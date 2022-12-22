Байден пытался понять взгляды Зеленского на дипломатию и "красные линии" в переговорах, - Washington Post
На встрече 21 декабря президент США Джо Байден пытался понять взгляды президента Владимира Зеленского на дипломатию и красные линии в переговорах с РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет The Washington Post.
Так, представитель Белого дома заявил изданию, что администрация Байдена стремилась обсудить взгляды Зеленского на дипломатию.
"Где он и что ему нужно, чтобы Киев был в максимально сильной позиции, чтобы мы могли ускорить появление стола переговоров", — сказал он.
Одновременно он отметил, что США не будут указывать Украине, как должна выглядеть дипломатия, когда она должна начинаться или какими должны быть ее красные линии — решения должна принимать Украина.
На встрече Байден спросил о текущих мыслях Зеленского, как должно выглядеть потенциальное урегулирование.
"Сейчас это своего рода академическая дискуссия, поскольку нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в разговоре", — подчеркнул чиновник.
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І вже потім звільняти Крим.
Як Лінкольн вже під час війни проголосив скасування рабства, що повністю змінило суть війни, це вже була війна не за владу, а проти рабства.
>імхо, треба проголосити Крим незалежним, але на чолі з Меджлісом
Не зовсім незалежним, а Кримсько-татарською республікою у складі України.
Недавно на Мацковии сдали в эксплуатацию новую индюшиную ферму....,типа мясо индюка самое крутое в Мире...
https://www.youtube.com/watch?v=zMyq7OaC2o4
>Бідний Байден вже давно не в змозі нічого розуміти
Справді? Ну то що тоді наш наймудріший найвеличніший робив там, що - мало дурнів в Україні, нема з ким поспілкуватись?
>Кожен тут намагається показати свою дотепність. Пропоную подивитись виступ Зеленського
Дивились-ти. Знайдіть і прочитайте мій коментар до спорідненої теми:
>Маю абсолютно протилежну від вашої думку
То ваше право. Але я дістав підтвердження своїх думок:
- про сумнів, чи промова Зе була переконлива для республіканців
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64062139
- про доречність вбрання Зе- президента у Конгресі США
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64066716
Але ви певні, що якби Зеленський використав "правильні" слова, то схилив би на свій бік. Щодо його вбрання, то думки розділились, що випливає з наведеної вами статті
https://ussanews.com/2022/12/22/more-than-half-of-us-house-republicans-ditched-zelenskys-speech-media/ https://ussanews.com/2022/12/22/more-than-half-of-us-house-republicans-ditched-zelenskys-speech-media/