РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10435 посетителей онлайн
Новости Война
4 369 44

На подготовку украинских сил к применению ПВО Patriot необходимо несколько месяцев, - Пентагон

patriot

Украинским военным потребуется "несколько месяцев", чтобы должным образом подготовиться к работе с системой ПВО Patriot.

Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США после того, как президент Джо Байден объявил, что США направят батарею Patriot в Украину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Patriot требует обучения, и мы ожидаем, что потребуется несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для его успешного применения", - сказал чиновник.

Батарея ПВО Patriot и боеприпасы, которые США направляют в Украину - в рамках последнего президентского пакета помощи в области безопасности – "предоставят Украине критически важную возможность дальнего радиуса действия" для защиты от "крылатых ракет, баллистических ракет и самолетов", - добавил представитель Пентагона.

Украина просит США и страны-союзники НАТО усилить противовоздушную оборону, поскольку Россия продолжает наступление на Украину. По словам чиновника, система Patriot является частью системы противовоздушной обороны США и других союзников.

"Для противовоздушной обороны нет "серебряной пули". Наша цель - помочь Украине усилить эшелонированный комплексный подход к противовоздушной обороне. Patriot дополнит ряд возможностей средней и малой дальности, которые мы предоставили и которые союзники предоставили в предыдущих пакетах пожертвований", - объяснили в Минобороны США.

Автор: 

ПВО (2709) США (26409)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Пам'ятаємо хз скількі місяців тому кричали "закрийте небо!" То з того часу наші хлопці вже б навчились декілька разів і все НАТО навчили
показать весь комментарий
21.12.2022 23:28
+9
показать весь комментарий
21.12.2022 23:39
+7
И что ети Патриоты решат? Будем сбивать ракетами стоимостью $3-5млн мопеды стоимостью в $10тыс? Долго так протянем? Нужно наносить ракетные удары в ответ а не питаться отбивать все что по нам летит. Как показала практика, даже 10% того что не удалось сбить нанесло непоправимый урон и огромные убытки
показать весь комментарий
21.12.2022 23:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну от і відповідь для ідіотів, які волають, що мало, пізно і т.д....дятли
показать весь комментарий
21.12.2022 23:27 Ответить
За 8 років можна було й навчити.
показать весь комментарий
21.12.2022 23:28 Ответить
Я дозволю собі нагадати всім нам - 8 років був Мінськ, ОПЗЖ, Медведчук, асфальт і т.д. Чи інакше як? не дають - хреново, дають - чого не вчора?
показать весь комментарий
21.12.2022 23:33 Ответить
показать весь комментарий
21.12.2022 23:39 Ответить
Как назвать человека верящего высерам путлера?
показать весь комментарий
22.12.2022 10:57 Ответить
Этот весь комплекс ЗРК Patriot обслуживает около 100 специалистов обслуживающего персонала и способен обнаруживать вражеские ракеты ещё при пуске и сбивать их ещё на территории, в воздушном пространстве врага, так что это не какой-нибудь Стингер что поднял на плечо, навел и выстрелил..
показать весь комментарий
22.12.2022 11:42 Ответить
С Патриот Все будет быстро и неожиданно для кацапов

»Несколько месяцев» это @ общая оценка»

маскали уже трясутся -,ждут подарочек на Новый год.

Уверен в Залужном. Он мужик грамотный и серьезный. Не подведет.

Хотите подарков? Из есть у меня»
показать весь комментарий
22.12.2022 00:08 Ответить
То є так, Залужний разом з Остіном "андестенд" як треба
показать весь комментарий
22.12.2022 00:53 Ответить
Пам'ятаємо хз скількі місяців тому кричали "закрийте небо!" То з того часу наші хлопці вже б навчились декілька разів і все НАТО навчили
показать весь комментарий
21.12.2022 23:28 Ответить
Боти з лубянки кричали
показать весь комментарий
21.12.2022 23:30 Ответить
Тоді,сюди попадає вся ОПа та МЗС?
показать весь комментарий
21.12.2022 23:41 Ответить
Згадайте ще Арестотеля чи Паровознюка
показать весь комментарий
21.12.2022 23:46 Ответить
показать весь комментарий
21.12.2022 23:50 Ответить
Не бачу "закрийте небо"
показать весь комментарий
21.12.2022 23:55 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ЗАХОДУ: "ЗАКРИЙТЕ НЕБО І ПРИПИНІТЬ ЦЕЙ РОСІЙСЬКИЙ ТЕРОР"

Зеленський наголосив, що Україна не може зупинити війну проти росії самостійно, а країни Заходу повинні діяти зараз, поки не стало "занадто пізно"

Якщо країни Заходу об'єднались у боротьбі проти нацистів, то потрібно закрити небо над Україною, аби припинити цей терор. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу http://news.sky.com/story/ukraine-war-millions-could-die-if-the-world-does-not-act-now-to-stop-the-bombing-president-zelenskyy-tells-sky-news-12561844 Sky News .
показать весь комментарий
22.12.2022 00:01 Ответить
Це клікбейт, у заголовку не те, що в статті.В статті йдеться про безполітну зону від бомбардувальників яку вже давно забезпечили.
показать весь комментарий
22.12.2022 00:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=XaNMSQfGxOo&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=XaNMSQfGxOo&feature=emb_logo

