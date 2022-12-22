РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9856 посетителей онлайн
Новости Война
9 878 35

Байден пытался понять взгляды Зеленского на дипломатию и "красные линии" в переговорах, - Washington Post

байден,зеленський

На встрече 21 декабря президент США Джо Байден пытался понять взгляды президента Владимира Зеленского на дипломатию и красные линии в переговорах с РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет The Washington Post.

Так, представитель Белого дома заявил изданию, что администрация Байдена стремилась обсудить взгляды Зеленского на дипломатию.

"Где он и что ему нужно, чтобы Киев был в максимально сильной позиции, чтобы мы могли ускорить появление стола переговоров", — сказал он.

Одновременно он отметил, что США не будут указывать Украине, как должна выглядеть дипломатия, когда она должна начинаться или какими должны быть ее красные линии — решения должна принимать Украина.

На встрече Байден спросил о текущих мыслях Зеленского, как должно выглядеть потенциальное урегулирование.

"Сейчас это своего рода академическая дискуссия, поскольку нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в разговоре", — подчеркнул чиновник.

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20232) США (26409)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+28
Пробувать щось зрозуміть у "поглядах Зеленського" - все одно що робить спроби розібраться у "броунівському русі молекул"
показать весь комментарий
22.12.2022 11:32
+16
при всем моем неоднозначному відношеню до зеленського.. візіт в штата йде йому в плюс.
показать весь комментарий
22.12.2022 11:37
+12
показать весь комментарий
22.12.2022 11:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.12.2022 11:32 Ответить
Пробувать щось зрозуміть у "поглядах Зеленського" - все одно що робить спроби розібраться у "броунівському русі молекул"
показать весь комментарий
22.12.2022 11:32 Ответить
не треба тупити, охоходіться
показать весь комментарий
22.12.2022 23:40 Ответить
А тепер переклади це зрозумілою мовою - бо твою "украйонську" я щось зрозуміть не можу!
показать весь комментарий
23.12.2022 03:41 Ответить
Он сказал : мочите вату , мы поможем . Перевод .
показать весь комментарий
22.12.2022 11:34 Ответить
при всем моем неоднозначному відношеню до зеленського.. візіт в штата йде йому в плюс.
показать весь комментарий
22.12.2022 11:37 Ответить
🤣💯
показать весь комментарий
22.12.2022 11:42 Ответить
кацапа по лаптям видно .відвас скрізь одна вонь. від космосу до сортіра в ніжнем тагіле.
показать весь комментарий
22.12.2022 11:44 Ответить
а має "йти в плюс" Україні
показать весь комментарий
22.12.2022 13:42 Ответить
Це його прямий обов'язок і звичайна праця як президента.
показать весь комментарий
22.12.2022 19:03 Ответить
Світ зовсім зійшов з розуму.
показать весь комментарий
22.12.2022 11:37 Ответить
Да, это тяжело, особенно когда один кричит с трибуны про "побольше санкций", а другой якшается с московитскими олигархами-путинскими кошельками в этот момент по европейским подворотням.
показать весь комментарий
22.12.2022 12:02 Ответить
а другой, а третий?
показать весь комментарий
22.12.2022 23:42 Ответить
АТАКМС очень нннада...
показать весь комментарий
22.12.2022 12:16 Ответить
Мистер Байден,я не волшебник,я только учусь,а то что скупил все телеканалы Украины и прочие интернеты,то это не я ..мои чуваки Татаров и дЕрмак бабло выгодно вложили,то их бизнес...🤣
показать весь комментарий
22.12.2022 12:20 Ответить
Злые языки кажуть шо Байден разрешил Зеле применить Бавовну на Мацковии и на Бандитском Путлербурге... против бандосов типа любителей музыки Vagnera Zeka Пригожина ..потому литеры Z и V выбраны мавзолейным Вермахтом не случайно ...Vagner Zek... совпадение?не думаю. Гитлер тоже любил Вагнера...
показать весь комментарий
22.12.2022 12:31 Ответить
"На зустрічі Байден запитав про поточні думки Зеленського" - ну, это он сильно польстил!😀
показать весь комментарий
22.12.2022 12:34 Ответить
імхо, треба проголосити Крим незалежним, але на чолі з Меджлісом.
І вже потім звільняти Крим.

Як Лінкольн вже під час війни проголосив скасування рабства, що повністю змінило суть війни, це вже була війна не за владу, а проти рабства.
показать весь комментарий
22.12.2022 12:40 Ответить
@

>імхо, треба проголосити Крим незалежним, але на чолі з Меджлісом

Не зовсім незалежним, а Кримсько-татарською республікою у складі України.
показать весь комментарий
22.12.2022 17:12 Ответить
Кстати слово , Рuten в переводе с немецкого означает индюк...🤣🤣
Недавно на Мацковии сдали в эксплуатацию новую индюшиную ферму....,типа мясо индюка самое крутое в Мире...
показать весь комментарий
22.12.2022 12:44 Ответить
Де він? Мда, успіхи візиту,щоб зрозуміти хто такий зе і що потрібно Україні,щоб виграти на усіх фронтах. Подоляки,як ви прокоментуєте,що візит мав характер сканера внутрішнього світу чиновника
показать весь комментарий
22.12.2022 12:47 Ответить
Готовим шашлыки на 9 травня...разминируем Чонгар... можно Скумбрию прикупить по 8 гривен...😝на Рождество... Ленка дурного не посоветует...
показать весь комментарий
22.12.2022 12:50 Ответить
Бідний Байден. Зрозуміти Зеленського, це просто жах, коли він говорить не по бумажці! Як то кажуть, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво!
показать весь комментарий
22.12.2022 14:02 Ответить
Справді? Бідний Байден вже давно не в змозі нічого розуміти, не співайте йому дифірамби

https://www.youtube.com/watch?v=zMyq7OaC2o4
показать весь комментарий
22.12.2022 15:25 Ответить
@

>Бідний Байден вже давно не в змозі нічого розуміти

Справді? Ну то що тоді наш наймудріший найвеличніший робив там, що - мало дурнів в Україні, нема з ким поспілкуватись?
показать весь комментарий
22.12.2022 17:22 Ответить
Кожен тут намагається показати свою дотепність. Пропоную подивитись виступ Зеленського. https://www.wsj.com/livecoverage/ukraine-zelensky-biden-congress-washington-trip-russia
показать весь комментарий
22.12.2022 15:44 Ответить
@

>Кожен тут намагається показати свою дотепність. Пропоную подивитись виступ Зеленського

Дивились-ти. Знайдіть і прочитайте мій коментар до спорідненої теми:

показать весь комментарий
22.12.2022 17:27 Ответить
Маю абсолютно протилежну від вашої думку. Почитайте коментарі. Політики залежні від виборців, навіть якщо ви впевнені що Зеленський втратив їх симпатіі. Сьогодні зранку в крамниці "Ви слухали вчора виступ Зеленського? Йому так довго аплодували"
показать весь комментарий
22.12.2022 19:19 Ответить
@

>Маю абсолютно протилежну від вашої думку

То ваше право. Але я дістав підтвердження своїх думок:
- про сумнів, чи промова Зе була переконлива для республіканців
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64062139

- про доречність вбрання Зе- президента у Конгресі США
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64066716
показать весь комментарий
23.12.2022 05:34 Ответить
"Лише 86 із 213 членів Палати представників США від Республіканської партії прийшли послухати виступ президента України Володимира Зеленського у Конгресі у Вашингтоні в середу, повідомляє The Hill. Зневага сталася після того, як Комітет Палати представників у закордонних справах на початку цього місяця відхилив пропозицію провести аудит військової та іншої допомоги Україні."

Але ви певні, що якби Зеленський використав "правильні" слова, то схилив би на свій бік. Щодо його вбрання, то думки розділились, що випливає з наведеної вами статті

https://ussanews.com/2022/12/22/more-than-half-of-us-house-republicans-ditched-zelenskys-speech-media/ https://ussanews.com/2022/12/22/more-than-half-of-us-house-republicans-ditched-zelenskys-speech-media/

показать весь комментарий
23.12.2022 07:50 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2022 19:44 Ответить
В дурку загриміти можна, а розібратись все одно не реально.
показать весь комментарий
22.12.2022 23:36 Ответить
 
 