Надеюсь, что Конгресс США примет пакет финансовой поддержки на $45 млрд, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Конгресс США примет пакет финансовой поддержки для Украины объемом около $45 миллиардов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Каждый доллар такой инвестиции Соединенных Штатов в защиту свободы означает реальное и ощутимое усиление глобальной безопасности", - сказал президент Украины на брифинге после переговоров с президентом США Джо Байденом.

"Я знаю, что американское лидерство останется крепким и глобально ощутимым. Соединенные Штаты будут стоять на защите наших общих ценностей, ценностей свободы. И я верю, что, несмотря на любые персональные изменения в составе Конгресса - двухпалатная и двухпартийная поддержка будет сохраняться", - сказал Зеленский.

Конечно, сказал он, "на всех встречах сегодня звучит и будет звучать вопрос о противодействии российскому террору и восстановление разрушенной инфраструктуры, прежде всего - энергетики. Мы должны пройти эту зиму. Мы должны защитить наших людей. Мы должны быть и будем в таких вещах максимально конкретными - это ключевой гуманитарный вопрос сейчас".

По его словам, обсуждалось также санкционное и юридическое давление на государство-террорист. "Россия должна отвечать за все то, что делает против нашего государства, против наших людей, против всей Европы и свободного мира", – сказал он.

"И принципиальная вещь – формула мира, возможности американского лидерства по этому поводу. Мы предлагаем очень конкретные пункты – и то, что Америка может сделать, чтобы помочь их выполнить. Мы предлагаем Global Peace Formula Summit, и я благодарен нашим американским союзникам за то, что они нас слышат и чувствуют так же, как и мы, насколько важно сохранять инициативу и искать, как восстановить территориальную целостность Украины и интернациональный порядок", - подчеркнул Зеленский.

"И последнее – имеем четкое понимание, как будут усилены наши оборонные возможности в ближайшие месяцы. Я об этом не могу говорить подробно, но я за это благодарен президенту Байдену", – отметил президент Украины.