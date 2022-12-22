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Новости Война
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Зеленский о Путине: Зачем неадекватному человеку с больным отношением к миру посылать месседжи?

путін

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает нужным посылать российскому президенту РФ Владимиру Путину какие-либо месседжи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается того, какой месседж послать Путину: я стою сегодня здесь, в США, рядом с президентом Байденом, потому что я его уважаю и как президента, и как человека за его человечность. И для меня он субъект. Исторический человек. И я могу посылать месседжи Байдену", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на совместной с президентом США Джозефом Байденом пресс-конференции в Белом доме.

"Что касается президента Путина: в 2019 году у нас была Нормандская встреча. Я в 2019 году стал президентом Украины. Тогда мы посылали максимальные месседжи Путину, чтобы ни в коем случае не было полномасштабного вторжения, чтобы остановить агрессию, чтобы восстановить нашу территориальную целостность, чтобы найти дипломатическое взаимопонимание", – рассказал Зеленский.

Как отметил украинский президент, тогда Путин врал всему миру, говоря о том, что не вторгнется с полномасштабной войной в Украину.

"Он говорил, что такого никогда не будет. Он всем лгал. Какие месседжи можно ему присылать после того, как он отравил нашу спокойную жизнь и, учитывая его месседжи, что после Украины, как он говорит – может пойти дальше, где раньше было мощное присутствие СССР. Зачем человеку с, как я считаю, больным отношением к миру и абсолютно неадекватному, зачем ему посылать месседжи?", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) путин владимир (31214) переговоры с Россией (945)


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Топ комментарии
+18
***** було послане вслід за військовим кораблем...
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22.12.2022 01:11
+10
Правильно ……..путін абсолютно неадекватний…це коли літературною мовою
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22.12.2022 02:17
+10
Дійшло до нього, нарешті, що ***** довіряти не можна.

А Порошенко стільки раз попереджав, кричав...
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22.12.2022 04:32
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***** було послане вслід за військовим кораблем...
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22.12.2022 01:11 Ответить
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22.12.2022 01:26 Ответить
Він як дві людини має свої точки зору.
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22.12.2022 01:30 Ответить
А какие меседжи можно было посылать Гитлеру?
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22.12.2022 01:32 Ответить
Петриотом, наприклад.
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22.12.2022 01:47 Ответить
Посилали ще і які!! Наприклад не байкотували Олимпіаду, влаштовану Рейхом!! Досить багато було зроблено помилок як тоді так і на зараз. Тоді Совок допомагав накачувати мускули фашиській Німеччині - а в наші часи вже Меркельша повністю допомогла Путіну зміцніти, як економічно так і політично.
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22.12.2022 01:59 Ответить
Всё так, обоих гитлеров выкормили. Но никто во время войны не занимался такой детской маячней, как призывы Гитлеру к миру и "вывести войска", к переговорам. Все знали, что немецкого гитлера надо просто уничтожить.
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22.12.2022 10:26 Ответить
Ну чого ж маємо кілька варіантів месенджів до *****:
- Щоб ти здохло
- Щоб тобі очі спукли та Бандера довіку снився
- Щоб тобі Кобзон приватний концерт дав
- Бодай ти вдавився на Новий Рік
- Щоб ти всралось та й води не стало
- Hасери собі в голову, щоб м'якше спати було
ну і так далі
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22.12.2022 02:14 Ответить
Правильно ……..путін абсолютно неадекватний…це коли літературною мовою
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22.12.2022 02:17 Ответить
******** етот ваш в.в. ********.
Автор застрелений спецслужбами *****.
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22.12.2022 05:32 Ответить
Не шліть йому повідомлення, надішліть кувалду. Воно звісно тупе, але цей жест має зрозуміти
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22.12.2022 02:19 Ответить
Адекватні люди по Оманам не шастають та асфальт перед війною не кладуть,шашлики не жарять а готують країну до оборони
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22.12.2022 02:25 Ответить
Тут Зеленський все вірно сказав.
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22.12.2022 02:47 Ответить
Дійшло до нього, нарешті, що ***** довіряти не можна.

А Порошенко стільки раз попереджав, кричав...
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22.12.2022 04:32 Ответить
Та ні хрєна до нього не "дійшло" І не "дійде" ніколи! Не та він людинаПросто він зараз у такому становищі, коли "не він впливає на ситуацію", а "ситуація керує ним" Щоб врятувать свій зад - він на "семисвічник" плюне, а Торою зад витре!
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22.12.2022 05:24 Ответить
таки да... удар по почкам заменяет кружку пива... надо педофила споить - раз двадцать нанести удары по почкам...
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22.12.2022 06:58 Ответить
Месседж с хорошим тротиловым наполненем можно и нужно послать!
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22.12.2022 09:20 Ответить
..та ладно,замуруйте моль в бункере
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22.12.2022 09:49 Ответить
Путин не человек он бес и место его в Аду.
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22.12.2022 11:53 Ответить
 
 