показать весь комментарий
22.12.2022 00:23 Ответить
А ще кричали що Порох винен в війні бо він курс в НАТО прописав при цьому ігнорували саміти НАТО
показать весь комментарий
22.12.2022 00:02 Ответить
Сдуріли??? Наступного понеділка будуть калібри сипатись з неба..
показать весь комментарий
21.12.2022 23:28 Ответить
Калібри вже сипляться на бєлгородчіне.Бо петріот із вже б'є над кацапстаном
показать весь комментарий
21.12.2022 23:34 Ответить
Надавайте зі своїм экипажем.
показать весь комментарий
21.12.2022 23:28 Ответить
ну! шо там україномовних для конспірації нема??))))
показать весь комментарий
21.12.2022 23:37 Ответить
пока ничо не ясно. будем посмотреть. если освоят через уже, ну скажем через месяц, то это может значить, что "понедельник начался в субботу" )) а если несколько месяцев, то тогда да, начали обучать с "понедельника" )
показать весь комментарий
21.12.2022 23:32 Ответить
ну то починайте.. нашим кілько місяців буде як кілька тижнів...
(але хай системи потихенько вже до нас прямують))) у Польщі навчених почекають...а може там вміють?)
а нам потрібно ще вчора...та то вже як склалось...
показать весь комментарий
21.12.2022 23:35 Ответить
И что ети Патриоты решат? Будем сбивать ракетами стоимостью $3-5млн мопеды стоимостью в $10тыс? Долго так протянем? Нужно наносить ракетные удары в ответ а не питаться отбивать все что по нам летит. Как показала практика, даже 10% того что не удалось сбить нанесло непоправимый урон и огромные убытки
показать весь комментарий
21.12.2022 23:35 Ответить
"Ці системи не переміщуються по полю бою. Ви розміщуєте їх десь, що захищає вашу саму стратегічну мету, наприклад, у Києві. Якщо хтось думає, що це буде система, яка зможе закрити 800-кілометровий кордон між Україною та Росією, він просто не знає, як ця система працює", - зауважив екскомандувач військами США в Європі.

Зазначається. що ракети до ЗРК Patriot коштують приблизно 4 млн дол. за штуку. Тож Гертлінг припускає, що такі дорогі ********** не використовуватимуться для збивання кожної російської ракети.

"Це не та система, яка переслідуватиме безпілотники або балістичні ракети малого розміру", - додав він.
показать весь комментарий
21.12.2022 23:38 Ответить
+, вже неодноразово розжовували застосування в умовах України. Всі ці компоненти - насамс, патріот, буки (наші), інші штуки, радари і інше все обладнання - єдина система, такий собі купол.
А народ наш шукає панацею від усього, фсьо дайте оте і овва, можна іти картоплю садити... Чи слухайте, чи читайте, що небудь вже робіть...
показать весь комментарий
21.12.2022 23:44 Ответить
При чом тут мопеды?Для них зенитки есть.
показать весь комментарий
21.12.2022 23:49 Ответить
только идиот будет стрелять из Петриота по мопедам
показать весь комментарий
22.12.2022 11:51 Ответить
У клоуна ума хватит - даст команду и по самокатам будут стрелять!
показать весь комментарий
22.12.2022 16:32 Ответить
Инструктора, завтра вместе с Patriot приедут и в процессе обучения наших, чтобы не ждать месяца, пускай показывают на какую кнопку нажимать, если лететь будет, а там уже, когда научат, пускай едут.
показать весь комментарий
21.12.2022 23:37 Ответить
Ее программировать надо а не "кнопку нажать".и шифры оповещения менять каждые сутки, чтобы противник не срисовал их.
показать весь комментарий
21.12.2022 23:53 Ответить
Я ж и говорю, что не клямцнуть, для этого и инструктора, а клямцнуть уже наш ракетчик может, чтобы не дай Бог ********* не раскудахтался про прямое участие в войне американских военных.
показать весь комментарий
22.12.2022 00:03 Ответить
Нашим Воїнам це не перешкода!Навчаться з першого запуска!
показать весь комментарий
21.12.2022 23:39 Ответить
Петріот коштує, як з 500 ракет ATACMS.
показать весь комментарий
21.12.2022 23:44 Ответить
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1605636041473265666 3 ч

Валерій Чалий: На 2019 рік була домовленість про купівлю ЗРК Patriot (за $1 млрд), але Україна взяла паузу(
показать весь комментарий
21.12.2022 23:48 Ответить
Роман Донік

@donikroman

·

https://twitter.com/donikroman/status/1605631158171074565 3 ч

1. Потрібна допомога для дуже гарної справи. Нам треба дві сотні радіостанцій аналогових. Сотня біноклей або монокулярів для спостереження. Два десятки телевізорів 48-50". І з пів сотні генераторів. І ще капєц скільки всього.

показать весь комментарий
21.12.2022 23:52 Ответить
почему нельзя поставить их сегодня, а управлять будут пока амер. военные, которые в отпуске?
показать весь комментарий
21.12.2022 23:57 Ответить
Цю підготовку треба було розпочинати хоча б з 24.02, а не зараз лише про це починати говорити. Так само як і пілотів українських можна було давно почати вчити на своїх літаках літати, бо все рівно до цього дійдемо, якщо США зацікавлені в тому, щоб демократія виграла
показать весь комментарий
21.12.2022 23:57 Ответить
'"Подорож у тисячу миль починається з першого кроку"(с)
показать весь комментарий
22.12.2022 01:39 Ответить
Это не так работает. Если дали Петриоты, то они уже в Украине, и персонал уже обучен.
показать весь комментарий
22.12.2022 08:17 Ответить
Ааааааааахахахахах....*****....во союзники плть...
показать весь комментарий
22.12.2022 10:38 Ответить
не сци, Пєнтагон, тягни Патріоти та запасайся попкорном
показать весь комментарий
22.12.2022 11:35 Ответить
вы главное в Украину их привезите и наши хлопцы за три недели уже будут работать на них )
показать весь комментарий
22.12.2022 11:50 Ответить
 
 