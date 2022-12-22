Зеленский о Путине: Зачем неадекватному человеку с больным отношением к миру посылать месседжи?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает нужным посылать российскому президенту РФ Владимиру Путину какие-либо месседжи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается того, какой месседж послать Путину: я стою сегодня здесь, в США, рядом с президентом Байденом, потому что я его уважаю и как президента, и как человека за его человечность. И для меня он субъект. Исторический человек. И я могу посылать месседжи Байдену", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на совместной с президентом США Джозефом Байденом пресс-конференции в Белом доме.

"Что касается президента Путина: в 2019 году у нас была Нормандская встреча. Я в 2019 году стал президентом Украины. Тогда мы посылали максимальные месседжи Путину, чтобы ни в коем случае не было полномасштабного вторжения, чтобы остановить агрессию, чтобы восстановить нашу территориальную целостность, чтобы найти дипломатическое взаимопонимание", – рассказал Зеленский.

Как отметил украинский президент, тогда Путин врал всему миру, говоря о том, что не вторгнется с полномасштабной войной в Украину.

"Он говорил, что такого никогда не будет. Он всем лгал. Какие месседжи можно ему присылать после того, как он отравил нашу спокойную жизнь и, учитывая его месседжи, что после Украины, как он говорит – может пойти дальше, где раньше было мощное присутствие СССР. Зачем человеку с, как я считаю, больным отношением к миру и абсолютно неадекватному, зачем ему посылать месседжи?", - сказал Зеленский.