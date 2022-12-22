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Новости Война
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В США есть три разные модели завершения войны в Украине путем переговоров, - WP

сша,байден,зеленський

В США видят три модели того, каким могло быть завершение войны РФ против Украины путем переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

"Есть три разные модели того, каким могло бы быть завершение войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации (Байдена. – Ред.)", – отмечает издание.

По данным WP, первая часть плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, предусматривает уход России со всей территории Украины, которую она сейчас оккупировала, включая Крым и Донбасс.

Другая предполагает уход российских оккупационных войск на линию 2014 года.

Третья – вывод войск РФ из Донбасса, но не из Крыма.

"Последние два варианта Зеленский четко дал понять, что не будет поддерживать, отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские захватчики отступят со всех оккупированных территорий", - пишет издание.

В то же время, по данным WP, во время встречи Байден хотел услышать от Зеленского "текущие мнения относительно того, как это должно быть". Источник издания сообщил, что "пока это что-то вроде академической дискуссии", поскольку нет признаков, что Россия заинтересована в разговоре.

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Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20232) США (26409)


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Топ комментарии
+34
Залишаючи росії хоч щось з окупованих територій, це автоматично стає плацдармом для наступної агресії.
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22.12.2022 13:16
+17
"Кордоны" зафиксированы в декларации 1991 года. В Минских, вообще не было ни слова прописано и подписано про какие то "новые кордоны". Но вообще то, после победы Украины и развала РФ кордоны будут пересмотрены, как после победы над немецким фашизмом. Очень много территорий уже бывшей рф придётся вернуть хозяевам. Перечислять пальцев не хватит.
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22.12.2022 13:20
+13
и пятая это ****..ть по всей паРаше. Всё равно вонючий мусор, который там живёт никому не нужен.
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22.12.2022 13:22
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Хтось може пояснити, що таке "лінія 2014 року"?
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22.12.2022 13:09 Ответить
Часть Донбасса была оккупирована
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22.12.2022 13:13 Ответить
"Кордони" зафіксовані в мінських домовленостях, або на стан 23 лютого 2022 року.
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22.12.2022 13:14 Ответить
"Кордоны" зафиксированы в декларации 1991 года. В Минских, вообще не было ни слова прописано и подписано про какие то "новые кордоны". Но вообще то, после победы Украины и развала РФ кордоны будут пересмотрены, как после победы над немецким фашизмом. Очень много территорий уже бывшей рф придётся вернуть хозяевам. Перечислять пальцев не хватит.
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22.12.2022 13:20 Ответить
Це Ви мені, чи авторам статті?
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22.12.2022 13:23 Ответить
В Минске были прописаны. Кстати, Дебальцево должно было быть оставлено нам, но москали сразу нарушили подписанное.
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22.12.2022 22:27 Ответить
Мабуть, мали на увазі за мінськими домовленостями, але це скоріше 2015 (Мінськ-2). **** перед початком війни сам сказав, що мінськийх домовленостей більше не існує.
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22.12.2022 13:17 Ответить
Це означає про Крим і не мрійте.
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22.12.2022 13:19 Ответить
А може краще побільше далекобійної зброї без обмежень цілей! І *уйло сам приповзе з білим прапорцем
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22.12.2022 13:13 Ответить
Пуйло не приповзе з білим прапорцем ніколи. Бо тоді його знищать свої ж. Він це чудово розуміє. Тому на капітуляцію він не піде. Він краще кине мільйони орків на забій, або ядером влупить неважливо куди, хоч навіть по території рашки.
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22.12.2022 13:17 Ответить
Пзда Воронєжу.
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22.12.2022 15:26 Ответить
Знищать так и так...с мрамором и без прапора
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22.12.2022 18:43 Ответить
Залишаючи росії хоч щось з окупованих територій, це автоматично стає плацдармом для наступної агресії.
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22.12.2022 13:16 Ответить
Саме так.
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22.12.2022 14:03 Ответить
є четверта модель, йбанути ракетою по бункеру йбанутого хйла.
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22.12.2022 13:17 Ответить
и пятая это ****..ть по всей паРаше. Всё равно вонючий мусор, который там живёт никому не нужен.
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22.12.2022 13:22 Ответить
"В США есть три разные модели завершения войны в Украине путем переговоров.."
Да, есть ешё одна модель завершения войны - завалить Украину оружием: Джавелинами, артилленией, снарядами, бронетехникой, простыми дронами - смертниками, простыми ракетами, коих в США - завались.. И за пару месяцев уже можно было бы освободить всю территорию от врага..
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22.12.2022 14:06 Ответить
Це не сценарії закінчення війни.
Сценарій, це чітка послідовність визначених кроків.
А тут просто «хочу щоб було так!».
Ну і хочу нагадати, що WP частенько просуває кацапськи наративи: «в США закінчуються снаряди», «США тиснуть на Україну задля якнайшвидшого припинення війни», «США знімають санкції з рф», «Байден домовився з ******».
Газеті, що таке публікує, вірити не можна.
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22.12.2022 13:17 Ответить
Де ти бачив слово "сценарії"? Там options і models.
Правильно, не вір WP, вір Мосійчук
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22.12.2022 13:24 Ответить
WP есть рупор демпартии, т.е. Байдена
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22.12.2022 18:51 Ответить
Пєсков про зустріч Байдена та Зеленського: Реальних закликів до миру не прозвучало...

