Песков о встрече Байдена и Зеленского: Реальных призывов к миру не прозвучало

Спикер Путина Дмитрий Песков прокомментировал встречу президентов Зеленского и Байдена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"С сожалением констатируем, что от Байдена и Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушиваться к озабоченностям России", - сказал пресс-секретарь российского диктатора.

Также, по словам Пескова, реальных призывов к миру не прозвучало.

"Не было предостережений по поводу варварских обстрелов жилых домов Донбасса", - добавил он.

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