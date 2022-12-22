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Песков о встрече Байдена и Зеленского: Реальных призывов к миру не прозвучало

пєсков

Спикер Путина Дмитрий Песков прокомментировал встречу президентов Зеленского и Байдена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"С сожалением констатируем, что от Байдена и Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушиваться к озабоченностям России", - сказал пресс-секретарь российского диктатора.

Также, по словам Пескова, реальных призывов к миру не прозвучало.

"Не было предостережений по поводу варварских обстрелов жилых домов Донбасса", - добавил он.

Также смотрите: Оккупанты ударили по селу Станислав на Херсонщине, ранен мужчина и повреждены 10 домов. ФОТО

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20232) Песков Дмитрий (1856) россия (95365)


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Топ комментарии
+73
этих нелюдей из параллельной реальности невозможно воспринимать без брезгливости и презрения...
абсолютно идиотские тезисы...пурга письковская !!!
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22.12.2022 12:20
+59
А що на Москву падають ракети? до якої стурбованості РФ має прислухатися Україна?
Донбас це Україна не буде там військ РФ не буде там жодних обстрілів.
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22.12.2022 12:19
+54
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22.12.2022 12:24
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В смислі?

Пі3#юдів замало дали?
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22.12.2022 12:18 Ответить
Геббельс в 43-м о встрече Сталина, Черчилля и Рузвельта: Реальных призывов к миру не прозвучало..
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22.12.2022 13:23 Ответить
Оце так поворот. Україна обстрілює Донбас виявляється.
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22.12.2022 16:42 Ответить
А що на Москву падають ракети? до якої стурбованості РФ має прислухатися Україна?
Донбас це Україна не буде там військ РФ не буде там жодних обстрілів.
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22.12.2022 12:19 Ответить
та не визнають вини всю незалежну Україну!, не тільки Донбас, Крим, анексований ними наш південь... вони вважають всю Україну своєю колонією.
А то й і всю Європу - якщо їм дадуть таку можливість... "від Владивостока до Ліссабона"...
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22.12.2022 12:25 Ответить
этих нелюдей из параллельной реальности невозможно воспринимать без брезгливости и презрения...
абсолютно идиотские тезисы...пурга письковская !!!
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22.12.2022 12:20 Ответить
вірно ти зауважив: в них своя касапська паралельна реальність...
Дискутувати з ними - марна справа. Найкраща дискусія з ними - зразу в морду, не дивлячись на стать, колір, тощо.
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22.12.2022 12:27 Ответить
Почему? Как раз очень даже прозвучали, просто глухой и тупой письков не дотумкал до этого.
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22.12.2022 12:20 Ответить
письков намекает, что расия хочет втевать до последнего руского !
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22.12.2022 13:57 Ответить
А що, вас всіх касапів, турбує пошкоджена срака Рагозіна, обстріляна "в житловому кварталі"?
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22.12.2022 12:20 Ответить
усатый дрянь, убейся ап стену. чем тебе не призыв к миру?
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22.12.2022 12:22 Ответить
идиот...
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22.12.2022 12:22 Ответить
прислухатися до стурбованостей Росії", Джерело:

Так вся Україна сидить без світла , води , тепла І КОЖЕН ДЕНЬ СЛУХАЕ СТУРБОВАНІ РОССІЙСЬКІ РАКЕТИ

БЛИН, які придурки у хремлі. І цука МАКРЕЛЬ віддавала їм на відкуп Чечню Грузію Сірію . МАКРЕЛЬ в Гаагу разом с хремлевськими вбивцями !!
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22.12.2022 12:22 Ответить
Ёршик засунь себе в очко ёршик или бутылку но лучше трехлитровую банку.
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22.12.2022 12:23 Ответить
Мразь кацапську слухати,про щось розмовляти,це просто витрачати час
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22.12.2022 13:07 Ответить
Йоршик наполягає на збільшені кількості Patriot!

Омєріка! Услишь раисю!
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22.12.2022 12:23 Ответить
Капітулюй - буде мир
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22.12.2022 12:23 Ответить
Не долбись в уши, письков - слух улучшится!
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22.12.2022 12:24 Ответить
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22.12.2022 12:24 Ответить
Нічого! Я пішкі постою!
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22.12.2022 14:27 Ответить
Я тут еще вчера написал: Батут отлетался, Гаага опоздал...

Рогозин тяжело ранен, его состояние ухудшается - сегодня уже пишут ...

