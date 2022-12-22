Зеленский сравнил украинских воинов с американскими солдатами времен Второй мировой войны
Выступая в Конгрессе США, президент Украины Владимир Зеленский сравнил украинских солдат с американскими времен II Мировой войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского.
"Россияне используют все, что могут, против Бахмута и против других городов. Однако наши Силы обороны выстаивают. И мы все гордимся ими".
Российская техника примитивна: они сжигают все, что могут. Когда храбрые американские солдаты сражались против гитлеровских войск на Рождество в 1944 году, храбрые украинские солдаты делают то же самое", - сказал Зеленский.
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