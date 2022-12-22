На подготовку украинских сил к применению ПВО Patriot необходимо несколько месяцев, - Пентагон
Украинским военным потребуется "несколько месяцев", чтобы должным образом подготовиться к работе с системой ПВО Patriot.
Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США после того, как президент Джо Байден объявил, что США направят батарею Patriot в Украину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Patriot требует обучения, и мы ожидаем, что потребуется несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для его успешного применения", - сказал чиновник.
Батарея ПВО Patriot и боеприпасы, которые США направляют в Украину - в рамках последнего президентского пакета помощи в области безопасности – "предоставят Украине критически важную возможность дальнего радиуса действия" для защиты от "крылатых ракет, баллистических ракет и самолетов", - добавил представитель Пентагона.
Украина просит США и страны-союзники НАТО усилить противовоздушную оборону, поскольку Россия продолжает наступление на Украину. По словам чиновника, система Patriot является частью системы противовоздушной обороны США и других союзников.
"Для противовоздушной обороны нет "серебряной пули". Наша цель - помочь Украине усилить эшелонированный комплексный подход к противовоздушной обороне. Patriot дополнит ряд возможностей средней и малой дальности, которые мы предоставили и которые союзники предоставили в предыдущих пакетах пожертвований", - объяснили в Минобороны США.
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»Несколько месяцев» это @ общая оценка»
маскали уже трясутся -,ждут подарочек на Новый год.
Уверен в Залужном. Он мужик грамотный и серьезный. Не подведет.
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Зеленський наголосив, що Україна не може зупинити війну проти росії самостійно, а країни Заходу повинні діяти зараз, поки не стало "занадто пізно"
Якщо країни Заходу об'єднались у боротьбі проти нацистів, то потрібно закрити небо над Україною, аби припинити цей терор. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу http://news.sky.com/story/ukraine-war-millions-could-die-if-the-world-does-not-act-now-to-stop-the-bombing-president-zelenskyy-tells-sky-news-12561844 Sky News .
(але хай системи потихенько вже до нас прямують))) у Польщі навчених почекають...а може там вміють?)
а нам потрібно ще вчора...та то вже як склалось...
Зазначається. що ракети до ЗРК Patriot коштують приблизно 4 млн дол. за штуку. Тож Гертлінг припускає, що такі дорогі ********** не використовуватимуться для збивання кожної російської ракети.
"Це не та система, яка переслідуватиме безпілотники або балістичні ракети малого розміру", - додав він.
А народ наш шукає панацею від усього, фсьо дайте оте і овва, можна іти картоплю садити... Чи слухайте, чи читайте, що небудь вже робіть...
@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1605636041473265666 3 ч
Валерій Чалий: На 2019 рік була домовленість про купівлю ЗРК Patriot (за $1 млрд), але Україна взяла паузу(
@donikroman
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https://twitter.com/donikroman/status/1605631158171074565 3 ч
1. Потрібна допомога для дуже гарної справи. Нам треба дві сотні радіостанцій аналогових. Сотня біноклей або монокулярів для спостереження. Два десятки телевізорів 48-50". І з пів сотні генераторів. І ще капєц скільки всього.