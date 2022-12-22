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Новости Война
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ВСУ устанавливает огневой контроль над врагом на левом берегу Днепра на Херсонщине, - ОК "Південь"

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Армия РФ нервничает и выискивает места для дислокации на Юге, и это расшатывает ее моральное состояние

 Об этом заявила в эфире телеканала "Еспресо" руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк и сообщила, что ВСУ устанавливает огневой контроль над врагом на левом берегу Днепра, информирует Цензор.НЕТ.

"Основания паниковать у россиян есть с 2014 года, потому что они ворвались на чужую территорию и пытаются устроиться. Силы обороны Украины выискивают способы изгнать врага с украинской территории и вернуть Украину в свои родные границы 1991 года. Оккупанты пытаются обустраивать разные рубежи обороны и это их устоявшаяся практика", - отметила Гуменюк.

По словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Південь", противник пытается оттянуть свои силы и обеспечение как можно дальше из-под огневого контроля ВСУ, который они устанавливают над левом берегу Днепра.

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"Досягаемость украинской артиллерии уже позволяет не давать противнику покоя на больших территориях и уничтожать его логистику. В частности для того, чтобы враг не имея обеспечения, не имел покоя, и это является рассеиванием его усилий. Такая наша тактика показала себя положительно на правобережье Днепра во время освобождения и имеет результаты на левом берегу. Враг нервничает и выискивает места для дислокации, а это расшатывает моральное состояние противника", - добавила Гуменюк.

Автор: 

Гуменюк Наталья (577) Херсонская область (4718)


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Добра звістка.
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22.12.2022 00:05 Ответить
А як "бравірував" та "юморив" пригожин на відосіку.....а виявляється,це був у нього нервовий тік.
Наші бійці беруть орків у залізні кліщі.
Дай Бог.
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22.12.2022 04:18 Ответить
где? в каком районе?
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22.12.2022 23:33 Ответить
поскорее бы установили контроль аж до Чонгара...
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22.12.2022 06:50 Ответить
До Урала....
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22.12.2022 08:52 Ответить
🙏🙏🙏👍👍👍✌🏼✌🏼✌🏼❤️💙💛Слава ЗСУ‼️
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22.12.2022 09:46 Ответить
"...противник намагається відтягнути свої сили й забезпечення якомога далі з-під вогневого контролю ЗСУ..." Джерело:
Там же: "Досяжність української артилерії вже дозволяє не давати противнику спокою..."

Тож, обстрілювати Херсон ворогу тепер буде дуже не просто. Досяжність артилерії дозволяє перешкоджати цьому.
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22.12.2022 06:54 Ответить
Дупу Рогозіну гарно підсмажили. Це знакова подія.Треба клепати нашіх шахідів,як цукери Рошен..Міркую,що Великому Патріоту України Порошенко нічого не заважає виробляти їх на своїх машзаводах..Ахметка не вміє виробляти зброю..
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22.12.2022 09:38 Ответить
Порошенко , циркачи палки в колёса постоянно вставляют НА ЗЛО КОНДУКТОРУ назначенный РЫГ АЗИРОВА ЯНУШЕВИЧ не разрешает открыть БЕСПЛАТНУЮ ПЕКАРНЮ для жителей многострадального Херсона‼️
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22.12.2022 09:51 Ответить
 
 