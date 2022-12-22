За прошедшие сутки наши защитники сбили вражеский БпЛА типа "Форпост" и еще два - типа "Ланцет-3, - Генштаб
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский БПЛА типа "Форпост" и еще два - типа "Ланцет-3".
Украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника", - говорится в сообщении.
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