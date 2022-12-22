ВСУ устанавливает огневой контроль над врагом на левом берегу Днепра на Херсонщине, - ОК "Південь"

Армия РФ нервничает и выискивает места для дислокации на Юге, и это расшатывает ее моральное состояние

Об этом заявила в эфире телеканала "Еспресо" руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк и сообщила, что ВСУ устанавливает огневой контроль над врагом на левом берегу Днепра, информирует Цензор.НЕТ.

"Основания паниковать у россиян есть с 2014 года, потому что они ворвались на чужую территорию и пытаются устроиться. Силы обороны Украины выискивают способы изгнать врага с украинской территории и вернуть Украину в свои родные границы 1991 года. Оккупанты пытаются обустраивать разные рубежи обороны и это их устоявшаяся практика", - отметила Гуменюк.

По словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Південь", противник пытается оттянуть свои силы и обеспечение как можно дальше из-под огневого контроля ВСУ, который они устанавливают над левом берегу Днепра.

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"Досягаемость украинской артиллерии уже позволяет не давать противнику покоя на больших территориях и уничтожать его логистику. В частности для того, чтобы враг не имея обеспечения, не имел покоя, и это является рассеиванием его усилий. Такая наша тактика показала себя положительно на правобережье Днепра во время освобождения и имеет результаты на левом берегу. Враг нервничает и выискивает места для дислокации, а это расшатывает моральное состояние противника", - добавила Гуменюк.