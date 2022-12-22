Через неделю-полторы Киев вернется к плановым отключениям, но в лучшем случае свет будет 10 часов в сутки, – Харченко
Киевляне могут вернуться к плановым отключениям в течение недели. Но, в лучшем случае, свет будет 10 часов в день.
Такой прогноз озвучил на брифинге директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Несколько существенных повреждений привели к тому, что Киев оказался в крайне сложном положении. Продолжаются работы и восстановление, но, учитывая характер повреждений, я думаю, что киевлянам следует готовиться к тому, что следующие по меньшей мере 2-3 недели наличие электричества в течение 4-6 часов в доме - это хорошая новость", - отметил Харченко.
Харченко отметил, что Киев сейчас можно приравнять к прифронтовым регионам. С другой стороны, к нам едет большое количество оборудования и мобильная генерация появится довольно быстро.
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