Песков о встрече Байдена и Зеленского: Реальных призывов к миру не прозвучало
Спикер Путина Дмитрий Песков прокомментировал встречу президентов Зеленского и Байдена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"С сожалением констатируем, что от Байдена и Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушиваться к озабоченностям России", - сказал пресс-секретарь российского диктатора.
Также, по словам Пескова, реальных призывов к миру не прозвучало.
"Не было предостережений по поводу варварских обстрелов жилых домов Донбасса", - добавил он.
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Пі3#юдів замало дали?
Донбас це Україна не буде там військ РФ не буде там жодних обстрілів.
А то й і всю Європу - якщо їм дадуть таку можливість... "від Владивостока до Ліссабона"...
абсолютно идиотские тезисы...пурга письковская !!!
Дискутувати з ними - марна справа. Найкраща дискусія з ними - зразу в морду, не дивлячись на стать, колір, тощо.
Так вся Україна сидить без світла , води , тепла І КОЖЕН ДЕНЬ СЛУХАЕ СТУРБОВАНІ РОССІЙСЬКІ РАКЕТИ
БЛИН, які придурки у хремлі. І цука МАКРЕЛЬ віддавала їм на відкуп Чечню Грузію Сірію . МАКРЕЛЬ в Гаагу разом с хремлевськими вбивцями !!
Омєріка! Услишь раисю!
Рогозин тяжело ранен, его состояние ухудшается - сегодня уже пишут ...
Завтра почитаем некролог!
Це ПЄСКОВ хоче мир?
русня, що з *блом?
Типа: крым, донбас, запорожье и херсон остается росии. Украинский язык запрещают на всей территории кроме западной.
В киев вернулся янукович и азаров
Явно перевернутая реальность.
Навка сдохнет старой а не услышит подобного.
Берегись ГУЛАГ... 🦍🦍🦍 Вставший с колен...,Байден хвошЫзд ему нужны новые территории с дерьмом Мавзолейным 👹👹👹 из рода Обезьян Шариковых ..
Прозвучало.
Слушай внимательно- передача современного оружие Украине от США это и был «заклик до миру».
Слушай дальше - ВСУ «работает для вас».
народ давайте будемо відвертими, . Давайте , будем , что за дичь вы несёте. Во-первых, много людей уехало с Донбасса, а это так же и их земля , имущество и т.д. . А те кто остался , надо лишить гражданства и оставить только вид на жительство , про.....бали , они свой Донбасс , когда пригласили к себе ***** . И с Крымом точно так же ,хотя там много людей про Украинских. Вот Севастополь, там можно всех тоже лечить гражданства . Но я думаю этого не понадобится, все любители рус. мира и так посбегают
До-"повторялись", победобесЫ!