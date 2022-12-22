Спикер Палаты представителей Пелоси приветствовала Зеленского в Капитолии и вспомнила о Черчилле
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси встретила президента Украины Владимира Зеленского в Капитолии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.
"Я с большой гордостью приветствую президента Зеленского в этой столице демократии Соединенных Штатов", – заявила она.
"Сегодня мы приветствуем храброго и мужественного президента Зеленского, чтобы отметить в его особе также и храбрый и мужественный объединенный народ Украины за то, что они делают, чтобы защитить демократию", – добавила спикер.
Пелоси напомнила, что ее отец был членом американского Конгресса, когда в 1941 году, через день после Рождества, перед Конгрессом выступал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и "призвал Америку бороться с тиранией в Европе".
Чиновница напомнила слова Черчилля из этой речи: "Мы делаем наиболее благородную работу в мире - не только защищая сердца и дома, но и дело свободы на каждой земле". "Именно это и делает народ Украины", - указала Пелоси.
Чиновница выразила надежду, что в следующие 48 часов Конгресс утвердит новый раунд "важной помощи по безопасности и экономической помощи для Украины" и высоко оценила решение Байдена предоставить систему противовоздушной обороны Patriot.
Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Пелоси, Конгресс и американцев за помощь Украине в оборонной и экономической сферах. "Конгресс США – это большой друг украинского народа, свободы украинцев", – сказал он.
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Может, и правда достойный был человек???
Ну, не всем же быть Черчиллями
Сын Черчиля, Рудольф, во время 2-й мировой служил, неоднократно участвовал в рейдах в немецкий тыл.
Черчиль пообещал таксисту оплатить простой и поездку назад в 3-х кратном размере. Таксист сказал "да и хрен с этим Черчилем, я лучше тебя подожду".
украинский президент и лидер конгресса США.
Дружески беседуют. Обсуждают общие проблемы.
Все нормально. Так и должно быть. И это радует и вселяет оптимизм.
не забуваймо що як Churchill казав є тільки постійні інтереси
Хто її проводить -є тільки версії та теорії,але її проводять ,і доволі успішно.
Сюди ж можна добавити і всі загально відомі західні тренди -гендерство,фемінізм,гомосексуалізм,положення з статтю і приналежністю і ще багато чого.
В 2025 році буде 100 років з початку цього всього безладу-так що все розраховано грати в довгу.
А пока давайте вспомним. Иногда очень полезно вспомнить то, что некоторые хотели бы забыть. Зеленский:
- Почему война до сих пор не закончилась?
- Почему все ваши люди имеют обе руки?
- Почему не наказаны приспешники Януковича?
- Сколько денег вам еще нужно из бюджета чтобы наесться?
- Почему взрывателей машины Шеремета не могут найти несколько лет?
- Как же так вышло что Украина почти самая бедная страна при самом богатом президенте за всю историю?
- Почему поджигателей магазина Roshen нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и подрывников автомобиля Шеремета не могут найти несколько лет?
- Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево(Херсон, ЗАЄС, весь юг Украины?)
- Почему спустя 5 лет(уже больше) мы так и не знаем убийц на Майдане?
- Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы на месяц?
- Как можно было на пятый год войны понимая безопасность отправлять на верную смерть 24 моряков в Керченский пролив?(странный вопрос как для того, кто собирался командовать армией)
- Куда делись наши Карпатские леса?
- Почему не наказаны пособники Януковича?
- Почему вы отменили закон о незаконном обогащении?(низкая ставка налогообложения для игрового бизнеса законна)
- Почему не снята неприкосновенность депутатов?(бессмысленно обсуждать эту снятость, которая по сути хуже той неснятости)
- Помните ли вы такое слово как люстрация?(вопрос риторический)
- Почему ваши конфеты можно до сих пор свободно купить в магазинах Москвы?(наверное потому, что там сияют витрины и горят фонари, привет всем с Красной площади)
- все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские и если среди них будет Коломойский, сядут за решетку(дружные, продолжительные аплодисменты)
Порошенко:
-На сегодня угрозы не меньше, чем угрозы 2014 года
-Зеленский - мешок, которым он прикрывает кошек/чертей, которые там находятся, в частности из команды экс-премьера Николая Азарова
-Олигархи-беглецы обеспечили обертку Зеленскому
-Российская пятая колонна может координировать действия с людьми из команды Зеленского, поэтому неслучайно звучит слово повстанцы (за боевиков «ДНР» и «ЛНР» - ред.)
-Некомпетентность команды Зеленского угрожает нацбезопасности
-Зеленский может(что значит может? Коломойский вернулся в Украину за несколько дней до инаугурации Зеленского) снова завести в Украину Коломойского, который дестабилизирует ситуацию
-У Зеленского нет опыта, поэтому им будут управлять из-за границы