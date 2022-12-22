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Зеленский сравнил украинских воинов с американскими солдатами времен Второй мировой войны

конгрес,зеленський

Выступая в Конгрессе США, президент Украины Владимир Зеленский сравнил украинских солдат с американскими времен II Мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского.

"Россияне используют все, что могут, против Бахмута и против других городов. Однако наши Силы обороны выстаивают. И мы все гордимся ими".

Российская техника примитивна: они сжигают все, что могут. Когда храбрые американские солдаты сражались против гитлеровских войск на Рождество в 1944 году, храбрые украинские солдаты делают то же самое", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Конгресс США (1228)


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Топ комментарии
+7
Усе,що сказав зе в США, залишиться в Америці. В Україні він просто відмовиться від сказаного, як завжди. Так,що писати і звинувачувати мене можете, але професія цієї людини говорити як комик.
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22.12.2022 09:24
+6
Пасажир їде не підніжці ЗСУ.
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22.12.2022 09:25
+5
А ви звернули увагу, що жодного "слуги народу" немає серед бійців ЗСУ. Проте є півсотні "слуг народу" у регіонах, які перейшли на сторону рашистів.
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22.12.2022 09:32
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Усе,що сказав зе в США, залишиться в Америці. В Україні він просто відмовиться від сказаного, як завжди. Так,що писати і звинувачувати мене можете, але професія цієї людини говорити як комик.
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22.12.2022 09:24 Ответить
А якого Ви, бачите майбутнього президента України?З булавою на коні?Характер нордичний?чи ,як людина супермен? Пуком знищує ворогів?
опишіть, яким на вашу думку, повинен бути президент?
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22.12.2022 09:34 Ответить
Президентом.
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22.12.2022 09:37 Ответить
З булавою, але не на коні, а балубой на рояле. Характер гнусавий, https://i.ytimg.com/vi/e8EPy0kdqE4/maxresdefault.jpg людина павук , а пуком він тільки може зіпсувати повітря.
Отаке у нас зараз займає пост презедента...
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22.12.2022 09:42 Ответить
«Маємо те, що маємо»Л.Кравчук
21 квітня 2019 року відбувся другий тур виборів Президента України. За результатами підрахунку 100% протоколів, переможцем став Володимир Зеленський із 73,22% голосів,
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22.12.2022 09:53 Ответить
Ми бачемо президента: високого сивочолого, який говорить і не кліпає, говорить впевнено, навіть коли бреше. Але як говорить...
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22.12.2022 11:21 Ответить
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22.12.2022 09:24 Ответить
Пасажир їде не підніжці ЗСУ.
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22.12.2022 09:25 Ответить
А ви звернули увагу, що жодного "слуги народу" немає серед бійців ЗСУ. Проте є півсотні "слуг народу" у регіонах, які перейшли на сторону рашистів.
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22.12.2022 09:32 Ответить
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22.12.2022 09:34 Ответить
Юзік
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22.12.2022 09:35 Ответить
Так йому не потрібно бути на місті дурачка, він на своєму місці - дурачка
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22.12.2022 10:24 Ответить
Над американськими солдатами уряд США не смів знущатися законом на зразок 8271.
Зелені падли дадуть відповідь за все "********".
Починаючи з 2019 р...
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22.12.2022 09:57 Ответить
Хотілось би поцікавитись хто буде питати і як? І чому до 2022р року не спитали за бізліч зради і пройобів?
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22.12.2022 10:27 Ответить
Некоректне порівняння: американці воювали на чужий теріторії за демократію, ЗСУ б'ються на своїй землі за незалежність насамперед. Демократія ще під питанням, враховуючи здобутки 73%.
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22.12.2022 10:47 Ответить
 
 