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Через неделю-полторы Киев вернется к плановым отключениям, но в лучшем случае свет будет 10 часов в сутки, – Харченко

світло

Киевляне могут вернуться к плановым отключениям в течение недели. Но, в лучшем случае, свет будет 10 часов в день.

Такой прогноз озвучил на брифинге директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько существенных повреждений привели к тому, что Киев оказался в крайне сложном положении. Продолжаются работы и восстановление, но, учитывая характер повреждений, я думаю, что киевлянам следует готовиться к тому, что следующие по меньшей мере 2-3 недели наличие электричества в течение 4-6 часов в доме - это хорошая новость", - отметил Харченко.

Харченко отметил, что Киев сейчас можно приравнять к прифронтовым регионам. С другой стороны, к нам едет большое количество оборудования и мобильная генерация появится довольно быстро.

Читайте также: Киевляне не могут получить электричество не из-за отсутствия генерации, а из-за повреждений сетей, - Yasno

Автор: 

Киев (25475) Харченко (23) отключение света (422)


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Топ комментарии
+12
Герої не тільки на фронті. З Днем Енергетика !
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22.12.2022 08:58
+3
Особливо приємно, коли перший смс після появи електрики та зв'язку через 28 годин - нагадування про абонплату за електрику чи за мобільний зв'язок.
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22.12.2022 09:13
+2
Ізолента та рубільник рулять.
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22.12.2022 09:02
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Герої не тільки на фронті. З Днем Енергетика !
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22.12.2022 08:58 Ответить
Ізолента та рубільник рулять.
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22.12.2022 09:02 Ответить
Особливо приємно, коли перший смс після появи електрики та зв'язку через 28 годин - нагадування про абонплату за електрику чи за мобільний зв'язок.
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22.12.2022 09:13 Ответить
Бог сказал: «Да будет свет», - и появился свет. (С)
Самое время во тьме подумать о Библии
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22.12.2022 09:46 Ответить
А якщо знову обстріляють.
Навіть не якщо, а коли
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22.12.2022 09:54 Ответить
7 годин на добу у нічний час з 1 ночі до 6-7 ранку
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22.12.2022 09:56 Ответить
А ,я ще пам'ятаю, як в 2020 році Київляне, скиглили , з приводу гарячої води . А вот воно як повернулося .
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22.12.2022 10:02 Ответить
Це не скиглення, а потреба для нормального життя. Якщо ви вважаєте, що електроенергія потрібна виключно, щоб тільки дивитись цензор - ви помиляєтесь. З такими графіками - по одному місцю піде незабаром економіка (велика частина людей не може працювати, сплачувати за те ж електроенергію нема чим, etc...)
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22.12.2022 10:28 Ответить
Так здача головна все завалити, а потім за копійки скупити. Коломойський в цьому знає толк. Не дарма вважається найбільшим пройдисвітом у Світі.
Згадайте 90-ті, коли бандити хотіли купити будинок з землею в гарному місті за дешево, вони цей будинок підпалювали.
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22.12.2022 10:40 Ответить
Ещё, я надеюсь , что эта ситуация , вставит многим , мозги, . Ч то надо стремится не в Київську многоетажку , а будувати свій приватний будинок.
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22.12.2022 10:10 Ответить
Так в області проблеми зі світлом ще більші ніж в Києві.
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22.12.2022 10:37 Ответить
Це якщо розглядати ситуацію "у вакуумі". А по факту найближчим часом буде новий обстріл, а потім ще. Тож не найближчі 2-3 тижні, а найближчі 2-3 місяці. Просто треба прийняти цей факт і не забувати, що за законом природи виживає не сильніший, а той, хто краще швидше і пристосовується до зміни обствин.
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22.12.2022 10:12 Ответить
Вася, які два три місяці? два три місяці - це смерть економіці, смерть гуманітарній сфері, це знов мільйони біженців. А нам бляха аж одну установку патріот дали, та й ту на весну, схоже. Класс.
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22.12.2022 10:18 Ответить
Гарні Оракули у влади є. Сказали що не буде світла довго, і все справдилось. ПВО намагається збити все, але те що потрібно і куди потрібно завжди прилітає. Чи може все по сценарію, як в кіно?
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22.12.2022 10:35 Ответить
Владимир Москаленко e44244f4 Если есть , частный дом , то можно поставить , ветряк ,солнечные панели , автономное отопление без гасаа, и сделать скважину для воды. Обычно , 20-28 метров и у тебя есть вода . И не благодарите , . До речі, я собі в Ізраїлі зробив, панель на 300 вт , на усяк випадок.
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22.12.2022 11:12 Ответить
ветра нету, солнца нету.

Украина не Израиль
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22.12.2022 13:52 Ответить
Владимир Москаленко e44244f4 дичь не несите
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22.12.2022 11:34 Ответить
 
 