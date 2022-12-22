В энергосистеме значительный дефицит мощности. Самая сложная ситуация в Киеве, центральных областях и прифронтовых регионах на востоке и юге страны, - Укрэнерго

К утру 22 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Работают все виды поколения. К сети подключен еще один из блоков атомных электростанций, продолжается набор мощности. Однако в системе передачи энергии сохраняются определенные ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

"Всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге страны", - отметили в компании.

Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны, их восстановление требует большого времени.