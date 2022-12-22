В США есть три разные модели завершения войны в Украине путем переговоров, - WP

В США видят три модели того, каким могло быть завершение войны РФ против Украины путем переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

"Есть три разные модели того, каким могло бы быть завершение войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации (Байдена. – Ред.)", – отмечает издание.

По данным WP, первая часть плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, предусматривает уход России со всей территории Украины, которую она сейчас оккупировала, включая Крым и Донбасс.

Другая предполагает уход российских оккупационных войск на линию 2014 года.

Третья – вывод войск РФ из Донбасса, но не из Крыма.

"Последние два варианта Зеленский четко дал понять, что не будет поддерживать, отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские захватчики отступят со всех оккупированных территорий", - пишет издание.

В то же время, по данным WP, во время встречи Байден хотел услышать от Зеленского "текущие мнения относительно того, как это должно быть". Источник издания сообщил, что "пока это что-то вроде академической дискуссии", поскольку нет признаков, что Россия заинтересована в разговоре.

Также смотрите: Римо-католическому священнику, отрицавшему преступления россиян в Буче, сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТО