За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки врага в районе 16 населенных пунктов, - Генштаб

Продолжая агрессию, за прошедшие сутки, противник нанес 6 ракетных и 15 авиационных ударов, в том числе и по гражданским объектам в Запорожской области. Также враг совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Краснопоповка Луганской области и Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, Невельское и Марьинка в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

Вместе с тем, на Северском направлении, противник обстрелял из реактивных систем залпового огня район Заруцкого на Сумщине.

На Слобожанском направлении танковым и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Червоная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

Смотрите также: Зеленский передал Байдену награду и письмо солдата из Бахмута. ВИДЕО

На Купянском направлении под огненное поражение попали Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Макеевки, Площанки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении противник стрелял из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Дружба, Пивничное, Майорск, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневое воздействие испытали Красногоровка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Смотрите: Куда зашли россияне в Бахмуте - обзор из дрона от "Мадяра". ВИДЕО

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии, в частности, подверглись населенные пункты Красногригорьевка Днепропетровской области и город Херсон.

Также читайте: Враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб