Спикер Палаты представителей Пелоси приветствовала Зеленского в Капитолии и вспомнила о Черчилле

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси встретила президента Украины Владимира Зеленского в Капитолии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

"Я с большой гордостью приветствую президента Зеленского в этой столице демократии Соединенных Штатов", – заявила она.

"Сегодня мы приветствуем храброго и мужественного президента Зеленского, чтобы отметить в его особе также и храбрый и мужественный объединенный народ Украины за то, что они делают, чтобы защитить демократию", – добавила спикер.

Пелоси напомнила, что ее отец был членом американского Конгресса, когда в 1941 году, через день после Рождества, перед Конгрессом выступал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и "призвал Америку бороться с тиранией в Европе".

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Чиновница напомнила слова Черчилля из этой речи: "Мы делаем наиболее благородную работу в мире - не только защищая сердца и дома, но и дело свободы на каждой земле". "Именно это и делает народ Украины", - указала Пелоси.

Чиновница выразила надежду, что в следующие 48 часов Конгресс утвердит новый раунд "важной помощи по безопасности и экономической помощи для Украины" и высоко оценила решение Байдена предоставить систему противовоздушной обороны Patriot.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Пелоси, Конгресс и американцев за помощь Украине в оборонной и экономической сферах. "Конгресс США – это большой друг украинского народа, свободы украинцев", – сказал он.

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