Все те ж прінуждєніє к міру.
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22.12.2022 13:23 Ответить
"Картина маслом", пішла "література"...WP - "У США бачать три моделі..."
зеленський - Байден підтримав нашу формулу миру, - Зеленський. Ну хто бреше? Не здається риторичне питання)))

Захід - "Ми будемо допомагати Україні, щоб були сильні переговорні позиції". Знову цікаво...збереження неофеодальної уркаїни зеленського-єрмака ("формулу миру")чи України із вступом в ЄС та Нато?
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22.12.2022 13:23 Ответить
залужний озвучив мінімум що треба щоб вийти на 24 лютого..
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22.12.2022 13:24 Ответить
ПУТЛЕР на такі умови не піде.
Але це свідчить щоб світ зрозумів що Україна хоче щоб війна закінчилася але на таких умовах які пропонують
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22.12.2022 13:28 Ответить
Моделісти-конструктори, мля
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22.12.2022 13:33 Ответить
Крупнейшая геополитическая катастрофа века состоялась 30 декабря 1922 года..., когда Мавзолейное стадо баранов пыталась соорудить на крови Концлагерь из 200 народов и народносностей населявших тогда Дохлый ГУЛАГ...,по факту он стал мертворождённым ребенком после 9 мая 1945 года...
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22.12.2022 13:36 Ответить
Можливо і так-ще хотілось побачити ваше бачення,як це сталося і кому це було вигідно (утворення в 1922 році СРСР)-тому що твердження,що це сталося,тому що сталося не витримують ніякої критики,в тім як і подальше будівництво мілітарної держави при повній підтримці США (нагадаю,що вже в 1938 році СРСР став другою економікою світу-за рахунок чого? Явно не з торгівлі зерном і лісом)
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22.12.2022 13:58 Ответить
модель одна
перемога над московією
вихід на кордон 1991 року
всі інші моделі від лукавого
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22.12.2022 13:37 Ответить
25 декабря 1991 года Миша Горбачев выступил по ящику и сказал...
В связи с образованием СНГ Ельцина я прекращаю выполнять обязанности президента СССР...🤣поскольку это дерьмо не существует уже юридически...так уже по факту и СССР сдох,и СНГ,и ОДКБ и Варшавский договор и Совет Экономической Взаимопомощи и даже Югославия сдохла...
Мавзолейные Обезьяны 👹🦍а что у вас на сегодня живое,и работают круче Швейцарских часов,? Таможенный Союз или союз двух отморозков типа Александр АЛКАшенко и плешивый Фюрер Кгбист...👹🦍два депила это страшная сила..🤣
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22.12.2022 13:47 Ответить
Просто клас!++++++!
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22.12.2022 14:09 Ответить
сраная сатанистская раССея - должна выйти СО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ. И в первую очередь из Крыма и Донбасс. А лучше будет если эти твари БЕСзаконные возвратятся в свои исторические пределы, в границах владимиро-суздальского княжества. эта фашиствующая, еретическая срана, приросшая чужими территориями, на крови должна подвергнуться распаду. от ивашки ужасного до николашки кроваваго, от чЛенина-сралина до БЕС(а)путкина... Хватит. Никаких трех сценариев. Лучший для ********** сценариц это: покинуть ВСЕ территории Украины (границы 1991 года), репарации, восстановление разрушенного, демилитаризация и денацификация с денуклиаризацией раССее. И да. вырвать мишке когти и посадить на цепь (а лучше пристрелить бешеное животное), как говорило ротом путка плешивая...
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22.12.2022 13:53 Ответить
Ви молодца! Росписали все як має бути! +++++!
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22.12.2022 14:10 Ответить
Сын вчера звонил с фронта из Николаевской области.. каже Хмырь мавзолейный Лузер конченный и Украина ему построит отдельный Мавзолей,но не чЛенина...🦍👹💀
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22.12.2022 13:57 Ответить
Какой может быть мир пока есть оккупированные территории!? Вон Япония до сих пор в состоянии войны с козломордией.
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22.12.2022 14:13 Ответить
Для истинных диванных патриотов Цензора...
Все три плана - имеют право на жизнь. Какой из них реализуются зависит главным образом от количества и качества Западных поставок вооружения, техники и боеприпасов.
Если их увеличат - ЗСУ и Крым вернёт.
Если их оставят на прежнем уровне - хорошие шансы отбить Донецк и Луганск весной.
Если их сократят - даже на 2302 линию выйти будет за счастье.
А дальше можно хоть кипятком сцать - от этого ничего не изменится.
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22.12.2022 14:27 Ответить
Позиция Украины была уже принята, зафиксирована и поддержана/утверждена на заседании G7.

Все остальное в сми есть спекуляции.
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22.12.2022 15:56 Ответить
один вариант-гнать тварей болот мацковии до мест дислокации,и парад на площади мертвяков,провести ***** на цепке вдоль домика сифилитика
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22.12.2022 16:18 Ответить
Позиция Украины представленная Зеленским и принятая G7:

1. .Освобождение всех территорий Украины в границах 1991 года.

2. Гарантия безопасности Украины.

3. Восстановление Украины.

4. Наказание военных преступников.
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22.12.2022 16:20 Ответить
Денукленизация РФ путем взятия под совместный контроль США, ВБ и КНР объектов хранения ядерных боеприпасов на территории рф и постепенное их уничтожение на заводе под Красноярском в обмен на сохранение территориальной целостности рф.

Разрешить, после денукленизации продажу нефти и газа, но часть прибыли сразу изымать на восстановление Украины с учетом обычных процентов МВФ на всю сумму ущерба.
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22.12.2022 22:31 Ответить
Завершення війни - це знищення недоімперії. Бо поки вона буде існувати - доки будуть звідти летіти ракети. І загрози не зникнуть не тільки для України. І інших версій не може бути.

Про це нашому політичному керівництвутреба постійно "впихати" в голови західним політикам.
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22.12.2022 16:27 Ответить
Коли Зеля проведе перемовини з Москові'ю, це буде такою несподіванкою для США.
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22.12.2022 16:57 Ответить
США ************ Україну до нової мінської угоди
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22.12.2022 17:47 Ответить
пока будет ***** сцарем переговоры невозможны . для начала переговоров госдура должна вывести из состава ************ крым и все области что присоединили . потом репарации и признание УКРАИНЫ В ГРАНИЦАХ НА 1991 ГОД . но вот парадокс . у ***** есть договор 1997 года о ..вечной дружбе . сладкой жвачке и признании границ.. поэтому нам с этими животными договора не нужны --- нужны ракеты . снаряды и патроны --- СЛАВА ЗСУ
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22.12.2022 17:53 Ответить
Никаких переговоров с агрессором...
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22.12.2022 18:40 Ответить
"Прощення та забуття всіх воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні, руйнує верховенство закону у тому вигляді, в якому ми його знаємо, а дозвіл Путіну успішно захопити територію суверенного сусіда руйнує світовий порядок у тому вигляді, в якому ми його знаємо", - заявив сенатор республиканец Грем.
Какие ещё переговоры? Только поставки самолётов, танков и дальних ракет!
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22.12.2022 18:41 Ответить
Три модели капітуляціі?
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22.12.2022 21:14 Ответить
Люба війна завжди закінчується за столом перемовин.
Капітуляція, це насправді так. Але не наша, бо не ми у разі таких домовленостей віддаємо частину території, а віддає наш ворог.
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22.12.2022 22:33 Ответить
"...Водночас, за даними WP, під час зустрічі Байден хотів почути від Зеленського "поточні думки щодо того, як це має бути..."
