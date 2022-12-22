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Новости Война
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Справедливый мир для Украины – это отсутствие компромиссов по территориальной целостности и суверенитету, - Зеленский

байден,зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что справедливым миром в развязанной Россией войне будет отсутствие компромиссов по территориальной целостности и суверенитету Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Что такое справедливый мир? Философский вопрос. А есть ли справедливая война? Мне кажется, что для нас всех мир по-разному справедлив. Для меня, как для президента, это что? Никаких компромиссов по нашей земле, территориальной целостности, нашему суверенитету. Это самое главное", - подчеркнул Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом США Джозефом Байденом

Также он отметил, что справедливый мир предусматривает и возмещение всех убытков, нанесенных российской агрессией.

В то же время, президент убежден, что нет справедливого мира для родителей, потерявших на фронте сына или дочь.

"Что для них справедлив мир? Для них все эти деньги - ничто. Их не интересует ни одно возмещение. Все, чем они живут, это - месть, они живут местью. Это великая трагедия в целом - война, и чем дольше идет эта война, чем дольше идет эта агрессия Российской Федерации, тем больше будет таких родителей, которые будут жить местью, потому что другого смысла у них жить больше нет, это то, что я вижу, я знаю, таких людей. Нет никакого справедливого мира в войне, которую нам принесли эти, даже не могу найти культурное слово, потому что мы в Белом доме, эти изверги", - считает Зеленский.

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Зеленский Владимир (20232)


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Справедливость - это когда грабителя, вора, убийцу заставляют отдать награбленную землю, карают его и создают условия для невозможности повтора грабежа.
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22.12.2022 01:28 Ответить
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22.12.2022 01:51 Ответить
і таких запродапнців-калоборантів що готові торгувати Україною, лиш би була можливість далі деребанити бабки на "великому крадівництві" та знімати дибільні відосики, але 95-анал, у сн більшість !!!





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22.12.2022 04:53 Ответить
А якже "пєрєстать стєлять", "давагарітся пасрєдінє"?
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22.12.2022 05:59 Ответить
Справедливість це не тільки війна,це і покарання тих,хто до неї довів,тих ,хто сьогодні краде,грабує, хамить захисникам, Справедливість це Україна без слуг
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22.12.2022 08:34 Ответить
по будапештському меморандуму теж ніби було справєдліво
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22.12.2022 10:08 Ответить
Водночас президент переконаний, що немає справедливого миру для батьків, які втратили на фронті сина або доньку.

"Що для них справедливий мир? Для них усі ці гроші - ніщо. Їх не цікавить жодне відшкодування. Усе, чим вони живуть, це - помста, вони живуть помстою. Справедливий мир для тих,хто втратив сина, або доньку передбачає в тому числі справедливі і належні матеріальні відшкодування і справедливе наказання вбивць ,як і зрадників України .посібників вбивць і співучасників вбивства їхніх дочок синів.батьків матерів.
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22.12.2022 10:16 Ответить
 
 