Завтра почитаем некролог!
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22.12.2022 23:26 Ответить
І це добре . Кацапи, вас будуть киздить всім світом.
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22.12.2022 12:25 Ответить
Випускайте Онвамнєдімона з номером про ядєрний пєпєл!
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22.12.2022 12:26 Ответить
сиди обтікай, поц вусатий, хвилюйся щоб вам пакетів вистачило
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22.12.2022 12:32 Ответить
Писькофф, я тебя расстрою: там и не предусматривались "призывы к миру", там предусматривались призывы "******* русню"!!!
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22.12.2022 12:32 Ответить
Что б мир был..
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22.12.2022 19:12 Ответить
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22.12.2022 12:33 Ответить
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22.12.2022 12:38 Ответить
Они прозвучали, только туалетный ерш глух и туп.
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22.12.2022 12:36 Ответить
"З жалем констатуємо, що від Байдена та Зеленського не прозвучало слів про потенційну готовність прислухатися до мастурбованостей Росії", - сказав прессекретар російського диктатора. Пісун, а що копростан вже вивій своє стадо свинопсів, почав платити репарації! Яка ж така мастурбованість вигрібної ями-404??? Навіть ти, йоржик унітазний, не повісився!!!
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22.12.2022 12:37 Ответить
Зі своєю "стурбованістю" ідуть за своїм крейсером!
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22.12.2022 12:40 Ответить
А піськову відомо, що поки вони не почали "защіщать русскоговорящіх" - ніхто не дамбіл бамбас?
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22.12.2022 12:41 Ответить
Ех раша, в голові каша.
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22.12.2022 12:47 Ответить
Піська,у вас вже 100К жмурів. Хіба це не заклик до миру?
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22.12.2022 12:49 Ответить
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22.12.2022 13:01 Ответить
Для цього Піськодрочера це не заклик! Вони живуть по девізу - "Ми за ценой не постоим!"
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23.12.2022 00:54 Ответить
Так Зеленський і не говорив про мир там йшлося про допомогу.
Це ПЄСКОВ хоче мир?
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22.12.2022 12:51 Ответить
К какоиу миру, *******?)) Нам дают новое оружие, от которого вы будете лучше здыхать!👍🇺🇦
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22.12.2022 12:53 Ответить
Конгрес США може затвердити новий пакет допомоги Україні на 45 млрд дол у найближчі 48 годин, - спікер Палати представників Ненсі Пелосі.
русня, що з *блом?
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22.12.2022 12:53 Ответить
Кожен снаряд, кожна ракета, які надають країни Заходу - то є заклик до миру.
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22.12.2022 12:53 Ответить
++++++++++
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22.12.2022 13:19 Ответить
пєсков, іді к йбєнєй матєрі.
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22.12.2022 12:55 Ответить
Какая циничная тварь!
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22.12.2022 12:59 Ответить
kacapam nado jasno skazat sto oni zalezli v cuzuju kvartiru, i oni netu bratja dlia vas takze
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22.12.2022 12:59 Ответить
Интересно, чего он хотел услышать?
Типа: крым, донбас, запорожье и херсон остается росии. Украинский язык запрещают на всей территории кроме западной.
В киев вернулся янукович и азаров

Явно перевернутая реальность.
Навка сдохнет старой а не услышит подобного.
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22.12.2022 13:04 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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22.12.2022 13:08 Ответить
Писюн свій закрий, козломордий!
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22.12.2022 13:09 Ответить
а 100 тисяч вбитих свинособак хіба не призивають до миру, падаль свинособача?
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22.12.2022 13:10 Ответить
Байден нападет на концлагерь путлера и отберёт все земли Вечной Мерзлоты от Солнечного Магадана и Воркуты аж до Архангельска..будет выращивать малину с клубникой и лучшие сорта картофеля из Голландии ...бананы и прочие ананасы Байден будет выращивать даже на Новой земле,а море Лаптевых запустит мальков кильки или анчоусов вся разных...🤣🤣🤣🤣
Берегись ГУЛАГ... 🦍🦍🦍 Вставший с колен...,Байден хвошЫзд ему нужны новые территории с дерьмом Мавзолейным 👹👹👹 из рода Обезьян Шариковых ..
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22.12.2022 13:10 Ответить
У известного полудурка в кремле Никиты Михалкова отобрали всю недвижимость в Италии и Испании,а там нехилые особняки виллы заработанные тяжким трудом на благо процветания стран НАТО...🤣🤣🤣пахал как Раб на галерах...
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22.12.2022 13:27 Ответить
Яких-яких закликів? Від кого? Від Зеленського? Кого закликати - падлу, яке тебе жрере просто зараз? Це саме той час, коли треба закликати?
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22.12.2022 13:29 Ответить
Яка озабочена піка пескова. Фото зачот.
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22.12.2022 13:34 Ответить
Ерунда. Будут и цветы, и сепары в застенках СБУ. Те, кто не сделают драх нах остен своевременно.
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22.12.2022 13:57 Ответить
Если удасться освободить Крым и Донбас, то Украина справится и с возвращением населения. Хотя это будет не просто.
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22.12.2022 14:25 Ответить
Правитьно на эту тему сказал Данилов, отвечая на вопрос журналистка : как нам жить с донбасятами после освобождения донбасса. Это не нам, это им, даунбассерам надо будет жить с нами. В общем, СБУ разберется.
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23.12.2022 07:38 Ответить
Пісков не правий, передача патріотів-це важливий заклик до миру.
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22.12.2022 13:51 Ответить
він лише не задоволений кількістю. Так і каже: "наданої Україні зброї ще недостатньо для початку перемовин"
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22.12.2022 15:02 Ответить
Підор,***
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22.12.2022 14:12 Ответить
Ахаха, вони реально їбануті. Які, в сраку, призиви к міру, тварі фашистські? Призив може бути тільки один - знищення вашої смердючої паРаші.
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22.12.2022 14:21 Ответить
Каких призывов ********?мочить вас ***** до последнего гандона
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22.12.2022 14:39 Ответить
из даунбася призывы прозвучали . как посмели ЗСУ ранить в жопу рогозина . ептель в его день рождения . а до чого тут ЗСУ до рогозина . хто дав тому ****** дозвил перетину кордону з Украиною
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22.12.2022 15:04 Ответить
Как не прозвучало, Письков?

