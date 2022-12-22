В США есть три разные модели завершения войны в Украине путем переговоров, - WP
В США видят три модели того, каким могло быть завершение войны РФ против Украины путем переговоров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.
"Есть три разные модели того, каким могло бы быть завершение войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации (Байдена. – Ред.)", – отмечает издание.
По данным WP, первая часть плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, предусматривает уход России со всей территории Украины, которую она сейчас оккупировала, включая Крым и Донбасс.
Другая предполагает уход российских оккупационных войск на линию 2014 года.
Третья – вывод войск РФ из Донбасса, но не из Крыма.
"Последние два варианта Зеленский четко дал понять, что не будет поддерживать, отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские захватчики отступят со всех оккупированных территорий", - пишет издание.
В то же время, по данным WP, во время встречи Байден хотел услышать от Зеленского "текущие мнения относительно того, как это должно быть". Источник издания сообщил, что "пока это что-то вроде академической дискуссии", поскольку нет признаков, что Россия заинтересована в разговоре.
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Да, есть ешё одна модель завершения войны - завалить Украину оружием: Джавелинами, артилленией, снарядами, бронетехникой, простыми дронами - смертниками, простыми ракетами, коих в США - завались.. И за пару месяцев уже можно было бы освободить всю территорию от врага..
Сценарій, це чітка послідовність визначених кроків.
А тут просто «хочу щоб було так!».
Ну і хочу нагадати, що WP частенько просуває кацапськи наративи: «в США закінчуються снаряди», «США тиснуть на Україну задля якнайшвидшого припинення війни», «США знімають санкції з рф», «Байден домовився з ******».
Газеті, що таке публікує, вірити не можна.
Правильно, не вір WP, вір Мосійчук
Все те ж прінуждєніє к міру.
зеленський - Байден підтримав нашу формулу миру, - Зеленський. Ну хто бреше? Не здається риторичне питання)))
Захід - "Ми будемо допомагати Україні, щоб були сильні переговорні позиції". Знову цікаво...збереження неофеодальної уркаїни зеленського-єрмака ("формулу миру")чи України із вступом в ЄС та Нато?
Але це свідчить щоб світ зрозумів що Україна хоче щоб війна закінчилася але на таких умовах які пропонують
перемога над московією
вихід на кордон 1991 року
всі інші моделі від лукавого
В связи с образованием СНГ Ельцина я прекращаю выполнять обязанности президента СССР...🤣поскольку это дерьмо не существует уже юридически...так уже по факту и СССР сдох,и СНГ,и ОДКБ и Варшавский договор и Совет Экономической Взаимопомощи и даже Югославия сдохла...
Мавзолейные Обезьяны 👹🦍а что у вас на сегодня живое,и работают круче Швейцарских часов,? Таможенный Союз или союз двух отморозков типа Александр АЛКАшенко и плешивый Фюрер Кгбист...👹🦍два депила это страшная сила..🤣
Все три плана - имеют право на жизнь. Какой из них реализуются зависит главным образом от количества и качества Западных поставок вооружения, техники и боеприпасов.
Если их увеличат - ЗСУ и Крым вернёт.
Если их оставят на прежнем уровне - хорошие шансы отбить Донецк и Луганск весной.
Если их сократят - даже на 2302 линию выйти будет за счастье.
А дальше можно хоть кипятком сцать - от этого ничего не изменится.
Все остальное в сми есть спекуляции.
1. .Освобождение всех территорий Украины в границах 1991 года.
2. Гарантия безопасности Украины.
3. Восстановление Украины.
4. Наказание военных преступников.
Разрешить, после денукленизации продажу нефти и газа, но часть прибыли сразу изымать на восстановление Украины с учетом обычных процентов МВФ на всю сумму ущерба.
Про це нашому політичному керівництвутреба постійно "впихати" в голови західним політикам.
Какие ещё переговоры? Только поставки самолётов, танков и дальних ракет!
Капітуляція, це насправді так. Але не наша, бо не ми у разі таких домовленостей віддаємо частину території, а віддає наш ворог.
"Владимир, - сказал Байден по отечески заглядывая в глаза, - означает ли это, что пока твой, - тут он поперхнулся и поправился, - украинский народ будет сражается на фронте оружием, купленным на деньги наших налогоплательщиков, твои друзья будут набивать карманы, а ты снимать ролики, писать книжки и строить свою маленькую диктатуру?" Вова сделал брови домиком и озадаченно посмотрел на Ермака. Тот, закатил глаза к небу и развел руками. "Глобальный Саммит для объединения всех народов мира вокруг идеи глобального мира, ради мира во всем мире. Мир, Труд, Май!- " выпалил Зеленский и победно взглянул на Байдена.
Буферная зона (никакого тяжёлого вооружения на удалении 100 км)
Украина вступает в НАТО и ЕС.
Денуклеаринизация РФ.
Финансовые выплаты всего ущерба
Привлечение виновных к уголовной ответственности и открытый суд/трибунал.
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А дальше посмотрим.
Тільки з Кримом(1) Крим + Лугандон (2) Крим + ЛуганДон + Приазов'я-Причорномор'я: Запоріжська і Херсонська область (3) - отакі три плани ?