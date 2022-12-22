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Новости Война
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За прошедшие сутки наши защитники сбили вражеский БпЛА типа "Форпост" и еще два - типа "Ланцет-3, - Генштаб

зсу,авіація

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский БПЛА типа "Форпост" и еще два - типа "Ланцет-3".

Украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника", - говорится в сообщении.

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Генштаб ВС (6194) ВСУ (6546)


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