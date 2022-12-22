Через неделю-полторы Киев вернется к плановым отключениям, но в лучшем случае свет будет 10 часов в сутки, – Харченко

Киевляне могут вернуться к плановым отключениям в течение недели. Но, в лучшем случае, свет будет 10 часов в день.

Такой прогноз озвучил на брифинге директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько существенных повреждений привели к тому, что Киев оказался в крайне сложном положении. Продолжаются работы и восстановление, но, учитывая характер повреждений, я думаю, что киевлянам следует готовиться к тому, что следующие по меньшей мере 2-3 недели наличие электричества в течение 4-6 часов в доме - это хорошая новость", - отметил Харченко.

Харченко отметил, что Киев сейчас можно приравнять к прифронтовым регионам. С другой стороны, к нам едет большое количество оборудования и мобильная генерация появится довольно быстро.

Читайте также: Киевляне не могут получить электричество не из-за отсутствия генерации, а из-за повреждений сетей, - Yasno