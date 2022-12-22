За прошлые сутки враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районе 18 населенных пунктов Запорожской области, - ОВА

На Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области за прошлые сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Белогорье, Дорожнянка, Чаривное, Новоандреевка, Малая Токмачка, Ольговское, Преображенка, Щербаки, Малиновка, Полтавка, Червоное, Зализничное, Орехов, Плавни, Малые Щербаки, Каменское. Поступили 49 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории не проводилась.

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