Прозвучало.
Слушай внимательно- передача современного оружие Украине от США это и был «заклик до миру».

Слушай дальше - ВСУ «работает для вас».
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22.12.2022 15:26 Ответить
...яке кончене!
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22.12.2022 15:57 Ответить


народ давайте будемо відвертими, . Давайте , будем , что за дичь вы несёте. Во-первых, много людей уехало с Донбасса, а это так же и их земля , имущество и т.д. . А те кто остался , надо лишить гражданства и оставить только вид на жительство , про.....бали , они свой Донбасс , когда пригласили к себе ***** . И с Крымом точно так же ,хотя там много людей про Украинских. Вот Севастополь, там можно всех тоже лечить гражданства . Но я думаю этого не понадобится, все любители рус. мира и так посбегают
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22.12.2022 16:09 Ответить
Ось вам реальний заклик до миру, ***********.

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22.12.2022 16:23 Ответить
Тобто ви почали війну, а українці з американцями мають до миру закликати??? Кацап божевільний, а не пішов би ти...
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22.12.2022 16:26 Ответить
..кто рюзке дал мухамор с бояркой??? Вы поолушайте какой бред этот быдлонасекомыш несет,секретутка *****
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22.12.2022 16:39 Ответить
Не варто на хворих звертати будь яку увагу, Вони в іншій дурнуватій реальності.
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22.12.2022 16:58 Ответить
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22.12.2022 17:00 Ответить
Писюков даже сам не понял что сказал.
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22.12.2022 17:20 Ответить
Тагакан,ти що охренів? Закликів до миру...з тими уйобками? мир може бути коли останній мосакаль не здохне потім" мойом посмотреть"і то не факт.Років таК на ...надцять ми ЗАБУЛИ РРО ВАС.
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22.12.2022 17:22 Ответить
Зачем слушать этого придупка и путинского жопализа Пескова!!Он же безмозглый попугай!!
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22.12.2022 17:35 Ответить
К сожалению на встрече луки и хутина мы так и не дождались призывов о выводе окупационных войск с территории суверенного государства. Мы так и не услышали конкретных предложений о прекращнии ракетных обстрелов мирных городов Украины.
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22.12.2022 18:08 Ответить
Прислухайся до своїх 100000 жмуриків. Вони вже з пекла, благають про мірЪ.
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22.12.2022 18:11 Ответить
он забыл сказать, как должен звучать реальный призыв к миру.. ну типа догадайся, мол, сама.. да уже и догадались - хаймарс вам в задницу
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22.12.2022 19:21 Ответить
Про які мирні переговори повинні ми були говорити в США? Украіна з Америкою не воює
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22.12.2022 19:50 Ответить
реально прозвучало... путін - капут...
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22.12.2022 20:28 Ответить
Извините за вульгарность:" Очко жим-жим. Смотрит микрофон на все происходящее и понимает, скоро ему кабель на шее затянут"
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22.12.2022 21:14 Ответить
Тобі, козел путінський, тепер миру захотілось? Вбивці! Гаага вас чекає...
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22.12.2022 21:14 Ответить
Зато "ломать,крушить и рвать на части" будет сколько угодно!
До-"повторялись", победобесЫ!
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22.12.2022 21:16 Ответить
сдавайся идиот,пока не поздно.
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22.12.2022 21:20 Ответить
рашистська гнида.Якщо порівняти "рашистську спецоперацію" і кількість смертей в українських Маріуполу,Бучі,Бородянці,Гостомелі,Бахмуті і т.д із "варварськими обстрілами Донбасу",то виявиться, що український Донбас живе ,як в раю в порвняні із рашистським пеклом вчиненим на територіях України.
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22.12.2022 22:30 Ответить
Хроники **********
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22.12.2022 23:27 Ответить
"Серед усіх розмов про війну та зброю президент Зеленський !плекав! надію на переговори", - пише WSJ...знову, все пішло не так із "мирним планом"?)
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22.12.2022 23:47 Ответить
ОднОГО не розумiю: Для чого цього ****** пiськодрочера цитувати?
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23.12.2022 03:11 Ответить
 
 