Заявления Путина о ядерном оружии не указывают на подготовку России к его применению, - ISW

Ядерная риторика Путина нацелена только на внутреннюю аудиторию Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Владимир Путин продолжает использовать описания повышенной ядерной готовности для успокоения внутренней националистической аудитории и запугивания Запада. По мнению аналитиков Института, постоянные заявления о ядерном оружии, в частности о гиперзвуковых боеголовках "Авангард" или про межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", не указывают на подготовку России к их применению.

"Кремль регулярно использует ядерную риторику, чтобы продемонстрировать силу ультраправого российского сообщества, которое обвинило министерство обороны РФ в неспособности принять достаточно агрессивные шаги для поддержки войны в Украине и требовать от Запада сокращения "эскалационного" оказания помощи Украине и продолжения переговоров на российских условиях, намекая на возможность ядерной эскалации", – пояснили в ISW.

Специалисты также добавили, что, проанализировав предыдущие инциденты, в которых российские официальные лица ссылались на ядерное оружие, чтобы повлиять на западную и внутреннюю аудиторию, пришли к выводу, что кремлевские чиновники не отважатся использовать ядерное оружие на поле боя.

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