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В энергосистеме значительный дефицит мощности. Самая сложная ситуация в Киеве, центральных областях и прифронтовых регионах на востоке и юге страны, - Укрэнерго

електроенергія

К утру 22 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Работают все виды поколения. К сети подключен еще один из блоков атомных электростанций, продолжается набор мощности. Однако в системе передачи энергии сохраняются определенные ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

"Всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге страны", - отметили в компании.

Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны, их восстановление требует большого времени.

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658) отключение света (422)


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Топ комментарии
+6
козломордый отмечаешь утилизацию 100к своих соплемеников урюков?свинособака сильно толсто тролишь,твоя хрюканика никого уже не цепляет)
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22.12.2022 11:48
+5
Сьогодня звернувся за роз'ясненнями в міненергетики,відповідь така дефіциту електроенергії в нас немає,є профіцит, але передати через пошкодження не можуть.Проживаю в західній частині України,як таких великих пошкоджень не було,а по 16 годин сидимо без електроенергії.Або хтось бреше і заробляють на цьому,або не знаю,конкретної відповіді не дали
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22.12.2022 13:44
+4
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22.12.2022 11:44
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22.12.2022 11:44 Ответить
козломордый отмечаешь утилизацию 100к своих соплемеников урюков?свинособака сильно толсто тролишь,твоя хрюканика никого уже не цепляет)
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22.12.2022 11:48 Ответить
Справа в тому, орочий гівноїде, що ми відбудуємося, а ви так і залишитеся фашистським бидлом. Тому не розумію, чого ти пижишся. Та ще й нескрепно прикрилося ненависним американським прапором. Ще й мабуть з айфона сереш, як прийнято серед твоїх пригожинських бидлоколег?
Нічого, ЗСУ вже в дорозі, процес твого перетворення на чорний мішок для сміття скоро завершиться.
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22.12.2022 11:50 Ответить
Завозите уголь с мазутом на ТЭЦ для электрогенерации, как это было всегда. Скоты не успели? Частные? А вы на кой хрен тогда надо?
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22.12.2022 12:01 Ответить
Вы разницу между генерацией и распределением улавливаете, или слишком сложно?
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22.12.2022 12:47 Ответить
ещё один ловитель электроэнергии. договоритесь между собой как то))
станций сотни, подстанций - десятки тысяч, ничего ты не знаешь . Ты разбираешься в энергетике на уровне едыного шмарафона .Никаких ракет так разбить не хватит
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22.12.2022 12:52 Ответить
Йо-бо-бо, и сколько же повышающих подстанций на выходе из генерирующей единицы, а умник? А сколько ПС 750 у Укрэнерго? Маргарин не хорош даже для жарки, а уж в мозгах совсем противопоказан.
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22.12.2022 12:56 Ответить
маргарин вкусный, неправда
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22.12.2022 13:34 Ответить
Ну не знаю. С детства не очень приятные воспоминания.
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22.12.2022 13:49 Ответить
тупой ты повышатель, как и все твои здесь розеточные суперзнатоки
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22.12.2022 14:37 Ответить
Ох ты бозе мой, старый антимасон-разоблачитель заговоров про розетки вещает. Уныло, батенька, уныло.
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22.12.2022 16:37 Ответить
Как понять в какую сторону течет ток? не включать ЛЮДИ празднуют😋
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22.12.2022 16:07 Ответить
зимой ВСЕГДА, вплоть до 2021 года, в работали ТЭЦ. А этой зимой ни угля, ни мазута не оказалось. А газ отрезали за долги. Докерувалися зегасподарники
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22.12.2022 12:04 Ответить
Чьи долги, простите, отрезали?
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22.12.2022 12:49 Ответить
рыжий! ты?
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22.12.2022 12:53 Ответить
Черножук, опять гуляешь без присмотра?
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22.12.2022 12:59 Ответить
учится надо было в школе, а не в Трускавце
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22.12.2022 14:40 Ответить
А кто мешал вам учиться? Тараканы в голове?
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22.12.2022 16:36 Ответить
Сьогодня звернувся за роз'ясненнями в міненергетики,відповідь така дефіциту електроенергії в нас немає,є профіцит, але передати через пошкодження не можуть.Проживаю в західній частині України,як таких великих пошкоджень не було,а по 16 годин сидимо без електроенергії.Або хтось бреше і заробляють на цьому,або не знаю,конкретної відповіді не дали
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22.12.2022 13:44 Ответить
сотні тисяч житла дозволили на електриці за 15років.а це 4-6 кіловат годину.дозволили без утеплення 10см що в 2р зменшує теплопровідність стіни зимою\літом. На теплонасоси які в 3 рази економічніші а земляні в 4рази.сюди ж і кондиц відноситься але до -5* його можна включати..і половина квартир має кондиц.але включають електроконвектори.і магазинчикі аналогічно мають але вкл масляний чи конвектор.тролейбус тяне 3кіловата на 1км.мультіварка 600-700ват в 2р економічніша камфорки плити яка до 6 кіловат на 4камфорки.мультіварку 600-700ват тяне і 12 вольт акумулятор літій залізний
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22.12.2022 13:47 Ответить
Не знаю де найскладніша ситуація, але в Закарпатті, де ще жодної ракети не впало, по дві доби сидимо без світла, у рідних під Києвом, та в Харківській, Дніпровській облостях і близько такого нема!
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22.12.2022 13:50 Ответить
Угу-угу. А указанные в отчете Госконтроля и озвученные на совещании Антикризисного энергетического штаба почти две сотни нарушений - часом никакого отношения к сложившейся ситуации не имеют? А лидерство, ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» а также ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» в списке нарушителей - часом никакого отношения к сложившейся ситуации не имеют?
Премьер ясно сказал, что от партнеров поставляется оборудование даже для создания некоторого запаса. Но кому-то, видимо, проще плакаться и кормить сказками население, чем работать.
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22.12.2022 13:51 Ответить
 
 