньте ви на ці вибори, все одно ніхто вже за вас голосувати не буде. То ж запросіть до співпраці людей, спеціалістів, котрі знають що і як робити в даній ситуації.
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22.12.2022 08:23 Ответить
Щось ******* Чонгаром. Невже вони вважають , що українці втомляться і погодяться на віддачу Крима?
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22.12.2022 08:53 Ответить
Наш премьер вчера на заседании Антикризисного штаба сказал четко и ясно:
Уряд у тісній координації з Міністерством закордонних справ активно співпрацює з понад 30 країнами світу щодо постачання в Україну обладнання, яке необхідне для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури. Докладаємо всіх зусиль, щоб не лише закривати поточні потреби, але й створити достатній резерв, який допоможе нашим енергетикам ще більш оперативно відновлювати об'єкти після обстрілів

То есть оборудования поставляется не только для закрытия текущей потребности, но еще и некоторый запас формируется.
И, неожиданно (ирония) выявил нарушения в работе ... некоторых ...энерго. И лидером - о неожиданность! - является Киевэнерго. Ну, одним из.

Мораль: г-н Ахметов и CEO его частных компаний - сказочки про трансформаторы могут рассказывать рыбкам гуппи. И пока рыбки гуппи верят - все будет ровно так, как есть. Когда рыбки гуппи вспомнят, что они люди - они добьются национализации энергогенерирующих и распределительных мощностей с запретом приватизации. И тогда - только тогда - все изменится.
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22.12.2022 10:39 Ответить
Поставляется оборудование, это не значит, что оно уже приехало
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22.12.2022 16:00 Ответить
Верно. Но это также не значит, что оно начало поставляться только вчера и НЕ поставлялось и ранее. А из условного Гданьска - дня три, учитывая что если по правительственному каналу то без простоя на колейке в очереди на таможне.
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22.12.2022 17:52 Ответить
Большинство такого оборудования делается под заказ, его на складах не держат.
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22.12.2022 17:59 Ответить
Читаем премьера. Очевидно что заказывалось ранее, исходя из понимания рисков. Плюс есть некоторая совместимость из серии "доработка напильником".
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23.12.2022 10:03 Ответить
Вы когда нибудь заказывали подобное оборудование, хотя бы низковольтное до 10кВ?)
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23.12.2022 10:17 Ответить
Подобное, для производственного предприятия, а что?
Так-то умные люди предупреждали еще летом. И, очевидно, что те, у кого были деньги - могли озаботиться заранее. Деньги от союзников были.
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26.12.2022 10:35 Ответить
Про шашлыки и подготовку к войне- это другое.

А сейчас с колес тяжело быстро что-то решить. Особенно в высокомощном оборудовании, которое по полгода делается под заказ. Раньше надо было.
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26.12.2022 11:50 Ответить
Нет, я не про шашлыки.
Летом 2022, уже после начала войны. Скажем так - если частное производственное предприятие озаботилось покупкой необходимого оборудования... при чем у данного предприятия не было финансирования от наших союзников...
То - результат мы видим в тексте, который я приводил. Заседания Антикризисного комитета, под руководством Премьера. Он ведь все так и сказал - не только текущие потребности, но и про запас. Результат налицо.
Вообще, по моему скромному мнению, подобные "волшебные пендели" надо регулярно делать.
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26.12.2022 12:41 Ответить
Просто, мабуть, Зелені так мстять за те, що кияни слуг народу не вибрали у Київраду)
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22.12.2022 15:59 Ответить
 
 