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Новости Агрессия России против Украины Война
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Заявления Путина о ядерном оружии не указывают на подготовку России к его применению, - ISW

путін

Ядерная риторика Путина нацелена только на внутреннюю аудиторию Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Владимир Путин продолжает использовать описания повышенной ядерной готовности для успокоения внутренней националистической аудитории и запугивания Запада. По мнению аналитиков Института, постоянные заявления о ядерном оружии, в частности о гиперзвуковых боеголовках "Авангард" или про межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", не указывают на подготовку России к их применению.

"Кремль регулярно использует ядерную риторику, чтобы продемонстрировать силу ультраправого российского сообщества, которое обвинило министерство обороны РФ в неспособности принять достаточно агрессивные шаги для поддержки войны в Украине и требовать от Запада сокращения "эскалационного" оказания помощи Украине и продолжения переговоров на российских условиях, намекая на возможность ядерной эскалации", – пояснили в ISW.

Специалисты также добавили, что, проанализировав предыдущие инциденты, в которых российские официальные лица ссылались на ядерное оружие, чтобы повлиять на западную и внутреннюю аудиторию, пришли к выводу, что кремлевские чиновники не отважатся использовать ядерное оружие на поле боя.

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Це він рашку так бодрит .
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22.12.2022 06:35 Ответить
Тисячолітній досвід ворожнечі людини з людиною свідчить, що будь-яка загроза когось убити це завжди серйозно.
А вже загрожує тобі ножем алкаш-сусід чи загрожує атомною бомбою кремлівський маніяк, який збожеволів, різниці не має.
Масштаби різні, а суть одна - тебе хочуть вбити.
А що робити...? Питання ...!
Або біжи, або готуйся до удару або бий першим.
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22.12.2022 06:43 Ответить
Що за гандон на фото? То ж не *****!
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22.12.2022 07:49 Ответить
А давайте подивимося на це з іншої сторони: а чим відповість Захід у разі застосування москалями проти України ядерної зброї?! Спойлєр - озабочєнностью і все. Буде так як з Маріуполем, коли його безбожно бомбили рашисти, десятки тисяч людей вбивали, а Вашингтон боявся озлобити куйла поставками Україні ППО і ПРО.
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22.12.2022 08:09 Ответить
Ніколи і ось Patriot вже затвердили.
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22.12.2022 08:55 Ответить
Лиха біда початок, якщо ********* бажає бути знищеним, то може нападати на когось ядерною зброєю. Сиділи б собі тихенько, за своїм залізним занавісом, а так усі перспективи розвалу із-за військової агресії до України. Нападати та намагатися силою захопити таку велику країну, як Україна, це божевілля.
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22.12.2022 09:01 Ответить
На фото какой то ботаксный *****.
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22.12.2022 11:36 Ответить
Не какой-то, а ******* Botaksium vulgarius, среда обитания - бункеры.
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22.12.2022 16:24 Ответить
 
 