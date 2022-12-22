Байден пытался понять взгляды Зеленского на дипломатию и "красные линии" в переговорах, - Washington Post

На встрече 21 декабря президент США Джо Байден пытался понять взгляды президента Владимира Зеленского на дипломатию и красные линии в переговорах с РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет The Washington Post.

Так, представитель Белого дома заявил изданию, что администрация Байдена стремилась обсудить взгляды Зеленского на дипломатию.

"Где он и что ему нужно, чтобы Киев был в максимально сильной позиции, чтобы мы могли ускорить появление стола переговоров", — сказал он.

Одновременно он отметил, что США не будут указывать Украине, как должна выглядеть дипломатия, когда она должна начинаться или какими должны быть ее красные линии — решения должна принимать Украина.

На встрече Байден спросил о текущих мыслях Зеленского, как должно выглядеть потенциальное урегулирование.

"Сейчас это своего рода академическая дискуссия, поскольку нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в разговоре", — подчеркнул чиновник.