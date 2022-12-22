В энергосистеме значительный дефицит мощности. Самая сложная ситуация в Киеве, центральных областях и прифронтовых регионах на востоке и юге страны, - Укрэнерго
К утру 22 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Работают все виды поколения. К сети подключен еще один из блоков атомных электростанций, продолжается набор мощности. Однако в системе передачи энергии сохраняются определенные ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".
"Всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге страны", - отметили в компании.
Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны, их восстановление требует большого времени.
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Нічого, ЗСУ вже в дорозі, процес твого перетворення на чорний мішок для сміття скоро завершиться.
станций сотни, подстанций - десятки тысяч, ничего ты не знаешь . Ты разбираешься в энергетике на уровне едыного шмарафона .Никаких ракет так разбить не хватит
Премьер ясно сказал, что от партнеров поставляется оборудование даже для создания некоторого запаса. Но кому-то, видимо, проще плакаться и кормить сказками население, чем работать.