На подготовку украинских сил к применению ПВО Patriot необходимо несколько месяцев, - Пентагон

Украинским военным потребуется "несколько месяцев", чтобы должным образом подготовиться к работе с системой ПВО Patriot.

Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США после того, как президент Джо Байден объявил, что США направят батарею Patriot в Украину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Patriot требует обучения, и мы ожидаем, что потребуется несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для его успешного применения", - сказал чиновник.

Батарея ПВО Patriot и боеприпасы, которые США направляют в Украину - в рамках последнего президентского пакета помощи в области безопасности – "предоставят Украине критически важную возможность дальнего радиуса действия" для защиты от "крылатых ракет, баллистических ракет и самолетов", - добавил представитель Пентагона.

Украина просит США и страны-союзники НАТО усилить противовоздушную оборону, поскольку Россия продолжает наступление на Украину. По словам чиновника, система Patriot является частью системы противовоздушной обороны США и других союзников.

"Для противовоздушной обороны нет "серебряной пули". Наша цель - помочь Украине усилить эшелонированный комплексный подход к противовоздушной обороне. Patriot дополнит ряд возможностей средней и малой дальности, которые мы предоставили и которые союзники предоставили в предыдущих пакетах пожертвований", - объяснили в Минобороны США.