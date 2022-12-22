Справедливый мир для Украины – это отсутствие компромиссов по территориальной целостности и суверенитету, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что справедливым миром в развязанной Россией войне будет отсутствие компромиссов по территориальной целостности и суверенитету Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Что такое справедливый мир? Философский вопрос. А есть ли справедливая война? Мне кажется, что для нас всех мир по-разному справедлив. Для меня, как для президента, это что? Никаких компромиссов по нашей земле, территориальной целостности, нашему суверенитету. Это самое главное", - подчеркнул Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом США Джозефом Байденом

Также он отметил, что справедливый мир предусматривает и возмещение всех убытков, нанесенных российской агрессией.

В то же время, президент убежден, что нет справедливого мира для родителей, потерявших на фронте сына или дочь.

"Что для них справедлив мир? Для них все эти деньги - ничто. Их не интересует ни одно возмещение. Все, чем они живут, это - месть, они живут местью. Это великая трагедия в целом - война, и чем дольше идет эта война, чем дольше идет эта агрессия Российской Федерации, тем больше будет таких родителей, которые будут жить местью, потому что другого смысла у них жить больше нет, это то, что я вижу, я знаю, таких людей. Нет никакого справедливого мира в войне, которую нам принесли эти, даже не могу найти культурное слово, потому что мы в Белом доме, эти изверги", - считает Зеленский.

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