"Владимир, - сказал Байден по отечески заглядывая в глаза, - означает ли это, что пока твой, - тут он поперхнулся и поправился, - украинский народ будет сражается на фронте оружием, купленным на деньги наших налогоплательщиков, твои друзья будут набивать карманы, а ты снимать ролики, писать книжки и строить свою маленькую диктатуру?" Вова сделал брови домиком и озадаченно посмотрел на Ермака. Тот, закатил глаза к небу и развел руками. "Глобальный Саммит для объединения всех народов мира вокруг идеи глобального мира, ради мира во всем мире. Мир, Труд, Май!- " выпалил Зеленский и победно взглянул на Байдена.
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22.12.2022 21:23 Ответить
Раскуярили весь Донбас,Луганщину,Запорожскую и Херсонскую области,Харьков,Киевскую область и на линию февраля 2022?!! Да хер им на всю морду...Счас...Пусть ***** зе битте отовсюду + репарации за все повреждения и убитых людей родственникам..Это минимум,даже не обсуждаемый...Коючая проволока в десять рядов,минные поля и рвы с крокодилами потом,лет на 100 минимум,чтоб кацапами даже не пахло здесь в Украине
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22.12.2022 23:17 Ответить
Спецслужбы нужно пускать в ход и устранить всех террористов и начиная с тех, у кого ядерные ключи. СМИ захватить цифровым путем и запустить свои. Пропагандисты должны быть тоже уничтожены ибо они разжигали нападение на Украину. Они забрали души людей, за это их души нужно забрать! Это справедливость! Так должно быть, что они все получат наказание за свои преступления! Пусть к ним в окна залетают дроны, РПГ, яды будут кругом боевые и вирусы. Полная свобода действий - любыми средствами и инструментами могут спецслужбы ликвидировать законные цели - Путина, Шойгу, Скабееву, Соловьева, всех террористов истребить! Они забрали души людей - живых. Месть настигнет каждого! Ниодин военный преступник не останется не покаран! Над этим трудится много людей и еще больше средств будет задействовано для казни. Они будут просто умирать!
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23.12.2022 00:00 Ответить
Границы 1991 года
Буферная зона (никакого тяжёлого вооружения на удалении 100 км)
Украина вступает в НАТО и ЕС.
Денуклеаринизация РФ.
Финансовые выплаты всего ущерба
Привлечение виновных к уголовной ответственности и открытый суд/трибунал.
------------------------------------
А дальше посмотрим.
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23.12.2022 00:28 Ответить
Нежно и осторожно прививают мысль о капитуляции, всё витиевато и двусмысленно.
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23.12.2022 01:18 Ответить
Є тільки одна модель , усі расійскі війська виходять, включаючи Крім,. Есть такая история в талмуде , как забить гвоздик , так вот Лугандон и Крым , это этот гвоздик . Если орков хоть где-то оставить ,то будет вторая Украинская. Без вариантов . А хотелось бы ,чтобы внуки жили спокойно.
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23.12.2022 07:24 Ответить
У США є три різні моделі завершення війни в Україні шляхом переговорів,
Тільки з Кримом(1) Крим + Лугандон (2) Крим + ЛуганДон + Приазов'я-Причорномор'я: Запоріжська і Херсонська область (3) - отакі три плани ?
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23.12.2022 08:48 Ответить
✅ Лучшее место для подписания любых договоров с парашей - лобовой лист брони танка "Абрамс".
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23.12.2022 14:36 Ответить
 
 